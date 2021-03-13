Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Тестирование и разгон
- Энергопотребление
- Заключение
Вступление
Представим на минуточку, что никакого ажиотажа вокруг графических ускорителей не существует, а слово, которое нельзя произносить, осталось в прошлом. И тогда мы точно сможем спокойно обсудить героя обзора.
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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio является младшей версией GeForce RTX 3060 Ti того же производителя с сохранением внушительной системы охлаждения, усиленной подсистемы питания, эффективными настройками, но новым графическим процессором NVIDIA GA106-300 с активными 3584 ядрами CUDA (на 35% меньше, чем у старшей модели) и увеличенным объемом видеопамяти.
Подобное решение «зеленого» гиганта направлено на приближение к среднему ценовому сегменту и увеличение жизненного цикла поколения Ampere в разрешениях Full HD и 2К, что автоматически должно сделать новинку «народной». Таково мнение экспертов NVIDIA, нас же рассудит жизнь.
Технические характеристики
Полное название: MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio; код производителя: GEFORCE RTX 3060 GAMING X Trio.
|Модель
|GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
|GeForce RTX 3060 Founders Edition
|GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
|Производитель
|MSI
|NVIDIA
|NVIDIA
|Графический процессор
|GA106-300
|GA106-300
|GA104-200
|Количество ядер
|3584
|3584
|4864
|Частота ядра, МГц
|1320
|1320
|1410
|Частота ядра (Turbo), МГц
|1852
|1780
|1665
|Заводской разгон ядра, МГц
|72
|–
|–
|Частота памяти, МГц
|15 000
|15 000
|14 000
|Заводской разгон видеопамяти, МГц
|–
|–
|–
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, Гбайт
|12
|12
|8
|Шина памяти, бит
|192
|192
|256
|Разъемы интерфейсов
|3 x DP, HDMI
|3 x DP, HDMI
|3 x DP, HDMI
|Питание, разъемы Pin
|8
|8
|8
|Количество вентиляторов и диаметр, мм
|3 х 87
|2 х 85
|2 х 85
|Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз
|7 + 2
|6 + 2
|7 + 2
|Power Limit (штат/макс), Ватт
|170 / 180
|170 / –
|200 / –
|Формат СО, слоты
|2.7
|2
|2
|Размеры видеокарты, мм
|323 х 140
|242 х 112
|242 х 112
Упаковка и комплектация
Упаковка новинки соответствует фирменным стандартам MSI с темной полиграфией. Изображение модели «рассекает» коробку, а наименование серии дополняет общую информативность.
Основными достоинствами новой серии становятся эффективный кулер TRI Frozr 2 с обжатыми тепловыми трубками в основании, вентиляторы TORX 4.0, оптимизированная структура радиатора и обновление программного комплекса Dragon Center.
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Видеокарта массой 1477 г сопровождается металлической подпоркой, двумя руководствами пользователя (классическим и в стиле комикса), рекламными брошюрами.
Внешний вид и дизайн
Анонсированная видеокарта GeForce RTX 3060 получила новый графический процессор и увеличенный объем видеопамяти, что в совокупности позволило новинке стать более энергоэффективной и не требующей таких затрат. Но у компании MSI свое мнение на этот счет.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена внушительной системой охлаждения из новой линейки. Трехвентиляторный кулер накрывает расширенную печатную плату и массивный радиатор, не оставляя шансов высоким температурам.
Графеновый «бэкплейт» защищает графический ускоритель от провисания текстолита с последующим повреждением элементов и разводки. Герб производителя украшает спину графического ускорителя.
Потребление новинки составляет всего 170 Вт, но уже стандартно MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена сразу двумя разъемами дополнительного питания 8 Pin, обеспечивая теоретическую выходную мощность до 375 Вт. По личному впечатлению, новинка станет желаемым гостем оверклокеров.
Интерфейсная панель усыпана сквозными вентиляционными отверстиями и снабжена тремя DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1.
Система охлаждения
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MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio обладает внушительной для своего уровня системой охлаждения, занимающей практически 323 мм в длину и три слота в толщину.
Солидные меры для видеокарты с потреблением 170 Вт, которые приведут к высокой эффективности.
Разбор новинки начинается с пластмассовой опорной пластины, имеющей четыре термопрокладки для областей VRM и микросхем видеопамяти.
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Усиливающая крестовина отвечает за равномерный прижим достаточно тяжелого кулера к графическому процессору небольшой площади.
Мы можем лицезреть массивный кулер TRI Frozr 2 для версии GeForce RTX 3060, идентичный RTX 3060 Ti Gaming X Trio.
Производитель произвел унификацию, о чем говорит одна термопрокладка для несуществующих микросхем GDDR6: видимо, ее стоимость ниже остановки конвейера и изменения линии. С расположением другой термопрокладки слегка промахнулись.
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Система охлаждения построена по принципу прямого контакта с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм.
В третьей секции видим знакомый «бутерброд» из тонкого радиатора для мосфетов и пары слоев термопрокладок для тепловой передачи между всеми уровнями.
На печатной плате остается дополнительный кронштейн, укрепляющий видеокарту и повышающий жесткость конструкции.
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Ребро жесткости фиксируется шестью точками опоры и не участвует в охлаждении.
Печатная плата
Новинка основана на оригинальной печатной плате старшей версии GeForce RTX 3070 Gaming X Trio (и RTX 3060 Ti) с ее сильными сторонами и особенностями. Версия PCB – v390 ver2.0.
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Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GA106-300-A1. Он произведен по 8 нм техпроцессу на 52-й неделе 2020 года и включает 3584 шейдера, 48 блоков растеризации и 112 текстурных блоков.
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В сравнении с «референсом» подсистема питания усилена и насчитывает девять фаз: семь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. Используются силовые каскады NCP302045 с номинальным током 45 А.
Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung K4ZAF325BN-HC16.
Их тактовая частота составляет 1875 МГц (эффективная частота 15 000 МГц).
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
- Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
- Монитор: AOC U2790PQU;
- Корпус: открытый стенд.
Инструментарий и методика тестирования
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.
Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Тестирование и разгон
Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio функционирует на повышенных тактовых частотах, заводской разгон составляет +72 МГц.
Присутствуют и другие фирменные технологии, например, остановка вентиляторов Zero Frozr при невысокой температуре графического процессора. Получаем следующие показатели:
- 29°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 32°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Крыльчатка активируется при 54°C, а выключается при 45°C.
Приведем подробные характеристики MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения лишь до 180 Вт.
Видеокарта MSI по предварительным данным уже казалась очень холодной и тихой, а тесты лишь подтвердили точку зрения. В играх графический ускоритель греется не более 58°C, в тестах температура поднимается также незначительно – лишь до 61°C.
Новинка бустит 1942-1980 МГц, среднее значение 1950 МГц. Вентиляторы вращаются при 1200 об/мин, уровень шума составляет 32.3 дБА. Силовая часть нагревается до 69°C.
Разгон MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
Для модели MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio разработчики пожадничали с Power Limit (или же используют одну BIOS для всех видеокарт). Но даже с TDP 180 Вт удается добиться 2075-2115 МГц по ядру и 2125 МГц по памяти.
Система охлаждения не замечает лишние 10-15 Вт потребления: температуры поднимаются на 1°C, а скорость вращения – до 1250 об/мин.
Прирост производительности MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio от заводского разгона составляет 4%, которые можно повысить еще на 7% от ручного оверклокинга.
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
По уровню производительности GeForce RTX 3060 сопоставима с RTX 2060 Super и RTX 2070, однако ее преимуществом стали 12 Гбайт видеопамяти.
Энергопотребление MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки Ampere.
Заключение
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio с ходу заявляет права на доминирование в классе GeForce RTX 3060, задавая высокую планку бесшумности и эффективности. Королем среди королей мешает стать показатель Power Limit, хотя все задатки чемпиона налицо.
Остается надеяться на обновление микропрограммного обеспечения. Однако все эти слова пишет энтузиаст, который сразу же готов броситься в бой и выжать из новинки все соки. Мне сложно представить модель GeForce RTX 3060 мощнее и тише, но сюрпризы случаются.
Подводя итоги, MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio это хорошая видеокарта с отличным охлаждением и 12 Гбайт видеопамяти, рассчитанная на требовательных геймеров.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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