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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020

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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 100 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

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В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

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SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Strange Brigade

Настройки графики:
  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Настройки графики:
  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

Настройки графики:
  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что по естественным причинам лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti. Вторую позицию заняла модель GeForce RTX 2080 Super и замкнула тройку лидеров карта GeForce RTX 2080.

Примечательно, что в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2080 Ti была быстрее младшего сородича GeForce RTX 2080 Super на 16-20%. На первый взгляд разрыв в производительности небольшой. Однако не стоит забывать, что в таких процессорозависимых играх, как Far Cry 5 и Mount & Blade II: Bannerlord, процессоры ограничивали потенциал графических ускорителей даже в разрешении 2560х1440.

"Подопытные" обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 93 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 61 500 рублей;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 58 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 43 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce RTX 2070 Super. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Из-за высокой цены ожидаемым аутсайдером стал флагман GeForce RTX 2080 Ti.

При желании купить "дешевую" видеокарту, лучшим выбором для пользователя станет графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super. Он показал высокие результаты во всех протестированных играх, при этом был картой, самой выгодной для приобретения.

Если покупатель хочет приобрести более мощную видеокарту и готов выложить за нее большую сумму денег, то ему однозначно подойдет графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super.

Из-за своей дороговизны малопривлекательным для покупки является флагман компании NVIDIA - GeForce RTX 2080 Ti. Однако и для него найдется редкий покупатель, так как на сегодняшний день это единственная видеокарта, способная показывать высокие результаты в большинстве игр в разрешении 3840х2160.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.
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