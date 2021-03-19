В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super. Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Материнская плата №3 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i5-10400F - 4000-4200 МГц;



Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц. анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -22000р на 2060 - цены пошли вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU Видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.72 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.2.2.

NVIDIA GeForce 461.72 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.2.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

1% low и average FPS

Battlefield V

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трасировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.

1% low и average FPS

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Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.

1% low и average FPS

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Hitman 2

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

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Need for Speed Heat

Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.

1% low и average FPS

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Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.

1% low и average FPS

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Star Wars Jedi: Fallen Order

Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в штатном режиме работы конфигурации Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super показали равные результаты. После разгона вперед вышла связка с процессором AMD и видеокартой NVIDIA.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была быстрее связки Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Call of Duty: Modern Warfare и Need for Speed Heat.

Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была в паритете со связкой Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Hitman 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была медленнее связки Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.

Система Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ опередила связку Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в двух играх, показала равные с ней результаты в двух проектах и уступила в четырех играх. Обе конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех проектах без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность в номинале между системами Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super был зафиксирован паритет. После разгона вперед вышла конфигурация Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super.

Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в штатном режиме в противостоянии связок Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super победитель не был выявлен. После разгона с небольшим отрывом от преследователя вперед вышла система Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super. Она оказалась быстрее и выгоднее для покупки, чем конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

