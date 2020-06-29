



В данном обзоре будут протестированы процессоры в ценовом диапазоне от 20 000 до 30 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

Core i7-9700KF;

Core i7-9700F;



Core i7-8700K;

Core i7-8700;



Ryzen 7 3800X;

Ryzen 7 3700X.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Процессоры Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;



Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;



Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Control.

F1 2019.

Far Cry 5.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood.

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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2560х1440 Разгон



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1% low и average FPS

В игре Control "первую скрипку" играли видеокарты, а не процессоры. Поэтому все участники тестирования показали абсолютно одинаковые результаты.

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В королевской гонке F1 2019 в борьбу за первую позицию включились сразу четыре модели: Core i7-9700KF, Core i7-8700K, Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X.

Far Cry 5

Версия 1.0.11.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

Настройки графики:

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 в обоих режимах работы лидировали процессоры Core i7-9700KF и Core i7-8700K.

Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистовть изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord все участники тестирования продемонстрировали равную производительность.

SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Настройки графики:

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В проекте SnowRunner лидировали модели Core i7-9700KF и Core i7-8700K.

