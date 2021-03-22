Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0

Сводный тест 13 видеокарт (от GeForce RTX 2060 до GeForce RTX 3080 и Radeon RX 5700 ХТ) в пяти разрешениях со включенными NVIDIA RTX и DLSS 2.0 и без.
+
-15% на RTX 3060 - супер предложение
-20% на другую RTX 3060
6700XT в Ситилинке - смотри цену
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA Turing и Ampere в игре Call of Duty: Black Ops Cold War. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.

реклама

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 175 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7950 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 250 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 64 8 Гбайт.

анонсы и реклама
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
-19 000р на RTX 3060 - смотри цену
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.9.7.8634551.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками "среднее качество" и "ультра качество", предъявило к мощности видеокарт умеренные требования.

В разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 комфортную производительность обеспечили все видеокарты.

В разрешении 2560х1440 низкие результаты показал только младший RTX ускоритель - 2060.

Разрешение 3440х1440 "потянули" карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.

Разрешение 3840х2160 "покорилось" только старшему графическому ускорителю "зеленых" - GeForce RTX 3080.

Игра Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая заметно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.

реклама



Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Включение DLSS 2.0 повысило производительность всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 показал высокие результаты даже в таком тяжелом разрешении, как 3840х2160. Более того, он на 50% опередил старшего сородича прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и был на 77% быстрее красного конкурента Radeon RX 5700 XT.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Включение трассировки лучей с пресетом "ультра качество" заметно снизило производительность видеокарт. Тем не менее, все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS 2.0 "производительность" продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

реклама

В разрешении 3440х1440 приемлемую производительность показала только младшая карта GeForce RTX 2060.

В разрешении 3840х2160 высокие результаты показали карты GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

реклама

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix nvidia rtx dlss 2.0

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
+
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
37
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 37


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины
29
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел в РФ – NFC, игровой процессор и 64 Мп камера со скидкой 18%
5
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
90
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
57
Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
69
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
126
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
13
Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
16
Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
11
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
266
Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
42
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
101
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
14
ИИ побил рекорд скорости в самой сложной игре QWOP, обойдя лучших геймеров всего на 1 секунду
12
Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
32
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
46
Microsoft отменила последнее обновление Windows 10 из-за новых проблем
31
ASUS DG1 получит 640 ядер и радиатор без вентилятора
16
Дефицит чипов начал угрожать производству принтеров
24
На Кубе было зафиксировано падение метеорита с последующим взрывом
12

Сейчас обсуждают

VRoman
09:10
А самому прогнать тесты с разным числом ядер и с разной частоты нельзя было?
Анализ процессорозависимости видеокарт AMD и Nvidia в DirectX 12 играх
nazgulsh
09:09
нет, это сильно не единственная функция, там еще куча всего, связанного с удобством чтения, например переносы и их качество, и в Покетбуке что дали - с тем и жить, а Ониксы позволяют поставить все что...
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
Эдгар Кот
09:07
Так никто и не говорит сейчас закупаться то. Но можно было купить в октябре, ноябре, декабре, январе. Купи даже в январе, к концу мая карта была бы окуплена уже наверно. Входной порог был просто огром...
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
Мавлет Компотов
09:07
Президента слушаешь? одноклеточный? 17тр +
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
vitosol
09:06
Для 21:9 надо кресло на направляющих. Шутка юмора. *Acer Predator XB271HU, 27", 2560х1440,165, 2080 Super. Мне хватает.
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
Иван Романов
09:06
LED LG 65NANO996NA , LED Samsung QE65Q800TAUXRU не монитор конечно, но для кино игрулек норм) чуток дороговато правда
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
Мавлет Компотов
09:05
Ты тут меня и чем я живу собираешься обсуждать? Или может есть что по теме?
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
Денис Наговицын
09:05
Asahi, Renesas... Что происходит у японцев с противопожаркой?
Renesas потребуется месяц на устранение последствий пожара на японском предприятии
DeadMamonth
09:04
Вау эффект от мыльца в 4к ? Рили ? На QHD смотреть фильмы в FHD то еще "удовольствие", а у тебя вау на 4к
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
Эдгар Кот
09:03
Зайди на ютуб и посмотри. Те кто 4 года назад купил по 50-80 карт, окупили их в несколько раз и в этом году вообще на халяву получили сливки. А те кто при первом падении цены пишут что все пропало и с...
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем