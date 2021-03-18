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Вступление

В последнее время рынок игровых компьютерных аксессуаров лишь увеличивается. Кстати, производители не спешат сразу списывать старые модели. Они продолжают какое-то время существовать, пока не появляются новые. Здесь самое главное – это успех. Если модель получилась популярной, то она может ей оставаться длительное время, и нет смысла сразу списывать ее со счетов. Разумнее какое-то время ее выпускать, параллельно с этим разрабатывая улучшенную модификацию. И даже после выпуска обновленной модели могут оставить старую, но изменить ее позиционирование. Конечно, все будет зависеть от спроса, ведь может случиться так, что все внимание полностью переключится на новинку, а про предыдущее поколение забудут.

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Есть люди, которые часто меняют клавиатуры и мышки, но я себя к ним не отношу, напротив, делаю это неохотно. В первую очередь важна финансовая составляющая вопроса. Зачем покупать что-то новое, пока еще работает старое. Во-вторых – привычка. Бывает, что привыкаешь к какой-то модели и потом переходить на другую сложнее. Например, не так просто обстоят дела при переходе с механической клавиатуры на мембрану или обратно. Заметен переход и с ножничного механизма на обычный. Таких маленьких нюансов много и адаптация не всегда происходит быстро. Важную роль играет подсветка, но на всех современных игровых клавиатурах она присутствует. Дело лишь в настройках и регулировках яркости, чтобы условия были комфортны под любое внешнее освещение.

Компания ASUS тоже занимается производством игровых компьютерных аксессуаров. Если речь заходит про игры, то на ум сразу приходит линейка ROG. Безусловно, это самый популярный и раскрученный бренд. Но не так давно компания начала раскручивать еще один, включающий более доступные решения для любителей игр, нежели серия ROG. Речь идет о TUF Gaming. Я рассмотрел уже много разных материнских плат данной серии и понял, что все не так, как говорят хейтеры. Важно понимать, что модели TUF Gaming предлагают схожую функциональность с ROG, только стоят дешевле. Понятно, что это не просто так, и есть упрощения, но это не означает, что эти модели значительно хуже или где-то проигрывают. В первую очередь пользователь даже выигрывает в цене.

Сегодня мы рассмотрим модель, которая мало чем отличается от аналога ROG. Это геймерская клавиатура ASUS TUF Gaming K3.

На первый взгляд это классическая механическая клавиатура, которая похожа на ASUS ROG Strix Scope RX. Какие используются переключатели, удобно ли пользоваться, что нового и интересного предлагают разработчики? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная и выполнена из плотного картона. Так упаковывают большинство различных клавиатур и тут не исключение. Сам производитель позиционирует устройство не совсем бюджетным, а скорее среднего уровня, и это также заметно по упаковке.

Несмотря на то, что используются преимущественно серые темные тона, полиграфия хорошая, а поверхность матовая. У премиум-устройства скорее всего была бы красивая глянцевая оболочка. Внешнее оформление абсолютно узнаваемо по другим устройствам серии TUF Gaming. Прежде всего это серый фон и темная надпись с левой стороны TUF Gaming.

По центру мы видим крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Справа указана модель TUF Gaming K3. В данном случае K3 – это индекс модели, который обозначает скорее начальный уровень потому, что есть еще K5 и K7, которые все-таки дороже. Ниже указано, что используются «красные» переключатели. Они линейные – это значит, что нажатие равномерное. Ход клавиши с линейным переключателем плавный и равномерный – вплоть до нажатия до упора она идет ровно и без клика. Сопротивление при нажатии чуть увеличивается только перед достижением клавишей самого конца.

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Далее указано, что на клавишах нанесена американская раскладка. В правом нижнем углу находится логотип серии TUF Gaming, а слева находится круглый значок ASUS Aura Sync. С обратной стороны сверху мы также видим надпись TUF Gaming K3.

В правой части находится крупное изображение модели, а слева присутствует шесть пунктов с описанием ключевых особенностей устройства. Ниже размещена краткая спецификация устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось дополнить ее информацией с сайта производителя.

Модель ASUS TUF Gaming K3 Подключение Проводное, 2х USB 2.0 Подсветка Поклавишная, RGB Горячие клавиши Есть Запись макросов Есть Тип переключателя Механические, с RGB подсветкой Частота опроса 1000 Гц Программируемые клавиши 8 шт. Масса 1.11 кг Размеры 438.7 х 130.9 х 38.75 мм

Еще у данного устройства есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0.

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в прозрачном антистатическом пакете.

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка и краткое руководство.

Еще в комплекте предусмотрена подставка под запястья. Она жесткая, пластиковая и состоит из нескольких элементов.

Конструкция и особенности

Верхняя панель клавиатуры изготовлена из алюминиевого сплава. В остальном используются пластиковые и резиновые детали. Кейкапы и задняя панель изготовлены из пластика, ножки – из резины. В правом верхнем углу находится логотип и надпись ASUS TUF Gaming. Все это просто обозначено белым цветом и не подсвечивается.

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Клавиатура стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжелое, а резина у ножек мягкая и упругая. Еще мы видим очень крупный логотип ASUS TUF Gaming, который заклеен пленкой.

Чуть выше надписи и логотипа, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.

Сверху сзади находится проходной USB 2.0 порт.

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Именно поэтому от клавиатуры идет такой толстый кабель, который на конце разделяется на два USB 2.0. Один из них обеспечивает тот самый порт на клавиатуре. Еще снизу есть статичные ножки.

На них клавиатура стоит практически прямо. А есть откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже есть резинки на кончиках.

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Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Над клавишами направлений находятся четыре светодиода. Они сигнализируют о включении режима: CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK, блокировка клавиши WIN.

Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон. Однако, верхний ряд на кнопках светится ярче и это хорошо для контраста.

Здесь используются механические переключатели RED. Цвет обозначает, что они линейные. Бывают еще модификации с коричневыми и синими переключателями.

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Красные обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

Для нажатия необходимо минимальное усилие в 50 г. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1,9 мм. Нажатие четкое и понятно, когда срабатывает. Здесь без всяких фокусов, как на опто-механике.

Скорость очень высокая и поддерживается технология NKRO. Даже если будет нажато сразу 10 клавиш, контроллер все их определит без ошибок. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

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На нижней панели есть специальное треугольное углубление, откуда выходит кабель.

Кабель толстый, а на конце он разделяется на два USB Type-A.

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Про защиту от грязи, пыли и воды ничего не сказано. Сняв кейкапы можно увидеть сами переключатели в корпусах. С виду их защита не очень надежная и если ничего не сказано о ней, то скорее всего ее нет.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой, и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, в том числе профили настроек и запись макросов.

Все отлично пока, вы не планируете заниматься тонкими настройками ASUS TUF Gaming K3. Для этого понадобится программное обеспечение. Их два: Aura Creator и Armoury Crate.

Первая предназначена для создания сценариев подсветки и предлагает задать свою последовательность эффектов, которая будет повторяться с какой-то периодичностью.

Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS TUF Gaming, и он обеспечивает больше возможностей для настройки и синхронизации подсветки.

Приложение большое и громоздкое, устанавливается долго. Однако при этом у него очень большая функциональность. И, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы изучим его работу на примере ASUS TUF Gaming K3. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут все понятно и в пояснениях не нуждается, благо все на русском языке.

Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с ним сложно. Все начинает пестрить в глазах.

Можно выбрать любой статичный свет, а также настроить яркость.

В самом конце находится вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.

Многим может показаться, что есть только базовый набор эффектов подсветки и непонятно, как можно настроить каждую клавишу или их группу. Вот именно для этого и предназначена программа Aura Creator.

После того, как мы взглянули на софт, можно посмотреть на работу подсветки клавиатуры.

Синхронизация с другими компонентами работает без нареканий.

После этого я занялся настройкой, но решил долго не возиться, а просто попробовать выделить клавиши WASD и заставить их работать с двумя разными эффектами. Первый – статичный, второй – чередование цветов. После сохранения сценария алгоритм закольцовывается. Получается сначала статика, потом чередование, потом опять статика и так до бесконечности.

Можно настроить специальный сценарий и сохранить его, чтобы использовать потом в нужном приложении или игре. Это очень удобно, поскольку его можно переслать кому-то еще.

Впечатления от использования остались только положительные. Все работает идеально, как заявлено. Все быстро, четко и точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе новинки невозможно.

Нажатие негромкое, щелчок есть, но не громкий. Усилие нажатия небольшое, но нет ярко-выраженного обратного отклика. С другой стороны, понятно, когда происходит клик. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание.

Да и вопросов к информативности нет. Все значки на кейкапах четкие и читаемые как с подсветкой, так и без нее. Весь секрет успеха заключается в том, что ярко подсвечивается только верхний (американский) ряд клавиш. Нижние тусклее, и это очень удобно. Из-под кейкапов свет особо не бьет, и клавиатура получается достаточно комфортной. Вполне реально даже печатать тексты, и это напомнило мне мою первую старую клавиатуру Cherry.

Что касается игр, то тут все тоже отлично. ASUS TUF Gaming K3 работает комфортно и так, как задумано.

Заключение

Перед нами хорошая клавиатура с классическими механическими переключателями трех разных типов. В моем случае использовались «красные» линейные, у которых не так ярко чувствуется обратный отклик. Однако, на мой взгляд, это все равно лучше, чем у опто-механики, хотя все это дело вкуса и привычки.

Корпус жесткий, относительно тяжелый. На ровном столе клавиатура TUF Gaming K3 стоит как прикрученная. Качество материалов отличное. Единственное, что немного смущает – толщина кабеля. Можно было обойтись обычным USB 3.0, а вместо сквозного порта вставить хаб. Это позволило бы сделать кабель тоньше и мягче. Здесь он очень толстый и дубовый. Благо клавиатура тяжелая и хорошо стоит на ровной поверхности, иначе бы она просто болталась на этом кабеле.

Мне понравилась реализация подсветки. Понятно, что есть синхронизация ASUS Aura Sync и много всяких эффектов, но это только верхушка айсберга. Все можно настроить гораздо тоньше через приложение Aura Creator. Тут пользователь сам создает сценарий работы модели. Можно гибко все настраивать, вплоть до каждой отдельной клавиши. Можно настроить не только цвет, но и эффект, а также длительность. Это создает огромные возможности для кастомизации. Кроме того, отлично реализована сама подсветка символов на кнопках. Латинские буквы светятся ярче кириллицы, обеспечивая контраст, с которым удобно работать. Без подсветки все тоже не так плохо.

Клавиатура по своей сути универсальна и за ней можно комфортно печатать и играть. Такое сочетание бывает нечасто, но в данном случае получилось. Что касается сходства с ASUS ROG Strix Scope RX, то оно чисто визуальное: похож корпус, схоже организовано подключение. Все остальное как небо и земля – это совершенно разные устройства. Эта клавиатура мне оказалась удобнее, поскольку я не смог оценить всех прелестей опто-механики, это попросту не мое.

В итоге очередная новинка TUF Gaming показывает, что мало в чем уступает моделям линейки ROG, а просто проще, но это не значит хуже.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: