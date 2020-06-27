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Вступление

С появлением платформы LGA 1200 производители материнских плат поспешили представить новинки на чипсете Intel Z490. На данный момент это топовый и единственный набор логики, представляющий платформу. Нельзя сказать, что он чем-то принципиально отличается от предшественника в виде Intel Z390. Новых интерфейсов не прибавилось, да и существующих не стало больше.

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Все характеристики Intel Z490 свидетельствуют об определенном застое, но производитель не спешит что-то менять, полагаясь на стабильность в сегменте. И действительно нет смысла в изменениях, если налицо отставание в софте и нет массовой потребности в высокоскоростных интерфейсах. Что касается профессиональной сферы, то там все в порядке. Давно и успешно используется Thunderbolt 3, не исчерпаны возможности M.2 PCI-e Gen3, а на пороге уже DDR5 и PCI-e Gen5, поэтому есть все шансы, что компания Intel просто пропустит PCI-e Gen4.

Впрочем, если какие-то фишки не предлагает сама платформа, то все карты в руки производителям плат. Они сами предлагают новые современные функции, новый дизайн и широкую функциональность. Словом, делают все, чтобы новые устройства были современными и востребованными. Конечно, не обходится без обновления моделей, которые были на чипсете Intel Z390, хотя бы потому, что есть сбалансированные конфигурации разъемов, интерфейсов и характеристик, которые будут интересны большинству. Это же касается бюджетных модификаций, где упор сделан на стоимость, и производители пытаются что-то придумать из-за высокой конкуренции.

А еще у каждого производителя есть своя легендарная серия. Например, у компании ASRock это Taichi. Как правило, на каждом топовом чипсете обязательно есть одна такая версия, если не несколько, если вспомнить Intel X299. Когда только появилась такая модификация, ее нельзя было назвать самой-самой. Это была отлично сбалансированная модель за разумные деньги. С тех пор прошло много времени и теперь Taichi – это самые передовые технологии, самый большой комплект, самая яркая упаковка и высокая цена – по своим характеристикам это премиальные платы. Перед нами один из тех примеров, когда массовая линейка продуктов превращается в топовую. Лучше всего это будет заметно на примере новенькой ASRock Z490 Taichi.

Это настоящий премиум-класс по характеристикам, цене и упаковке. Даже мне интересно изучить эту системную плату на новой платформе Intel, поскольку еще помню, как знакомился с первой такой моделью – ASRock Z270 Taichi. Поменялось ли что-то за это время?

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Упаковка и комплектация

С первого взгляда на упаковку становится понятно, что это премиальная модель и у производителя к этой линейке особое отношение. Здесь есть крышка, под которой находится прозрачное пластиковое окно, где демонстрируется устройство. Такое встречается нечасто и только на самых дорогих моделях плат.

Стилистика в оформлении не является новой. Ее уже можно было встретить на таких моделях как ASRock X299 Taichi CLX или ASRock X570 Taichi. В этой же генерации появился не только новый стиль, но и свой логотип.

В данном случае видно, что коробка крупная и не очень легкая, поэтому есть ручка для удобства транспортировки. Упаковка изготовлена из плотного картона. Сверху она обтянута пленкой с хорошей качественной полиграфией. Цвет фона преимущественно черный.

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На передней поверхности он поделен на две части.

Одна из них имитирует стальную поверхность, а другая какой-то механизм с разными шестернями. По границе проходит имитация RGB подсветки. В левом верхнем углу находится логотип компании. Ниже середины крупными символами обозначено наименование модели. Правее находится новая эмблема серии Taichi.

В самом низу располагается группа значков. Три из них относятся к компании Intel, есть значок ASRock Polychrome Sync – поддержка одноименной технологии и еще логотип HDMI. Не видно значков SLI и CrossFire, хотя поддержка есть.

Как я уже упоминал, передняя поверхность является крышкой. Давайте заглянем под нее.

Прямо под ней находится прозрачное пластиковое окно, через которое виднеется материнская плата. С обратной стороны крышки находится информация о новых технологиях, которые используются в этой материнской плате.

Сначала нам объясняют про систему охлаждения транзисторных сборок. Активное охлаждение объясняется тем, что она оптимизирована на использование водоблока СЖО на процессоре, где отсутствует любой обдув.

Далее есть изображение материнской платы спереди и сзади, где видна специальная защитная пластина. Ниже расположено изображение антенны беспроводного модуля и перечислены поддерживаемые беспроводные стандарты.

Еще производитель рассказывает о том, что предусмотрена поддержка стандарта PCI-e Gen4, однако сильно радоваться не стоит потому, что поддержка этого стандарта обеспечивается процессором, а ее обещают только в следующем поколении – Rocket Lake. Звучит неплохо, но ведь с его выходом скорее всего опять выпустят новый чипсет пусть и с тем же сокетом. В самом низу находятся еще четыре вставки с описанием используемых технических решений.

Теперь пора перевернуть коробку и посмотреть на заднюю сторону.

В середине находится крупная фотография материнской платы. Ниже находится схематичное изображение разъемов задней панели с подписями и подробная спецификация устройства.

Теперь откроем коробку и заглянем внутрь. Открывается она со стороны ручки и внутри расположились еще две черные картонные коробки. Первая больше похожа на лоток без крышки. В ней находится материнская плата.

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Несмотря на то, что она уже упакована в две коробки, дополнительно плату защищает каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух частей: верхней и нижней.

Верхняя просто вынимается, а вот нижняя крепится к плате несколькими пластиковыми стяжками по углам. Последнее – это традиционная упаковка компании ASRock.

Вторая коробка закрыта двумя крышками потому, что там есть разделение на два отсека при помощи разделителя.

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Она также изготовлена из плотного картона. Сверху она черная, а внутри белая. Отсеки поделены таким образом, что слева находится вся информационная составляющая, а справа все аксессуары.

В левом отсеке находим следующий набор:

Quick Installation Guide (руководство пользователя);

Software Setup Guide (руководство по установке ПО);

Большой черный конверт.

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Внутри конверта скрыта оставшаяся часть информационной поддержки и пара аксессуаров.

Здесь мы видим:

Комплект наклеек;

Карточка ASRock Taichi;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Две липучки для стяжки кабелей.

Мне больше всего понравились наклейки и липучки для кабелей. Что касается диска, то это анахронизм. У меня не осталось ни одного привода, и я не знаю, ставит ли его кто-то в современный компьютер? Плата не самая бюджетная, пора уже переходить на флэш накопители.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Три комплекта креплений для накопителей M.2;

Мостик SLI;

Отвертка с шлицем Torx;

Антенна для беспроводного модуля.

Смотришь на комплект и понимаешь, что некоторые производители комплектуют продукцию как-то по инерции. Зачем сейчас мостик SLI, когда на видеокартах RTX 2000-серии используется другая шина – NVLink? В остальном нельзя сказать, что комплект слишком богатый. Да, есть все необходимое.

Кстати, отвертка с таким шлицем нужна для того, чтобы откручивать соответствующие винты спереди и получить доступ к слотам M.2. Можно было установить винты с обычным или крестовым шлицем? Да, но видимо было бы не так эффектно.

Дизайн и особенности платы

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Внешне плата выглядит очень хорошо. Стиль крутится вокруг шестеренок, как бы странно это не звучало. В который раз я вижу, что дизайнеры продолжают «вылизывать» внешний облик. Особенно удачный ход, когда настоящие металлические шестерни сочетаются с нарисованными на плате или элементах декора. Еще одно удачное решение – имитация золотой шестерни и декоративная рамка бронзово-стальной фактуры.

Сама печатная плата черная матовая, надписи на ней серые. Все очень спокойно, строго и ничего не выделяется. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX-формат с габаритами 305 х 244 мм.

Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов. Они гармонично дополняют друг друга. Весь стиль выглядит законченной композицией, а подсветка лишь дополняет его и не выглядит отчужденной. Подсвечиваются лишь те, части, где производитель захотел выделить элементы на устройстве.

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А еще плата отлично смотрится с обратной стороны. Здесь находится металлическая пластина, которая служит не только для защиты, но и для отвода тепла.

Для того, чтобы это понять, достаточно ее демонтировать. Сразу станут видны терморезинки в местах, где спереди находятся транзисторные сборки, а сзади драйверы или удвоители фаз.

С обратной стороны элементы тоже есть и их не мало. Сама печатная плата толстая и не гнется. Во многом это объясняется тем, что каждый слой меди весит 2 унции, о чем рассказывает сам производитель. Всего слоев металлизации шесть.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить практически невозможно. Еще нет индикации их подключения, что также не очень удобно. TDP новых процессоров на LGA1200 заявлен на 125 Вт. Если еще заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает. По питанию с этим никаких проблем нет.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не очень быстрые.

В подсистеме питания процессора мы видим 14+1 фазу, а точнее каналов. Они находятся сверху, снизу и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccsa.

Удвоители распаяны с обратной стороны, всего их шесть штук. Это микросхемы Intersil ISL6617A.

На каждый канал приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые. Используются транзисторные сборки Vishay 50A VRPower SiC654. Неплохие сборки, которые в пике могут обеспечить до 100А. Есть встроенный мониторинг температуры.

Питание обеспечивает ШИМ контроллер Intersil ISL69269, который распаян в необычном месте: ниже транзисторных сборок слева. Информации по нему я не нашел, но похоже на то, что он 8-фазный.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются мощной комплексной системой охлаждения. Она состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой и трех вентиляторов.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Радиаторы абсолютно разные.

Верхний представляет собой основание, на которое припаян массив из большого числа алюминиевых ребер. Сверху находится защитная пластинка черного цвета, а сверху установлены два вентилятора, которые дуют вниз, на сокет, что не очень логично.

Боковой радиатор более массивный. У него вентилятор находится не перпендикулярно плате, а параллельно. Он обдувает ребра, которые находятся по сторонам от него. Спорное решение, но видимо это действительно лучше, чем ничего, если использовать в системе СЖО. Это объясняется тем, что водоблок на процессоре вообще никак не генерирует потоки воздуха, а около-сокетное пространство надо как-то обдувать.

Радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху находится декоративная крышка с прорезями для поступления воздуха и надписью Z490 Taichi. Оба радиатора крепятся при помощи четырех винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки, которые контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Вентиляторы подключаются к материнской плате через два кабеля и два специальных разъема.

Сверху бокового радиатора находится пластиковый кожух с модулем RGB подсветки и декоративной пластинкой сверху.

Кожух закрывает разъемы задней панели и нависает над радиатором. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Модуль RGB подсветки подключается к специальному разъему на плате. Получается так, что этот кожух немного нависает над радиатором и сквозь отверстие в нем видна та самая надпись Z490 Taichi, которая подсвечивается.

Ниже находятся радиаторы для накопителей M.2, которые образуют единую систему. Сначала кажется, что она монолитна. Однако при детальном изучении и демонтаже становится понятно, что она состоит из нескольких отдельных элементов.

Для того, чтобы снять эту «броню» нам понадобится отвертка из комплекта. Я лично не стал ее распаковывать, а воспользовался соответствующей битой. Сначала я снял нижнюю и верхнюю пластину.

Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки серого цвета, которые заклеены защитными пленками. Сверху находятся принты и декоративные пластины. На верхнем радиаторе есть наклейка, которая сообщает нам о том, что слот Hyper M.2 поддерживается следующим поколением процессоров. Видимо здесь речь идет о PCI-e Gen4.

Посередине находится еще один радиатор для M.2 и по совместительству верхняя часть радиатора чипсета.

Эта деталь также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху есть декоративные элементы с интегрированным в них модулем RGB подсветки, который подключается к специальному разъему на плате.

Среди декораций есть золотая шестерня и принты на корпусе. Кроме того, есть небольшой логотип производителя и надпись «Philosophy of infinite potential», которая переводится как «философия бесконечного потенциала». Форма радиатора необычная потому, что в пластине предусмотрены вырезы для обтекания слотов PCI-e. Что касается крепления, то оно аналогично – это винты под Torx наконечник. Термоинтерфейс для накопителя такой же – серая терморезинка с защитной пленкой.

Под этой средней пластиной находится радиатор чипсета, который соприкасается с ней через специальные пазы и терморезинку.

Радиатор чипсета небольшой, но он связан с верхней частью, которая может помочь с теплоотводом. Для демонтажа этого радиатора необходимо открутить два винта с обратной стороны. Хочу обратить внимание, что все остальные элементы, кроме трех верхних радиаторов для накопителей М.2, крепятся винтами под крестовую отвертку. Соответственно одной комплектной вам никак не обойтись.

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. По сути он представляет из себя обычный брусок. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм. Под радиатором находится чипсет Intel Z490. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Характеристики его известны и мало чем отличаются от Intel Z390 по части интерфейсов. По сути здесь добавили только поддержку Intel MAC 2.5G и Intel Wi-Fi 6. Про PCI-e Gen4 можно пока забыть, хотя производитель уже позаботился о поддержке этого стандарта, оснастив плату специальным тактовым генератором шины PCI-e Gen4 и свитчами этого же стандарта. Сообщается о полной совместимости, а дело осталось за малым – процессор с соответствующим контроллером. Сам чипсет, как и Intel Z390, располагает 24-линиями PCI-e Gen3.

Также он обеспечивает поддержку шести портов SATA3. Здесь вбок выведено восемь штук, а значит можно искать поблизости дополнительный контроллер.

Так и есть, он действительно распаян неподалеку и это старый знакомый ASMedia ASM1061. Выше находится две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Последняя обеспечивается чипсетом, а первые две отдельным контроллером.

В его роли выступает еще одна знакомая микросхема – ASMedia ASM1074. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Выше находятся два разъема вентиляторов 4-pin. Всего их на плате шесть и почти все они скомбинированы с СЖО.

Рядом мы видим кнопки Power, Reset, ClrCMOS, а еще индикатор POST кодов загрузки и инициализации. По умолчанию алгоритм настроен так, что при включении кнопки подсвечиваются на какое-то время, а потом гаснут вместе с индикатором POST кодов.

Следом по нижнему краю идут две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, разъем для установки TPM модуля, перемычка сброса BIOS, сама микросхема BIOS и еще два разъема вентиляторов 4-pin.

Далее мы видим два разъема для подключения лент RGB, один обычный, а другой адресный. Есть разъем для специального адаптера Thunderbolt, которого нет в комплекте. В самом конце находится разъем подключения передней аудиопанели.

Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь этого нет.

Здесь производитель сделал чуть-чуть Nahimic со звуком. Начнем с того, что используются WIMA конденсаторы (полимерный ленточный металлизированный). Они комбинируются с электролитическими Nichicon. Еще используется качественный ЦАП ESS Sabre ES9218. Что касается звукового кодека, то он уже давно не меняется – это Realtek ALC1220.

Чтобы до него добраться, нужно снять еще одну декоративную пластиковую крышку, которая закрывает левый край платы. Она крепится при помощи двух винтов с обратной стороны.

Выше распаян еще один контроллер ASMedia ASM1074. Он обеспечивает еще четыре порта USB 3.2 Gen1, которые находятся на задней панели.

За разъемами задней панели можно обнаружить более современную микросхему ASMedia ASM3242. Она обеспечивает порт USB 3.2 Gen2х2 пропускной способностью 20 Гбит/с.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1. Это уже классический набор на большинстве плат. Кстати, уже давно я не видел на платах подобного уровня обычный PCI, а здесь еще нет и COM-порта. Все это при том, что на задней панели есть PS/2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, но верхние два выделяются особым орнаментом. Такое различение обусловлено тем, что они получают свои линии PCI-e непосредственно от процессора и делят их как x8+x8 или x16+x0. Соответственно есть поддержка SLI, однако комплектный мостик для современных видеокарт nVidia будет бесполезен потому, что там используется другой интерфейс для объединения карт.

Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Он и оставшиеся слоты PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Еще на плате находятся четыре слота типа M.2. Однако, с ними не так все просто. Прежде всего, следует прочитать инструкцию, чтобы разобраться. Мне было удобно установить накопитель в самый нижний слот, и в итоге я получил ограничение PCI-e x2 Gen3. С верхним слотом, а точнее двумя все не совсем ясно. Самое главное то, что на сайте и в инструкции о слоте M.2_4 ничего не сказано, хотя это тот самый Hyper M.2. Следуя логике и здравому смыслу, он будет получать линии PCI-e Gen4 x4 прямо от процессора следующего поколения, значит инженеры ASRock знают то, чего не знаем мы.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится выше второго слота PCI-e x16, рядом с разъемом M.2. Это микросхема Nuvoton NCT6796D.

Что еще осталось не охваченным? Например, сетевые контроллеры. Да, их два и оба распаяны с обратной стороны. Причем, только один можно увидеть с задней пластиной. Для того, чтобы увидеть второй нужно ее снять. В итоге здесь распаяно два контроллера Ethernet. Это Realtek RTL8125BG и Intel I219-V.

Первый может работать в сетях 2.5G, а второй этим похвастаться не может. Еще очень интересно выглядят RGB светодиоды с обратной стороны. Такое ощущение, что у каждого есть свой контроллер.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Один разъем PS/2 для мыши или клавиатуры;

Пять разъемов USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2 20Гбит/с;

Один разъем HDMI;

Один разъем Display Port;

Один сетевой разъем RJ-45;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Кнопка BIOS FlashBack;

Два вывода антенн.

Беспроводной модуль последнего поколения - Intel AX200. Он обеспечивает самые современные стандарты беспроводной связи.

Технические характеристики

Модель ASRock Z490 Taichi Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4666+ (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen3 (х16+х0 или х8+х8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 х Realtek RTL8125BG;

1 x Intel I219-V Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);

1 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (ASM3242) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6796D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 5 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;1 x Optical Audio Out

;

1 х Display Port;

1 x HDMI 1.4b Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Пожалуй, это самое важное и заметное изменение. На самом деле с первого взгляда особо нового ничего не видно. Самое важное нас ждет в конце, когда мы пытаемся выйти после внесения изменений. Да, теперь появляется окно со списком того, что мы поменяли.

При входе мы снова видим режим EZ Mode, где легко можно наблюдать за мониторингом, регулировать кулер и изменять самые важные параметры, чтобы повысить производительность системы. Меню очень знакомое, но с восприятием здесь есть небольшие проблемы. На самом деле гораздо удобнее, когда за разгон отвечает один раздел. Здесь все не так очевидно и просто и как-то запрятано. Понятно, что плата не позиционируется для разгона, но хочется более дружелюбного интерфейса.

На самом деле графическая оболочка не претерпела сильных изменений как по виду, так и по содержанию. Так же, как на других платах ASRock Taichi, здесь есть автоматический разгон.

Однако в данном случае я оказался в патовой ситуации потому, что он слабый и возможности тестового процессора скромные. А еще на данной платформе появилась возможность настройки частоты каждого отдельного ядра, а также включении технологии Hyper Threading также поядерно. В первом случае все понятно: можно гибко настроить частоту каждого ядра независимо, а вот зачем нужна другая функция?

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.60;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гбайт;

Блок питания: AeroCool VX Plus, 700 Ватт.

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому рассказывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и оценить работу подсветки.

Местами она получается очень яркой, а с правого края ее приглушает и рассеивает белый пластик, который находится на задней металлической пластине. В целом работа подсветки мне понравилась, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

Изначально материнская плата ASRock Z490 Taichi поставлялась с версией BIOS 1.20, и я сразу же обновил ее до 1.60, поскольку там много изменений, связанных с производительностью и работой штатных вентиляторов. В прошлый раз я тестировал материнскую плату на чипсете Intel Z490 с процессором Intel Core i9-10900K, а теперь мне на тесты выдали совсем другой CPU – Core i5-10600K. По сути это аналог Core i7-8700K, ведь у него то же количество ядер и потоков.

Тестовый экземпляр Core i5-10600K оказался не очень удачным в плане разгона. Максимум, на что он способен на воздухе – всего лишь 4800 МГц по всем ядрам. Напряжение при этом приходится задирать до 1.33-1.35 В, температуры в нагрузке колеблются около 100 градусов Цельсия. На кулер Noctua NH-D15 даже пришлось навесить вторую вертушку, но это не спасает положение.

Тестирование ASRock Z490 Taichi проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 28°C в следующих режимах:

ASRock Z490 Taichi, Intel Core i5-10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb;

ASRock Z490 Taichi, Intel Core i5-10600К @ 4800 МГц, память 4266 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Ясно, что температуры внутри плохо вентилируемого корпуса будут выше.

Шума от вентиляторов системы охлаждения транзисторных сборок практически нет, и он точно заглушается вертушками Noctua NT-H1, особенно при разгоне в нагрузке. Поэтому система охлаждения справляется на 5 баллов.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASRock Taichi – это синоним успешной модели или своего рода знак качества. Если человек, далекий от компьютерного мира, приобретает материнскую плату с обозначением Taichi, то он автоматически получает одну из лучших моделей на рынке.

В данной материнской плате мне понравилось многое. Начнем с хорошей подсистемы питания и ее отличного охлаждения. Помимо них, нам предлагают большое количество современных интерфейсов, сетевые стандарты последнего поколения и много слотов M.2. Есть удобные технические решения в виде индикатора POST-кодов, кнопок Power и Reset. Не забудем современный симпатичный внешний вид с уникальным дизайном. По сравнению с первой модификацией Taichi он изменился в лучшую сторону. Это заметно и по подсветке: появились новые эффекты, к ее работе меньше вопросов.

Стоит отметить, что производитель решил поднять уровень встроенного звука. Для этих целей была улучшена звуковая обвязка и добавлен хороший ЦАП. Звук может и не стал идеальным, но попытка засчитана. Новым решением оказалась защита материнской платы спереди и сзади. Помимо защитных функций, эти элементы позволяют улучшить теплоотвод. Самое основное, что мне запомнилось и за что хочется сказать отдельное спасибо инженерам компании – список изменений в BIOS при выходе. Это настоящий подарок для всех пользователей.

Итак, у данной материнской платы много достоинств. Есть ли недостатки? На мой взгляд, их немного, и они легко устранимы. Первый связан с системой охлаждения. Понятно, что вентиляторы увеличивают эффективность теплоотвода, но они же создают шум. В данном случае он оказался терпимым, но позже они могут зашуметь. Благо их можно легко отключить. Упомянем странные заводские предустановки, не работающий в моем случае заводской разгон и не очень удобный, несмотря на хорошую подсистему питания, механизм ручного разгона. Выглядит так, что запас по мощности есть, а реализовать потенциал не получается. Производитель не позиционирует новинку для разгона, но можно было подойти к этому творчески.

ASRock Z490 Taichi – хорошая системная плата на чипсете Intel Z490, однако это уже не сбалансированный середнячок, а настоящий премиум, в котором есть все, с соответствующей ценой. И если сравнивать с прямыми конкурентами, может оказаться, что все не так уж и дорого, учитывая, какое внимание фирма уделяет бренду Taichi.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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