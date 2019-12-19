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Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?

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Оглавление

Вступление

Выхода нового поколения видеокарт AMD в этом году поклонники продукции данной компании ждали, без преувеличения, как второго пришествия. Если процессоры Ryzen недавно справили уже второй день рождения, и третье поколение подряд демонстрируют завидный прогресс и неизменное достойное соотношение цены и качества, то семейство Radeon давно нуждалось в обновлении.

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И новая архитектура RDNA его принесла. Вышедшая летом пара Radeon RX 5700 и RX 5700 XT смогла составить успешную конкуренцию линейкам NVIDIA GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070, по крайней мере, по соотношению производительности и стоимости. Но массовый сегмент геймеров ждал более недорогих решений.

Опасаясь грядущего конкурента, в NVIDIA даже заранее обновили свое предложение в средне-бюджетном сегменте, представив GeForce GTX 1650 и GTX 1660 с добавкой Super. А также, видимо, зная о планах AMD на масштабное обновление программного обеспечения, доработали свой драйвер.

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И вот, наконец, с недельной задержкой, до нас добралась новинка – AMD Radeon RX 5500 XT. При стоимости в диапазоне $150–250 перед нами замена Radeon RX 570 и RX 580. Им, и правда, давно пора на покой. Это (если, конечно, не начнется очередная волна майнинг-бума) в скором времени и произойдет – когда магазины наводнят десятки всевозможных вариантов новинки.

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Что же представляет собой Radeon RX 5500 XT?

Технические характеристики AMD Radeon RX 5500 XT

AMD Radeon RX 5500 XT основан на графическом процессоре Navi 14, принадлежащем к тому же поколению, что Navi 10 в Radeon 5700 и Radeon 5700 XT. Оба базируются на новой архитектуре RDNA. Только младший GPU по сравнению со старшим заметно урезан по количеству блоков: здесь 22 вычислительных юнита и 1408 потоковых процессоров (против 2560 и 40 соответственно у старшего). Почти двукратная разница не могла не сказаться на производительности. Но вкупе с прогрессивным семинанометровым производственным процессом положительно повлияла на энергопотребление. Заявленный тепловой пакет – 130 Вт (сравните с 225 Вт для Radeon 5700 XT).

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Настораживает, что по энергоэффективности производитель сравнивает новинку с Radeon RX 480, а не хотя бы с RX 580. Тут заявлено преимущество Radeon 5500 XT в 1.6 раза. А вот какой практический смысл несет соотношение производительности к площади GPU (см. правую часть предыдущего слайда) – загадка.

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Здесь оказалась не нужна 256-битная шина памяти, ее сменила более привычная для средне-бюджетного сегмента 128-битная. Как без надобности оказались и 16 линий PCI-Express. Radeon RX 5500 XT для своей работы потребует всего 8 линий.

Видеокарта производится в двух вариантах: с 4 и 8 ГБ набортной памяти GDDR6 (используются микросхемы 14 Гбит/с). От этого зависит и рекомендованная цена новинки: на младший вариант она установлена в отечественной рознице на уровне 11 990 руб., тогда как на старшую – весомые 14 990 руб. На 25% дороже, но при этом даже обещанное на официальных слайдах преимущество нигде такого значения не достигает:

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В целом Radeon RX 5500 XT позиционируется как отличное решение для игр в разрешении 1080p.

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Здесь уже производительность новинки сравнивается с прямым конкурентом на рынке – NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Причем Radeon RX 5500 XT честно взята в доступном 4 ГБ варианте. Если данное соотношение производительности соответствует действительности, то рекомендованная цена в 12 тысяч рублей выглядит вполне привлекательно. GeForce GTX 1650 Super в московской рознице на момент написания этого текста в середине декабря 2019 года в приличных магазинах от такой суммы только начинались.

Но вот старшей модели с 8 ГБ набортной памяти и ценой в 15 тысяч рублей придется конкурировать уже с GeForce GTX 1660 и даже GTX 1660 Super, которые в тот же период можно было найти в магазинах чуть дешевле 15 и от 16 тысяч рублей соответственно. Да, у конкурентов всего 6 ГБ памяти. Но на реальной производительности в разрешении 1080p это вряд ли в обозримом будущем начнет заметно сказываться.

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На следующем слайде выясняется внезапное: оказывается, 5700-я серия на высокую производительность 4К и не претендовала, эти видеокарты официально предназначены для 1440p и не больше.

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К производительности Radeon 5500 XT мы еще вернемся. А пока – про еще один важный положительный момент.

Технологии и программное обеспечение

Выпуск Radeon RX 5500 XT сопровождается масштабным обновлением видеодрайвера AMD. Да что там, драйвером это назвать уже язык не поворачивается. Перед нами масштабный комплекс программного обеспечения, призванный по функциональности полностью затмить решения конкурента.

Это будет длинный раздел, и если вы уже скачали новый AMD Radeon Software для своей видеокарты и сами с ним познакомились (или вам просто хочется побыстрее перейти к рассмотрению видеокарты), то просто переходите по этой ссылке.

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Смахнув скупую слезу ностальгии при взгляде на слайд с эволюцией ПО AMD Radeon, посмотрим, что же предлагает обновление.

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В начале презентации говорится про 16 новых функций и в том числе делается упор на стабильности. В конце той же презентации функций становится уже 20. По-видимому, ее автор прямо в процессе изучения возможностей нового ПО открыл для себя несколько новых пунктов. Но вот про стабильность по итогам уже решил не писать. Хорошо, что обещанная средняя прибавка производительности по ходу презентации остается неизменной – до 12%.

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Первой же важной фишкой заявлен новый удобный инсталлятор.

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После реальной установки главное окно AMD Radeon Software у меня на 27" мониторе с разрешением 4К выглядело не слишком опрятно из-за включенного 150% масштабирования в системе. Поэтому в основном я буду приводить официальные скриншоты из презентации – на них все смотрится наряднее.

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Нужно признать, что перед нами действительно целый огромный программный комплекс с массой функций. В зависимости от текущей ситуации он может выглядеть по-разному:

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Позволяет отследить статус системы (правда, из аппаратных параметров здесь не так много всего):

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Что может быть реально заметно и полезно – это пользовательские профили:

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Добавлена мощная функциональность для захвата изображения, а полученными статичными или анимированными картинками, а также видео из игр можно сразу поделиться с друзьями.

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Есть даже свой собственный веб-браузер:

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Но мне лично больше всего понравилась возможность целочисленного масштабирования картинки. AMD называет ее Integer Display Scaling, на деле же это наиболее простой способ масштабирования картинки по ближайшим точкам (nearest pixel) с сохранением пикселизации и без лишнего в некоторых случаях размытия.

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Это действительно может заставить старые игры с графикой, изначально созданной в низком разрешении, выглядеть так, как они изначально задумывались.

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Также, напротив, добавилась функция улучшения четкости, аналогичная ранее представленной NVIDIA.

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В наличии и новый трюк, призванный улучшить производительность – Radeon Boost. Несмотря на название, он не поднимает частоты вашей видеокарты и не включает заблокированные блоки GPU, когда это необходимо. А просто в наиболее динамичных сценах (например, когда персонажу в игре нужно резко развернуться) снижает разрешение отрисовки, увеличивая таким образом производительность в эти моменты.

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Производитель обещает, что при активации данной функции она будет срабатывать только в моменты, когда ухудшение качества картинки будет наименее заметно для игрока. И для бюджетных видеокарт подобная функция при грамотной реализации действительно может поднять уровень комфорта игрового процесса.

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За это же отвечает и Radeon Anti-Lag, призванная на этот раз уже улучшить реакцию на действия игрока.

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А для тех, кому этого всего будет мало, прямо в AMD Radeon Software встроены настоящие возможности для разгона видеокарты. К ним мы позже, конечно, вернемся.

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Тут же остается лишь отметить, что в наше время никуда без собственных функций для стриминга игрового процесса – ведь у конкурента они уже тоже есть.

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А соответствующее приложение для просмотра выпущено для всех платформ, включая мобильные:

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Если резюмировать, то масштаб нововведений действительно впечатляет. Наконец-то программное обеспечение AMD Radeon соответствует уровню самих устройств, к рассмотрению очередного из которых мы и переходим.

Упаковка и комплект поставки AMD Radeon RX 5500 XT

Видеокарта приехала ко мне в простой небольшой коробке из некрашеного картона без каких-либо опознавательных знаков.

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Внутри сразу становится понятен производитель устройства – это Sapphire.

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А после извлечения видеокарты из пузырчатого пакета – еще и конкретная модель. Итак, перед нами AMD Radeon RX 5500 XT в версии Sapphire Pulse с объемом памяти 4 ГБ.

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Это не самая флагманская серия популярного производителя, специализирующегося на видеокартах AMD. Но вариант Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse мне не так давно весьма понравился. А учитывая, что стоимость «пульсов» обычно лежит вблизи от нижней границы для ускорителей с соответствующим GPU, можно предполагать, что перед нами тот самый условный Radeon RX 5500 XT 4GB за 12 тысяч рублей.

Разве что хотелось бы надеяться, что в розничных образцах будет другая упаковка. И речь в первую очередь не об отсутствии цветастой наружной части, а о качестве самой коробки. Видеокарта внутри фиксируется не лучшим образом, и у моего экземпляра – при этом совершенно нового – оказалась замята монтажная планка. Причем как снизу (сильнее), так и сверху (немного). К счастью, других повреждений плата не получила, а планку вернуть в нормальный вид оказалось несложно.

В остальном с упаковкой все неплохо: присутствуют заглушки на портах вывода и пленка на пластиковом кожухе системы охлаждения.

Дизайн и конструкция Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 4 GB

Хорошо, что чипмейкер на этот раз не стал цепляться за свой референс-дизайн с турбинной системой охлаждения, и отдал разработку Radeon RX 5500 XT полностью на откуп конечным производителям. Я продолжаю утверждать, что Sapphire Pulse – одни из лучших вариантов нереференсных Radeon для практичных пользователей. Эти модели обходятся без лишней мишуры, но при этом не подвергаются удешевлению там, где не надо.

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Вот и Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse выглядит так же. Это средних размеров видеокарта с системой охлаждения на тепловых трубках, двумя крупными вентиляторами и всеми прочими атрибутами «приличной» современной видеокарты – к примеру, задней защитной пластиной. Причем последняя тут выполнена еще и из металла.

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В задней части пластины не зря присутствует перфорация – через нее горячий воздух, прошедший через ребра радиатора, сможет подниматься в корпусе ПК напрямую вверх, а не расходиться вдоль платы. Да, сама PCB здесь меньше общих габаритов видеокарты и лишь немного не соответствует форм-фактору mini-ITX. Ее 175 мм наверняка влезли бы в любой компактный корпус.

Если бы система охлаждения не увеличивала длину видеокарты еще на пять с лишним сантиметров. Впрочем, итоговые 230 мм все равно можно признать компактными по нынешним временам. Особенно при использовании двух 100-миллиметровых вентиляторов. Они тут установлены практически впритык, и все равно из-за них высота новинки превышает стандартную чуть более чем на сантиметр.

По толщине перед нами двухслотовое решение, но тоже выполненное разумно: даже при максимально плотной установке перед вентиляторами останется несколько миллиметров для забора воздуха. Так стоит делать лишь в крайних случаях. Но то, что производитель оставил такую возможность, хорошо.

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Как водится, фронтальный пластиковый кожух вентиляторов не смыкается с задней защитной пластиной, оставляя место для выхода нагретого воздуха.

И заметная его часть при этом будет выбрасываться напрямую за пределы корпуса системного блока благодаря удачной конструкции кожуха в этой части и монтажной планке видеокарты с развитой перфорацией.

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Что касается портов вывода, то перед нами стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI.

130-ваттная видеокарта для своей работы требует одного разъема питания. Причем, в отличие от прямого конкурента в виде GeForce GTX 1650 Super, восьми-, а не шестиконтактного.

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По-видимому, на дизайн видеокарт AMD нет таких строгих гайдлайнов, как у NVIDIA, и производитель не обязан размещать на торце крупную надпись «Radeon RX» или что-то в этом роде. Поэтому в Sapphire не стали стесняться и просто нанесли сюда свое название.

Подсветкой серия Pulse обычно не оснащается, нет ее и у Radeon 5500 XT – многие консервативные пользователи будут довольны.

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А на фото выше можно заметить, как у работающей видеокарты не вращаются вентиляторы. Можно по-разному относиться к данной функции. Но факт в том, что еще не так давно она была атрибутом лишь достаточно дорогих продуктов. И вот, пожалуйста, новый бюджетный GPU, недорогая модель в линейке – а вентиляторы без нагрузки полностью останавливаются.

У меня было не так много времени на тестирование, но это не помешало разобрать видеокарту и изучить дизайн платы и конструкцию системы охлаждения.

Печатная плата и система охлаждения

Если недорогие видеокарты NVIDIA нынче представляют собой совсем простые конструкции, нередко по старинке скрепляемые вообще четырьмя винтами, то тут дело обстоит сложнее. К счастью, не настолько, как у некоторых флагманских видеокарт, которые могут быть собраны при помощи пары-тройки десятков винтов. Но нюансы все-таки есть.

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Первый и главный состоит в том, что, разбирая видеокарту Sapphire, вы теряете гарантию – увы, на винтах крестовины backplate присутствуют соответствующие пломбы.

А второй в том, что хоть винтов используется всего восемь, но целых трех разных типов. Угловые нужно не перепутать, поскольку они в передней и задней части платы разной длины. А для центральных вообще понадобится своя, особенно тонкая отвертка (хотя все винтики здесь и под крестовую головку).

Так или иначе, когда все открутишь, появляется возможность снять систему охлаждения:

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Перед нами достаточно продвинутый кулер с массивом ажурных алюминиевых ребер на трех шестимиллиметровых тепловых трубках. Почти весь радиатор никелирован, в крупное алюминиевое основание дополнительно впрессован сердечник из некрашеной меди, к нему припаяны тепловые трубки. Можно отметить, что дополнительно через теплопроводящие прокладки охлаждаются микросхемы памяти и мосфеты системы питания видеокарты.

А теперь сравните это с кулером GeForce GTX 1650 Super в побывавшем у меня на тестировании варианте Palit StormX OC, который обходится вообще без меди и тепловых трубок:

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Или даже с системой охлаждения GeForce GTX 1660 Super в тестировавшейся версии MSI Ventus XS, которая основана всего на одной тепловой трубке (пусть и 8 мм) и тоже обходится простеньким литым радиатором:

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При заявленном энергопотреблении в 130 Вт системы охлаждения Sapphire Pulse должно быть более чем достаточно для тихой и надежной работы.

Тут даже вентиляторы крепятся не бюджетным способом на три винтика, а при помощи одного, быстросъемным методом:

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Как обычно, в случае необходимости для используемой популярной модели FD10015M12D не составит труда найти замену на известных китайских торговых интернет-площадках.

А что же самая плата? А она уже также полностью открыта. Можно видеть, что по длине и ширине PCB меньше итоговых габаритов видеокарты. Что, несмотря на невысокую ценовую категорию и сложность, повлекло за собой серьезную плотность монтажа.

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AMD не утруждает себя какой-либо маркировкой своих микросхем. А вот микросхемы памяти GDDR6 производства Micron в наш век подешевевшей памяти стали стандартом уже для всех современных видеокарт.

Система питания организована по схеме 6+1, где шесть фаз приходится на GPU и всего одной хватает 128-битной GDDR6.

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Здесь же отметим, что видеокарта оснащена двойной BIOS. Соответствующий переключатель прячется в верхней части платы вблизи от монтажной планки. Прошивки в обеих ячейках идентичные. По крайней мере, мне не удалось отметить ни разницы в частотах, ни в алгоритме работы вентиляторов системы охлаждения.

Так что, видимо, система здесь выполняет страховочную роль на случай неудачной перепрошивки или не в меру самонадеянных экспериментов пользователя по изменению параметров BIOS Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse.

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На этом все, можно переходить к тестам.

Тестовый стенд и разгон

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Система охлаждения CPU: Deepcool Captain 240 Pro;
  • Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 7;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);
  • Накопитель: Galax Hall of Fame (HOF M.2 SSD) 2 Тбайт;
  • Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Вт;
  • Версии ПО: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1903), драйверы NVIDIA 441.41; AMD 19.12.2.

В качестве конкурентов для тестируемой Sapphire Radeon RX 550 XT 4GB дополнительно использовались:

  • ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix;
  • Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC;
  • Palit StormX GeForce GTX 1660;
  • Aorus Radeon RX 580 XTR.

Центральный процессор был разогнан до 5.0 ГГц по четырем первым ядрам и до 4.8 ГГц по остальным.

Видеокарты тестировались в двух режимах: штатном и в разгоне. Их разгон осуществлялся при помощи AMD Radeon Software (5500 XT) и MSI Afterburner (остальные). А эффективность систем охлаждения и энергопотребление проверялись в MSI Kombustor (аналог FurMark).

Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарт. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU.

Энергопотребление измерялось суммарно всей системы, сколько она потребляет «от розетки», включая потребление остальных компонентов и КПД блока питания. Итоговое значение округлялось до 10 Вт. Но учитывая, что в тестовом стенде при этом отличались только видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет разницу в энергопотреблении видеокарт.

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Как я уже упоминал, вентиляторы Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse в простое останавливаются. Работает эта функция хорошо, никаких дополнительных резких звуков в процессе нет, все плавно и не ощутимо для пользователя.

Энергопотребление системы традиционно для современных платформ составляет около 50 Вт. А что же при прогреве с помощью MSI Kombustor?

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В полностью штатном режиме работу видеокарты даже под тяжелой нагрузкой также иначе как отличной не назовешь. GPU прогревается максимум до 70 градусов, при этом вентиляторы системы охлаждения в автоматическом режиме не разгоняются быстрее 1100 об/мин., и уровень шума всей системы с расстояния в 100 см составляет комфортные 31 дБ. Хотя ее энергопотребление при этом составляет внушительные 230 Вт. Это на 180 Вт больше, чем в простое, и плохо соотносится с заявлениями о тепловом пакете видеокарты в 130 Вт.

Разгадка проста и кроется в изменении производителем для нового поколения AMD Radeon методики расчета теплового пакета. Он тут заявлен «в среднем». И под тяжелой нагрузкой (каковой является MSI Kombustor) потребление может быть заметно выше. Что и наблюдается в реальности. Я провел замеры еще в нескольких тестах, и почти везде в современных и сложных играх энергопотребление системы превышало 200 Вт. Что говорит о большем энергопотреблении видеокарты, чем заявленные 130 Вт.

А ведь можно еще, чтобы поднять реальные частоты работы GPU в тестах, увеличить Power Limit. Это можно сделать и в драйвере, и при помощи MSI Afterburner (и именно в этом режиме, как штатном, проводились все тесты – для получения наиболее высоких результатов Radeon RX 5500 XT).

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К счастью, в таком режиме энергопотребление растет совсем немного – до 240 Вт в MSI Kombustor. А вот вентиляторам видеокарты, чтобы поддерживать ту же температуру GPU в 70°C, приходится разгоняться уже до 1300 RPM. Это приводит к повышению уровня шума до 33 дБ. Что, впрочем, все равно остается низким и комфортным значением. В целом во всех режимах работы Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse – очень тихая модель. Тут заслуга в первую очередь примененной качественной системы охлаждения.

А как обстоят дела с разгоном? Пока есть сложности при использовании сторонних утилит. Так, MSI Afterburner последней на момент тестирования в середине декабря 2019 года версии определяла все параметры видеокарты и могла изменять некоторые из них, но при этом конфликтовала со штатными средствами разгона AMD Radeon Software. Поэтому было принято решение воспользоваться последним.

Не все гладко пока, как я уже писал, с отображением интерфейса штатного ПО, да и перевод выполнен не полностью:

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Но в целом пользоваться средствами разгона вполне можно. Чтобы показать все необходимое на одном скриншоте, мне пришлось склеить его из двух, а на деле при работе приходилось постоянно проматывать экран вниз:

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Как итог удалось повысить Boost Clock GPU с 1845 до 1970 МГц, а частоту памяти с 7000 до 7440 МГц – это максимум, поддерживаемый штатной утилитой.

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В результате – реальные 1870–1890 МГц по ядру в MSI Kombustor и при тех же 70 градусах, на которых упорно держит температуру система охлаждения, 1500 оборотов в минуту вентиляторов и 38 дБ шума. Это заметнее, чем в штатном режиме, но все равно не будет выделяться в подавляющем большинстве закрытых системных блоков. Энергопотребление при разгоне видеокарты растет уже сильнее – до 280 Вт.

Я не буду в этот раз полностью описывать все параметры работы каждого из соперников героя сегодняшнего тестирования. Они есть, например, в обзоре GeForce GTX 1650 Super. А просто сразу приведу все основные сравнительные параметры на графиках.

Энергопотребление и системы охлаждения

Энергопотребление, MSI Kombustor

Тестовая система с видеокартой, Вт
Меньше – лучше


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Как видно, по уровню энергопотребления видеокарты NVIDIA средне-бюджетного сегмента все равно экономичнее. Хотя в сравнении с Radeon RX 580 новинка сделала большой шаг вперед. Особенно в штатном режиме.

Уровень шума, MSI Kombustor

Тестовая система с видеокартой, дБ
Меньше – лучше


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Но, тем не менее, акустический комфорт – это сильное место именно варианта Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT, здесь остается лишь похвалить видеокарту еще раз.

Температура GPU, MSI Kombustor

Графический процессор, °C
Меньше – лучше


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Как и в том, что касается температурного комфорта GPU – с ним все также хорошо. Причем, на самом деле, у всех участников, включая гораздо горячую Radeon RX 580. Даже высокое энергопотребление этой видеокарты в данном конкретном вендорском варианте компенсируется продуманной эффективной системой охлаждения.

Но это все второстепенные параметры, а для подавляющего большинства пользователей ключевое значение имеет игровая производительность.

Методика тестирования игровой производительности

Как и в прошлый раз в тесте GeForce GTX 1650 Super, прежде подробно остановлюсь на методике тестирования. Если вы все помните (или вам это просто не очень интересно), то сразу переходите к результатам и их анализу.

Видеокарты тестировались в следующих «синтетических» пакетах и игровых приложениях:

3DMark

Тесты в режиме по умолчанию: Time Spy, Time Spy Extreme, Fire Strike, Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra. Тут больше рассказывать нечего.

600x441 305 KB. Big one: 2116x1556 2430 KB

Assassin's Creed Odyssey

Встроенный бенчмарк, пресет качества максимальный – «Самое высокое».

600x338 179 KB. Big one: 1920x1080 1251 KB

Battlefield V

«Военные истории» – «Без знамен». Чекпойнт после скатывания с пригорка, забег с начала чекпойнта по прямой до упора в стенку под огнем противника.

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 703 KB

Пресет графики – «Ультра».

600x338 53 KB. Big one: 1920x1080 280 KB

F1 2018

Встроенный бенчмарк, DirectX 12, пресет качества максимальный – «Очень высоко».

600x338 103 KB. Big one: 1920x1080 545 KB

Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, DirectX 12, пресет качества «Extreme».

600x462 147 KB

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный бенчмарк, пресет качества «Макс.»

600x338 302 KB. Big one: 1920x1080 2655 KB

Tom Clancy's The Division 2

Встроенный бенчмарк, пресет качества «Макс.» с последующим отключением V-Sync.

600x338 185 KB. Big one: 1920x1080 1550 KB

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Миссия Fog of War, чекпойнт с первым боем. Настройки качества:

300x169 53 KB. Big one: 3840x2160 7071 KB 300x169 52 KB. Big one: 3840x2160 7061 KB

300x169 63 KB. Big one: 3840x2160 7034 KB 300x169 14 KB. Big one: 3840x2160 259 KB

World of Tanks enCore

Тесты в режиме «Ультра».

600x338 352 KB. Big one: 1920x1080 2916 KB

World of Tanks enCore RT

По многочисленным просьбам в этом обзоре будут еще два новых теста, и это первый из них. Тестирование в режиме «Ультра» с отдельно выставленным на «Ультра» же RT.

600x342 359 KB. Big one: 1947x1109 3183 KB

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

И еще один тест с программной трассировкой лучей, на этот раз от Crytek. Тесты также с RayTracing на «Ultra».

600x356 129 KB. Big one: 1960x1163 683 KB

Во всех тестах, кроме F1 2018, видеокарты тестировались в разрешении: 1920x1080 (Full HD 1080p). В симуляторе Формулы 1 хорошо оптимизированный быстрый движок позволяет даже недорогим конфигурациям демонстрировать достаточную производительность и в 4К. Кроме того, у меня исторически все результаты в этом тесте собираются только в данном разрешении, поэтому и в текущем обзоре будет 4К.

В целом видеокарты данного сегмента, конечно, не предназначены для современных игр на высоких настройках в разрешении выше Full HD, так что именно оно представляет собой оптимальное решение для подобных исследований.

Результаты моделей-соперниц Radeon RX 5500 XT взяты из последнего обзора GeForce GTX 1650 Super, опубликованного две недели назад. Они все до сих пор актуальны. Каждый тест в каждом режиме запускался минимум три раза, на графиках – наиболее близкое к среднему «типичное» значение.

Результаты тестирования игровой производительности

На всех графиках чем больше значение, тем лучше.

3DMark Time Spy

Total Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Time Spy никогда не благоволил картам AMD (ну ничего, зато Fire Strike – их вотчина). Но даже тут налицо явный прогресс в сравнении с более сложным и горячим Radeon RX 580. А мы, напоминаю, тестируем бюджетную видеокарту с рекомендованной ценой менее 12 тысяч рублей! До GeForce GTX 1650 Super, правда, новинка AMD не дотягивается. Хотя в Graphics Score это ей почти удается.

3DMark Time Spy Extreme

Total Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше


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Усложнение того же теста лишь с большей наглядностью демонстрирует ту же картину. Тут уже различие в Graphics Score с основным конкурентом NVIDIA нужно искать при помощи увеличительного стекла. Да еще и в штатном режиме по данному параметру новинка AMD даже чуть впереди. И снова везде опережает своего заслуженного предшественника.

3DMark Fire Strike

Total Score
Больше – лучше


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3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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Тесты Fire Strike исторически более благоволят ускорителям AMD, так что тут Radeon RX 580 смотрится бодро, без разгона опережая даже GeForce GTX 1660 (правда, в разгоне все становится на свои места). А вот Radeon RX 5500 XT уступает старшему брату (во всех смыслах), но, главное, также заметно опережает главного конкурента из стана зеленых.

3DMark Fire Strike Extreme

Total Score
Больше – лучше


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3DMark Fire Strike Extreme

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Fire Strike Ultra

Total Score
Больше – лучше


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3DMark Fire Strike Ultra

Graphics Score
Больше – лучше


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С ростом сложности теста картина становится еще более выраженной: видеокарты AMD наращивают преимущество над конкурентами. А главное, 5500-й приближается и даже опережает 580-го. По-видимому, тут сказывается архитектурные преимущества: чем сложнее тест, тем меньше сдает новинка.

И раз уж начали с «синтетики», сразу разберемся со всей остальной.

World of Tanks enCore

1080p, очки
Больше – лучше


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В World of Tanks enCore расклад сил аналогичен таковому в 3DMark Time Spy: Radeon RX 5500 XT заметно опережает своего отстающего предшественника, хотя до GeForce GTX 1650 Super ни в одном режиме не дотягивается. Хотя отставание и составляет уже не такие пугающие 15%, а всего лишь около 7%.

World of Tanks encore RT

1080p, очки
Больше – лучше


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Ситуация в обновленном танковом бенчмарке похожа, за исключением того, что тут 1650 Super в свое время особенно сильно прибавил. Поэтому и отставание обоих Radeon здесь побольше. Но со своей второй по важности задачей – опережать RX 580 – новинка справляется.

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

1080p, очки
Больше – лучше


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А вот до оптимизации под Neon Noir, видимо, у AMD руки еще не дошли: здесь RX 5500 XT лишь в разгоне сравнивается со своей предшественницей. И обе карты заметно отстают от GeForce GTX 1650 Super.

Assassin's Creed Odyssey

1080p, FPS
Больше – лучше


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И если в большинстве синтетических бенчмарков мы почти всегда видим именно то, что обещает каждый производитель с выпуском новой видеокарты, то в реальных игровых приложениях картина нередко существенно отличается. Таковым, к примеру, является Assassin's Creed Odyssey. Здесь Radeon RX 5500 XT немного уступает заслуженному ветерану 580-му. Правда, поскольку тот, в свою очередь, опережал GeForce GTX 1650 Super, то и новинка идет с тем практически вровень: чуть лидируя в штатном режиме и минимально отставая из-за худшего разгонного потенциала.

Battlefield V

1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше


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А вот где видеокарты AMD были неизменно сильны, так это в Battlefield V. Не зря же именно Battlefield V производитель поставил на первое место на слайде со сравнением производительности Radeon RX 5500 XT и GeForce GTX 1650 Super. И у меня разница в скорости получилась даже большей, чем обещанные 20%. Младший четырехгигабайтный Radeon RX 5500 XT существенно опережает что GeForce GTX 1650 Super, что Radeon RX 580 во всех режимах. Минимально уступая лишь более дорогому 1660-му. И при этом обеспечивая в 1080p отличную «играбельность».

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше


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Есть на том слайде и самая скандальная на нашем рынке игра года. Но тут качели с соотношением уровней производительности продолжаются. И в CoD:MW уже новинка снова уступает ветерану из своего же лагеря. И минимально – GeForce GTX 1650 Super. Впрочем, здесь их производительность стоит все же считать сравнимой.

F1 2018

4K, Min FPS | Avg FPS
Больше – лучше


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А вот и единственный тест в 4K. И сразу видно, что он современным бюджеткам дается нелегко. Впрочем, справедливости ради, они для игры в таком разрешении и официально не предназначены. Поэтому данные результаты нужно воспринимать лишь как вспомогательные. Хотя, конечно, Radeon RX 5500 XT мог быть и побыстрее, ближе к GeForce GTX 1650 Super.

Metro Exodus

1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше


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Ультратяжелый бенчмарк Metro Exodus ставит на колени всех участников тестирования. И снова мы видим, что если Radeon RX 580 совсем минимально уступал GeForce GTX 1650 Super, то Radeon RX 550 XT это отставание не нивелирует, а, напротив, немного, но увеличивает. В результате лишь в разгоне он сравнивается со своим главным конкурентом, работающим в штатном режиме. Впрочем, когда речь идет о 20 FPS против 21, это тоже сложно называть показательными результатами.

Shadow of the Tomb Raider

1080p, FPS
Больше – лучше


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На очереди еще одна не самая новая игра, в которой, тем не менее, NVIDIA при апгрейде GeForce GTX 1650 удалось дотянуться по производительности до Radeon RX 580. А вот 5500-й немного, но уступает, что конкуренту, что ветерану даже в 1080p.

Tom Clancy's The Division 2

1080p, FPS
Больше – лучше


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Чем новее игра, тем больше прирост производительности? Возможно. Так или иначе, здесь Radeon RX 5500 XT снова существенно опережает Radeon RX 580 и почти настигает GeForce GTX 1650 Super по производительности в обоих режимах.

Если считать количество формальных побед «по очкам» в тестах, то перед нами будет примерный паритет. Но если преимущество GeForce GTX 1650 Super в большинстве случаев было минимальным, то в тех тестах, когда впереди оказывалась Radeon RX 5500 XT, она в большем количестве случаев демонстрировала более заметный отрыв. Однако в целом все равно невозможно отдать ей однозначную пальму первенства. Производительность этих видеокарт находится на одном уровне без сколько-нибудь заметного преимущества одной из них. Впрочем, напомню, и цены такому положению дел полностью соответствуют.

Заключение

Видеокарты AMD прошлых поколений ругали за то, что они были шумными и горячими для своей производительности, с малооптимизированным и в целом недостаточно функциональным программным обеспечением. И казалось, что с выходом Radeon RX 5700 и RX 5700 XT мало что изменилось. Но новая архитектура RDNA стала основой для создания ускорителей с лучшей энергоэффективностью. А не самый удачный референсный дизайн с турбинной системой охлаждения никто покупать не заставляет. Благо на рынке присутствуют десятки, если не сотни, предложений конечных производителей, многие из которых демонстрируют лучшие потребительские качества с точки зрения эффективности охлаждения и уровня шума.

Дело оставалось за программным обеспечением, и теперь большой шаг сделан и в этом направлении. Вместе с бюджетными видеокартами Radeon RX 5500 XT выпущено новое функциональное ПО, которое и драйвером-то назвать уже язык не поворачивается. Масштабная работа, которую провел производитель, видна невооруженным глазом. И результат не заставляет себя ждать: качество AMD Radeon как комплексного продукта в сравнении с предыдущими поколениями улучшилось кардинально.

Увы, это не могло не сказаться на цене новинок. Radeon RX 5500 XT уже не назовешь однозначным лидером по соотношению цена/производительность. При аналогичной рекомендованной стоимости за младший четырехгигабайтный вариант с GeForce GTX 1650 Super новинка и производительность обеспечивает сравнимую (при, заметим, все еще большей «прожорливости» в плане энергопотребления). А старший восьмигигабайтный вариант еще дороже. При рекомендованной цене в 15 тысяч рублей в российской рознице он конкурирует уже с младшими вариантами GeForce GTX 1660 (да и самые дешевые GTX 1660 Super можно найти уже всего на тысячу дороже). Сдается мне, дотянуться до этих моделей по производительности Radeon RX 5500 XT 8 GB будет тяжеловато. Впрочем, мы, по возможности, постараемся это проверить самостоятельно.

Так или иначе, любые несоответствия в соотношении производительности и цены легко можно решить путем коррекции последней. Что, в случае необходимости, наверняка и будет проделано – заметно снизившаяся сложность дизайна видеокарт этому вполне способствует.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании AMD за предоставленную на тестирование видеокарту Radeon RX 5500 XT.

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