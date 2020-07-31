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Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo

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Оглавление

Вступление

Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT существует в модификациях с объемом видеопамяти 4 и 8 Гбайт, предназначенных для различных задач, и принадлежит к игровым графическим ускорителям бюджетного сегмента. Из двух версий благодаря конечной стоимости выделяется младшая модель.

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Ранее мы рассматривали старшую видеокарту ROG Strix Radeon RX 5500 XT компании ASUS, продемонстрировавшую отличные скоростные и температурные показатели. Теперь оценим более доступную модель, благо модификация линейки Dual Evo отличается меньшими габаритами, альтернативной системой охлаждения, а также небольшими послаблениями в тепловом пакете и частотах.

Технические характеристики

Наименование Radeon RX 5500 XT Dual Evo ROG Strix Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5500 XT
Производитель ASUS ASUS AMD
Графический процессор Navi 14 Navi 14 Navi 14
Частота ядра, МГц 1733 1737 1685
Частота ядра (Turbo), МГц 1845 1845 1845
Заводской разгон ядра, МГц - - -
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 4/8 4/8 4/8
Шина памяти, бит 128 128 128
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 x 100 2 x 92 1 x 100
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 2 7 + 2 6 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт 125 / - 135 / - 125 / 150
Формат СО 2.5 слота 2.7 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 242 x 129 279 x 129 180 x 110

ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo

Полное название: ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo; код производителя: DUAL-RX5500XT-O4G-Evo.

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Внешний вид и размеры

ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo выполнена в строгом черном цвете. Видеокарта получилась компактной в длину, но достаточно толстой, 2.5 слота расширения, чтобы уместить производительный по эффективности охлаждения радиатор.

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Одной из отличительных сторон новинки являются фирменные вентиляторы Axial-tech диаметром 100 мм, позволяющие прокачать больше воздуха. Черный внешний вид решили разбавить одинокой переливающейся полосой подсветки в верхней части.

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С противоположной стороны находится металлический бэкплейт. Он задействован в охлаждении графического процессора и чипов памяти.

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Дополнительное питание организовано единственным коннектором питания 8-pin. Потребление ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo составляет 120-130 Вт, рекомендуется блок питания мощностью от 450 Вт.

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На панели видеовыходов доступны три порта DisplayPort и один HDMI. Она перекрашена в черный цвет, что создает единый строгий образ.

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Система охлаждения

Изучение системы охлаждения начинается с демонтажа опорной пластины, на которой отмечаем термопрокладки.

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Конструкция бутерброда требуете убрать вначале кожух с вентиляторами. Перед нами вентиляторы EverFlow со скоростью вращения 0 – 2700 об/мин и PWM управлением.

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Центральный элемент – это односекционный радиатор с двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм. Все соединения тщательно пропаяны. В основании располагается две вставки, накрывающие графический процессор и два чипа памяти: вторые две микросхемы накрыты трубками.

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Для мосфетов предусмотрен отдельный низкопрофильный радиатор.

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Печатная плата

ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo построена на оригинальной печатной плате черного цвета.

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Отметим неплотную компоновку SMD-элементов, что говорит о возможности создания более компактной версии Radeon RX 5500 XT.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 14, произведенный по 7 нм техпроцессу на 34-й неделе 2019 года. Он включает 1408 шейдеров, 32 блока растеризации и 88 текстурных блоков.

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Подсистема питания построена по схеме «6+2», в которой шесть фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. На шесть каналов GPU устанавливается транзистор SiC632A с нагрузочной способностью 50 А. Беря в расчет TDP видеокарты (~125 Вт), инженеры сделали отличный запас по мощности.

В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и uPI Semiconductor uP9505P.

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Видеокарта оснащена 4 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron с маркировкой 9UA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo выполнена в фирменном дизайне производителя с темной полиграфией, отметками на коробке основных технологий и характеристики. Комплектация предлагает руководство пользователя.

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Тестовый стенд

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Конфигурация

  • Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель SSD: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

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Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo

Видеокарта ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo функционирует на стоковых частотах. Система охлаждения может похвастаться технологией 0dB, позволяя при невысокой температуре кулеру переходить в пассивный режим. Температура ключевых узлов при обычной работе составляет 40-45°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo.

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Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.

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Игровая нагрузка с видеокартой ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo демонстрирует сбалансированность системы охлаждения и запрограммированных настроек поведения. Новинка бустит до 1842 МГц при скорости вращения 1250 об/мин двух 100 мм вентиляторов.

Заметно нестандартное поведение кривой кулера, проблема которой часто отмечается на видеокартах Radeon последних серий. Однако даже в таком режиме температура графического процессора составляет лишь 57°C, силовая часть прогревается до 68°C, а чипы памяти – до 66°C.

Потребление видеокарты составляет ~120 Вт, всего стенда – 175 Вт. Уровень шума равен 37 дБА и очень низкий.

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При максимальной скорости вращения вентиляторов температуры ядра, силовой части и памяти опускаются до 47°C, 53°C и 56°C соответственно. Видеокарта становится холоднее, но очень шумной с показателем 55,1 дБА.

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Оверклокинг видеокарт Radeon RX 5500 XT сильно ограничен лимитами, которые без снятия через правки реестра и драйвера не позволяют высоко поднять частоты ядра и памяти, что в совокупности можно назвать «безопасным» разгоном. После выставления максимальных значений, ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo бустит до 1947 МГц по ядру, частота памяти равна 1860 МГц (14880 МГц).

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Что касается игровой производительности Radeon RX 5500 XT, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo приятно удивляет простой и в то же время продуманной в деталях конструкцией. Переработанная печатная плата вместе с радиатором на двух тепловых трубках и «бэкплейтом», которые накрывают микросхемы видеопамяти, и отдельное охлаждение мосфетов под прямым обдувом больших вентиляторов позволяет новинке оставаться холодной, тихой и удерживать высокие тактовые частоты.

В бюджетном игровом сегменте нечасто встретишь видеокарту подобного уровня качества, проработки и сбалансированности как ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo. За счет этого новинка выделяется на фоне конкурирующих решений в положительном ключе и заслуживает внимания.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тест видеокарту ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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