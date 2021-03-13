Оглавление

Вступление

Представим на минуточку, что никакого ажиотажа вокруг графических ускорителей не существует, а слово, которое нельзя произносить, осталось в прошлом. И тогда мы точно сможем спокойно обсудить героя обзора.

реклама

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio является младшей версией GeForce RTX 3060 Ti того же производителя с сохранением внушительной системы охлаждения, усиленной подсистемы питания, эффективными настройками, но новым графическим процессором NVIDIA GA106-300 с активными 3584 ядрами CUDA (на 35% меньше, чем у старшей модели) и увеличенным объемом видеопамяти.

Подобное решение «зеленого» гиганта направлено на приближение к среднему ценовому сегменту и увеличение жизненного цикла поколения Ampere в разрешениях Full HD и 2К, что автоматически должно сделать новинку «народной». Таково мнение экспертов NVIDIA, нас же рассудит жизнь.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio; код производителя: GEFORCE RTX 3060 GAMING X Trio.

Модель GeForce RTX 3060 Gaming X Trio GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition Производитель MSI NVIDIA NVIDIA Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA104-200 Количество ядер 3584 3584 4864 Частота ядра, МГц 1320 1320 1410 Частота ядра (Turbo), МГц 1852 1780 1665 Заводской разгон ядра, МГц 72 – – Частота памяти, МГц 15 000 15 000 14 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 12 12 8 Шина памяти, бит 192 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 8 Количество вентиляторов и диаметр, мм 3 х 87 2 х 85 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 7 + 2 6 + 2 7 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 180 170 / – 200 / – Формат СО, слоты 2.7 2 2 Размеры видеокарты, мм 323 х 140 242 х 112 242 х 112

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Упаковка новинки соответствует фирменным стандартам MSI с темной полиграфией. Изображение модели «рассекает» коробку, а наименование серии дополняет общую информативность.

Основными достоинствами новой серии становятся эффективный кулер TRI Frozr 2 с обжатыми тепловыми трубками в основании, вентиляторы TORX 4.0, оптимизированная структура радиатора и обновление программного комплекса Dragon Center.

реклама

Видеокарта массой 1477 г сопровождается металлической подпоркой, двумя руководствами пользователя (классическим и в стиле комикса), рекламными брошюрами.

Внешний вид и дизайн

Анонсированная видеокарта GeForce RTX 3060 получила новый графический процессор и увеличенный объем видеопамяти, что в совокупности позволило новинке стать более энергоэффективной и не требующей таких затрат. Но у компании MSI свое мнение на этот счет.

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена внушительной системой охлаждения из новой линейки. Трехвентиляторный кулер накрывает расширенную печатную плату и массивный радиатор, не оставляя шансов высоким температурам.

Графеновый «бэкплейт» защищает графический ускоритель от провисания текстолита с последующим повреждением элементов и разводки. Герб производителя украшает спину графического ускорителя.

Потребление новинки составляет всего 170 Вт, но уже стандартно MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio оснащена сразу двумя разъемами дополнительного питания 8 Pin, обеспечивая теоретическую выходную мощность до 375 Вт. По личному впечатлению, новинка станет желаемым гостем оверклокеров.

Интерфейсная панель усыпана сквозными вентиляционными отверстиями и снабжена тремя DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1.

Система охлаждения

реклама





MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio обладает внушительной для своего уровня системой охлаждения, занимающей практически 323 мм в длину и три слота в толщину.

Солидные меры для видеокарты с потреблением 170 Вт, которые приведут к высокой эффективности.

Разбор новинки начинается с пластмассовой опорной пластины, имеющей четыре термопрокладки для областей VRM и микросхем видеопамяти.

реклама

Усиливающая крестовина отвечает за равномерный прижим достаточно тяжелого кулера к графическому процессору небольшой площади.

Мы можем лицезреть массивный кулер TRI Frozr 2 для версии GeForce RTX 3060, идентичный RTX 3060 Ti Gaming X Trio.

Производитель произвел унификацию, о чем говорит одна термопрокладка для несуществующих микросхем GDDR6: видимо, ее стоимость ниже остановки конвейера и изменения линии. С расположением другой термопрокладки слегка промахнулись.

реклама

Система охлаждения построена по принципу прямого контакта с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм.

В третьей секции видим знакомый «бутерброд» из тонкого радиатора для мосфетов и пары слоев термопрокладок для тепловой передачи между всеми уровнями.

На печатной плате остается дополнительный кронштейн, укрепляющий видеокарту и повышающий жесткость конструкции.

реклама

Ребро жесткости фиксируется шестью точками опоры и не участвует в охлаждении.

Печатная плата

Новинка основана на оригинальной печатной плате старшей версии GeForce RTX 3070 Gaming X Trio (и RTX 3060 Ti) с ее сильными сторонами и особенностями. Версия PCB – v390 ver2.0.

реклама

Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio.

Сердцем героя обзора стал графический процессор GA106-300-A1. Он произведен по 8 нм техпроцессу на 52-й неделе 2020 года и включает 3584 шейдера, 48 блоков растеризации и 112 текстурных блоков.

реклама

В сравнении с «референсом» подсистема питания усилена и насчитывает девять фаз: семь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. Используются силовые каскады NCP302045 с номинальным током 45 А.

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung K4ZAF325BN-HC16.

Их тактовая частота составляет 1875 МГц (эффективная частота 15 000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio функционирует на повышенных тактовых частотах, заводской разгон составляет +72 МГц.

Присутствуют и другие фирменные технологии, например, остановка вентиляторов Zero Frozr при невысокой температуре графического процессора. Получаем следующие показатели:

29°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

32°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Крыльчатка активируется при 54°C, а выключается при 45°C.

Приведем подробные характеристики MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения лишь до 180 Вт.

Видеокарта MSI по предварительным данным уже казалась очень холодной и тихой, а тесты лишь подтвердили точку зрения. В играх графический ускоритель греется не более 58°C, в тестах температура поднимается также незначительно – лишь до 61°C.

Новинка бустит 1942-1980 МГц, среднее значение 1950 МГц. Вентиляторы вращаются при 1200 об/мин, уровень шума составляет 32.3 дБА. Силовая часть нагревается до 69°C.

Разгон MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Для модели MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio разработчики пожадничали с Power Limit (или же используют одну BIOS для всех видеокарт). Но даже с TDP 180 Вт удается добиться 2075-2115 МГц по ядру и 2125 МГц по памяти.

Система охлаждения не замечает лишние 10-15 Вт потребления: температуры поднимаются на 1°C, а скорость вращения – до 1250 об/мин.

Прирост производительности MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio от заводского разгона составляет 4%, которые можно повысить еще на 7% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



По уровню производительности GeForce RTX 3060 сопоставима с RTX 2060 Super и RTX 2070, однако ее преимуществом стали 12 Гбайт видеопамяти.

Энергопотребление MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки Ampere.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio с ходу заявляет права на доминирование в классе GeForce RTX 3060, задавая высокую планку бесшумности и эффективности. Королем среди королей мешает стать показатель Power Limit, хотя все задатки чемпиона налицо.

Остается надеяться на обновление микропрограммного обеспечения. Однако все эти слова пишет энтузиаст, который сразу же готов броситься в бой и выжать из новинки все соки. Мне сложно представить модель GeForce RTX 3060 мощнее и тише, но сюрпризы случаются.

Подводя итоги, MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio это хорошая видеокарта с отличным охлаждением и 12 Гбайт видеопамяти, рассчитанная на требовательных геймеров.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: