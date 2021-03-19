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Вступление

Концепция ноутбука с двумя дисплеями уже пережила ряд обновлений и доказала свою перспективность. Пользователи восприняли такой форм-фактор положительно, обеспечив неплохие продажи. И начало 2021 года ознаменовалось выходом новых моделей ASUS ZenBook и ROG Zephyrus с приставкой Duo в названии.

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Мы уже рассказывали про ASUS ZenBook Duo 14, получивший подъемный механизм дополнительного дисплея и построенный на процессорах Intel Core 11-го поколения. Теперь наше внимание привлек игровой ROG Zephyrus Duo 15 SE.

Далее мы оценим возможности новой аппаратной платформы, удобство использования ноутбука в таком форм-факторе и уровень автономности. А для начала обратимся к техническим характеристикам.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3070 /

NVIDIA GeForce RTX 3080 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 32 Гбайт Накопители До 2 Тбайт Экран 15.6" IPS-level 100% RGB 300 Гц 1920 x 1080 /

15.6" IPS-level 100% AdobeRGB 300 Гц 3840 x 2160 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.1 Аккумулятор 90 Вт*ч Размеры 360 x 268 x 20.9 мм Масса 2.48 кг Цена Н/Д*

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Одним из наиболее значимых изменений отметим появление процессоров AMD нового поколения. Тут применяются уже чипы 5-титысячной серии, которые только появляются на рынке ноутбуков. Не стали экономить и на графической системе. Будет интересно оценить возможности новых компонентов.

Внешний вид и конструкция

Корпус выполнен цельнометаллическим, с матовой поверхностью панелей. Он приятен тактильно и не склонен собирать отпечатки пальцев. Верхняя крышка лишена каких-либо текстурных дизайнерских решений и украшена лишь логотипом бренда Republic Of Gamers. В основании крышки видим вырез для системы охлаждения.

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В рабочем положении, компьютер не перестает производить впечатление футуристичного концепта, хотя мы встречаемся с таким форм-фактором не впервые. Свободного места на топкейсе не нашлось даже для стикеров-обозначений процессора и видеокарты. Все пространство занято клавиатурой и вторым дисплеем.

Как и в первом поколении ROG Zephyrus Duo, второй дисплей выполнен подъемным и занимает рабочее положение автоматически при открытии крышки. Его положение не предусматривает регулировку, так как под ним расположены вентиляционные каналы для доступа воздуха к системе охлаждения.

Максимальный угол раскрытия крышки не самый большой, но его будет достаточно для любых условий работы за столом. А работать на коленях с ноутбуком такой конфигурации будет неудобно из-за сдвинутой клавиатуры и отсутствия пространство для запястьев.

Слева мы видим решетку для системы охлаждения, слот для карты памяти microSD, круглый разъем питания и AUX.

На правой стороне расположена еще одна решетка для вывода горячего воздуха. Ближе к пользователю находим один порт USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой питания и DisplayPort, а также два порта USB-A 3.2 Gen 2.

Позади ноутбука находим порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети, HDMI и USB-A 3.2 Gen 2.

Снизу корпус закрыт цельной крышкой. В качестве опор выступают резиновые накладки, расположенные по углам и в центре. Сама крышка прочно фиксируется на достаточно крупные винты.

Демонтаж крышки прост, а для облегчения даже предусматривается наличие специального винта, которые приподнимает один угол при откручивании. Это позволяет комфортно приподнять крышку, не рискуя повредить край.

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Внутренние компоненты расположены максимально плотно и это вполне ожидаемо, ведь в достаточно компактный корпус уместили буквально максимум всего из возможного. Да и система охлаждения для компонентов такого уровня требуется соответствующая.

В целом, корпус полностью соответствует общей стилистике бренда ROG. В данном случае, он выполнен нарочито в темных тонах, без цветных акцентов и явно игровых дизайнерских решений. Просто строгий дизайн с простыми формами. Он хорошо подойдет большому количеству пользователей, так как обладает одновременно строгим дизайном и возможностью визуальной кастомизации благодаря клавиатуре с подсветкой.

Кстати, именно о ней мы сейчас и поговорим более подробно.

Клавиатура и тачпад

Как и в иных моделях с приставкой Duo, клавиатура сдвинута в сторону пользователя, а тачпад занял место традиционного цифрового блока. Все освободившееся над клавиатурой пространство занимает дополнительный дисплей Screen Pad+.

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Клавиатура оптимизирована под игровые задачи – расширена клавиша пробел, выделены отдельной группой кнопки F1-F4. Клавиши со стрелками также визуально выделяются и сделаны максимально крупными, насколько удалось вместить в габариты корпуса. Сами кнопки обладают достаточно большой площадью и хорошим выраженным усилием срабатыввания – случайных или ошибочных нажатий практически не случается.

Клавиатура получила настраиваемую RGB-подсветку, работающую в синхронизации с другими аксессуарами, поддерживающими AURA Sync. Помимо предустановленных эффектов, пользователь сможет сам настраивать и корректировать работу подсветки в соответствии со своими нуждами и пожеланиями.

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Сенсорная панель средних размеров обладает вертикальной ориентацией – таковы особенности подобного расположения. Она поддерживает мультитач-жесты, а вот левая и правая кнопки выполнены отдельными. Над тачпадом расположена кнопка питания, а также три специальных "горячих" клавиши. Одна запускает фирменную утилиту Armoury Crate, вторая отвечает за переключение режимов работы Screen Pad+, а третья – переводит кнопки со стрелками в режим работы как навигационные кнопки "PgUp", "PgDn", "Home" и "End".

Такое решение позволило практически исключить вероятность случайного нажатия кнопки питания в процессе работы с ноутбуком. Кстати, сам тачпад поддерживает режим NumberPad, превращаясь в обычную цифровую клавиатуру. Это будет удобно для тех, кто предпочитает использовать внешнюю мышь и работает с числовыми данными.

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Дисплей

Основной дисплей получил диагональ 15,6 дюйма и выполнен на базе матрицы IPS-level с широкими углами обзора. Поверхность матовая и хорошо защищает от бликов при работе в условиях ярких источников света. А вот разрешение и цветовой диапазон могут быть разные. Первый вариант с разрешением 1920 х 1080 точек и соответствием цветовому диапазону 100% sRGB. Он хорошо подойдет для игровых задач, где сверх-высокое разрешение не требуется, а вот меньшее энергопотребление и нагрузка на видеокарту с процессором будут кстати.

Второй вариант получил разрешение 3840 х 2160 и соответствие цветовому диапазону 100% AdobeRGB. Предназначение такого монитора преимущественно в мультимедийных задачах по работе с контентом.

Частота обновления составит 300Гц и 120Гц соответственно. А вот время отклика одинаковое – 3 мс.

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Дополнительный дисплей с диагональю 14,1 дюйм может иметь разрешение FullHD или UHD, в соответствие с разрешением основного. Он обладает матовой поверхностью и поддерживает сенсорное управление пальцем или активным стилусом ASUS Pen.

Дисплей приподнимается в сторону пользователя, позволяя более комфортно работать с ним. Дополнительным полезным свойством такой конструкции стала возможность доступа холодного воздуха внутрь корпуса из-под дисплея. В корпусе предусмотрены решетки для забора воздуха сверху. Это делает всю систему охлаждения эффективнее, так как поступающий сверху воздух не будет предварительно нагреваться от самого корпуса. Правда, возможность регулировки угла наклона дисплей так и не получил. Появится ли такая возможность в последующих поколениях – неизвестно.

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Углы обзора каждого из дисплеев широкие, а картинка практически не изменяется независимо от ракурса.

Белый цвет выглядит эталонным. Отсутствуют заметные отклонения по цветовой температуре.

При отображении черного цвета можно наблюдать минимальную неравномерность подсветки по краям. Тем не менее, это не вызывает никаких нареканий в процессе использования.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи для каждого из дисплеев. Для начала обратим внимание на основной модуль.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 393 0.121 3248 50 157 0.050 3140 0 18 0.017 1059

Неплохой запас яркости и практически нулевая подсветка черного цвета позволили добиться высоких показателей контрастности. Однако, она заметно снижается на минимальном уровне яркости. Хотя тестирования выявляет это явление, на практике едва ли можно ожидать заметного влияния на восприятие изображения, так как контрастность все равно остается на неплохом уровне.

Графики расположились максимально близко к референсному значению и показали хорошую стабильность.

Цветовая температура лишь незначительно превысило референсное значение в 6500 К. В процессе использования это не будет заметно пользователю, но создаст небольшой эффект увеличения контрастности.

Как и заявлено производителем, цветовой диапазон соответствует пространству AdobeRGB. Это будет удобно для пользователей, занятых в работе с мультимедийным контентом.

Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя при использовании.

Также мы провели аналогичные тесты для дисплея ScreenPad Plus. Посмотрим на полученные результаты и составим свое впечатление.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 338 0.155 2181 50 165 0.078 2115 0 13 0.006 2167

Максимальный уровень яркости практически совпадает с показателями основного дисплея, а вот минимальный оказался выше. Результатом стало снижение контрастности. Зато, здесь контрастность отличается стабильностью на всем диапазоне яркости.

На первом графике можно ответить отклонение от референсного значения. Однако, все цвета расположились максимально близко друг к другу – нет явного выделения одного из оттенков.

Здесь также отметим стабильность всех графиков, да и удаленность от референса минимальная.

Цветовая температура неожиданно оказалась немного ниже референсной. Уклон к теплым оттенкам не характерен для современных дисплеев, но это отклонение минимально и никак не скажется на ощущениях от использования.

А вот практически идеальное совпадение цветового диапазона с пространством sRGB порадовало. Это говорит о внимательной настройке даже дополнительного дисплея, который несет на себе вспомогательные функции и для которого этот параметр не столь важен.

А вот точки серого клина расположились вне границ дельты, хотя и неподалеку от них. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не будут отвлекать пользователя.

Оба дисплея получили качественные матрицы и отличаются точной калибровкой цветопередачи. Вариант с разрешением UHD хорошо подойдет для работы с мультимедийным контентом, а вот для геймеров оптимальным решение будет разрешение FullHD. Плотности пикселей будет достаточно, но зато работа с таким дисплеем потребует меньше ресурсов и затрат энергии.

Отдельно хочется отметить качество исполнения дисплея ScreenPad+. Помимо подъемного механизма, располагающего дисплей под более удобным углом, разработчики позаботились о качественной цветопередаче. Польза такого дисплея для рядового пользователя может быть неочевидна, а вот для профессионального использования такое решение позволит существенно увеличить удобство работы. Например, здесь можно разместить дополнительные панели инструментов, необходимые заметки и прочее.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы используется привычная Microsoft Windows 10 домашней или профессиональной версии. Электронная лицензия записана в материнскую плату.

Отслеживать состояние ноутбука, проводить базовые диагностические процедуры и обновлять встроенное ПО можно с помощью фирменной утилиты MyASUS. Она едина для всех ноутбуков компании, и ее интерфейс уже хорошо изучен.

В случае с игровыми ноутбуками, доступна только настройка профилей работы аккумулятора, так как все остальные параметры корректируются в утилите Armoury Crate.

Для ее запуска даже предусмотрена отдельная кнопка над сенсорной панелью. Здесь доступен подробный мониторинг состояния ноутбука и настройка режимов его работы. В зависимости от выбранного варианта, меняется уровень шума системы охлаждения и корректируется допустимая нагрузка на аппаратную платформу. Соответственно, пользователь может выбирать оптимальное соотношение шума, энергопотребления и производительности.

В отдельном разделе доступна настройка работы подсветки. Здесь же будут отображаться и иные подключенные аксессуары, поддерживающие работу в среде AURA Sync.

Для корректировки цветопередачи дисплея предусмотрен раздел GameVisual. Пользователь может выбрать один из предустановленных режимов, оптимизированных под конкретные задачи. А при необходимости, настроить собственный вариант.

Различные профили позволят быстро переключать ноутбук между заранее предустановленными режимами. Это будет удобно для использования ноутбука в разных задачах или разными пользователями.

В целом, программное обеспечение ноутбуков ASUS остается типичным и привычным от модели к модели. Это удобные приложения, делающие настройку и управление ноутбуком проще и понятнее. В большинстве случаев, параметры также снабжены удобными подсказками, которые помогут сориентироваться даже неопытным пользователям.

Аппаратная платформа и производительность

Модель ROG Zephyrus Duo 15 SE позиционируется как флагманское устройство и оснащение получилось соответствующим. Здесь не предусмотрено базовых модификаций с компромиссными процессорами или графическими картами, а предпочтение отдано лишь наиболее продвинутым компонентам.

В качестве центрального процессора предусмотрен лишь один вариант флагманский AMD Ryzen 9 5900HX. Это топовый процессор последнего поколения, обладающий восемью ядрами и способный работать в 16 потоков одновременно. При базовой частоте в 3,3 ГГц, он может разгоняться до отметки в 4,6 ГГц.

Новый чип выполнен по 7-нм техпроцессу, а его значение TDP составляет 45 Вт. На данный момент, это один из самых современных и производительных решений.

Объем оперативной памяти составляет 32 Гбайта. Используется память DDR4-3200. Половина объема распаяна на материнской плате, а половина – представлена съемным модулем. В случае апгрейда, его можно заменить на планку с объемом 32 Гбайта. Однако, тогда память уже не сможет работать в двухканальном режиме.

Для решения базовых задач применяется интегрированный видеоадаптер AMD Radeon Graphics.

Если же требуется более внушительная производительность – задействуется дискретная графика. Здесь предусмотрено два варианта: NVIDIA GeForce RTX3070 для ноутбуков или NVIDIA GeForce RTX3080 для ноутбуков. Объемы собственной GDDR6 памяти составят 8 и 16 Гбайт соответственно. Причем видеокарта обладает возможностью автоматического разгона в двух режимах – ROG Boost и Dynamic Boost.

К нам на тестирование попала старшая модификация. Именно ее мы и смогли оценить в различных тестовых приложениях.

Как видим, результаты действительно впечатляют. Все-таки флагманское оснащение современных ноутбуков позволяет добиться очень внушительных показателей. Однако, у столь высокого уровня производительности есть и обратная сторона – тепловыделение.

Конечно, с каждым поколением компоненты становятся эффективнее и выделяют все меньше тепла, но до "холодного" характера им далеко. Инженеры активно трудятся над размещением эффективных систем охлаждения в компактном корпусе.

В данном случае, используется два вентилятора, забирающие воздух снизу и сверху от корпуса. Воздух проходит через несколько радиаторов и нагретый выбрасывается через решетки на торцах.

При визуальном осмотре находим четыре радиатора и обилие тепловых трубок, отводящих тепло от процессора, графического адаптера и самых теплонагруженных элементов. Однако, от наших глаз скрыто еще одно решение, позволяющее существенно повысить эффективность охлаждения – в качестве термоинтерфейса между процессором и системой охлаждения используется жидкий металл.

Тест 3D Mark Tyme Spy Extreme Stress Test показал результат в 98,5 процент. Это хороший показатель, говорящий о стабильной работе под нагрузкой. Особенно если учитывать, что это новая модель, которая еще будет получать обновления и оптимизации алгоритмов работы.

С помощью приложения OCCT оценим работу ноутбука под максимальной нагрузкой. Первый тест проводим 30 минут с нагрузкой на процессор 100% средствами данной программы.

При стабильной максимальной нагрузке, процессор разгоняется до частоты чуть менее 4,5 ГГц и поддерживает температуру немногим выше 66 градусов – очень хороший показатель.

Усложним задачу и повторим тест, с добавлением максимальной нагрузки на дискретную графику, с помощью приложения FurMark.

Температура процессора повышается до отметки около 82 градусов, а частота работы поддерживается примерно на 4 ГГц. В таком режиме, ноутбук стабильно работает на протяжении всего теста. При отключении нагрузки на видеокарту, показатели практически моментально возвращаются к характеристикам предыдущего теста.

Как видим, ноутбук успешно справляется с отводом тепла даже при таких серьезных нагрузках. Да, в этом режиме система охлаждения работает на максимальном режиме и производит достаточно заметный уровень шума. Однако надо также понимать, что столь серьезная нагрузка осуществима лишь в формате тестирования и в реальном использовании ноутбук не будет так сильно загружен. Тем более, когда речь идет о флагманской модели с солидным запасом производительности на будущее.

Мультимедиа

Для вывода звука используется четыре динамика. Два из них высокочастотные, два – низкочастотные. Первые расположены у основания дисплея и направлены в сторону пользователя, а вторые направлены вниз. Отражаясь от поверхности стола, звук распространяется и обеспечивает дополнительный эффект глубины.

Для стабильной работы на всем диапазоне громкости, используется интеллектуальный усилитель звука. А с применением технологий Dolby Atmos достигается эффект виртуального 5.1.2-канального звучания.

Позаботились и о качестве записываемого звука. Микрофоны снабжены системой интеллектуального шумоподавления, умеющие отфильтровывать фоновые звуки при видеозвонках и конференциях.

Коммуникация и безопасность

За подключение к Wi-Fi отвечает гигабитный интерфейс Intel Wi-Fi 6 802.11ax. Он оснащается каскадом антенн 2х2 для обеспечения максимально стабильного соединения. Также пользователь может использовать обычную проводную локальную сеть без каких-либо переходников и адаптеров – сетевая карта и порт RJ-45 уже предусмотрены.

Для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов доступен Bluetooth 5.1.

С арсеналом беспроводных интерфейсов и стабильностью их работы все достаточно стандартно, а есть ли какие-то новости по части безопасности?

Увы, здесь также без открытий. Ноутбук, в лучших традициях игровых решений, лишен дактилоскопического сканера и системы разблокировки по лицу. Однако, в новом поколении эта ситуация получила развитие. Так, игровой трансформер ROG Flow X13 и новый ROG Zephyrus G15 получили сканеры в кнопках питания.

А здесь, пользователь будет вынужден довольствоваться лишь установкой пароля и вводом его при каждой разблокировке. Конечно, с точки зрения безопасности это можно считать наиболее надежным вариантов, но хотелось бы иметь возможность выбора.

Файловая система

Для установки накопителей, предусмотрено два слота на материнской плате. В зависимости от комплектации, предустановленный запас памяти может составлять от 512 Гбайт, до 2 Тбайт. Также доступны варианты с двумя накопителями, объединенными в RAID 0 массивы. К нам на тест попала версия с объемом 2 Тбайта.

Используются накопители формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-e 3.0. Может устанавливаться один модуль или два с объединением в массив RAID 0.

Оценить скорость работы файловой системы нам поможет приложение Crystal Disk Mark.

К скорости работы с файлами не возникает каких-либо вопросов. Объединение двух накопителей в RAID массив позволило удвоить скорость работы и гарантирует, что данный фактор не будет являться сдерживающим для остальных компонентов.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 90 Вт*ч. И, судя по плотности расположения компонентов, установить батарею большего объема было невозможно. Да и на массе всего ноутбука такое решение сказалось бы негативно.

По меркам современных ноутбуков это хороший показатель, способный обеспечить неплохую автономность. Однако нельзя сбрасывать со счетов и аппетиты использованных комплектующих. Посмотрим, на что может рассчитывать пользователь.

Для начала проведем классический тест в режиме чтения. Ноутбук переведен в «Тихий» режим, яркость дисплея выставлена на минимальный уровень, дополнительный дисплей отключен. В качестве нагрузки выступает имитация работы с офисными программами. Также активно Wi-Fi соединение.

Результат составил почти десять с половиной часов. По меркам игровых устройств это весьма неплохо и говорит о способности процессора снижать энергопотребление в базовых задачах. Отметим практически отсутствующую активную работу системы охлаждения.

Усложним задачу. Теперь в качестве нагрузки выступает постоянное воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080р. Используется интернет-браузер Microsoft Edge с подключением по Wi-Fi. Яркость дисплея установлена на уровне 50%, дополнительный дисплей активен.

Ноутбук отключился через пять с половиной часов непрерывной работы. Это не максимальный, но неплохой показатель.

Наконец, тест под нагрузкой. Тестовая программа сама создает нагрузку на процессор и графический адаптер. В данном случае задействуется интегрированная графика. В качестве дополнительной нагрузки выступает активный второй дисплей, яркость основного дисплея на максимальном уровне, сам ноутбук работает в режиме «Эффективный».

Чуть менее полутора часов – неплохой показатель для данного сценария. Конечно, это не так уж много в абсолюте, но решение задач с подобной нагрузкой при работе от аккумулятора нельзя назвать типичным сценарием и вряд ли такое использование будет длительным.

Для питания и зарядки ноутбук комплектуется внушительным адаптером питания с мощностью 280 Вт. Это достаточно крупный блок, позволяющий новинке реализовать весь потенциал.

Полный цикл заряда осуществляется за 1 час и 46 минут. При этом первые 70 процентов набираются максимально быстро, и на это затрачивается около 40 минут. Далее интенсивность заряда постепенно снижается для сохранения ресурса АКБ. И примерно последние 30 минут уходят на оставшиеся 5 процентов заряда.

Если же ноутбук используется в поездках и пользователю не хочется брать с собой массивное зарядное устройство – он может обойтись компактным блоком питания или внешним аккумулятором с разъемом USB-C и поддержкой стандарта Power Delivery.

Такой способ питания не обеспечит столь быструю зарядку и не позволит ноутбуку реализовать весь потенциал, но зато позволит подзарядить ноутбук, не вынуждая брать с собой массивный полноразмерный блок питания.

В целом, автономность не является приоритетным вопросом для игровых решений, но в данном случае ее нельзя назвать слабой стороной. Среди игровых решений есть более автономные модели, но они не смогу похвастать столь высоким уровнем производительности и компактности корпуса.

К сожалению, чудес не бывает, и производитель вынужден идти на компромиссы в поиске «золотой середины». Предусмотренного запаса автономности хватит в подавляющем большинстве случаев.

Заключение

Показав неплохие продажи в первом поколении ROG Zephyrus Duo 15, модель была обязана получить обновление. Так и произошло, причем обновления получились весьма значительными.

Общая концепция и конструктив не изменились, дизайн стал строже и лаконичнее, сделав новинку не только игровой, но также имиджевой. Да и возможность индивидуального оформления сохранена за счет многоцветной подсветки клавиатуры.

С точки зрения технического оснащения изменилось буквально все. Ноутбук получил новейший процессор компании AMD и флагманские видеокарты нового поколения NVIDIA. Добавим сюда внушительный объем быстрой оперативной памяти и получаем рецепт топовой производительности.

Да, инженерам потребовалось решить непростую задачу по размещению всех необходимых компонентов и достаточно эффективной системы охлаждения в небольшом корпусе. И у них это получилось – температурный режим ноутбука поддерживается в оптимальном диапазоне. При этом сохранилось удобство использования в целом. Например, герой обзора обладает всем необходимым арсеналом разъемов, получив в свое распоряжение даже порт RJ-45 и слот для карты памяти.

Не разочаровал и достаточно емкий аккумулятор, позволяющий решать многие задачи без подключения к внешнему источнику энергии. А для комфортного использования в поездках можно использовать компактные зарядные устройства с поддержкой стандарта Power Delivery.

Перед нами полноценное флагманское устройство без компромиссов. Правда, обратной стороной является бескомпромиссный ценник. Увы, современные решения и технологии стоят дорого, а вот курс рубля не столь оптимистичен.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: