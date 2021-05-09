Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт

Тест 19 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 3080, Radeon RX 570 – Radeon RX 5700 ХТ).
1
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Wolfenstein Youngblood.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

реклама

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA Nvidia GTX 770 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 8 Гбайт.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

реклама



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
1
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
2
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды
36
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
145
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
26
Илон Маск высказался на тему инвестирования в криптовалюты
17
SSD обошли по надежности жесткие диски
37
Майнинг Chia Coin убивает SSD ёмкостью 512 ГБ за 40 дней, а 1Tb за 3 месяца - Fast Technology
11
Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов
7
Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
35
Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12.5
+
94 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 в 2021 году
2
Эксперты сравнили сроки жизни SSD и HDD и назвали оптимальную технологию для хранения данных
8
GeForce RTX 3080/3070 с блокировкой от майнеров поступили в продажу, но геймерам пока не достанутся
40
Особенности настройки ПК для добычи Chia Coin или как получить $1400 за 68 дней – Tomshardware
9
Huawei P50 Pro+ получит «двухэтажную» основную камеру с пятью модулями
1
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
130
Добыча криптовалюты ChiaCoin очень быстро убивает SSD
10
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
32
AnTuTu назвал самые мощные флагманы и смартфоны среднего класса
+
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
8
Пятилетний ребёнок прошёл Bloodborne, на которую жаловались из-за сложности
6

Сейчас обсуждают

Евгений Васильев
09:50
Да таким просто раньше легче мечталось о железке (без возможности выделить на нее деньги), а теперь мечту совсем на луну угнали - не помечтать)))
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
Олекс Алекс
09:49
Нет никакой разницы между деталями из оригинального и вторсырья, работают они одинаково))
С 2025 года BMW будет делать автомобили из вторсырья
DOaG
09:48
И сейчас столько же, вроде. P.S. Глупую шутку снизу я удалил. Извините.
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
Igor Vas'kin
09:46
Осталось совсен ничего, купить процессор и материнку.🤏🤏🤏 вообще круто будет.
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
vitosol
09:45
"Конкуренция" под вердиктом США. На большее не могут...
Санкции замедлили освоение Китаем передовых литографических технологий
DOaG
09:44
Если Колесо Фортуны повернётся опять, многие будут с удивлением взирать на В. Виницковского-Шапиро, кричащего "Слава Украине!". Дачки на озёрах творят чудеса. P.S. Не уверен насчёт уважаемого AnDron, ...
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
Андрей Илясов
09:44
на 4к телевизоре Хорайзен смотрелся отлично. Дискомфорта от 30фпс я не ощущал , так как телевизор неплохо добавляет плавности. И на счет бетмена не понял, это типа альтернатива по графике ? Дейс ган п...
PC-версия Days Gone не похвастает наличием трассировки лучей и DLSS
Gringo
09:43
Статью прочти.
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
A_K_
09:39
Посмотрел список актуальных видеокарт в каталоге ДНС. Что-то он совсем не соответствует актуальным видеокартам из этой статьи.
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Рома Старцев
09:37
Эт бнв будет корродировать и разваливаться в 5 раз быстрее?))
С 2025 года BMW будет делать автомобили из вторсырья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем