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Вступление

Что хочет получить от блока питания пользователь, собирающий производительную систему? – Разумеется, надежность, достаточную мощность, хорошие шумовые характеристики и достойное качество стабилизации – чтобы не испытывать проблем со стабильностью. В последнее время к списку обязательных пунктов добавился эффектный внешний вид БП. Очень многие современные корпуса снабжаются прозрачными стенками, позволяющими рассмотреть компоненты системы. Если раньше «дизайнерские» комплектующие, оснащенные подсветкой, интересовали только любителей моддинга, сегодня они стали мэйнстримом и встречаются даже в сборках бюджетного уровня.

Именно на этот тренд обратили внимание специалисты компании HIPER, представившие линейку блоков питания HPB-RGB, рассчитанных на системы среднего класса. При создании новинок, призванных развить успех прошлогодней серии HPB-CM, была поставлена цель сделать устройства максимально доступными и при этом интересными с точки зрения дизайна.

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Для снижения стоимости производитель использовал сравнительно простую платформу, не сертифицированную по стандартам эффективности 80 Plus, и отказался от любых «излишеств», влияющих на конечный ценник продукта. А для обеспечения эффектного внешнего вида блоки оснащены настраиваемой RGB-подсветкой, способной работать во множестве режимов. Для опытных любителей «железа» такое сочетание может показаться подозрительным – быть может, нам пытаются продать нечто маломощное, но упакованное в красивую «обертку»? Давайте выясним, проверив, на что способны эти устройства при практическом использовании.

В серию HPB-RGB входят пять моделей мощностью от 550 до 750 Вт – «шаг» составляет 50 Вт, что позволяет точно подобрать блок под потребление конкретной системы. Мы познакомимся с новинками на примере старшей 750-ваттной модификации, которая подходит для использования в производительных сборках как с одной, так и с двумя видеокартами.

Упаковка и комплектация

Блок питания HIPER поставляется в картонной коробке среднего размера, снабженной удобной пластиковой ручкой для переноски.



Информативность упаковки можно признать достаточной. На коробке сообщаются все необходимые сведения о модели, приводятся таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.

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Обратите внимание на надпись «Professional Choice» («Выбор профессионалов»): в данном случае она видимо означает «Выбор сборщиков готовых ПК», так как устройство поставляется фактически в OEM-варианте – без какого-либо комплекта. Здесь нет даже крепежных винтов и кабеля питания.



Ранее такое встречалось нам только при тестированиях самых дешевых моделей, рассчитанных на системы «офисного» типа. Тем не менее, если это положительным образом сказывается на цене устройства – игра стоит свеч. Думаю, многим покупателям придется по вкусу идея не переплачивать за бесполезное наполнение коробки.

На «защите» производитель тоже решил немного сэкономить – корпус устройства затянут в обычную целлофановую пленку. Впрочем, блоки питания не страдают избыточной хрупкостью, так что картонных стенок коробки достаточно, чтобы предохранить устройство от большинства ударов.

Внешний вид и особенности конструкции

При внешнем осмотре HIPER HPB-750RGB отнюдь не производит впечатления бюджетной модели. Производитель не поскупился на качественную окраску (с приятной на ощупь шероховатой текстурой) и оригинальные дизайнерские элементы – обратите внимание на необычную форму решетки вентилятора и «рифмующиеся» с ней вентиляционные прорези на боковинах корпуса.



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Единственный заметный на глаз признак удешевления блока – кабели без дополнительной оплетки. Также отмечу, что HPB-750RGB выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Впрочем, это отнюдь не признак «бюджетности», многие производители используют такую конструкцию и на серьезных моделях среднего класса.

Как уже отмечалось выше, главной отличительной особенностью новой линейки БП является настраиваемая RGB-подсветка. Многоцветные диоды плотно размещены на рамке вентилятора, лопасти из полупрозрачного пластика отражают и рассеивают свет, создавая яркую иллюминацию:

Блок предлагает несколько десятков вариантов работы подсветки, среди них есть как статические (равномерное свечение) так и динамические, которые выглядят особенно эффектно. Для выбора режимов используется кнопка, расположенная возле клавиши питания. Она остается доступна после сборки системы, так что вам не придется открывать корпус, чтобы изменить цвет диодов. Отмечу, что более продвинутые БП оснащаются коннекторами, позволяющими подключить их к материнской плате и управлять диодами программно – для более точной регулировки цвета. HPB-RGB такой возможности лишен, однако широкий выбор режимов позволяет легко настроить подсветку так, чтобы она подходила к другим компонентам системы.

Как спорный момент отмечу нестандартные габариты корпуса – HIPER HPB-750RGB на 30 мм длиннее блоков, полностью соответствующих спецификациям ATX (169 мм).

Этот момент стоит обязательно учитывать при покупке, особенно, если вы собираетесь использовать HIPER в компактном системном блоке. Впрочем, мощные игровые системы редко собирают в малоразмерных кейсах, так что мы не будем рассматривать увеличенные габариты как существенный недостаток.

К тому же, просторный корпус блока обеспечивает лучшую вентиляцию компонентов преобразователя. За обдув радиаторов отвечает крупный девятилопастной вентилятор типоразмера 140 х 25 мм.

По информации производителя, вертушка оснащена продвинутым гидродинамическим подшипником, которые редко используются в БП бюджетного сегмента. Точные данные о его ресурсе не сообщаются, но обычно он составляет не менее 50 000 часов.

Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В в данном случае разбита на два виртуальных канала, сила тока на каждом из которых ограничена на уровне 31 А. Не самое популярное решение: сегодня производители стремятся не делить линии, дабы избежать сложностей с распределением нагрузки. Однако в данном случае проблем можно не опасаться: каждый из виртуальных каналов способен отдать до 372 Вт мощности – этого более чем достаточно даже для очень «прожорливой» видеокарты или процессора. Максимальная суммарная мощность достигает 624 Вт или 83.2% от заявленного номинала БП.

Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 13 А. В сумме по ним можно подать до 105 Вт мощности.

Теперь – о наборе разъемов. Как уже отмечалось выше, кабели этого БП не снабжены дополнительной оплеткой. Минус такого решения – не самый аккуратный внешний вид, хотя благодаря достаточному количеству стяжек, жгуты проводов и не стремятся разлохматиться на сгибах. Плюс – отличная гибкость кабелей.

Составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin обеспечивают совместимость БП с максимальным количеством материнских плат. Длина шнуров составляет 500 мм.

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Для подключения видеокарт предусмотрено четыре коннектора PCIe 6+2-pin. Они попарно закреплены на двух кабелях длиной 500 мм. Такой набор в точности соответствует мощностной категории блока – HPB-750RGB можно использовать в производительных игровых ПК как с одним, так и с двумя графическими ускорителями.

Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъемов SATA и три Molex, которые распределены по трем шнурам длиной ~650 мм.

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Итак, по итогам внешнего осмотра HIPER HPB-750RGB производит приятное впечатление. Конечно, это не флагманская модель, и некоторые признаки удешевления конструкции заметны невооруженным глазом.

Сам блок выглядит аккуратно и предлагает высокие мощностные характеристики и достаточный набор разъемов. Перейдем к тестовому разделу и проверим, как устройство показывает себя на практике.

Краткие технические характеристики

Наименование модели HIPER HPB-750RGB Заявленная мощность, Вт 750 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 624 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 83.2 Заявленный класс эффективности (сертификат) Нет Габариты, мм 169 х 149 х 86 (+30 мм) Масса блока питания, г* 1700 Типоразмер вентилятора 140 х 25 Модульная конструкция Нет Разъемы 20+4-pin Mainboard;

4+4-pin CPU;

4 x 6+2-pin PCIe;

8-pin PCIe;

6 х SATA;

3 х Molex Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);

600 (CPU);

600 (PCIe);

650 (SATA/Molex)

*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.

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Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);

Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);

Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970;

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);

Блок питания: HIPER HPB-750RGB;

Корпус: открытый стенд.

Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;

Вспомогательные утилиты:

MSI Afterburner 2.3.1;



ASUS TurboV EVO;



Prime 95 v.27.9;



Furmark 1.10.6;



Real Temp 3.7.

Инструментарий и методика тестирования

Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.

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Результаты тестов HIPER HPB-750RGB

Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики блоки питания мощностью 750 Вт должны обеспечивать работу реальной системы с нагрузкой не менее 650 Вт. HIPER HPB-750RGB легко справляется с этой задачей.

HIPER HPB-750RGB



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Самый любопытный тест – ведь эта модель не сертифицирована по стандартам эффективности, а сам производитель туманно сообщает о КПД «до 85%».

Что ж, полученные результаты полностью подтверждают это заявление. Блок достиг результата 85% в наиболее удобном режиме со средней нагрузкой, в остальных случаях показатели скромнее, но даже на концах графика цифры не опускаются ниже 80. В привычных нам терминах можно заключить, что HIPER HPB-750RGB работает приблизительно на уровне «обычного» 80 Plus.

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HIPER HPB-750RGB



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Система стабилизации справляется со своими обязанностями на твердую четверку. Напряжения «заранее» чуть завышены при настройке, так что после небольшой просадки под нагрузкой значения как раз приходят в норму.

HIPER HPB-750RGB



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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А вот с оборотами вентилятора производитель излишне «перестраховался». Да, КПД этого блока не слишком высок, так что ему требуется хорошее охлаждение, но в наиболее легких режимах скорость вращения могла быть ниже на 150-200 об/мин.

HIPER HPB-750RGB



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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Впрочем, по меркам недорогих моделей высокой мощности HIPER HPB-750RGB показывает очень неплохие шумовые характеристики. При минимальной нагрузке блок издает лишь негромкое «шипение», в средних режимах звук переходит в легкий гул, который заглушит любой приличный корпус. Откровенного «гудения» не отмечено даже при максимальной нагрузке.

Сравнение результатов

HPB-750RGB оказался самым доступным из всех 750-ваттных блоков, протестированных по массовой методике. В нашем списке немало «золотых» и «платиновых» устройств, стоящих намного дороже. Наиболее близки по классу «бронзовые» модели, такие как Fractal Design Integra R2 750W, OCZ ZS750W и AeroCool Imperator 750W.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При минимальной нагрузке бюджетная модель HIPER ожидаемо уступает конкурентам по показателю КПД. Впрочем, отрыв от моделей с сертификатом Bronze невелик – всего 3-4%. По качеству стабилизации и шумовым характеристикам HPB-750RGB оказывается в средней части списка.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 350 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При среднем уровне нагрузки новинка HIPER заметно прибавляет в эффективности, однако конкуренты тоже укрепляют позиции, так что разрыв остается на прежнем уровне – 3-4%. По качеству стабилизации HPB-750RGB неожиданно обходит многие более дорогие модели, а по шумовым характеристикам вновь оказывается в числе «середняков».

Высокий уровень нагрузки – 650 Вт.

КПД при нагрузке 650 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 650 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При высоком уровне нагрузки HPB-750RGB удается догнать (и даже обойти!) некоторые «бронзовые» модели по показателю КПД и качеству стабилизации. Уровень шума типичен для устройства среднего класса – тише работают только БП с «драгоценными» сертификатами 80 Plus.

Заключение

Подведем итог, выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы HIPER HPB-750RGB:

Достаточная реальная мощность – блок питания обеспечивает работу игровой системы с реальной нагрузкой не менее 700 Вт;

Достаточный (по меркам ценовой группы) показатель КПД – в основных рабочих режимах HPB-750RGB вплотную приближается к требованиям стандарта 80 Plus;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами.

Минусы:

Значительных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

Стандартная (немодульная) конструкция.

Увеличенная длина блока, что может стать препятствием для его установки в компактные корпуса.

Отдельно стоит отметить оригинальный дизайн (форма решетки вентилятора, дополнительные вентиляционные отверстия в корпусе) и, конечно же, настраиваемую RGB-подсветку. HPB-750RGB станет отличным выбором для системного блока со «стеклянной» боковой крышкой. Среди минусов выделим слегка завышенные обороты вентилятора. Впрочем, это простительно недорогому блоку питания, ориентированному на системы среднего класса.

В остальном бюджетная новинка HIPER соответствует всем требованиям времени. Блок предлагает мощную линию 12 В, активный PFC и достаточное количество разъемов для производительных игровых и профессиональных сборок.

Константин Назаров

Выражаем благодарность: