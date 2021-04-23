Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

Перед нами модель GeForce RTX 3060, которая способна возглавить средний сегмент и задать новую планку качества.
1
Ситилинк снижает в полтора раза цены на игровые видеокарты
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000

Оглавление

Вступление

На одну ступень ниже GeForce RTX 3060 Ti расположилась видеокарта GeForce RTX 3060, являющаяся современной альтернативой моделям RTX 2060 Super, RTX 2070 и RTX 2070 Super, но оснащенная двенадцатью Гбайт видеопамяти, что актуально для прожорливых игр.

реклама

Ранее мы рассмотрели топовое решение компании MSI, настала очередь новинки. Модель ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 занимает верховное положение в иерархии производителя, демонстрируя волю к победе и желание быть первой. Однако разработчики слегка пересмотрели концепт серии, и это отражается на ее достижениях.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060; код производителя: ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING.

Наименование ROG Strix GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Gaming X TRIO GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
Производитель ASUS MSI NVIDIA NVIDIA
Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA106-300 GA104-200
Количество ядер 3584 3584 3584 4864
Частота ядра, МГц 1320 1320 1320 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1882 1852 1780 1665
Заводской разгон ядра, МГц 102 72 - -
Частота памяти, МГц 15000 15000 15000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 12 12 12 8
Шина памяти, бит 192 192 192 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 2 х 85 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 7 + 2 6 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 210 170 / 180 170 / - 200 / -
Формат СО 2.5 слота 2.7 слота 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 301 х 137 323 х 140 242 х 112 242 х 112

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Черная строгая коробка с приятной расцветкой напоминает нам с какой линейкой мы имеем дело. Соколиный оскал ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 предупреждает о высоком качестве исполнения и фирменных дизайнерских исполнениях.

450x269 44 KB. Big one: 1500x897 279 KB

На обратной стороне упаковки расположена плиточная информативная часть с описанием особенностей продукта.

450x277 41 KB. Big one: 1500x922 308 KB

Интересно решение производителя перейти к карточной составляющей, позволяя на специальной листовке дать оценку своему продукту. Также не забываем про стяжки Republic of Gamers и руководство пользователя.

реклама

450x229 29 KB. Big one: 1500x763 208 KB

Внешний вид и дизайн

Во внешнем облике ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 ощущается сильное влияние старших сестер с темным оформлением системы охлаждения и тройкой вентиляторов Axial-Tech. Но здесь проглядываются и первые изменения в сторону направления линейки TUF: приоткрытое пространство кожуха, строение радиатора.

450x264 30 KB. Big one: 1500x881 208 KB

Что бы не говорил автор, переде нами все тот же непревзойденный монстр длиной 301 мм с уникальной системой охлаждения, направленной на не самый горячий графический процессор, что сделает ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 одной из самых холодных видеокарт последнего цикла статей.

450x230 35 KB. Big one: 1500x765 255 KB

Новинка перекрывает два с половиной слота расширения в корпусе. Если старшая модель ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti имела боковые вставки и сплошной радиатор, то героиня обзора получила новое оформление.

450x122 19 KB. Big one: 1500x408 145 KB

Тыльную сторону видеокарты защищает металлический бэкплейт, что ж, не спроста: другие элементы жесткости отсутствуют.

450x230 25 KB. Big one: 1500x768 199 KB

Неподалеку от единственного коннектора дополнительного питания разместился переключатель BIOS между обычным и тихим режимами. Такая геолокация позволяет уж точно не забыть о существовании удобной технологии.

450x272 49 KB. Big one: 1500x908 353 KB

Разбавить семейную четверку видеовыходов «3 x DisplayPort и 1 x HDMI» предлагается второму порту HDMI. Все же видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 поддерживает одновременную работу до четырех мониторов.

450x239 24 KB. Big one: 1500x798 157 KB

Подсветка видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060.

реклама



450x284 40 KB. Big one: 1500x946 233 KB

Система охлаждения

В среднем сегменте наша героиня отличается невысоким энергопотреблением 170-180 Вт, и поступать как с ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti, оснащая топовым кулером разработчики не стали, отдав предпочтение системе охлаждения серии ASUS TUF Gaming: оптимальнее по характеристикам и слабее бьет на стоимость.

