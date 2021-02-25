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Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060

Новый король среднебюджетного сегмента все же сумеет добраться до полок магазинов?
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
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RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
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Оглавление

Вступление

Проходят месяцы уже нового 2021-го года, но пока не создается впечатления, что он будет проще предыдущего. По крайней мере, в некоторых аспектах. Так, ситуация с доступностью видеокарт лучше не становится. Курсы криптовалют бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. А это значит, что обновляют максимумы и суммы, которые их добытчики готовы отдать за видеокарты. Ажиотаж таков, что в ход идет все.

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Производителям даже пришлось возвращать к жизни уже снятые с производства модели. Так, NVIDIA снова начала производство микросхем для GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060. Но это не способно решить проблемы в более производительных сегментах. Там нужен другой подход. И тут пробным шаром стала новинка, расширяющая модельный ряд Ampere – GeForce RTX 3060.

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Формально видеокарты с индексом 60 на конце всегда относились к среднему ценовому сегменту. Но в наше безумное время и они стали дефицитом, который по карману далеко не каждому. GeForce RTX 3060 призвана попытаться вернуть ситуацию в нормунаправить ситуацию в сторону нормы… хотя бы уложить ситуацию в направлении нормы. Будем надеяться, что ей удастся это сделать.

Но прежде нужно выяснить, а стоит ли оно вообще того. Насколько удачной получилась GeForce RTX 3060? Этому и посвящено наше сегодняшнее тестирование.

Технические характеристики, технологии и позиционирование

Начнем сразу же с таблицы основных характеристик. Для сравнения, кроме GeForce RTX 3060, добавим в нее:

  • GeForce RTX 3060 Ti – как ближайшую старшую модель нового поколения;
  • GeForce RTX 2060 – как модель прошлой линейки, на смену которой и приходит GeForce RTX 3060;
  • GeForce RTX 2070 – как модель, являющуюся ориентиром по производительности.
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Характеристики \ Модель GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070
GPU GA106 GA104 TU106 TU106
Транзисторов, млрд 13.25 17.4 10.8 10.8
Ядра CUDA, шт. 3584 4864 1920 2304
Ядра RT, шт. 28 38 30 36
Объем памяти, Гбайт 12 8 8 8
Шина памяти, бит 192 256 256 256
TDP, Ватт 170 200 160 175
Рекомендованная цена, $ 329 399 399 499

Перед нами новый GPU NVIDIA GA106, состоящий из 13.25 млрд транзисторов. Выглядит его диаграмма следующим образом:

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Ядер CUDA у GeForce RTX 3060 на четверть меньше, чем у RTX 3060 Ti. Но все равно почти вдвое больше, чем у RTX 2060. А вот ядер RT у новинки даже меньше, чем у ее предшественницы (и чуть более чем на четверть меньше, чем у RTX 3060 Ti).

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Впрочем, это более производительные RT-ядра второго поколения. Так что неудивительно, что при этом все равно заявлены в среднем 30-процентное преимущество в производительности над RTX 2060 и общая скорость на уровне RTX 2070. Это мы обязательно проверим.

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Память – та же 14-гигагерцовая GDDR6, но лишь со 192-битной шиной. А компенсировать нехватку полосы пропускания призвано увеличение ее объема до 12 Гбайт (впрочем, наверняка мы увидим в продаже и шестигигабайтные варианты).

Производитель называет GeForce RTX 3060 «ультимативным апгрейдом» для GeForce GTX 1060. Что ж, тут не поспоришь: что производительность, что технологичность новинки находится на совершенно ином уровне.

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Да, несмотря на статус младшей в семействе NVIDIA Ampere видеокарты, тут поддерживаются все технологии, которыми гордится чипмейкер.

Полностью подойдет GeForce RTX 3060 и для профессионального применения – поддерживаются все возможности платформы NVIDIA Studio.

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Разве что «майнить» на GeForce RTX 3060 должно быть не так выгодно: производитель встроил в драйвер специальную функцию для снижения производительности GPU вдвое при распознавании нагрузки, характерной для добычи любой криптовалюты на основе ETH.

Понижение производительности организовано следующим образом: ограничитель в драйвере обнаруживает специфические паттерны доступа к памяти алгоритма Дагера Хашимото, на котором работает «эфир», и понижает производительность устройства вдвое для любой криптовалюты на основе ETH (расчет хэшей на базе других алгоритмов менее выгоден из-за высокой волатильности альтернативных криптовалют и сопутствующих сложностей поддержания уровня рентабельности ферм). Это призвано снизить привлекательность GeForce RTX 3060 для майнеров и улучшить доступность видеокарт в магазинах для геймеров.

Что ж, такая забота о своей основной аудитории похвальна; осталось проверить, сработает ли план на практике, и увидим ли мы GeForce RTX 3060 в реальной продаже по близким к рекомендованным ценам.

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А так – все для игроков. Включая две самых заметных технологии для улучшения производительности и отзывчивости в современных играх. Про DLSS мы рассказывали уже много раз и даже делали отдельные сводные тестирования эффективности данной технологии. Если кратко и по делу, то это просто чудо, позволяющее без заметных потерь для качества картинки (а иногда и с его улучшением!) получить существенно бо́льшую производительность в режимах с RT-эффектами.

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Единственным ограничением остается то, что игра должна быть отдельно оптимизирована для работы DLSS. Но и с этим проблем становится все меньше. Многие громкие AAA-хиты либо выходят уже с поддержкой данной технологии, либо получают ее вскоре после релиза. Из последних – это Cyberpunk 2077, Watchdogs Legion и Call of Duty Black Ops: Cold War.

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Но большинство понимает, что сами по себе значения количества кадров в секунду ничего не значат. Особенно важна отзывчивость игрового процесса для поклонников мультиплеерных сражений: слишком большая задержка между командами игрока через устройства ввода и видимой им картинкой на дисплее может стоить очень дорого (и в случае профессиональных игроков – в прямом смысле).

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Кардинально решить вопрос с отзывчивостью в играх призвана технология NVIDIA Reflex. С ее помощью оптимизируются все этапы данного пути, и результаты в поддерживаемых играх впечатляют. Снижение «латентности» с примерно 30 до 20 мс в Destiny 2 и Fortnite должно быть заметно невооруженным глазом.

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GeForce RTX 3060 не существует в варианте Founders Edition от само́й NVIDIA, производство этих видеокарт отдано на откуп партнерам компании. И прямо в момент выхода этого обзора наверняка будут представлены десятки разнообразных версий.

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Возможно, политика с ограничением производительности для «майнинга» действительно принесет плоды, и с доступностью GeForce RTX 3060 будет все хорошо. Тогда, глядишь, и цены быстро приблизятся к рекомендованным. На родном для чипмейкера рынке это $329, у нас – 32 990 руб.

В районе нижней границы как раз по идее и должна стоить Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB, попавшая к нам на тест. На ее примере и будем знакомиться с новинкой в среднем сегменте видеокарт.

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Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual

Уже есть даже официальное изображение новинки:

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Упаковка и комплект поставки

Производитель верен себе – упаковка видеокарты реализована в фирменном стиле: снаружи цветная «суперобложка», оформленная в яркой цветовой гамме, но достаточно сдержанная в целом.

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С лицевой стороны – лишь название модели, раскиданное по разным участкам. С обратной при этом приводятся все необходимые основные характеристики продукта.

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Внутри – черная коробка из более плотного картона. И дополнительно изнутри видеокарта со всех сторон обложена вспененным полиэтиленом.

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Из комплекта поставки тут – лишь тонкая книжечка краткого руководства пользователя. Впрочем, это давно привычно всем покупателям не самых топовых и флагманских видеокарт.

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Саму Palit GeForce RTX 3060 Dual призван дополнительно сберечь в пути до покупателя антистатический пакет. А глянцевые элементы кожуха системы охлаждения видеокарты к тому же обклеены пленкой.

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Дизайн и конструкция видеокарты

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После стильных эталонных версий Founders Edition несколько скучновато видеть обычную «пластмассовую» видеокарту. Palit GeForce RTX 3060 Dual обладает средними габаритами: около 240 мм длиной, лишь чуть выше стандартной платы расширения и занимает ровно два слота.

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Однако вид задней стороны радует: перед нами все та же конструкция с короткой платой и продуваемой насквозь задней частью радиатора видеокарты. Тут еще и защитная пластина выштампована с сотами.

И хотя обработка под шлифованный алюминий не должна обманывать – пластина пластмассовая, но все равно с обратной стороны Palit GeForce RTX 3060 Dual выглядит лучше, чем с лицевой. И это отлично, ведь именно ее и будет видно в большинстве корпусов системного блока.

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Схема течения воздушных потоков тут предполагается та же, что и для остальных видеокарт GeForce RTX поколения Ampere. Производитель схематично изображает ее следующим образом:

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И учитывая невысокий тепловой пакет GeForce RTX 3060, здесь уже можно не бояться за обдув зоны CPU горячим воздухом от видеокарты. Даже разъемом питания она обходится лишь одним.

Располагается он из-за короткой печатной платы в том же неудобном месте в середине длинного торца. Но хотя бы стандартный старый, а не компактный новый, который подавляющему большинству пользователей приходится использовать через переходник.

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По внешнему виду все, осталось лишь упомянуть полностью стандартный по нынешним временам набор портов для вывода изображения: три Display Port и один HDMI. Да то, что видеокарта оснащена подсветкой: надпись GeForce RTX на торце кожуха светится.

По умолчанию фирменным для NVIDIA зеленым, но на деле подсветка RGB, и ее можно настроить при помощи утилиты Palit Thunder Master.

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… И можно посмотреть, что же у видеокарты внутри. Несмотря на наличие привычных для Palit пломб, препятствующих разборке видеокарты без потери гарантии, в этот раз у меня была возможность это сделать.

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Первым делом нужно рассоединить пластиковые заднюю пластину и кожух системы охлаждения. Их скрепляют шесть винтов по краям первой. И еще два – на монтажной планке. После этого задняя пластина просто отделяется от видеокарты:

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А кожух с вентиляторами остается висеть на плате с радиатором на шлейфах вертушек.

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Вентиляторы с типично благозвучным китайским названием крепятся к кожуху с внутренней стороны. Поэтому для их замены или обслуживания придется нарушить одну пломбу. Будем надеяться, что здешние 92-миллиметровые девятилопастные вертушки такой необходимости долго не создадут.

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Радиатор к печатной плате крепится всего четырьмя винтами по углам «бэкплейта» GPU. Открутив их (и нарушив вторую пломбу), можно аккуратно его снять, стараясь, чтобы все термолипучки остались на радиаторе, а не элементах платы.

Перед нами вполне достойный радиатор с тремя секциями ребер и тремя же тепловыми трубками, пронизывающими каждую из них. Крупное основание отвечает не только за охлаждение видеопроцессора, но и за отвод тепла от микросхем памяти. И отдельные термолипучки предназначены для мосфетов.

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Системы питания с пятью фазами на GPU и двумя для памяти здесь должно быть более чем достаточно. Нет, это не кроп половины печатной платы GeForce RTX 3060, а вся PCB:

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Перед нами – привычные микросхемы GDDR6 производства Samsung, распаянные на шести из восьми площадок. А вот GPU новый, такого мы еще не видели – NVIDIA GA106.

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Как обычно у меня, видеокарта тестировалась до разборки, поэтому все результаты, включая тепловой режим и уровень шума, соответствуют таковым «из коробки».

Впрочем, после замены термопасты на нашу штатную Gelid GC-Extreme в этом плане ничего не изменилось (в пределах погрешности измерения). Так что можно похвалить производителя за использование качественного термоинтерфейса.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (разгон по схеме 54-54-53-53-52-52-51-51-50-50);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термоинтерфейсом Gelid GC-Extreme;
  • Материнская плата: ASUS Maximus XII Apex Wi-Fi (Intel Z490);
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2) @ 4000 МГц;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime TX-1000, 1000 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);
  • Драйвер NVIDIA: 461.64.

Тестировавшиеся видеокарты:

  • Palit GeForce RTX 3060 Dual;
  • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Reference;
  • Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme.

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GeForce RTX 2060 или RTX 2060 Super для сравнения аналогичных в поколениях моделей мне в текущих сложных условиях на рынке видеокарт найти не удалось. Спасибо нашим постоянным партнерам – магазину Регард за то, что хотя бы GeForce RTX 2070 смогли предоставить – по нынешним временам это сродни чуду. А видеокарты AMD обязательно будут у нас в тестах – когда они будут у самого производителя, и он сможет их предоставлять на обзоры.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Как видно на фото работающей системы, тестируемая GeForce RTX 3060 также умеет останавливать вентиляторы в простое. Охлаждается негорячий GPU быстро, поэтому при отсутствие нагрузки вертушки подавляющую часть времени не будут вращаться.

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При этом температура в простое не превышает обычно 40 градусов (при 23–24°C комнатных, которые я всегда поддерживаю во время своих тестов). А энергопотребление современной мощной игровой системы в таком режиме традиционно составляет 50–60 Вт.

Энергопотребление, напомню, я также измеряю для всей системы – сколько блок питания забирает из розетки. Учитывая, что в тестируемых конфигурациях отличается лишь видеокарта, разница между этими показателями и является разницей в энергопотреблении видеокарт.

Тестирование системы охлаждения проводится в MSI Kombustor (аналог Furmark). С его запуска тесты и начнем:

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В штатном режиме после длительного прогрева максимальная температура GPU составляет 68 градусов. Правда, при этом вентиляторы видеокарты раскручиваются почти до 2000 RPM, что не может не сказаться на уровне шума. Но проанализируем все данные совсем скоро – когда совместим их для разных видеокарт на графиках. Пока же примемся за самое интересное – разгон GeForce RTX 3060.

Повысив лимиты, можно получить стабильность в Kombustor на реальных частотах GPU заметно выше 2000 МГц. Однако стабильная работа в приложениях типа Furmark не обозначает стабильности во всех играх. К счастью, мне приходится прогонять множество тестов и по несколько раз (одно тестирование одной видеокарты в одном режиме работы занимает обычно около пяти часов), поэтому достаточно быстро удается выявить действительно стабильные частоты.

По моему опыту для GeForce последних поколений это обычно минус 20–40 МГц по GPU и минус 100–300 МГц по памяти от первоначальных значений, найденных в Kombustor. И после завершения всех тестов, когда уже точно найден максимальный полностью стабильный режим, проводится финальное тестирование системы охлаждения видеокарты при нагреве в режиме разгона.

В случае с GeForce RTX 3060, попавшей на тест, режим и результаты получились такими:

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+240 МГц по GPU и +1300 по памяти – отличный результат! Как и реальные 2045–2060 МГц в Kombustor (против 1815–1830 МГц в штатном режиме; против вообще заявленных 1777 МГц Boost Clock). При этом температура поднялась до умеренных 72 градусов, а вентиляторы лишь минимально перешагнули рубеж в 2000 об/мин.

Про режимы работы и разгон остальных видеокарт рассказывать лишний раз не буду. Разгон референсной GeForce RTX 3060 Ti подробно описан в моем обзоре последней. Ну а Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme разогналась до +140/+800 МГц по GPU/VRAM, а реальная частота работы ее видеопроцессора в Kombustor составляла около 2000 МГц.

Что ж, настало время сравнить основные потребительские качества всех участвующих видеокарт сразу на графиках.

Температура GPU, Kombustor

Графический процессор, °C
Меньше – лучше

Уровень шума измерялся для всей работающей системы с расстояния в один метр от плоскости видеокарты. Фоновый уровень шума в помещении составляет 30 дБ. Значения до 35 можно назвать очень тихими; для 40 – тихими, в типичной игровой системе такая видеокарта под нагрузкой не будет выделяться своим шумом; до 45 – терпимыми.

Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, дБ
Меньше – лучше

Напомню, что измеряется энергопотребление всей конфигурации, сколько ее блок питания потребляет от розетки.

Энергопотребление, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, Вт
Меньше – лучше

Итак, энергопотребление GeForce RTX 3060 действительно умеренное. Система с данной видеокартой под нагрузкой требует примерно на 30 Вт меньше, чем в случае с GeForce RTX 3060 Ti – что полностью подтверждает разницу в заявленных TDP моделей. И главное, что ПК получается на 60 Вт экономичнее, чем с использованием GeForce RTX 2070. При заявленном, напомню, паритете в производительности. Отличный результат!

А вот в плане акустических характеристик перед нами, увы, не рекордсмен. И если для такого серьезного разгона уровень шума в 43 дБ воспринимается нормально, то при отсутствии разгона Palit GeForce RTX 3060 Dual могла быть потише. Впрочем, производитель известен тем, что часто первоначально перестраховывается с алгоритмом работы системы охлаждения, а позже выпускает обновленную прошивку, снижающую уровень шума. Но пока вот так.

В принципе, все терпимо, и меня в течение нескольких дней тестов на открытом стенде шум от видеокарты не раздражал. В корпусе типичного игрового системного блока он и вовсе не будет выделяться.

Осталось лишь узнать, что у новинки с производительностью.

Тестирование производительности

Прежде, как обычно, единым блоком приведем графики во всех тестах производительности с описанием режимов, в котором получены результаты. А затем по итогам составим таблицы с соотношениями производительности в сравнении с соперниками и сделаем выводы об игровой производительности GeForce RTX 3060. Мне кажется, так получится наглядно, информативно и лаконично – все, как вы любите.

Все тесты с каждой видеокартой в каждом режиме запускались как минимум три раза. В зачет шли наиболее типичные значения, близкие к средним – то, что можно получить на обычной игровой системе без какого-либо напряжения. В первых четырех синтетических тестах на графиках – очки, в остальных – средний FPS.

Все игры тестировались на максимальных «пресетах» качества в двух разрешениях: 2560 х 1440 (1440p) и 3840 x 2160 (4K). Там, где были доступны RT и DLSS, они активировались (конкретный режим везде указан в описании под названием игры).

Итак, графики:

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Port Royal

Graphics Score
Больше – лучше

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

Встроенный тест, RT Ultra, очки
1440p | 4K, больше – лучше

World of Tanks encore RT

Встроенный тест, RT Ultra, баллы
1440p | 4K, больше – лучше

Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, RTX
1440p | 4K, больше – лучше

Control (начало игры, забег по офису FBC)

DX12, Max, RTX, DLSS
1440p | 4K, больше – лучше

Death Stranding (начало игры, прогулка по горе)

Very High, DLSS Performance
1440p | 4K, больше – лучше

Wolfenstein Youngblood (Riverside Benchmark)

Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance
1440p | 4K, больше – лучше

Wolfenstein Youngblood (Lab X Benchmark)

Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance
1440p | 4K, больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider

Max, RTX, DLSS
1440p | 4K, больше – лучше

Tom Clancy’s The Division 2

DX12, Max
1440p | 4K, больше – лучше

Assassins Creed Odyssey

Ultra High
1440p | 4K, больше – лучше

F1 2020

Ultra High
1440p | 4K, больше – лучше

Far Cry New Dawn

Max Quality
1440p | 4K, больше – лучше

Horizon Zero Dawn

Ultimate Quality
1440p | 4K, больше – лучше

Gears 5

Ultra
1440p | 4K, больше – лучше

Для удобства анализа сведем соотношения производительности в таблицы. Здесь везде «подобное сравнивается с подобным»: преимущество или отставание GeForce RTX 3060 в каждой ячейке приводится для соответствующего режима видеокарты: если сравнивается производительность со штатным режимом другой видеокарты, то значит и показатели RTX 3060-й за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то обе видеокарты сравниваются после оверклокинга.

Сделаем это отдельно по разрешениям, начнем с 2560 x 1440:

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti Stock GeForce RTX 3060 Ti OC GeForce RTX 2070 Stock GeForce RTX 2070 OC
3DMark Port Royal, Graphics Score -29% -27% -11% -7%
Neon Noir (1440p, RT Ultra) -24% -26% -3% 1%
World of Tanks enCore RT (1440p, RT Ultra) -28% -24% -3% 3%
Metro Exodus (RTX, 1440p) -26% -24% -7% -4%
Control (DX12, 1440p, High, RTX DLSS Rendering Res. 1280x720 (DLSS Performance)) -25% -20% -2% 4%
Death Stranding (1440p, Very High, VSync Off, DLSS Performance) -18% -15% -1% 3%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (1440p, RTX On, DLSS UberPerformance), Riverside -22% -20% 5% 4%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (1440p, RTX On, DLSS UberPerformance), Lab X 8% 6% 7% 2%
Shadow of the Tomb Raider (1440p, Max, RTX DLSS On) -19% -16% -8% -4%
The Division 2 (DX12, 1440p, Max, VSync Off) -27% -26% -6% -4%
Assassins Creed Odyssey (1440p, Ultra High) -15% -16% 4% 2%
F1 2020 (1440p, Ultra High) -24% -21% 1% 5%
Far Cry New Dawn (1440p, Max, VSync Off) -20% -16% -4% 1%
Horizon Zero Dawn (1440p, Ultimate Quality) -22% -20% 1% 6%
Gears 5 (1440p, Ultra, VSync OFF) -2% -1% 60% 60%
Среднее -20% -18% 2% 5%

Перед нами действительно даже более производительная видеокарта, чем GeForce RTX 2070, – отличный результат! Даже если исключить из рассмотрения явно выбивающуюся из общего ряда Gear 5, где RTX 3060 по скорости почти равна своей старшей сестре в индексом Ti, то все равно сохранится средний паритет с RTX 2070. Причем из-за лучшего разгонного потенциала новой модели среднего сегмента он дает ей больший прирост, чем обеим конкуренткам. Это, повторюсь, при на 60 Вт меньшем энергопотреблении, чем у GeForce RTX 2070. Пока все достойно.

Смотрим, как меняется картина при переходе к более высокому разрешению – 4K:

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti Stock GeForce RTX 3060 Ti OC GeForce RTX 2070 Stock GeForce RTX 2070 OC
3DMark Time Spy Extreme, Graphics Score -32% -29% -11% -7%
Neon Noir (4K, RT Ultra) -25% -23% -3% 0%
World of Tanks enCore RT (4K, RT Ultra) -28% -26% -5% 1%
Metro Exodus (RTX, 4K) -27% -26% -9% -6%
Control (DX12, 4K, High, RTX DLSS Rendering Res. 2560x1440 (DLSS Quality)) -22% -24% -2% 0%
Death Stranding (4K, Very High, VSync Off, DLSS Performance) -21% -18% -2% 0%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (4K, RTX On, DLSS UberPerformance), Riverside -28% -23% -1% 1%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (4K, RTX On, DLSS UberPerformance), Lab X -26% -22% -2% 2%
Shadow of the Tomb Raider (4K, Max, RTX DLSS On) -13% -11% -10% -6%
The Division 2 (DX12, 4K, Max, VSync Off) -24% -24% -3% -3%
Assassins Creed Odyssey (4K, Ultra High) -25% -22% 3% 3%
F1 2020 (4K, Ultra High) -27% -26% 1% 0%
Far Cry New Dawn (4K, Max, VSync Off) -25% -23% -6% -2%
Horizon Zero Dawn (4K, Ultimate Quality) -24% -24% 0% 2%
Gears 5 (4K, Ultra, VSync OFF) -2% -1% 57% 56%
Среднее -23% -21% 0% 3%

И в целом да, более высокое разрешение новинке дается чуть тяжелее, чем более старшим моделям двух последних поколений. Впрочем, положа руку на сердце, для 4K GeForce RTX 3060 и не предназначена. И я наверняка еще увижу в комментариях претензии к отсутствию в тестах 1080p. Но тут в ответ категорическое «нет»: разрешение, которое стало нормой для тестирования процессоров (чтобы снизить зависимость от производительности видеокарты и максимально выделить процессорную), в наше время уже не должно использоваться для тестирования видеокарт, начиная со среднего сегмента. И уж тем более для моделей класса GeForce RTX.

Но возвращаемся к анализам результатов. Тем не менее, даже в 4K GeForce RTX 3060 успешно поддерживает паритет с GeForce RTX 2070 и уступает своей старшей сестре менее четверти, на которую должна быть дешевле. Результаты более чем адекватные. Хотя, конечно, такой нейминг портит стройное позиционирование моделей в 3000-й серии. Что мешало назвать RTX 3060 Ti просто 3060-й, а RTX 3060-ю именовать как 3050 – загадка.

