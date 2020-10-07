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Вступление

Про видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 уже все известно. Только на нашем сайте вышло уже несколько обзоров различных вариантов ускорителей поколения Ampere. Но все – от партнеров компании под другими торговыми марками. Однако, как было и в предыдущих поколениях, 3000-е карты будут доступны и в референсном варианте под маркой самой NVIDIA. Из-за объективных сложностей с логистикой, вызванных известными мировыми событиями, образцы не смогли вовремя добраться до российских обозревателей.

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Но сейчас, наконец, мы можем познакомиться с GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 в референсном варианте. Именно эти видеокарты на этапе подготовки к анонсу вызывали огромный интерес своим необычным дизайном. Ранее они именовались Founders’ Edition, но сейчас от такого именования отказались. Перед нами просто NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090/

Данные модели уже присутствуют даже на российском сайте компании, причем с рублевыми ценами. На фоне рекомендованных для американского рынка $699 и $1499 наши 63 490 и 136 990 руб., как обычно, многим покажутся завышенными. Но в данном случае это не так важно, потому что острейший дефицит новинок приводит к неадекватной их стоимости по всему миру. У нас продажи в официальном онлайн-магазине должны были начаться 6 октября, но также пока не стартовали. В рознице все появляющиеся партии сразу же сметают с полок по любым ценам. Причем не мешает спросу даже «конденсаторгейт», который заставил многих производителей программно замедлить уже выпущенные ревизии своих видеокарт NVIDIA Ampere и в срочном порядке готовить обновленные варианты.

При этом в протестированных нами GeForce RTX 3080 и 3090 и так наблюдались явные сложности с каким-либо заметным разгоном. Здесь же, забегая вперед, скажу, что у «референсов» никаких проблем с вылетами во время тестирования не наблюдалось, а оверклокерский потенциал, по крайней мере, на фоне пессимистичных предварительных ожиданий, меня приятно удивил. Так что не исключено, что из первой волны моделей перед нами потенциально одни из самых быстрых вариантов видеокарт. И в этом поколении именно референсные GeForce RTX 3080 и 3090 вполне способны снискать реальную популярность у покупателей. Тем более, что цены явно еще не скоро придут в соответствие с заявленными – действительно очень привлекательными.

Что касается нынешних обладателей видеокарт GeForce RTX предыдущего поколения, то у них нет причин для паники. Их 2000-е не превратились в один миг в тыкву. И игры на них не перестали запускаться или работать хуже. Да даже из продажи данные карты, скорее всего, еще долго не исчезнут. Просто, как это и должно быть в конкурентном сегменте рынка, соотношение цены и производительности всех видеоускорителей придет к очередной равновесной точке. Я не согласен с распространенным мнением, что первое поколение GeForce RTX вышло неоднозначным, промежуточным и т.п. Это быстрые видеокарты, которые демонстрируют достойное соотношение производительности и энергопотребления. И, что ни говори, добавили доселе невиданный графический функционал в виде трассировки лучей. А то, что новое поколение получило такую заметную прибавку производительности – это его плюс, а не минус для предыдущего.

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Все характеристики нам давно известны, цены – теперь тоже. Можно смело приступать к осмотру видеокарт. А точнее, сначала к распаковке.

Упаковка и комплект поставки

NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 и сами очень похожи, и практически идентичны их коробки с комплектом поставки. Отличается лишь одно – масштаб:

При этом сама 3090-я еще более заметно крупнее 3080-й, чем больше ее коробка. Ну, да об этом позже.

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В остальном коробки аналогичны: минималистичный дизайн, спереди и на одном торце – лишь название модели.

С обратной стороны: основные характеристики, перечень содержимого коробки и описание условий гарантии.

Дизайн строгий, фирменного зеленого цвета минимум – мне очень понравилось. Картон коробок очень плотный и прочный, а дополнительно они внутри заполнены отформованным точно по форме видеокарты плотным же вспененным материалом. Правда, сами видеокарты в обоих случаях обходятся без какого-либо пакета. Но на разъеме PCI-Express при этом хотя бы присутствуют резиновые заглушки.

Комплект поставки прячется под видеокартами, он у обеих одинаков. Кроме достаточно толстой инструкции присутствует еще переходник питания.

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Он тут необходим, поскольку в новом поколении NVIDIA решила изобрести велосипед и оснащает свои референсные видеокарты новым единым разъемом питания. Он достаточно компактный, хоть и содержит 12 контактов. И когда в будущем у блоков питания появятся такие коннекторы, это, конечно, поможет делать сборки еще более аккуратными и эстестичными. Но пока приходится использовать комплектный переходник с двух восьмиконтактных разъемов питания VGA на этот новый.

Но интереснее все-таки сами видеокарты.

Дизайн и конструкция видеокарт

На такой картинке референсные GeForce RTX 3080 и 3090 выглядят как близнецы, один из которых болел в детстве, пока второй занимался спортом:

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Но на деле в рамках такой аналогии скорее 3080-й просто занимался спортом, а 3090-й вообще не вылезал из спортзала… да еще и не пренебрегая «фармой». Так, GeForce RTX 3080 занимает полные два слота, высотой даже чуть больше стандартной платы расширения, а его длина составляет внушительные 29 см без малого. Т.е. перед нами весьма крупная видеокарта, сопоставимая по габаритам с трехвентиляторными решениями. Но все это меркнет на фоне GeForce RTX 3090, чей референс занимает полноценные три слота, на несколько сантиметров возвышается над средней платой расширения и растянулся более чем на 31 см в длину.

NVIDIA любит изображать свои новинки «вверх ногами» – чтобы нанесенный на обратную сторону логотип был правильно ориентирован. Что ж, мы тоже фотографии задней части будем располагать так.

А переднюю можно ориентировать, как обычно:

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Да-да, это две противоположные стороны одной видеокарты GeForce RTX 3090. На обеих присутствуют большие вентиляторы с диаметром крыльчатки в 110 мм.

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Дело в инновационном дизайне как самой печатной платы, так и системы охлаждения. У меня было не так много времени на это тестирование. А после просмотра видео, иллюстрирующих процесс разборки референса 3090-го, мне окончательно расхотелось этим заниматься. Информации о том, как устроены платы и системы охлаждения референсных NVIDIA Ampere, в интернете более чем достаточно – интересующиеся без проблем ее найдут.

Если кратко, то очень плотно скомпонованная печатная плата концептуальной формы полностью покрыта элементами системы охлаждения, а массивный радиатор на тепловых трубках и с крупной испарительной камерой делится на две части, за охлаждение каждой из которых отвечает собственный крупный вентилятор. При этом предполагается, что схема воздушных потоков в корпусе будет примерно такой:

На деле, конечно, над видеокартой окажется система охлаждения процессора. Если она будет воздушной, то «подарок» в виде струи горячего воздуха от 400-ваттной видеокарты ее работу явно не упростит. Если же там будет располагаться процессорная СВО, радиатор которой в большинстве случаев с заводскими готовыми системами располагают на верхней панели корпуса, то тут уже особых препятствий для воздуха не будет. И хотя нагретый воздух от задней части видеокарты несколько скажется на температуре CPU, но все-таки не так сильно. Зато весь – и через заднюю панель, и через верхнюю – будет сразу же удаляться из корпуса. Так что при использовании с референсами GeForce RTX 3080 и 3090 можно смело рекомендовать оснащать CPU системой водяного охлаждения.

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Еще одной интересной особенностью обеих видеокарт являются вентиляторы со встроенным внешним кожухом крыльчатки. Лопасти расположены не отдельно, а ограничены цилиндрической плоскостью с целью направить воздух строго вниз, а не в стороны. Это выглядит странным, учитывая, что вокруг вентилятора также располагаются ребра радиатора, которые таким образом не обдуваются. Но будем надеяться, что разработчики все проверили и выбрали лучший вариант.

Вентиляторы младшей модели меньше в диаметре – 85 мм. Но это все равно достаточно крупные вертушки, способные без проблем продуть радиатор такого размера.

Внутри у обеих карт один и тот же GPU, но с различным количеством активных блоков – GA102. Памяти у RTX 3080 – 10 ГБ GDDR6X с шиной 320 бит, у RTX 3090 – 24 ГБ GDDR6X с 384-битной шиной. Частота работы памяти у обеих карт одинаковая – 19 ГГц (4750 МГц физическая). На компактных платах самое главное было расположить системы питания. У 3080 она выполнена по схеме 14+2, у 3090 – суммарно 21 фаза (18+3).

Портов вывода у обеих карт одинаковые наборы: по три Display Port и одному HDMI. Отличается размер монтажной планки: у 3080-й она двухместная, у 3090-й – на три слота.

Кроме перечисленного остается отметить лишь тот самый разъем питания. И это единственное, к чему можно придраться во внешнем виде обеих плат. Дело в том, что у новый 12-контактный коннектор тут располагается на самом видном месте – в центре внешнего торца видеокарт. И, конечно, при реальном использовании торчащий оттуда кабель будет изрядно портить вид «внутренностей» ПК. А когда, как у нас, еще и с переходником…

GeForce RTX 3080:

GeForce RTX 3090:

К счастью, хотя бы без переходника некоторым пользователям удастся обойтись. И блоки питания с изначально имеющимся соответствующим кабелем обязательно появятся. Но уже сейчас некоторые производители уже анонсировали соответствующие решения. Так, SeaSonic предлагает (https://seasonic.com/request-12pin-cable ) всем обладателям их блоков питания топовых серий, приобретшим GeForce RTX 3080 и 3090 под маркой самой NVIDIA, бесплатно прислать подходящий кабель, присоединяющийся напрямую к БП. Сразу видна забота о своем покупателе. Многие из получивших такой бонус при выборе следующего БП без раздумий выберут продукт той же марки.

Не может обходиться современная флагманская видеокарта и без подсветки. Но здешнюю при ярком освещении можно и не заметить. Светится белым лишь надпись GeForce RTX на торце видеокарты, да подсвечена тем же светом крестообразная вставка на боковинах. У 3080 и 3090 подсветка реализована одинаково.

Если говорить в целом про дизайн и конструкцию референсных NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090, то иначе, как отличными их не назовешь. Перед нами маленькие инженерные шедевры. Они выглядят строго, а изучать устройство системы охлаждения можно долго и с интересом. Мне довелось повидать множество флагманских видеокарт, в том числе и более крупных, чем даже этот 3090-й. Но при ближайшем рассмотрении все они оказывались достаточно однотипными. Большая, но часто полупустая плата. На ней висит огромный радиатор на тепловых трубках, который, несмотря на наличие массивного агрессивно выглядящего кожуха, все равно выглядит отдельным элементом. И все это дополняют два или три вентилятора, также часто с затейливо нарезанными лопастями, но при этом лишь создающие лишнее «шумо-световое загрязнение». Здесь же единая интегрированная конструкция, которая одинаково уместно будет смотреться и в мощном игровом ПК, и в серьезной рабочей станции.

Еще в GeForce RTX прошлого поколения в референсном исполнении являлись отличными готовыми продуктами. Но несколько моментов все-таки можно было улучшить. И приятно видеть, что это было сделано. Так, серебристый цвет уступил место более темному «титановому», подсветка стала нейтральной белой, а упаковка стала еще надежнее. И теперь перед нами действительно очень интересные реальные розничные продукты, а не просто референс-дизайн для тестировщиков.

Ну, да самое время к этим самым тестам и переходить.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (разгон по схеме 54-54-53-53-52-52-51-51-50-50);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;

Материнская плата: ASRock Z490 Taichi;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4) @ 4000 МГц;

Накопитель: Kingston M.2 SSD A400 480 Гбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйвер NVIDIA: 456.55.

Видеокарты:

NVIDIA GeForce RTX 3080 Reference;

NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;

Zotac GeForce RTX 2080 Ti AMP.

Результатов тестирования в Full HD, 2K и 4K в интернете полно, есть они в достаточном количестве и на нашем сайте. Поэтому будем тестировать в 8К.

С мониторами такого разрешения, как известно, на рынке пока не очень. Поэтому пришлось использовать телевизор. Их также производит лишь несколько производителей. Мне на тест любезно предоставили модель LG серии NanoCell, модель 65NANO99.

Это 65-дюймовый (164 см) телевизор 2020 года с реальной поддержкой разрешения 8К (7680 х 4320). В результате тестировать пришлось в гостиной, где мой телевизор временно уступил место новинке LG.

Вот так скромненько выглядит полноценный открытый стенд ПК на фоне 65-дюймового экрана.

Но GeForce RTX 3090 все равно своими габаритами не может не впечатлять:

GeForce RTX 3080 при этом выглядит как просто крупная современная видеокарта:

Еще в прошлом поколении GeForce RTX, чтобы полноценно подключить экран 8К к видеокарте, нужно было использовать несколько кабелей. В 3000-й серии достаточно одного кабеля HDMI 2.1 – и будет поддерживаться полноценное разрешение 7680 х 4320 с частотой обновления 60 Гц.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Но начнем тестирование не с производительности, а с изучения других потребительских качеств видеокарт, на мой взгляд, не менее, если не более важных. Посмотрим, как у референсных NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 обстоят дела с температурным режимом, энергопотреблением, шумом и разгоном.

Энергопотребление системы измерялось для всей конфигурации – сколько блок питания получает от розетки, с учетом потребления других компонентов и КПД самого БП. Значения округлялись до 10 Вт. Но учитывая, что в тестовом стенде при этом отличались лишь видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет различие в энергопотреблении видеокарт.

GPU-Z GeForce RTX 3080:

GPU-Z GeForce RTX 3090:

В простое система со всеми видеокартами-участницами тестирования потребляет около 50 Вт. И все они умеют при отсутствии нагрузки останавливать свои вентиляторы. Для эталонных версий NVIDIA это новшество, которого не было в прошлом поколении. Что еще раз свидетельствует о большей ориентации самого чипмейкера на розничный рынок.

Температура всех графических процессоров в простое на открытом стенде не превышает 40 градусов (при комнатных 23–24 °C, которые я всегда поддерживаю на протяжении своих тестов). Шума, понятно, видеокарты с выключенными вентиляторами не издают. Поэтому он остается на уровне фоновых 30 дБ, которые обычно демонстрирует шумомер у меня в комнате. Уровень шума измерялся с расстояния в один метр от плоскости видеокарты.

Но что, если видеокарту нагрузить? Начинаем с GeForce RTX 3080. Включаем MSI Kombustor и смотрим на мониторинг:

77 градусов – это в целом адекватная температура для такой тяжелой нагрузки, как Kombustor. В реальных играх температура GPU будет на несколько градусов ниже. При этом вентиляторам приходится разгоняться всего до 1900 об/мин, что с расстояния в метр создает приемлемый уровень шума в 39 дБ. Максимальные обороты вдвое выше (3800 RPM, 55 дБ), так что запас по эффективности системы охлаждения внушительный. Тем более что реальная частота работы в Kombustor существенно выше заявленной Boost: 1845 МГц против 1710.

Значит, нужно попробовать видеокарту разогнать еще. В случае с нереференсными вариантами GeForce RTX 3080 у моего коллеги заметного увеличения частот не вышло, поэтому я многого не ждал. Но в реальности все оказалось неплохо:

Плюс 140 МГц по GPU и 900 по памяти – это приличный результат. И реальная частота в Kombustor на уровне 1950–1965 МГц выглядит внушительной. Температурный режим при этом ожидаемо ухудшился, хотя и ненамного – до 80 градусов. Обороты вентиляторов также подросли – до 2100 об/мин. Как и уровень шума – до 42 дБ. Это приемлемые значения, которые вполне можно оставить «на постоянку».

А как обстоят дела у NVIDIA GeForce RTX 3090? В простое – картина в точности та же, что у GeForce RTX 3080: вентиляторы стоят, энергопотребление минимально, температура GPU ниже 40 градусов. Запускаем Kombustor и ждем стабилизации значений:

Результаты отличные: максимальная температура GPU составляет всего 69 градусов, и это при оборотах вентиляторов ниже 1300 RPM. Немудрено, что уровень шума системы с расстояния в один метр укладывается в скромные 36 дБ.

И само значение ниже, а к тому же из-за того, что тут вентиляторы крупнее, их шум имеет отличный спектр от такового для GeForce RTX 3080: он ниже и равномернее, совершенно не раздражает. А на низких оборотах я бы и вовсе назвал эти вентиляторы бесшумными. Максимальные составляют 2600 RPM. Но не представляю, что должно случиться с видеокартой, чтобы вентиляторам пришлось до них раскрутиться.

Реальная частота работы снова выше заявленной Boost Clock: 1755–1780 МГц против 1695. А что с разгоном?

Он снова есть, и даже еще лучше, чем у GeForce RTX 3080: плюс 160 МГц по GPU и 1100 по памяти. Реальная частота работы в Kombustor – 1905–1920 МГц. Температура видеопроцессора – вполне гуманные 72 градуса. И это при оборотах вентиляторов менее 1500 RPM и уровне шума с расстояния в метр в 40 дБ. Да, система охлаждения вышла массивной, но она демонстрирует выдающуюся эффективность и обеспечивает тихую работу.

И напоследок приведем аналогичные скриншоты для GeForce RTX 2080 Ti (модель Zotac AMP), которая выступала соперником для тестируемых видеокарт.

Штатный режим:

Разгон:

Сведем все, уже проговоренные данные на графиках.

Температура GPU, Kombustor



Графический процессор, °C

Меньше – лучше





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Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, дБ

Меньше – лучше





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Данные об энергопотреблении, чтобы не перегружать текст, я выше не приводил, их обсудим сразу по сводному графику. Напомню, что измеряется энергопотребление всей системы, сколько она потребляет от розетки, включая КПД блока питания (но без монитора!).

Энергопотребление, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше





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Энергопотребление новинок NVIDIA не может не впечатлять. Даже младшая вышла более прожорливой, чем топ-модель прошлого поколения. А система с одной GeForce RTX 3090 в разгоне легко перешагивает 500-ваттный рубеж. И это без нагрузки на CPU. Если включить еще параллельно что-то вроде Prime95, то можно увидеть все 800 Вт.

Однако температурный режим и шумовые характеристики комфортные – и это самое главное. А уж переживать о стоимости электричества при выборе видеокарты дороже 60 или 130 тысяч рублей было бы странно.

Тестирование производительности

Для затравки – просто два тяжелых теста, которых я почему-то не увидел в первых материалах коллег.

3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Port Royal



Graphics Score

Больше – лучше





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Новинки NVIDIA разделяет 10–20%, но их преимущество над прошлым флагманом достигает 40, 50% и даже больше. Но это все, хоть и тяжелые тесты, но еще цветочки.

Главная изюминка нашего сегодняшнего тестирования – это тесты в 8K. И некоторые игры его даже поддерживают. Я надеялся провести тесты в трех играх: Control, Death Stranding и Wolfenstein: Youngblood. Но в атмосферной игре Хидео Кодзимы даже в бета-варианте специально для тестов разрешение 8К оказалось недоступным. Но зато Wolfenstein: Youngblood содержит целых два бенчмарка, в них обоих и протестируем. Control тестировалась во вступительной сцене – забег по офису FBC по одному сценарию. Результаты фиксировались при помощи FPS Monitor. Каждый тест прогонялся минимум несколько раз, а на графиках приведено типичное значение, близкое к среднему.

Тесты проводились в 4К и 8К с включенными RTX и DLSS. 4K – с DLSS Performance, 8K – с Performance и Ultra Performance. В обеих играх пресет качества графики выбирался максимально возможный, VSync отключался. На графиках везде приводится минимальный и средний FPS.

Control



4K, DLSS разрешение рендеринга 2560 x 1440

Больше – лучше





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Control



8K, DLSS разрешение рендеринга 5120 x 2880

Больше – лучше





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Control



8K, DLSS разрешение рендеринга 2560 x 1440

Больше – лучше





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Если в 4K обеспечивают отличную играбельность все системы (еще бы, здесь самая слабая видеокарта – GeForce RTX 2080 Ti – еще месяц назад была мечтой любого ПК-геймера!), то при переходе на 8К FPS проседает сразу. Немудрено, ведь приходится обрабатывать в четыре раза больше точек! Тут GeForce RTX 2080 Ti при сохранении максимального разрешения рендеринга DLSS сразу опускает руки. Хотя на картинку GeForce RTX 3080 еще можно смотреть. А с GeForce RTX 3090 при большом желании даже играть.

Активация DLSS Ultra Performance путем снижения разрешения рендеринга DLSS с 5120 x 2880 на 2560 x 1440 в корне меняет дело: уже на GeForce RTX 2080 Ti с грехом пополам можно играть. GeForce RTX 3080 выдает хороший средний FPS, но эту версию подводит минимальный. А на GeForce RTX 3090 можно полноценно играть – это действительно модель для игр в 8K.

Wolfenstein: Youngblood, Riverside



4K, DLSS Performance

Больше – лучше





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Wolfenstein: Youngblood, Riverside



8K, DLSS Performance

Больше – лучше





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Wolfenstein: Youngblood, Riverside



8K, DLSS Ultra Performance

Больше – лучше





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В первом бенчмарке Wolfenstein в 4К снова все прекрасно: у всех систем свыше 100 FPS, даже минимальный не опускается ниже 90. Хотя можно отметить близкое к полуторному преимущество моделей нового поколения над флагманом прошлого. При переключении разрешения на 8K с сохранением режима DLSS Performance GeForce RTX 2080 Ti начинает сдавать. Многие смогут играть и с такой производительностью, но близкие к 60 кадрам в секунду в среднем обеспечивают только GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. А среднюю производительность выше и 60 минимальных – лишь GeForce RTX 3090.

Впрочем, включение DLSS Ultra Performance помогает всем участницам заметно поднять производительность. Здесь уже и с GeForce RTX 2080 Ti можно играть с комфортом. А у поколения NVIDIA Ampere нет никаких проблем со скоростью даже в 8K.

Wolfenstein: Youngblood, Lab X



4K, DLSS Performance

Больше – лучше





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Wolfenstein: Youngblood, Lab X



8K, DLSS Performance

Больше – лучше





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Wolfenstein: Youngblood, Lab X



8K, DLSS Ultra Performance

Больше – лучше





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И последний на сегодня тест – второй бенчмарк Wolfernstein: Youngblood. В замкнутых помещениях Lab X в 4K ни одна из тестируемых видеокарт не имеет никаких проблем с включенной трассировкой и в режиме DLSS Performance: результаты всех выше 100 FPS, а новое поколение уже традиционно для тяжелых режимов демонстрирует близкое к полуторакратному преимущество над флагманом прошлого.

Увеличение разрешения до 8K снова снижает играбельность на системе с GeForce RTX 2080 Ti до приемлемой. У GeForce RTX 3080 она немногим, но лучше. И действительно достаточную производительность тут обеспечивает лишь GeForce RTX 3090.

Включение DLSS Ultra Performance улучшает картину. Производительность всех видеокарт становится достаточной. Но GeForce RTX 3080 все равно ощутимо впереди GeForce RTX 2080 Ti, а GeForce RTX 3090, соответственно, опережает свою младшую сестру.

Заключение

Понятно, что игры в 8K – это в лучшем случае дело будущего. Если такое разрешение вообще станет в обозримом времени действительно актуальным. Однако прикоснуться к этому будущему мы смогли уже сейчас.

И обещания NVIDIA правдивы: на новинках поколения Ampere действительно можно играть даже в 8K. И если GeForce RTX 3080 обеспечивает в этом разрешении адекватную производительность, то GeForce RTX 3090 – действительно достаточную. И это на высоких настройках и с включенной трассировкой. Понятно, что речь идет об определенных, специально оптимизированных играх и с активированным DLSS. Но это только начало, а результат уже впечатляет.

Я уверен, что тем, кто нацелился на покупку в свой игровой компьютер GeForce RTX 3090, не нужно дополнительно рекламировать эту видеокарту. С профессиональными применениями и так все понятно – здесь вопрос цены стоит уже не так остро, а возможности GeForce RTX 3090 не имеют альтернативы. Что касается выбора конкретной модели, то эталонная версия NVIDIA GeForce RTX 3090 вышла просто отличной: холодная, тихая, с достойным разгонным потенциалом.

Оптимальным же выбором для игровой системы высокого уровня по соотношению цены и производительности станет GeForce RTX 3080*. Даже российская цена выше 60 тысяч рублей не вызывает вопросов. Не говоря уже о рекомендованных для американского рынка 700 долларах. Увы, пока таких цен не предвидится. Да и с доступностью видеокарт, в принципе, по любым ценам наблюдаются проблемы. Тем больший это шанс для NVIDIA наладить поставки референс-вариантов и продавать их напрямую. Это лучшие референсные видеокарты, что мне приходилось видеть. С действительно инновационной конструкцией, отличным дизайном, эффективными и тихими системами охлаждения, да еще и (на фоне пока что протестированных конкурентов) достойным разгонным потенциалом.

*Конечно, лишь до тех пор, пока не стали известны результаты тестов и цена GeForce RTX 3070. Если эта видеокарта не слишком отстанет по производительности от GeForce RTX 3080 и окажется заметно дешевле, то именно она станет оптимальным решением по соотношению цены и качества в производительном сегменте. Скоро узнаем!

Евгений Яковлев

По итогам обзора видеокарта GeForce RTX 3090 получает награду:

Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA и магазину Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.