450x292 36 KB. Big one: 1500x973 285 KB

Здесь в качестве охладителя выступает крупный трехсекционный радиатор с пятью тепловыми трубками. Многие элементы тщательно проработаны и везде пропаяны.

реклама

В центре располагается медная никелированная пластина, изготовленная в соответствии с концепцией MaxConnect – идеальная полировка. Что заметил, термопаста нанесена точечными зонами, что отличалось от прошлых видеокарт.

450x197 38 KB. Big one: 1500x655 304 KB

Микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной, но куда значительнее везет элементами питания: инженеры отдали мосфетам целую секцию радиатора, что отразится на температуре в лучшую сторону.

450x237 34 KB. Big one: 3817x2008 1126 KB

Вентиляторы Axial-Tech типоразмера 90 мм оснащены соединительным кольцом по периметру, скорость вращения составляет 0 – 3000 об/мин. Опытный глаз читателя заметит, что центральная вертушка вращается в противоположную сторону для устранения паразитных завихрений с соседями.

реклама

450x195 31 KB. Big one: 1500x650 217 KB

Дополнительные две фазы питания, отвечающие за видеопамять GDDR6, охлаждаются простой накладкой в передней части видеокарты.

450x282 30 KB. Big one: 1500x941 208 KB

Последнее что мы увидим на видеокарте – металлический бэкплейт и тот самый радиатор узла питания памяти.

450x235 18 KB. Big one: 1500x783 108 KB

реклама

Печатная плата

Новинка построена на оригинальной печатной плате ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti, что мы рассматривали ранее. Производитель задействовал два посадочных места для коннекторов FanConnect II для корпусных вентиляторов.

450x264 45 KB. Big one: 2000x1173 610 KB

От полного копирования PCB нас отделяет и область в нижнем левом углу дял подсветки логотипа ASUS ROG Strix на бэкплейте.

450x260 39 KB. Big one: 2000x1155 481 KB

реклама

Сердцем героя обзора стал графический процессор GA106-300-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 48-й неделе 2020 года и включает 3584 шейдера, 48 блоков растеризации и 112 текстурных блока.

450x268 48 KB. Big one: 1500x892 369 KB

В сравнении с референсом подсистема питания усилена и насчитывает десять фаз, где восемь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. Используются силовые каскады SiC654A с номинальным током 50 А.

450x210 48 KB. Big one: 1500x699 353 KB

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung K4ZAF325BM-HC16. Их тактовая частота составляет 1875 МГц (эффективная частота 15000 МГц).

реклама

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

У видеокарты ASUS все хорошо с заводским разгоном: +102 МГц к базовой частоте, плюс не забываем про динамическое повышение.

Технология остановки вентиляторов закреплена за новинкой. Отсюда получаем следующие показатели:

  • 38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 43°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы активируются при 58°C.

450x410 142 KB. Big one: 777x709 84 KB

Приведем подробные характеристики ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения до 210 Вт.

450x312 69 KB. Big one: 777x539 41 KB

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 – один из ярких и нетипичных примеров нашего цикла обзоров видеокарт. Новинка бустит до 1965 МГц, среднее значение – 1920-1935 МГц, но более любопытен алгоритм активации вентиляторов.

Видеокарта равномерно прогревается до 58°C, после чего в дело вступают вентиляторы, успевает достичь смехотворных 60°C, и потом планово охлаждается до 55°C. Крыльчатка крутится при 1900 об/мин, уровень шума средний и составляет 38.9 дБА. Подсистема питания греется до 63°C. Это идеальные показатели, но кривую вентиляторов стоило бы оптимизировать.

600x313 266 KB. Big one: 2516x1316 2134 KB

Работа вентиляторов на максимальной мощности практически не дает желаемого эффекта, поэтому рабочая точка кривой вертушек найдена хорошо. Разработчикам стоит лишь понизить порог их активации, например, до 52°C.

600x312 274 KB. Big one: 2508x1308 2273 KB

Если забрать у ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 лишние 40 Вт потребления и тепловыделения и уменьшить напряжение до 900 мВ, то новинка превращается в «ледышку».

Графический процессор бустит до 1942 МГц и греется только до 49°C, а область VRM – до 54°C. Думаю, у меня новый фаворит.

600x318 254 KB. Big one: 2512x1332 1888 KB

Разгон ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

Power Limit позволяет поднять TDP до 210 Вт, но даже этого видеокарте много. Разгон ядра замирает на отметке 2100-2131 МГц, памяти – на 2150 МГц (17200 МГц).

600x311 273 KB. Big one: 2508x1300 2234 KB

Прирост производительности ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 от заводского разгона составляет 4%, которые можно повысить еще на 7% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки Ampere.

Заключение

Что можно сказать о видеокарте ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060? Практически идеально, но не бесподобно. Сложно упрекнуть новинку в чем-то, даже забываешь что перед нами скорее ASUS TUF Gaming под маской ROG Strix, но разве это что-то меняет?

Это отличная модель для бескомпромиссного игрового ПК, рассчитанного на тех геймеров, кто в свое время хотел GeForce RTX 2070 (Super), но откладывал покупку, а тут еще 12 Гбайт видеопамяти, более низкие показатели температур и хорошая система охлаждения.

В итоге все зависит от цены. Если она будет разумной, то ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 станет моделью, которая возглавит средний сегмент, и пока мы находимся в ожидании GeForce RTX 3050 Ti, новинка будет править балом.

Александр Андерсон

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia обзор тест asus ampere go.d-bq rog strix geforce rtx 3060 rog strix ga106 asus rog strix geforce rtx 3060

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
1
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
94
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
26
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 94
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
1
Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
36
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
16
В России появился коллекционный Xiaomi Redmi Note 10 Pro с браслетом Mi Smart Band 5 в подарок
3
Вредоносное ПО WhatsApp Pink теперь может автоматически отвечать на ваши сообщения Signal и Telegram
3
27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
+
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
10
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
22
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
9
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
95
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
166
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
19
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
5
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
+
CNBC: в ближайшее время Bitcoin может обрушиться до 20000-30000$
15
Энтузиаст улучшил Ведьмак 3, добавив в культовую игру 50 графических модификаций
10
Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты
5
THG сравнили RTX 3090 и RX 6900 в играх
20
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24

Сейчас обсуждают

Bryant333
12:21
Параша продалась десятками миллионов копий, а возвратов на 10 млн долларов. Продажи и выручка говорят об обратном.
Стало известно, сколько денег CD Projekt потеряла на возвратах средств за Cyberpunk 2077
Renegade1979
12:20
У гауляйтера Чупушылы спроси, я откуда знаю шо там на ОРДЛЕ?
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
Михаил Невский
12:19
все, видеокарты не актуальны. Берите жесткие)) А сколько шуток было про майнинг на мониторах и мышах. Скоро жесткие пропадут.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Андрей Филинский
12:19
Сколько можно мусолить эту парашу?
Стало известно, сколько денег CD Projekt потеряла на возвратах средств за Cyberpunk 2077
Strain
12:19
7амд=14интел,да отстал(даже минусить не буду тебя)
Intel через пару недель начнёт проектировать 7-нм процессоры Meteor Lake
SMA
12:19
ну да, а практически во всех топовых студиях по миру полно русских, страно, да....?!? дурачок )))
Известные игровые серии с неопределенным будущим
Renegade1979
12:17
Я только не помню, успели Сони убрать Цыберпунк до начала продаж ПС5, или нет, в любом случае она там шла по обратной совместимости. Но на ящиках продавалась как положено. Те кто в Плейсторе успел куп...
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
ахахах
12:16
может быть неспорю
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
Михаил Невский
12:16
биткоин это не пузырь, биткоин это не ммм, ко-ко-ко)
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
Renegade1979
12:15
Значит не вся... разрабы скрыли целые миллионы покупателей, зачем?!
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем