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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Видеокарта MSI, оснащенная 12 Гбайт видеопамяти, задает высокую планку бесшумности и эффективности и рассчитана на требовательных геймеров.
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Оглавление

Вступление

Представим на минуточку, что никакого ажиотажа вокруг графических ускорителей не существует, а слово, которое нельзя произносить, осталось в прошлом. И тогда мы точно сможем спокойно обсудить героя обзора.

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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio является младшей версией GeForce RTX 3060 Ti того же производителя с сохранением внушительной системы охлаждения, усиленной подсистемы питания, эффективными настройками, но новым графическим процессором NVIDIA GA106-300 с активными 3584 ядрами CUDA (на 35% меньше, чем у старшей модели) и увеличенным объемом видеопамяти.

Подобное решение «зеленого» гиганта направлено на приближение к среднему ценовому сегменту и увеличение жизненного цикла поколения Ampere в разрешениях Full HD и 2К, что автоматически должно сделать новинку «народной». Таково мнение экспертов NVIDIA, нас же рассудит жизнь.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio; код производителя: GEFORCE RTX 3060 GAMING X Trio.

Модель GeForce RTX 3060 Gaming X Trio GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
Производитель MSI NVIDIA NVIDIA
Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA104-200
Количество ядер 3584 3584 4864
Частота ядра, МГц 1320 1320 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1852 1780 1665
Заводской разгон ядра, МГц 72
Частота памяти, МГц 15 000 15 000 14 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 12 12 8
Шина памяти, бит 192 192 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8 8
Количество вентиляторов и диаметр, мм 3 х 87 2 х 85 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 7 + 2 6 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 180 170 / – 200 / –
Формат СО, слоты 2.7 2 2
Размеры видеокарты, мм 323 х 140 242 х 112 242 х 112
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Упаковка и комплектация

Упаковка новинки соответствует фирменным стандартам MSI с темной полиграфией. Изображение модели «рассекает» коробку, а наименование серии дополняет общую информативность.

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Основными достоинствами новой серии становятся эффективный кулер TRI Frozr 2 с обжатыми тепловыми трубками в основании, вентиляторы TORX 4.0, оптимизированная структура радиатора и обновление программного комплекса Dragon Center.

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Видеокарта массой 1477 г сопровождается металлической подпоркой, двумя руководствами пользователя (классическим и в стиле комикса), рекламными брошюрами.

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Внешний вид и дизайн

Анонсированная видеокарта GeForce RTX 3060 получила новый графический процессор и увеличенный объем видеопамяти, что в совокупности позволило новинке стать более энергоэффективной и не требующей таких затрат. Но у компании MSI свое мнение на этот счет.

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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена внушительной системой охлаждения из новой линейки. Трехвентиляторный кулер накрывает расширенную печатную плату и массивный радиатор, не оставляя шансов высоким температурам.

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Графеновый «бэкплейт» защищает графический ускоритель от провисания текстолита с последующим повреждением элементов и разводки. Герб производителя украшает спину графического ускорителя.

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Потребление новинки составляет всего 170 Вт, но уже стандартно MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена сразу двумя разъемами дополнительного питания 8 Pin, обеспечивая теоретическую выходную мощность до 375 Вт. По личному впечатлению, новинка станет желаемым гостем оверклокеров.

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Интерфейсная панель усыпана сквозными вентиляционными отверстиями и снабжена тремя DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1.

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Система охлаждения

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MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio обладает внушительной для своего уровня системой охлаждения, занимающей практически 323 мм в длину и три слота в толщину.

Солидные меры для видеокарты с потреблением 170 Вт, которые приведут к высокой эффективности.

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Разбор новинки начинается с пластмассовой опорной пластины, имеющей четыре термопрокладки для областей VRM и микросхем видеопамяти.

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Усиливающая крестовина отвечает за равномерный прижим достаточно тяжелого кулера к графическому процессору небольшой площади.

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Мы можем лицезреть массивный кулер TRI Frozr 2 для версии GeForce RTX 3060, идентичный RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

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Производитель произвел унификацию, о чем говорит одна термопрокладка для несуществующих микросхем GDDR6: видимо, ее стоимость ниже остановки конвейера и изменения линии. С расположением другой термопрокладки слегка промахнулись.

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Система охлаждения построена по принципу прямого контакта с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм.

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В третьей секции видим знакомый «бутерброд» из тонкого радиатора для мосфетов и пары слоев термопрокладок для тепловой передачи между всеми уровнями.

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На печатной плате остается дополнительный кронштейн, укрепляющий видеокарту и повышающий жесткость конструкции.

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Ребро жесткости фиксируется шестью точками опоры и не участвует в охлаждении.

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Печатная плата

Новинка основана на оригинальной печатной плате старшей версии GeForce RTX 3070 Gaming X Trio (и RTX 3060 Ti) с ее сильными сторонами и особенностями. Версия PCB – v390 ver2.0.

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Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA106-300-A1. Он произведен по 8 нм техпроцессу на 52-й неделе 2020 года и включает 3584 шейдера, 48 блоков растеризации и 112 текстурных блоков.

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В сравнении с «референсом» подсистема питания усилена и насчитывает девять фаз: семь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. Используются силовые каскады NCP302045 с номинальным током 45 А.

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Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung K4ZAF325BN-HC16.

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Их тактовая частота составляет 1875 МГц (эффективная частота 15 000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio функционирует на повышенных тактовых частотах, заводской разгон составляет +72 МГц.

Присутствуют и другие фирменные технологии, например, остановка вентиляторов Zero Frozr при невысокой температуре графического процессора. Получаем следующие показатели:

  • 29°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 32°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Крыльчатка активируется при 54°C, а выключается при 45°C.

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Приведем подробные характеристики MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения лишь до 180 Вт.

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Видеокарта MSI по предварительным данным уже казалась очень холодной и тихой, а тесты лишь подтвердили точку зрения. В играх графический ускоритель греется не более 58°C, в тестах температура поднимается также незначительно – лишь до 61°C.

Новинка бустит 1942-1980 МГц, среднее значение 1950 МГц. Вентиляторы вращаются при 1200 об/мин, уровень шума составляет 32.3 дБА. Силовая часть нагревается до 69°C.

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Разгон MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Для модели MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio разработчики пожадничали с Power Limit (или же используют одну BIOS для всех видеокарт). Но даже с TDP 180 Вт удается добиться 2075-2115 МГц по ядру и 2125 МГц по памяти.

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Система охлаждения не замечает лишние 10-15 Вт потребления: температуры поднимаются на 1°C, а скорость вращения – до 1250 об/мин.

600x337 344 KB. Big one: 1920x1080 2406 KB

Прирост производительности MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio от заводского разгона составляет 4%, которые можно повысить еще на 7% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

По уровню производительности GeForce RTX 3060 сопоставима с RTX 2060 Super и RTX 2070, однако ее преимуществом стали 12 Гбайт видеопамяти.

Энергопотребление MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки Ampere.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio с ходу заявляет права на доминирование в классе GeForce RTX 3060, задавая высокую планку бесшумности и эффективности. Королем среди королей мешает стать показатель Power Limit, хотя все задатки чемпиона налицо.

Остается надеяться на обновление микропрограммного обеспечения. Однако все эти слова пишет энтузиаст, который сразу же готов броситься в бой и выжать из новинки все соки. Мне сложно представить модель GeForce RTX 3060 мощнее и тише, но сюрпризы случаются.

Подводя итоги, MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio это хорошая видеокарта с отличным охлаждением и 12 Гбайт видеопамяти, рассчитанная на требовательных геймеров.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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