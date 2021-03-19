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Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1440 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super. Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1% low и average FPS

Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

1% low и average FPS

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1% low и average FPS

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

1% low и average FPS

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

1% low и average FPS

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в штатном режиме работы конфигурации Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super показали равные результаты. После разгона вперед вышла связка с процессором AMD и видеокартой NVIDIA.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была быстрее связки Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Call of Duty: Modern Warfare и Need for Speed Heat.
  • Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была в паритете со связкой Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Hitman 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ была медленнее связки Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.

Система Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ опередила связку Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super в двух играх, показала равные с ней результаты в двух проектах и уступила в четырех играх. Обе конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех проектах без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность в номинале между системами Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super был зафиксирован паритет. После разгона вперед вышла конфигурация Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super.

Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в штатном режиме в противостоянии связок Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super победитель не был выявлен. После разгона с небольшим отрывом от преследователя вперед вышла система Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super. Она оказалась быстрее и выгоднее для покупки, чем конфигурация Core i5-10400F & Radeon RX 5700 ХТ.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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