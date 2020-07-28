Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений

5
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Оглавление

Вступление

Пандемия коронавируса дала толчок для роста рынку ноутбуков, игровых консолей, планшетных компьютеров и программного обеспечения. Софт стал особо популярным, поскольку сотрудники многих коммерческих и некоммерческих организаций вынуждены были перейти на удалённую работу. В таком случае актуальной становится тема лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров. В первую очередь речь идет о двух знаковых продуктах компании Microsoft: операционной системе Windows 10 и пакете офисных программ MS Office.

Сейчас в магазине O2keys проходит летняя распродажа с простым названием Summer Sale 2020.

600x178 109 KB. Big one: 1138x338 162 KB

В рамках акции у вас есть прекрасная возможность получить скидку в размере до 55% от полной стоимости на ключи для любых продуктов компании Microsoft. В этом материале мы разберём самые привлекательные предложения. Рекомендуем поторопиться, поскольку срок действия акции ограничен.

реклама

Обзор интернет-магазина O2Keys и регистрация

Главная страница магазина выполнена в минималистичном стиле, то есть ничто вас не должно отвлекать. На верхней панели есть возможность выбрать валюту, язык, перейти к сравнению продуктов, войти в личный кабинет и авторизоваться на сайте. Русский язык и валюта рубль тоже предусмотрены, но отметим, что русификация сайта не совсем полная.

600x251 72 KB. Big one: 1895x795 400 KB

Чат с техподдержкой отсутствует, поэтому при возникновении вопросов придётся писать по адресу support@o2keys.com. На домашней странице сайта есть блоки с рекомендованными и новыми товарами, а также горячие игры.

Прежде чем переходить к покупкам, стоит позаботиться о создании персональной учётной записи. Сделать это довольно легко. В правом верхнем углу нажмите «Войти», а затем перейдите к заполнению анкеты. Нужно лишь указать имя, фамилию, адрес электронной почты и задать пароль. Отметим, что приобретённые ключи будут отправлены на указанный при регистрации e-mail. Подтверждать ничего дополнительно не нужно, но на почту всё же для галочки придёт письмо O2Keys.

600x385 31 KB. Big one: 1219x783 54 KB

После регистрации будет открыта личная панель управления, где можно указать платёжный адрес и адрес доставки по умолчанию. Там же можно менять пароль и вносить любые изменения в настройки персональной учётной записи. А теперь перейдём непосредственно к скидкам.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Скидки 42% на распродаже Summer Sale 2020

В этом блоке выделим четыре лучших предложения по промокоду sommer42. Он позволяет сэкономить 42% от цены лицензии. Например, ключ для профессиональной операционной системы Windows 10 для одного компьютера обойдётся менее чем в 9 долларов. Стоимость сразу двух лицензий составляет около 14.5 доллара, приблизительно 7 долларов за ключ.

600x386 151 KB. Big one: 1211x781 272 KB

Windows 10 Домашняя по акции стоит почти 9.5 доллара. Корпоративное издание можно купить чуть менее чем за 11 долларов. В обоих случаях речь идёт о лицензии для одного персонального компьютера. Для удобства перехода ссылки на вышеперечисленные предложения с указанием точной стоимости собраны в таблице ниже.

Продукт Промокод Скидка Финальная цена
1 Windows 10 Pro sommer42 42% $8.80
2 Windows 10 Home sommer42 42% $9.46
3 Windows 10 Pro - 2 ПК sommer42 42% $14.42
4 Windows 10 Enterprise sommer42 42% $10.59

реклама

Скидки 55% на распродаже Summer Sale 2020

Промокод sommer52 позволяет сэкономить сразу 55% от полной стоимости. Здесь в первую очередь стоит выделить офисные пакеты. Например, MS Office 2019 Pro Plus оценивается примерно в 30 долларов с учётом скидки. Этот же пакет в комплекте с ключом к операционной системе Windows 10 Pro обойдётся почти в 35.5 доллара. Ещё 1 доллар придётся доплатить в том случае, если ваш выбор падёт на Windows 10 Home вместо Pro.

600x208 97 KB. Big one: 1208x420 181 KB

Пакет MS Office 365 Pro Plus для одного ПК с промокодом sommer52 будет стоить примерно в два раза дешевле, чем MS Office 2019 Pro Plus. Его цена со скидкой составит около 15.5 доллара. Ещё примерно 5.5 доллара нужно доплатить за комплект с лицензией для операционной системы Windows 10 Pro. Стоимость MS Office 365 в паре с домашним изданием Windows 10 составляет 21.75 доллара. Опять, же все ссылки и точные цены – в таблице для удобства.

Продукт Промокод Скидка Финальная цена
1 MS Office 2019 Pro Plus sommer55 55% $30.12
2 MS Office 2019 Pro + Windows 10 Pro sommer55 55% $35.56
3 MS Office 2019 Pro + Windows 10 Home sommer55 55% $36.58
4 MS Office 365 Pro Plus sommer55 55% $15.57
5 MS Office 365 + Windows 10 Pro sommer55 55% $21.11
6 MS Office 365 + Windows 10 Home sommer55 55% $21.75

Скидки 57% на распродаже Summer Sale 2020

В последнем блоке тоже уделим внимание офисному пакету MS Office, но уже 2016 года. Код sommer57 даёт максимальную скидку в 57%. MS Office 2016 Pro Plus на распродаже будет стоить 24 доллара.

600x220 113 KB. Big one: 1247x458 205 KB

Данное программное обеспечение можно приобрести в комплекте с лицензией на операционную систему Windows 10 Профессиональная или Windows 10 Домашняя. Цена по вышеупомянутому промокоду составит 28 долларов или 28.3 доллара соответственно. Уже по традиции, ссылки на сайт O2Keys добавлены в таблице ниже.

Продукт Промокод Скидка Финальная цена
1 MS Office 2016 Pro Plus sommer57 57% $23.99
2 MS office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro sommer57 57% $28.00
3 MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Home sommer57 57% $28.30

Покупка и оплата

Купить ключ на сайте O2Keys довольно просто. Разберём процесс заказа и оплаты на примере пакета MS Office 2016 Pro Plus стоимостью 55.78 доллара. Просто выбираем товар и добавляем его в корзину. Уже в корзине вводим промокод sommer52 и активируем его, получая скидку в 31.79 доллара. В итоге MS Office 2016 Pro Plus обходится нам в 23.99 доллара.

600x345 53 KB. Big one: 1207x696 91 KB

После получения скидки нужно нажать «Proceed to Checkout» и заполнить форму. Далее выбираем метод оплаты и оплачиваем заказ через QIWI или PayPal.

реклама



Заключение

В завершение ещё раз напомним, что ключи для программного обеспечения будут отправлены на почту. Поэтому во время регистрации нужно указывать правильный адрес, к которому у вас есть доступ. Если по тем или иным причинам вы не можете зайти на свою почту, нужно связаться со службой поддержки (support@o2keys.com).

На странице летней распродажи Summer Sale 2020 на сайте O2Keys можно найти ещё больше выгодных предложений на ключи для офисного программного обеспечения MS Office и операционной системы Windows 10 Home/Pro/Enterprise.

mpanasovsky

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

обзор гид покупателя торговая площадка mpanasovsky o2keys

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
5
Ghost of Tsushima: рецензия
13
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
35
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
42
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
7
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Смартфоны Xiaomi начали получать Android 11 на MIUI 12 – список телефонов, которые получат новую версию мобильной ОС раньше релиза
11
Бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro от Xiaomi подешевел на 8 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и мощный процессор от Qualcomm по самой низкой цене этого лета
19
В России вышла стабильная прошивка MIUI 12 для популярнейшего флагмана Xiaomi 2019 года
3
Выясняем, на что способна бюджетная сборка в 2020 году – Geforce GTX 1050 Ti и 4-ядерный Core i5-7400 против 15 актуальных игр в тестировании Benchmark
29
GTA 6 будет гораздо реалистичнее благодаря новой функции
11
Sony представила правильный телевизор для игровой приставки PlayStation 5
12
Создатели легендарного The Witcher показали трейлер новой игры в жанре РПГ
3
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
69
Intel завтра представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК - конкурент AMD Ryzen 9 3900X
46
Мобильный аналог CS:GO стал доступен пользователям смартфонов Huawei и Honor
3
Энтузиаст создал уникальный корпус в стиле Cyberpunk 2077 для своего домашнего компьютера
9
Наблюдается резкое повышение системных требований к играм – NVIDIA GeForce RTX 2080 для нового квеста The Medium в 30fps@4К
24
Microsoft создала ИИ, который будет принудительно обновлять старые версии Windows 10 до последнего обновления May Update 2004
12
Стоимость 6-ядерного Ryzen 5 3600 опустилась до 155 долларов – лучший бюджетный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
8
Samsung Galaxy S20+ рекордно подешевел – официальная цена флагмана 2020 года впервые упала на 40 000 рублей
5
В России может подорожать интернет и телевидение — сообщили "Известия"
60
Новый процессор Ryzen 7 PRO 4750G оказался в два раза производительнее игровых приставок текущего поколения Xbox One и PlayStation 4
7
HUAWEI официально снизила цену на десятки смартфонов – масштабные скидки до 150 долларов – список и обновлённая стоимость смартфонов
4
Первые тесты 4-ядерного 10-нм процессора Intel Core 11-го поколения продемонстрировали 50% преимущество над текущим поколением
8
37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11 – список и ссылки на загрузку
1

Сейчас обсуждают

wwr222
09:50
Что за плата,не понял? Аорус?
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Юрий Саныч
09:46
Заниженное напряжение на проце - основная проблема его bsod'ов.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Dare
09:46
Автоматические предустановки - это, как правило, низкое разрешение и четкость текстур, включенный всинх, увеличивающий инпутлаг на слабой машине, включенные по максимуму мыло, размытие движения и проч...
Sony представила правильный телевизор для игровой приставки PlayStation 5
wwr222
09:46
В 1080р отрыв будет поболее,не переживай.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Денис Казьмин
09:45
Полностью с Вами согласен. Либо человек воспитание которого остановилось в пубертатном возрасте.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Михан Баикин
09:45
Точнее, не iPhone, а Samsung. Apple незачем менять ГП на iPhone/iPad, если там и так всё норм.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
wwr222
09:44
И рядом нет.Но можете привести в доказательство свои измерения
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
wwr222
09:43
А кто-то когда-нибудь говорил о хорошей встройке у Интела? И ПУБГ у тебя в принципе летать не может.Для этого уже нормальная карта нужна.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Михан Баикин
09:43
Ну видно, синдром Туретта. Оскорбления лезут из всех щелей! Где тут защита огрызков? Я вижу аргументированные комментарии, не все. Ты же аргументов НЕ ПРИВЁЛ! Ты пришёл только за разведением срача и ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Ex Libris
09:43
любая, хоть а320
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем