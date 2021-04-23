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Вступление

На одну ступень ниже GeForce RTX 3060 Ti расположилась видеокарта GeForce RTX 3060, являющаяся современной альтернативой моделям RTX 2060 Super, RTX 2070 и RTX 2070 Super, но оснащенная двенадцатью Гбайт видеопамяти, что актуально для прожорливых игр.

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Ранее мы рассмотрели топовое решение компании MSI, настала очередь новинки. Модель ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 занимает верховное положение в иерархии производителя, демонстрируя волю к победе и желание быть первой. Однако разработчики слегка пересмотрели концепт серии, и это отражается на ее достижениях.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060; код производителя: ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING.

Наименование ROG Strix GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Gaming X TRIO GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition Производитель ASUS MSI NVIDIA NVIDIA Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA106-300 GA104-200 Количество ядер 3584 3584 3584 4864 Частота ядра, МГц 1320 1320 1320 1410 Частота ядра (Turbo), МГц 1882 1852 1780 1665 Заводской разгон ядра, МГц 102 72 - - Частота памяти, МГц 15000 15000 15000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 12 12 12 8 Шина памяти, бит 192 192 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 8 8 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 2 х 85 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 7 + 2 6 + 2 7 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 210 170 / 180 170 / - 200 / - Формат СО 2.5 слота 2.7 слота 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 301 х 137 323 х 140 242 х 112 242 х 112

Упаковка и комплектация

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Черная строгая коробка с приятной расцветкой напоминает нам с какой линейкой мы имеем дело. Соколиный оскал ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 предупреждает о высоком качестве исполнения и фирменных дизайнерских исполнениях.

На обратной стороне упаковки расположена плиточная информативная часть с описанием особенностей продукта.

Интересно решение производителя перейти к карточной составляющей, позволяя на специальной листовке дать оценку своему продукту. Также не забываем про стяжки Republic of Gamers и руководство пользователя.

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Внешний вид и дизайн

Во внешнем облике ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 ощущается сильное влияние старших сестер с темным оформлением системы охлаждения и тройкой вентиляторов Axial-Tech. Но здесь проглядываются и первые изменения в сторону направления линейки TUF: приоткрытое пространство кожуха, строение радиатора.

Что бы не говорил автор, переде нами все тот же непревзойденный монстр длиной 301 мм с уникальной системой охлаждения, направленной на не самый горячий графический процессор, что сделает ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 одной из самых холодных видеокарт последнего цикла статей.

Новинка перекрывает два с половиной слота расширения в корпусе. Если старшая модель ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti имела боковые вставки и сплошной радиатор, то героиня обзора получила новое оформление.

Тыльную сторону видеокарты защищает металлический бэкплейт, что ж, не спроста: другие элементы жесткости отсутствуют.

Неподалеку от единственного коннектора дополнительного питания разместился переключатель BIOS между обычным и тихим режимами. Такая геолокация позволяет уж точно не забыть о существовании удобной технологии.

Разбавить семейную четверку видеовыходов «3 x DisplayPort и 1 x HDMI» предлагается второму порту HDMI. Все же видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 поддерживает одновременную работу до четырех мониторов.

Подсветка видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060.

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Система охлаждения

В среднем сегменте наша героиня отличается невысоким энергопотреблением 170-180 Вт, и поступать как с ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti, оснащая топовым кулером разработчики не стали, отдав предпочтение системе охлаждения серии ASUS TUF Gaming: оптимальнее по характеристикам и слабее бьет на стоимость.

Здесь в качестве охладителя выступает крупный трехсекционный радиатор с пятью тепловыми трубками. Многие элементы тщательно проработаны и везде пропаяны.

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В центре располагается медная никелированная пластина, изготовленная в соответствии с концепцией MaxConnect – идеальная полировка. Что заметил, термопаста нанесена точечными зонами, что отличалось от прошлых видеокарт.

Микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной, но куда значительнее везет элементами питания: инженеры отдали мосфетам целую секцию радиатора, что отразится на температуре в лучшую сторону.

Вентиляторы Axial-Tech типоразмера 90 мм оснащены соединительным кольцом по периметру, скорость вращения составляет 0 – 3000 об/мин. Опытный глаз читателя заметит, что центральная вертушка вращается в противоположную сторону для устранения паразитных завихрений с соседями.

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Дополнительные две фазы питания, отвечающие за видеопамять GDDR6, охлаждаются простой накладкой в передней части видеокарты.

Последнее что мы увидим на видеокарте – металлический бэкплейт и тот самый радиатор узла питания памяти.

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Печатная плата

Новинка построена на оригинальной печатной плате ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti, что мы рассматривали ранее. Производитель задействовал два посадочных места для коннекторов FanConnect II для корпусных вентиляторов.

От полного копирования PCB нас отделяет и область в нижнем левом углу дял подсветки логотипа ASUS ROG Strix на бэкплейте.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA106-300-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 48-й неделе 2020 года и включает 3584 шейдера, 48 блоков растеризации и 112 текстурных блока.

В сравнении с референсом подсистема питания усилена и насчитывает десять фаз, где восемь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. Используются силовые каскады SiC654A с номинальным током 50 А.

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung K4ZAF325BM-HC16. Их тактовая частота составляет 1875 МГц (эффективная частота 15000 МГц).

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Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

У видеокарты ASUS все хорошо с заводским разгоном: +102 МГц к базовой частоте, плюс не забываем про динамическое повышение.

Технология остановки вентиляторов закреплена за новинкой. Отсюда получаем следующие показатели:

38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

43°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы активируются при 58°C.

Приведем подробные характеристики ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения до 210 Вт.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 – один из ярких и нетипичных примеров нашего цикла обзоров видеокарт. Новинка бустит до 1965 МГц, среднее значение – 1920-1935 МГц, но более любопытен алгоритм активации вентиляторов.

Видеокарта равномерно прогревается до 58°C, после чего в дело вступают вентиляторы, успевает достичь смехотворных 60°C, и потом планово охлаждается до 55°C. Крыльчатка крутится при 1900 об/мин, уровень шума средний и составляет 38.9 дБА. Подсистема питания греется до 63°C. Это идеальные показатели, но кривую вентиляторов стоило бы оптимизировать.

Работа вентиляторов на максимальной мощности практически не дает желаемого эффекта, поэтому рабочая точка кривой вертушек найдена хорошо. Разработчикам стоит лишь понизить порог их активации, например, до 52°C.

Если забрать у ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 лишние 40 Вт потребления и тепловыделения и уменьшить напряжение до 900 мВ, то новинка превращается в «ледышку».

Графический процессор бустит до 1942 МГц и греется только до 49°C, а область VRM – до 54°C. Думаю, у меня новый фаворит.

Разгон ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

Power Limit позволяет поднять TDP до 210 Вт, но даже этого видеокарте много. Разгон ядра замирает на отметке 2100-2131 МГц, памяти – на 2150 МГц (17200 МГц).

Прирост производительности ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 от заводского разгона составляет 4%, которые можно повысить еще на 7% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки Ampere.

Заключение

Что можно сказать о видеокарте ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060? Практически идеально, но не бесподобно. Сложно упрекнуть новинку в чем-то, даже забываешь что перед нами скорее ASUS TUF Gaming под маской ROG Strix, но разве это что-то меняет?

Это отличная модель для бескомпромиссного игрового ПК, рассчитанного на тех геймеров, кто в свое время хотел GeForce RTX 2070 (Super), но откладывал покупку, а тут еще 12 Гбайт видеопамяти, более низкие показатели температур и хорошая система охлаждения.

В итоге все зависит от цены. Если она будет разумной, то ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 станет моделью, которая возглавит средний сегмент, и пока мы находимся в ожидании GeForce RTX 3050 Ti, новинка будет править балом.

Александр Андерсон

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