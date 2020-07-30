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Вступление

При поиске видеокарты мы в первую очередь ориентируемся на стоимость графического решения, а далее подбираем желаемые параметры – любимый бренд, класс оснащенности, необходимые функции и прочие, менее важные критерии. В определенном диапазоне цен перед покупателем открывается целый список моделей, от разнообразия которого может пестрить в глазах. Но бывает и наоборот: из-за ограниченного бюджета варианты можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC стремится занять нишу графических ускорителей стоимостью 32 000 рублей. Она может предложить высокую производительность в наиболее популярных разрешениях и со счетчиком FPS выше ожидаемых 60 кадров в секунду, и не концентрирующая внимание на других параметрах: дизайн, подсветка, упаковка и прочее.

Чтобы предоставить сбалансированную видеокарту, производитель сосредоточил свои возможности исключительно на системе охлаждения и печатной плате. Удалось ли это ему? Это вы узнаете из данного обзора, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард.

Технические характеристики

Наименование GeForce RTX 2060 Super Ventus GP GeForce RTX 2060 Ventus XS GeForce RTX 2060 Super Производитель MSI MSI NVIDIA Графический процессор TU106 TU106 TU106 Частота ядра, МГц 1470 1365 1470 Частота ядра (Turbo), МГц 1665 1710 1650 Заводской разгон ядра, МГц 15 30 - Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 6 8 Шина памяти, бит 256 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI-D Питание, разъемы Pin 8 8 8 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 x 87 2 x 87 2 x 90 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 5 + 2 4 + 2 6 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 184 / 184 160 / 170 175 / 175 Формат СО 2 слота 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 232 x 127 226 x 128 228 x 112

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC

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Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC; код производителя: GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS GP OC.

Внешний вид и дизайн

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC поставляется в фирменной черной упаковке с очертаниями видеокарты. Комплектация побалует покупателя лишь руководством пользователя и брошюрой производителя.

Стилистический образ линейки MSI Ventus полностью сохраняет внешний вид оригинальной модели первого вентуса: простенький дизайн черно-серой системы охлаждения с вентиляторами Torx 2.0.

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В первую очередь это связано с позиционированием MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC в нижнем сегменте, где геймерам важна чистая производительность, а не дизайнерские изыски и элементы подсветки.

По меркам видеокарт GeForce RTX 2060 Super новинка отличается компактными размерами: длина составляет 230 мм, ширина – 127 мм, занимает два слота расширения.

В копилку достоинств можно отнести пластиковый бэкплейт, а к обратной стороне то, что он выполняет исключительно декоративную роль и немного лишь опорную. Элементом системы охлаждения не является, а без прорезей возможно и подогревает компоненты печатной платы.

Интерфейсная панель предлагает широкие вентиляционные прорези, что для радиатора системы охлаждения с продольными ребрами позволяет более беспрепятственно выходить горячему воздуху.

Видеопорты построены по классической схеме – три DisplayPort и HDMI.

Дополнительное питание организовано с помощью единственного коннектора 8-pin, потребление самой видеокарты составляет 184 Вт и ограничено в BIOS. Рекомендованный блок питания – мощностью от 550 Вт и выше.

Конструкция кулера подразумевает прямой контакт с графическим процессором TU106 и четырьмя тепловыми трубками. Основание радиатора широкое и накрывает микросхемы памяти. Хотя эффективность охлаждения вызывают вопросы толстые термопрокладки, которые не накрывают чипы полностью: кто-то промазал при нанесении на конвейере.

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета видеокарты семейства GeForce GTX 1660 Super с передним расположением подсистемы питания. Код печатной платы V375 ver 2.2.

Мосфеты VRM накрывает отдельный низкопрофильный радиатор, который в свою очередь вместе с дросселями контактирует с пластинами основного охлаждения.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 2176 шейдера, 64 блока растеризации и 136 текстурных блока.

Подсистема питания насчитывает семь фаз: пять отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Тестовый стенд

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Конфигурация

Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения процессора: Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель SSD: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 442.50;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

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Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC

Приставка OC недвусмысленно намекает о заводском разгоне видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC, который носит символический характер: плюс 15 МГц добавит менее одного процента производительности, но заветную медальку «OC Version» модель все же получит.

Система охлаждения работает очень тихо при низкой нагрузке, вентиляторы раскручены до 1000 об/мин, что позволяет видеокарте оставаться холодной в простое.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC. Показатель ее уровня TDP равен 184 Вт без возможности увеличения.

Ответственный момент для любой видеокарты наступает при игровой нагрузке, и MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC не исключение. В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme модель бустит до 2 ГГц по графическому ядру, но с постепенным ростом температуры стабилизируется на отметке 1830 МГц. Система охлаждения оказывается достаточно эффективной и удерживает нагрев ядра на отметке 66°C при скорости вентиляторов 2000 об/мин. Уровень шума средний, комфортный для продолжительной работы, шумомер показывает 41 дБА на открытом стенде и 38,2 дБА – в закрытом. Акустически слышен воздушный поток, паразитных шумов не отмечено. Подсистема питания прогревается до 71°C.

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При максимальной скорости вращения вентиляторов 3300 об/мин температуры GPU и VRM опускаются до 55°C и 61°C соответственно. Уровень шума составляет 62 дБА и очень громкий.

При ограниченном лимите энергопотребления, чтобы система охлаждения не испытывала перегрузки, ручной разгон будет ниже ожидаемого, но чуточку производительности попытаемся.

Чипы видеопамяти Samsung не подкачали и позволили повысить частоту с 14 Гбит/с до 16 Гбит/с, а средняя частота ядра выросла до 1875 МГц. Что в итоге позволило увелчить производительность на 5-7%: в тесте 3DMark Fire Strike с 21631 до 22618 (Graphics Score), Time Spy – с 7992 до 8553 (Graphics Score). Температуры не выросли.

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Что касается игровой производительности GeForce RTX 2060 Super, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC относится к моделям среднего класса, представители которого предлагают оригинальную систему охлаждения, повышенную частоту ядра и обходятся без ставших привычными фишек.

В числе последних обычно технология Fan Stop, запоминающийся дизайн, подсветка RGB, расширенная комплектация. Вместо этого производитель бросил силы на оптимизацию конструкции и снижение итоговой стоимости продукта без явных урезаний, что позволяет герою обзора оставаться в меру шумной и прохладной. А что еще нужно рядовому геймеру?

Подводя итоги, видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC можно рекомендовать для игровой сборки среднего уровня с оптимальными характеристиками.

Александр Андерсон

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