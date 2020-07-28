Оглавление

Вступление

Пандемия коронавируса дала толчок для роста рынку ноутбуков, игровых консолей, планшетных компьютеров и программного обеспечения. Софт стал особо популярным, поскольку сотрудники многих коммерческих и некоммерческих организаций вынуждены были перейти на удалённую работу. В таком случае актуальной становится тема лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров. В первую очередь речь идет о двух знаковых продуктах компании Microsoft: операционной системе Windows 10 и пакете офисных программ MS Office.

Сейчас в магазине O2keys проходит летняя распродажа с простым названием Summer Sale 2020.



В рамках акции у вас есть прекрасная возможность получить скидку в размере до 55% от полной стоимости на ключи для любых продуктов компании Microsoft. В этом материале мы разберём самые привлекательные предложения. Рекомендуем поторопиться, поскольку срок действия акции ограничен.

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Обзор интернет-магазина O2Keys и регистрация

Главная страница магазина выполнена в минималистичном стиле, то есть ничто вас не должно отвлекать. На верхней панели есть возможность выбрать валюту, язык, перейти к сравнению продуктов, войти в личный кабинет и авторизоваться на сайте. Русский язык и валюта рубль тоже предусмотрены, но отметим, что русификация сайта не совсем полная.



Чат с техподдержкой отсутствует, поэтому при возникновении вопросов придётся писать по адресу support@o2keys.com. На домашней странице сайта есть блоки с рекомендованными и новыми товарами, а также горячие игры.

Прежде чем переходить к покупкам, стоит позаботиться о создании персональной учётной записи. Сделать это довольно легко. В правом верхнем углу нажмите «Войти», а затем перейдите к заполнению анкеты. Нужно лишь указать имя, фамилию, адрес электронной почты и задать пароль. Отметим, что приобретённые ключи будут отправлены на указанный при регистрации e-mail. Подтверждать ничего дополнительно не нужно, но на почту всё же для галочки придёт письмо O2Keys.



После регистрации будет открыта личная панель управления, где можно указать платёжный адрес и адрес доставки по умолчанию. Там же можно менять пароль и вносить любые изменения в настройки персональной учётной записи. А теперь перейдём непосредственно к скидкам.

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Скидки 42% на распродаже Summer Sale 2020

В этом блоке выделим четыре лучших предложения по промокоду sommer42. Он позволяет сэкономить 42% от цены лицензии. Например, ключ для профессиональной операционной системы Windows 10 для одного компьютера обойдётся менее чем в 9 долларов. Стоимость сразу двух лицензий составляет около 14.5 доллара, приблизительно 7 долларов за ключ.



Windows 10 Домашняя по акции стоит почти 9.5 доллара. Корпоративное издание можно купить чуть менее чем за 11 долларов. В обоих случаях речь идёт о лицензии для одного персонального компьютера. Для удобства перехода ссылки на вышеперечисленные предложения с указанием точной стоимости собраны в таблице ниже.

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Скидки 55% на распродаже Summer Sale 2020

Промокод sommer52 позволяет сэкономить сразу 55% от полной стоимости. Здесь в первую очередь стоит выделить офисные пакеты. Например, MS Office 2019 Pro Plus оценивается примерно в 30 долларов с учётом скидки. Этот же пакет в комплекте с ключом к операционной системе Windows 10 Pro обойдётся почти в 35.5 доллара. Ещё 1 доллар придётся доплатить в том случае, если ваш выбор падёт на Windows 10 Home вместо Pro.



Пакет MS Office 365 Pro Plus для одного ПК с промокодом sommer52 будет стоить примерно в два раза дешевле, чем MS Office 2019 Pro Plus. Его цена со скидкой составит около 15.5 доллара. Ещё примерно 5.5 доллара нужно доплатить за комплект с лицензией для операционной системы Windows 10 Pro. Стоимость MS Office 365 в паре с домашним изданием Windows 10 составляет 21.75 доллара. Опять, же все ссылки и точные цены – в таблице для удобства.

Скидки 57% на распродаже Summer Sale 2020

В последнем блоке тоже уделим внимание офисному пакету MS Office, но уже 2016 года. Код sommer57 даёт максимальную скидку в 57%. MS Office 2016 Pro Plus на распродаже будет стоить 24 доллара.



Данное программное обеспечение можно приобрести в комплекте с лицензией на операционную систему Windows 10 Профессиональная или Windows 10 Домашняя. Цена по вышеупомянутому промокоду составит 28 долларов или 28.3 доллара соответственно. Уже по традиции, ссылки на сайт O2Keys добавлены в таблице ниже.

Покупка и оплата

Купить ключ на сайте O2Keys довольно просто. Разберём процесс заказа и оплаты на примере пакета MS Office 2016 Pro Plus стоимостью 55.78 доллара. Просто выбираем товар и добавляем его в корзину. Уже в корзине вводим промокод sommer52 и активируем его, получая скидку в 31.79 доллара. В итоге MS Office 2016 Pro Plus обходится нам в 23.99 доллара.



После получения скидки нужно нажать «Proceed to Checkout» и заполнить форму. Далее выбираем метод оплаты и оплачиваем заказ через QIWI или PayPal.

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Заключение

В завершение ещё раз напомним, что ключи для программного обеспечения будут отправлены на почту. Поэтому во время регистрации нужно указывать правильный адрес, к которому у вас есть доступ. Если по тем или иным причинам вы не можете зайти на свою почту, нужно связаться со службой поддержки (support@o2keys.com).

На странице летней распродажи Summer Sale 2020 на сайте O2Keys можно найти ещё больше выгодных предложений на ключи для офисного программного обеспечения MS Office и операционной системы Windows 10 Home/Pro/Enterprise.

mpanasovsky