В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA Turing и Ampere в игре Call of Duty: Black Ops Cold War. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 175 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7950 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 250 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 64 8 Гбайт.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 1905/19000 @ 2100/21000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 11950/14000 @ 2120/16500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 1950/14000 @ 2110/16500 МГц (NVIDIA);



GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.72 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.3.2.

NVIDIA GeForce 461.72 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.3.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.9.7.8634551.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками "среднее качество" и "ультра качество", предъявило к мощности видеокарт умеренные требования.

В разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 комфортную производительность обеспечили все видеокарты.

В разрешении 2560х1440 низкие результаты показал только младший RTX ускоритель - 2060.

Разрешение 3440х1440 "потянули" карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.

Разрешение 3840х2160 "покорилось" только старшему графическому ускорителю "зеленых" - GeForce RTX 3080.

Игра Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая заметно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.

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Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Включение DLSS 2.0 повысило производительность всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 показал высокие результаты даже в таком тяжелом разрешении, как 3840х2160. Более того, он на 50% опередил старшего сородича прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и был на 77% быстрее красного конкурента Radeon RX 5700 XT.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Включение трассировки лучей с пресетом "ультра качество" заметно снизило производительность видеокарт. Тем не менее, все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS 2.0 "производительность" продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

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В разрешении 3440х1440 приемлемую производительность показала только младшая карта GeForce RTX 2060.

В разрешении 3840х2160 высокие результаты показали карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

