



В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4; Видеокарта: Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 МГц (Sapphire); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц. анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйвер видеокарты: AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.

AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.



Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins безоговорочно лидировал процессор Ryzen 5 1600. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Core i3-9100F на 18-32%.

Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В шизофреническом боевике Borderlands 3 между моделями Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 был зафиксирован паритет.

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Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Gears 5 в номинальном режиме работы лидировал процессор Core i3-9100F. Однако после разгона вперед вышел Ryzen 5 1600.

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В знаменитой песочнице Grand Theft Auto V расклад сил был похож на ситуацию в прошлой игре.

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Red Dead Redemption 2

Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В вестерне Red Dead Redemption 2 первое место уверенно контролировала модель компании AMD.





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