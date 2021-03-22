Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA Turing и Ampere в игре Call of Duty: Black Ops Cold War. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 175 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7950 3 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 250 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 64 8 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.9.7.8634551.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Текстуры и модели HD - установлены.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - высокие.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество объемного освещения - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Динамические тени - все.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
- Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
- Трассировка лучей: затение - отключено.
- NVIDIA DLSS - отключено.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Качество затенения - ультра высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Качество эффекта скорости - высокое.
- Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
- Порядко-независимая прозрачность - высокая.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками "среднее качество" и "ультра качество", предъявило к мощности видеокарт умеренные требования.
В разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 комфортную производительность обеспечили все видеокарты.
В разрешении 2560х1440 низкие результаты показал только младший RTX ускоритель - 2060.
Разрешение 3440х1440 "потянули" карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.
Разрешение 3840х2160 "покорилось" только старшему графическому ускорителю "зеленых" - GeForce RTX 3080.
Игра Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая заметно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.
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Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение DLSS 2.0 повысило производительность всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 показал высокие результаты даже в таком тяжелом разрешении, как 3840х2160. Более того, он на 50% опередил старшего сородича прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и был на 77% быстрее красного конкурента Radeon RX 5700 XT.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение трассировки лучей с пресетом "ультра качество" заметно снизило производительность видеокарт. Тем не менее, все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS 2.0 "производительность" продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.
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В разрешении 3440х1440 приемлемую производительность показала только младшая карта GeForce RTX 2060.
В разрешении 3840х2160 высокие результаты показали карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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