Оглавление

Вступление

У производителей практически не осталось материнских плат для разгона. Раньше это направление продвигали, и разработчики соревновались друг с другом, была конкуренция. Потом постепенно все сошло на нет. ASRock постепенно отказалась от моделей OC Formula, MSI похоронила линейки MPower и XPower. Взамен появились универсальные модели, которые в том числе неплохо дружат с разгоном, но в основном ориентированы на геймеров. И лишь у компании ASUS с материнскими платами для любителей разгона, в том числе экстремального, пока все отлично. Формально линейка ROG Maximus тоже предназначена для геймеров, но судя по характеристикам и спецификациям только во вторую очередь, а в первую – под разгон.

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Известно, что самыми флагманскими моделями являются Formula и Extreme. Как правило, эти модификации с очень богатым оснащением и большим комплектом поставки. Formula предназначается для систем с жидкостным охлаждением. На этих платах традиционно используется водоблок вместо радиатора на транзисторах; Extreme же это самая флагманская модель, которая должна уметь все и быть самой крутой по оснащению. Есть еще версии Hero и Apex. Модификация Hero самая доступная в линейке ROG Maximus, но это не означает, что она самая скромная. Наоборот, она мне кажется наиболее сбалансированной и универсальной. А вот Apex – чисто разгон.

Дело в том, что у этой модели всего два слота под память; для универсального решения – это очень большая жертва. Все сделано для того, чтобы лучше разгонялась память в этих двух слотах. И кстати, в меню настроек BIOS есть множество различных предустановок именно для разгона ОЗУ на разных микросхемах и с разным охлаждением потому, что питание увеличивается более 2.0 В. Остальной комплект функций нельзя назвать ограниченным, но и не сильно раздутым. Есть все необходимое для комфортной работы, а вот всяких лишних портов и контроллеров по минимуму, чтобы не мешались для основного дела.

Как не трудно догадаться, у нас на тестировании материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex.

Трудно поверить, что это уже 12-е поколение материнских плат серии Maximus. Однако это знаковые и важные для компании модели, поэтому несколько модификаций есть на каждой настольной платформе Intel. Для HEDT и AMD существуют свои отдельные линейки, которые также продолжают развиваться. Посмотрим, на что способна новинка.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная и тяжелая, но ручки для транспортировки нет. Оформление уже знакомое и привычное, как у других устройств серии Republic Of Gamers. Темный фон спереди и сзади, а с двух торцов он красный. Коробка изготовлена из плотного картона и полиграфия здесь очень хорошая. Даже по упаковке видно, что устройство премиум класса. Спереди опять находится темный фон, который разделен красной полосой.

На левой половине мы видим какой-то абстрактный узор, а правая стилизована под металлическую поверхность. В правом верхнем углу находится логотип серии ROG и надпись Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата для геймеров. Внизу находится группа из шести значков. Три относятся к Intel, один сообщает о поддержке SLI, еще один – CrossFire и наконец ASUS AURA Sync.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами и значок серии ROG. Производитель сообщает, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. Ниже расположены четыре вставки с описанием используемых технических решений. Под ними есть две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства.

Часть коробки откидывается вверх, и мы видим, что сверху находится картонный лоток с материнской платой. Он закрыт прозрачной пластиковой крышкой.

Передняя панель откидывается вперед и видно, что под коробкой с платой находится еще одна с комплектом поставки. У нее множество отсеков, а сверху в одном из них лежит толстый конверт.

Внутри разместились информационные компоненты, которые представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Наклейка с эмблемой ROG;

Два комплекта наклеек;

Подстаканник;

Купон на скидку CableMod.

Аксессуаров тоже прилично.

Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;

Три комплекта креплений для накопителей M.2;

Два маленьких квадратика двухстороннего скотча;

Два кабеля для RGB лент;

Три термистора;

Антенна беспроводного модуля;

Брелок для ключей;

Карта ROG DIMM.2.

Комплект очень шикарный. Карта ROG DIMM.2 поставляется уже не первый раз. Это специальный адаптер для установки накопителей типа M.2, который устанавливается в специальный слот, похожий на DIMM.

С каждой стороны находится радиатор для отвода тепла от накопителя.

Всего их можно установить два с каждой стороны адаптера.

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Дизайн и особенности платы

APEX всегда выглядит круто, и новое поколение не является исключением. Необычна сама печатная плата со своими вырезами в разных местах. Один элемент в области портов SATA предлагается выломать и оставить его на память как брелок. Я этого делать не стал потому, что и так плата смотрится хорошо.

Форм-фактор и габариты материнской платы классические. Это обыкновенный ATX формат с размерами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов и металлический кожух над разъемами задней панели. Количество слоев металлизации не указано, но их явно не четыре, а шесть или даже восемь.

С обратной стороны элементов очень мало. Удвоителей фаз здесь не видно. Судя по описанию именно с обратной стороны присутствуют датчики обнаружения конденсата. Их очень много, и они поделены на три группы: около сокета, около памяти и около слотов PCI-e. Кстати, никакой защитной пластины тут нет.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Данная материнская плата предназначена для разгона, поэтому с питанием не должно быть никаких проблем. Именно для этого на плате находится два дополнительных коннектора питания 8-pin. Плата будет работать даже с одним, но если разгонять процессор, то нужно использовать два. Есть светодиодный индикатор включения одного разъема. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно. TDP новых процессоров на LGA1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. С двух сторон здесь используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки. Для полноразмерной платы это все выглядит странно. Всего два слота и защелки с двух сторон. Такого я вообще никогда не видел именно на полноразмерных платах. На самом деле это особенность модификации APEX.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

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Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не подходят для разгона. В меню настроек BIOS есть специальный раздел, посвященный предустановкам для разных чипов памяти.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 фаз. Все они настоящие потому, что на плате распаяно два восьмифазных ШИМ контроллера. Питающие фазы процессора находятся сверху и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccio и 2 фазы Vccsa. Пока это лучшая подсистема питания, которую я встречал на материнских платах новой платформы Intel.

На каждую из 13 фаз приходится по одной суперферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке International Rectifier (Infineon) TDA21472 OptiMOS Powerstage. Они способны обеспечивать обычную нагрузку в 70A, а еще есть встроенный диод Шоттки.

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Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю. Как уже упоминалось выше, ШИМ контроллера два. Это знакомые микросхемы ASP1405I. Восемь фаз способна обеспечить каждая.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются тремя радиаторами, соединенными тепловой трубкой. Может показаться, что они находятся слишком близко к сокету, но на самом деле места много, а система продумана хорошо и лучше для этой платформы просто нельзя придумать.

Все радиаторы с хорошим оребрением. Самый маленький нижний, но на нем самая слабая нагрузка. Верхний второй по величине, а боковой самый крупный потому, что еще он имитирует кожух над разъемами задней панели.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Только на боковом сверху есть надпись Maximus XII. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Все три радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Верхний и нижний крепятся двумя винтами каждый, а боковой четырьмя.

Ниже вся эта радиаторная тема продолжается. От центрального радиатора вниз идет еще одна пластина с ребрами. Она как бы является продолжением среднего потому, что крепится к нему двумя винтами.

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для отвода тепла от накопителя М.2.

Еще есть специальная декоративная рамка для подсветки пластинки с логотипом ROG. Эта конструкция также изготовлена из алюминиевого сплава. Сверху она крепится двумя винтами к среднему радиатору, а снизу двумя винтами к радиатору чипсета. Он также представляет из себя странную конструкцию.

Понятно, что чипсет не очень горячий и от него тепло может отвести любая пластина. Иначе бы все производители не экспериментировали бы с его формой, а дела ли бы нормальное охлаждение. Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи четырех винтов жестко. Под радиатором находится чипсет Intel Z490. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Характеристики его уже изучены, и поэтому повторять их в который раз нет смысла. Вправо вбок выведено восемь портов SATA3. Они распаяны под углом близким к 90° относительно друг друга, в том самом месте, где находится декоративный вырез.

Шесть портов обеспечиваются чипсетом, а еще два отдельным контроллером ASMedia ASM1061. Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen2, а ниже - USB 3.2 Gen1. Они обеспечивается чипсетом. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся три 4-pin коннектора для вентиляторов. Рядом еще есть 3-pin разъем помпы и вместе с ним два коннектора для датчиков температуры жидкости на входе и выходе.

В самом углу находится кнопка переключения микросхем. По нижнему краю есть небольшой вырез, который не сильно заметен. Дале можно заметить колодку Thunderbolt и три колодки USB 2.0.

В левом нижнем углу находятся разъемы: NODE, передней аудиопанели, MOLEX для дополнительного питания PCI-e и большая микросхема TPU.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek S1220A.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и микросхема Ethernet контроллера Intel I225-V с поддержкой стандарта 2.5G.

На этой плате мы видим четыре слота расширения. Два PCI-e x16, один PCI-e x1 и один PCI-e x4.

Первые два обрамляются стальной пластиной. Линии к ним поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Есть поддержка SLI и CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Инженеры ASUS знают какие видеокарты производят в их компании. Между слотами PCI-e x16 можно обнаружить батарейку и две микросхемы с индикаторами рядом. Это два чипа с памятью BIOS, а выбор осуществляется при помощи кнопки в правом нижнем углу. Индикатор необходим для того, чтобы было понятно, какая микросхема выбрана.

Слот для установки накопителя типа M.2 здесь всего один. Он находится немного выше верхнего слота PCI-e x16. Не следует забывать, что еще два устанавливаются в специальную плату ROG DIMM.2.

В правом верхнем углу находится блок управления платой и функциями разгона. Здесь находятся кнопки, переключатели и разные индикаторы. Кроме этого есть площадки для замера напряжений на компонентах ProbeIt.

Сверху мы видим сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Рядом с ним находятся два разъема для лент RGB: адресный и обычный. Ниже находится группа светодиодных индикаторов, которые показывают инициализацию основных компонент. Часть из них показывает наличие конденсата.

Есть кнопки Power, Flex Key, Safe Boot и Retry. Две последние предназначены специально для удобства разгона. Flex Key – универсальная кнопка, на которую может быть назначена одна из нескольких функций, поэтому она так и называется. Настройка осуществляется в BIOS и это может быть, например, отключение ASUS AURA. И еще тут находятся четыре переключателя и джампер включения режима LN2. Два переключателя зарезервировано производителем, а остальные отвечают за режимы Pause и Slow Mode. Обе функции также помогают при экстремальном разгоне. На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Один разъем PS/2 для мыши;

Один разъем PS/2 для клавиатуры

Пять разъемов USB 3.2 Gen1;

Четыре разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на Intel Wi-Fi 6 AX201NGW.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, максимальный объем 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4666+ (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen3 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x4 Gen3;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2x SATA 6.0 Гбит/с портов – ASM1061; RAID 0, 1;

3x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1x Intel I225-V Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 6x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490);

4x USB 3.2 Gen1 (ASM1074) USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z490);

4x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1х PS/2 KB;

1х PS/2 Mouse;

4x USB 3.2 Gen1;

4x USB 3.2 Gen2;

1x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1x RJ45;

5x 3.5 мм Jack;

1x Optical Audio Out;

1х ClrCMOS;

1x BIOS FlashBack;

2x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В целом оболочка очень похожа на другие в серии ASUS ROG, которые я рассматривал недавно, например, ASUS ROG Strix Z490-I Gaming. Есть небольшие отличия, которые кроются в особенностях самой платы. Поскольку она изначально предназначена для разгона, то здесь более широкий диапазон напряжений и есть специальные пресеты для разгона памяти, основанной на различных модулях и разной емкости. В остальном отличий практически нет.

Так же как во всех моделях серии ROG, стартовой страницей здесь является не EZ Mode, а страница AI Tweaker. Хотя все это можно настроить и на другой плате. Даже на этом устройстве можно просто включить автоматический разгон и профиль XMP, чтобы получить максимальную производительность. Изначально плата поставлялась с ранней версией BIOS, и я обновил ее до последней актуальной на момент тестирования. Процесс обновления проходит быстро и без каких-либо сюрпризов.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго ковыряешься и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS. Больше хлопот доставляла операционная система, но там надо было лишь вовремя перезагрузиться.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Apex, версия BIOS 0607;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

ASUS ROG Poseidon GTX 780 3Gb;

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Тестирование

У меня тестирование проходило в два этапа. Сначала я поработал с платой на воздухе, а потом собрал, поставил систему фазового перехода и попробовал поразгонять немного на ней. Сама сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего.

После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка. RGB светодиоды находятся под радиаторами.

В целом работа подсветки нормальная, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт. Я уже не раз упоминал, что мне на тестирование попал не самый удачный процессор Intel Core i5 10600K. Поэтому тестировать с ним разгон, особенно такой платы можно только на отрицательных температурах. Даже вода не «вывезет» нужное напряжение даже для хороших результатов.

Не самый удачный экземпляр, но все ядра смогли заработать на 4,9 ГГц при автоматическом разгоне.

При этом в нагрузке производительность сильно колеблется, хотя система ведет себя стабильно.

Ситуацию можно улучшить с ручным разгоном, но и здесь не так все просто потому, что температуры процессора уже достигают 100С. Да, кулер Noctua NH-D15 с одним вентилятором, который работает на 100%, но так все равно невозможно работать постоянно, только если прогнать тесты.

Пришлось доставать старую «фреонку» и делать крепеж для сокета. Она обычная и выдает около -40° на теплосъемнике. Делалась еще во времена Prescott и поэтому должна справиться, но единственное препятствие – высокий риск образования конденсата из-за высокой тепловой мощности современных процессоров и маленькой площади их теплоотвода.

Еще необходима отличная герметизация околосокетного пространства. Я бы покрыл поверхность латексом или акрилом, но плату надо было отдавать и вид у нее должен быть идеальный. Пришлось использовать канцелярский пластилин. У меня его было не так много, но я подумал, что на какое-то время хватит. Не буду же я гонять весь день. Еще одна ошибка – я стал морозить уже разогретую систему. Результат конечно какой-то я получил, но вокруг сокета все сильно обмерзло.

Самое интересное заключается в том, что когда ты выбираешь множитель, интеллектуальная система подсказывает тебе какое нужно установить напряжение для итоговой частоты в разных режимах использования AVX. Уже на 5,4 ГГц она советует ставить на процессор 1,7В – это предельное значение напряжения без включения режима LN2. В итоге у меня получилось разогнать только до 5,4 ГГц при 1,55 В. На 5,5 ГГц система загружалась, но уже была нестабильна.

С подбором частот и напряжений очень быстро летит время, а конденсат уже начинает образовываться потому, что в помещении очень жарко. На передней поверхности я уже видел капли, а с обратной стороны платы все было сухо, даже когда я демонтировал систему.

Даже внутри сокета была вода, поэтому надо обеспечивать лучшую герметичность между теплосъемником и процессорным разъемом.

Тестирование Intel Core i5 10600K проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 28°C в следующих режимах:

MSI MAG Z490 Tomahawk, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

MSI MAG Z490 Tomahawk, Intel Core i5 10600К @ 4800 МГц, память 4266 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Перед нами даже не плата, а тестовый стенд для экстремального разгона. Покупать такую модель для воздушного охлаждения – это преступление. Она должна разгонять и ставить рекорды, а не работать в стоке с боксовым кулером. И даже воды ей мало – только экстрим, и для этих целей предусмотрен отличный набор функций. Неудивительно, что на ASUS ROG Maximus XII Apex ставят рекорды по разгону процессора и оперативной памяти.

Тут не следует забывать, что разгон связан с лотереей и не любой процессор разгоняется до заоблачных высот, это же касается и памяти. При подготовке обзора я испытал это на своей тестовой системе, не сумев добиться приличных результатов даже с системой фазового перехода. Видимо, сначала нужно подобрать хороший процессор по маленькому VID, затем отобранные экземпляры протестировать на воздухе на максимальную частоту, и уже потом со стаканом.

Поэтому не стоит удивляться, что стоимость отобранных процессоров, с которыми ставят рекорды, может превышать $5000. По сравнению с этой суммой материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex стоит недорого. У нее отличный внешний вид, хорошая компоновка и добротные радиаторы на транзисторных сборках, на которые удобно просто положить вентилятор, чтобы он их обдувал. И оснащение здесь не основное. Главное – функциональные возможности разгона, которые представлены в полном объеме.

Мало того, была проверена защита платы от конденсата: все работает отлично. В моем случае капли были даже в сокете и все работало хорошо, но скорее всего потому, что вода эта была просто льдом, а растаяла лишь при демонтаже, когда все уже было отключено. А с обратной стороны платы все было полностью сухо. Производитель заявляет о специальной функции защитного отключения при конденсате или протечках, но у меня просто обмерз теплосъемник и было немного льда между крышкой процессора и прижимной рамкой. Поэтому некоторые покрывают все элементы около сокета лаком, а сам сокет герметично заклеивают, чтобы не образовывался конденсат.

Если коротко подвести итог, то ROG Maximus XII Apex – это отличная материнская плата для разгона.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex получает награду:

Выражаем благодарность: