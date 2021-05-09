Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Wolfenstein Youngblood.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA Nvidia GTX 770 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280 3 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 8 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять Оперативная память Мбайт
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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