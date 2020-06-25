Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed OriginsНастройки графики:
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins безоговорочно лидировал процессор Ryzen 5 1600. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Core i3-9100F на 18-32%.
Borderlands 3Настройки графики:
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В шизофреническом боевике Borderlands 3 между моделями Core i3-9100F и Ryzen 5 1600 был зафиксирован паритет.
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Gears 5Настройки графики:
- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивность рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивность размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В фантастическом шутере Gears 5 в номинальном режиме работы лидировал процессор Core i3-9100F. Однако после разгона вперед вышел Ryzen 5 1600.
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Grand Theft Auto VНастройки графики:
- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В знаменитой песочнице Grand Theft Auto V расклад сил был похож на ситуацию в прошлой игре.
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Red Dead Redemption 2Настройки графики:
- Версия 1232.13.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество дальних теней - среднее.
- Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Качество зеркал - высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Качество объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Сглаживание ТАА - выключено.
- Сглаживание FXАА - включено.
- Сглаживание MSАА - выключено.
- Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
- Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
- Высокая детализация лучей света - включена.
- Качество освещения частиц - ультра высокое.
- Качество мягких теней - высокое.
- Качество теней травы - низкое.
- Длинные тени - включены.
- Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
- Качество преломления воды - высокое.
- Качество отражений воды - высокое.
- Качество физики воды - ультра высокое.
- Масштабирование разрешения - выключено.
- Резкость сглаживания ТАА - выключена.
- Размытие при движении - включено.
- Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
- Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
- Детализация травы - низкая.
- Качество деревьев - ультра высокое.
- Качество рельефных текстур - ультра высокое.
- Качество декалей - ультра высокое.
- Качество меха - среднее.
- Тесселяция деревьев - выключена.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В вестерне Red Dead Redemption 2 первое место уверенно контролировала модель компании AMD.
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