Тем более что покупатели уже привыкли к максимально большому скачку (а точнее, падению) производительности при переходе от 60-й и 50-й модели в отдельно взятой линейке NVIDIA. Тут же получается, что две формально 3060-е видеокарты различаются между собой что по характеристикам, что по реальной производительности больше, чем RTX 3060 Ti отличается от RTX 3070. Впрочем, это все лишь мое занудство и брюзжание, в целом видеокарта получилась отличной.

Заключение

Да что уж там, отличным вышло все семейство NVIDIA Ampere (да, если вы не читали предыдущий раздел и сразу перешли к заключению, то для вас тут рвется контекст). И неудивительно, что младший на сегодняшний день его представитель в виде GeForce RTX 3060 не стал исключением. Эта видеокарта не предъявляет слишком серьезных требований к питанию, но при этом обеспечивает производительность на уровне GeForce RTX 2070.

Тут обычно еще напоминаешь про адекватную цену, и можно делать вывод об очевидной обреченности новинки на успех… И, по большому счету, так и есть: ведь раз видеокарты стали дефицитом, то это как раз он – рыночный успех. Причем немалый, ведь тот же самый продукт разбирают в любых количествах по ценам, в разы превышающим рекомендованные.

Вот только обычным игрокам от этого легче не становится. И чтобы хотя бы GeForce RTX 3060 стала по-настоящему массовой игровой видеокартой, чипмейкер пошел на беспрецедентный шаг с принудительным снижением производительности GeForce RTX 3060 в майнинге. Его самоотверженность не может не впечатлять: ведь вместо того, чтобы продавать все, что в состоянии произвести, по завышенным ценам, он по сути уменьшает привлекательность новинки у самой платежеспособной категории покупателей, тем самым потенциально уменьшая прибыль.

Конечно, о бескорыстной филантропии речи не идет, и параллельно с этим выпускаются вычислительные блоки специально для майнеров, которые будут дешевле в производстве, но продавать которые дешевле рынка уже никто не будет. А учитывая, что для их производства используются те же мощности фабрик по производству микросхем, в которые все сейчас и упирается, то еще не факт, что мы действительно вскорости увидим обилие видеокарт по доступным ценам в магазинах. Но производитель хотя бы пытается разделить эти два сегмента, чтобы иметь возможность управлять их соотношением. И, быть может, не забудет о простых геймерах, которые в течение всей его предыдущей истории приносили ему подавляющую часть выручки.

Что касается конкретной реализации в виде Palit GeForce RTX 3060 Dual, то перед нами крепкая недорогая модель. Она не может похвастать выдающимся дизайном или ультратихой работой, но наверняка будет одной из самых доступных в своем классе, а разгонный потенциал экземпляра, побывавшего на тесте, меня по-настоящему приятно удивил.

Евгений Яковлев

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Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA и магазину Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.

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Renegade1979
16:56
Есть касстыль. В догонялки играли. В итоге на соснольках вместо годных лучиков будет подделка с мыльными псевдоотражениями и немного Ambient Occlusion, которые можно сделать обычным методом, никто раз...
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:56
А так ты еще и перекуп-барыга? :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
McArcher
16:56
Я буду ждать аналогов от AMD. Если дождусь DG2 от Intel, то вообще будет шикарно.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:54
Зря ты это написал. Тут это даже хуже пидераста! :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
Andrey Ivanov
16:54
Капиталисту-монополисту курточке и производителячм карт абсолютно все равно кто будет покупать их продукт майнеры или геймеры, их задача прибыль, а значит продажи с максимальной ценой, но вы вините ви...
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:53
У AMD нет специализированных блоков для лучей ? У Intel вроде бы такой же подход. Мне это нравится больше чем nvidia.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:53
Вот так CDPR тоже все пошли на удаленку, а рабстанции на работе оставили, и сделали консольные версии наугад. И они лагаэ!
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
flash
16:53
Полностью согласен. Лучше купить 3080 на эти деньги. Удачи с покупкой!😂
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:52
Какова доля геймдизайнеров среди всего человечества ? Думаю, меньше одного процента.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:52
У них и так вычислительных блоков для лучей нет, будут забивать сами CU денойзингом, и на грофон ничего не останется, разве что это топы с 72 блоками
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
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