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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт

Модули Viper Steel RGB призваны обеспечить объем, они универсальны и подойдут как для работы, так и для игр.
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Оглавление

Вступление

Пока все ждут появления нового типа памяти DDR5, производители продолжают наращивать объем модулей стандарта DDR4. В ноутбуках все чаще стали появляться микросхемы LPDDR4X – первые ласточки на пути появления нового типа памяти в настольных компьютерах. Понятно, что нас ждет новый виток эволюции и развития.

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Многие помнят, что появление памяти DDR4 было ознаменовано выпуском стандарта DDR4-2133. Сегодня такая частота кажется скромной на фоне все чаще мелькающих комплектов DDR4-3600, а максимальная частота серийных комплектов быстрой памяти преодолела барьер в DDR4-5000 МГц. Понятно, что такая частота нужна не всем, гораздо важнее больший объем. Что касается скорости, то все мы знаем о том, что помимо частоты существуют тайминги, которые также влияют на пропускную способность. Поэтому в ряде случаев DDR4-3600 может быть лучше, чем DDR4-4000, а вот нарастить объем простым увеличением частоты и сменой таймингов не выйдет.

Комплект 2 х 8 Гбайт давно стал нормой. В большинстве случаев такого объема хватает почти для всего. Другое дело, если приходится делить один компьютер на несколько человек и использовать его для профессиональных задач. Здесь можно столкнуться с нехваткой объема, и поэтому все чаще стали появляться комплекты 2 х 16 Гбайт. И относительно давно продаются планки по 32 Гбайт, но комплектов из двух таких модулей не так много, да и частоты не очень высокие.

На самом деле для AMD Ryzen больше DDR4-3600 и не нужно, поскольку начинаются проблемы с делителем шины FCLK, и она может работать несинхронно. Мало кто хочет с этим разбираться и поэтому старается не использовать память с большей частотой. Эту идею подхватили производители, которые ориентируются на спрос. Он подсказывает, что лучше реализовывать универсальные планки, которые будут востребованы и совместимы с любой платформой. Ведь если я куплю модули DDR4-4133 и просто включу XMP профиль на платформе AMD, скорее всего ничего не заработает, а если заработает, то с половинной частотой шины, и такой результат не устроит. Кому-то проще купить планки DDR4-3600 и быть уверенным, что все будет работать как надо. А для любителей разгона эти 3600 МГц не будут ограничением при известных оговорках.

Еще одна хитрость заключается в микросхемах памяти. Не все они хорошо разгоняются до нужных частот и самых лучших на всех банально не хватает. Поэтому есть дефицит быстрых микросхем, и стоят они дорого. Производители модулей стремятся сэкономить и используют разные чипы, которые могут взять определенные частоту и тайминги, но дальше их разогнать уже невозможно по разным причинам. Зато такие планки могут стоить дешевле, а если повезет, то и с разгоном все сложится.

Нам хотелось бы рассмотреть что-то отличное от приевшихся Samsung B-die, и я решил изучить комплект с перспективным объемом 2 х 16 Гбайт. Это новинка компании Patriot Memory: Viper Steel RGB DDR4-3600 с артикулом PVSR432G360C0K.

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Данный комплект состоит из двух планок общим объемом 32 Гбайт, работающих на частоте 3600 МГц. Как он поведет себя на платформе AMD с самым популярным чипсетом AMD B450 и современным процессором AMD Ryzen 7 5800X? Возникнут ли проблемы совместимости? Заработает ли на 4000 МГц? Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Patriot – известная американская компания, которая давно специализируется на производстве памяти и накопителей. Сейчас фирма расширила ассортимент продукции и выпускает не только SSD-накопители, но и различную периферию для геймеров. Такое направление развития выбрали многие компании, ведь оно продолжает оставаться модным и перспективным. Чтобы не быть голословными, фирма сотрудничает с профессиональной командой геймеров Armada.

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Теперь производитель памяти делает не только саму оперативную память и накопители, но и клавиатуры, мышки, гарнитуру и прочие геймерские аксессуары. Наименований много и есть свои линейки, но объединяет их общий бренд Viper.

Если вернуться к оперативной памяти, то существует несколько собственных линеек, где представлены комплекты и отдельные планки для разных сегментов рынка и направлений. Самым новым и современным является модельный ряд Viper Steel RGB.

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Коробка не очень крупная, но красивая, пестрая и запоминающаяся.

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Есть логотип серии Viper Gaming, который будет узнаваем многими пользователями.

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В упаковке предусмотрено два прозрачных окошка, сквозь которые видны планки памяти, а точнее их радиаторы. По центру находится название линейки Viper Steel RGB. В левом верхнем углу такой логотип выделен красным, а надпись белым цветом. В левом нижнем углу находится очень интересная вставка, которая объединяет ASUS Aura, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome – все поддерживаемые технологии синхронизации подсветки. В правом верхнем углу присутствует наклейка с указанием объема и организации модулей. Также указана частота и пропускная способность.

А вот с противоположной стороны все не так радужно.

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На нескольких языках, включая русский, преподнесена следующая информация: «Сверхскоростная память DDR4 представляет великолепную производительность для самых требовательных приложений и экстремальных игр. Специальный дизайн радиатора создает исключительную защиту и поддержку стабильной работы. При наличии 10-летней гарантии, память серии Viper предлагает твердую надежность при полном погружении и максимальной отдаче». Далее нас встречают ссылки социальных сетей, информация о производстве и наклейка со штрихкодом и артикулом модели.

Пора заглянуть внутрь.

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Там нас ждет прозрачный пластиковый контейнер с модулями и наклейка на корпус с символикой Viper Gaming. Планки зажаты в специальных нишах, но извлекаются достаточно просто. Для этого нужно лишь выдавить их из своих гнезд.

Дизайн и особенности модулей

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Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс. Они выглядят неброско, но не стоит забывать об их главном козыре – RGB-подсветке. Визуально радиаторы ничем не примечательны, кроме золотистых логотипов посередине.

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Изначально конструкция не кажется монолитной. Планки явно состоят из нескольких элементов. Однако сперва мы видим два радиатора с обеих сторон для симметрии и сверху белый, молочный модуль с надписью Viper. Заметно, что сами модули несимметричны.

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Наибольшее внимание привлекает деталь из белого непрозрачного пластика, которая должна рассеивать свет от светодиодов RGB-подсветки. Боковые радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху заметны несимметричные вырезы в каждой детали.

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Если оба радиатора положить рядом, то они окажутся зеркальны относительно оси между ними.

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Помимо этого, по центру на них находятся логотипы Viper Gaming. Эта же символика встречается на упаковке. Она похожа на схематическое изображение головы змеи, что логично потому, что Viper – это змея или гадюка. У этого образа присутствуют глаза и в соответствующих местах напрашиваются элементы подсветки, но здесь этого нет. Здесь глаза не подсвечиваются, а светодиоды присутствуют только сверху.

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Особенно это заметно, если снять радиатор, чего я делать настоятельно не рекомендую. Все дело в том, что он приклеен на две двухсторонние клейкие ленты очень прочно. Это несмотря на то, что одна из них не полностью прилегает к поверхности чипов.

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Отчасти благодаря этому, удалось снять радиаторы, если б микросхемы были на 5 мм выше, то думаю, что это было бы сделать гораздо сложнее.

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На самом деле смотреть особо не на что. Сверху мы видим пять RGB-светодиодов. Над ними возвышается белая пластиковая деталь, хорошо видны белые матовые элементы, которые рассеивают свет.

Маркировка микросхем памяти ни о чем не говорит. Здесь мы видим чипы производства компании Spectek, которая является дочерним подразделением Micron, и поэтому некоторые утилиты определяют производителя как Micron.

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Микросхемы распаяны только с одной стороны, а с другой их нет. И вот там радиатор приклеен намертво. Я даже не стал пытаться его снять.

Немного выше находится микросхема контроллера RGB-подсветки. По маркировке это Holtek F52230. Судя по описанию это целый 32-разрядный процессор со своей памятью на архитектуре Arm Cortex M0+.

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Микросхема SPD находится с другой стороны. Еще есть индикаторы слоев металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний с другой.

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Всего их восемь, но на самом деле не нужно было разбирать планки потому, что все это отображается в утилитах.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти Patriot Viper Steel RGB DDR4-3600 PVSR432G360C0K 2 x 16 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 2807;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, версия BIOS – 2807;
  • Память: 2 x 16Гб Patriot Viper Steel RGB DDR4-3600 (Spectek);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;
  • Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750 Вт.

Испытание модулей и разгон

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Если вспомнить на каком уровне находятся сами чипы памяти, то можно представить эту память низкопрофильной. На самом же деле она достаточно высокая и могут возникнуть проблемы совместимости. У меня не возникли потому, что мне еще не встречались планки, которые не умещались бы под Noctua NH-D15.

С подсветкой модули смотрятся еще красивее и интереснее, а синхронизация эффектов RGB тоже отлично работает.

Для синхронизации с материнской платой нужно использовать ее софт, в данном случае ASUS Armoury Crate.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы посмотреть на всю систему изнутри.

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Например, видно, что базовая частота планок составляет 2666 МГц. По современным меркам это действительно начальный уровень потому, что процессоры Intel Core i5 официально поддерживают такую частоту.

Что касается AMD, то там все демократичнее и память можно разгонять даже на бюджетном чипсете AMD A520. Сегодня выпускаются серийные планки, которые штатно запускаются и работают на частоте 3200 МГц без всяких фокусов.

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С единственным профилем XMP не все так просто. Понятно, что частота 3600 далека от спецификаций JEDEC, но тайминги получаются очень большими. Даже непонятно зачем нужна такая частота, если использовать такие огромные тайминги?

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Весь смысл от этого просто теряется. Однако не стоит сразу впадать в истерику, ведь это только заявлено в автоматике для людей, которые просто хотят нажать на одну кнопку и получить заветную частоту.

Также профиль подразумевает увеличение напряжения до 1,35 В, но в этом нет ничего криминального. Это вам не 1,6 В на 5000 МГц.

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Теперь разумно подобрать максимальную частоту на этих таймингах. Для начала я попробовал 3800 и все получилось без проблем.

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Далее я решил проверить DDR4-4000 потому, что знаю процессор может работать с FCLK 2000 МГц. Разумеется, все проверяем программой TestMEM 5 v0.12.

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В общем я понял, что с такими таймингами можно выставлять хоть 5000, но процессор в синхронном режиме уже дальше не идет. Затем я пытался подобрать вменяемые тайминги на заявленной штатной частоте 3600 МГц.

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Результат получился более-менее, но далекий от идеала. При разгоне на AMD не следует забывать, что частота системной шины автоматически переключается на половинный коэффициент, если модули работают в режиме выше 3600 МГц. Поэтому не надо забывать зафиксировать ее в BIOS.

Лично я бы не включал никакие профили, а просто снизил тайминги на базовой частоте и уже получил бы какой-то прирост.

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Для тестирования я решил использовать три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.80 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.30.5500 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт /с


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Memory copy, Мбайт /с


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Memory latency, нс


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Winrar 5.80
Кбайт/с


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7-Zip v19.00 (x64) 32Мб
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS


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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS


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Общий рейтинг, MIPS


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Заключение

Протестированные модули не претендуют на звание самых быстрых, поскольку у них другая задача. В первую очередь – обеспечить объем. На сегодня он самый актуальный, и сейчас действительно есть смысл пользоваться такими комплектами. Данный набор универсален и предполагает использование с любой платформой. Отлично видно, что на популярном чипсете AMD B450 не возникает проблем с работой в штатном режиме или при небольшом разгоне.

Комплект Patriot Viper Steel RGB DDR4-3600 PVSR432G360C0K базируется на микросхемах Spectek (дочернее подразделение Micron) и в целом показывает неплохие результаты по частоте, но вот с таймингами все не так просто. Существенно снизить задержки у меня не получилось. В таком случае есть смысл не включать XMP профиль, а просто понизить тайминги на штатной частоте DDR4-2666. Это дает неплохой результат в плане производительности и не требует особых усилий.

Тем не менее, при штатных задержках можно разогнать память даже до DDR4-4000, что не так уж плохо для платформы AMD; далеко не любой процессор вытянет шину Infinity Fabric на частоте 2000 МГц. Ни один из пяти процессоров 3000-й серии, которые у меня были, не мог работать выше 1900 МГц. Соответственно эта оперативная память способна работать на DDR4-3800. Для этого мне достаточно было включить XMP, вручную выставить частоту памяти и зафиксировать шину.

Сами модули выглядят очень неплохо, особенно это касается отлично реализованной подсветки. Начнем с того, что мне понравился эффект при включении. Далее планки можно синхронизировать с программным обеспечением материнской платы. В моем случае это было ASUS Aura Sync, а точнее Armoury Crate.

По совокупности всех характеристик и результатов комплект памяти Patriot Viper Steel RGB DDR4-3600 PVSR432G360C0K оставляет приятное впечатление. Это кит из двух планок по 16 Гбайт, в котором удачно сочетается объем, производительность и внешний вид. Остается надеяться, что и цена в рознице будет радовать.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
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