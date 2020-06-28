Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 70 000 рублей.
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
рекламаПроизводители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
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Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
ControlНастройки графики:
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
1920х1080Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
В проекте Control уверенно лидировала система Core i3-9100F & GeForce RTX 2070. Второе место разделили связки Core i5-9400F & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. На третьей позиции расположились сразу три конфигурации с видеокартами GeForce RTX 2060.
F1 2019Настройки графики:
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х1080Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
В королевской гонке F1 2019 первое место завоевала связка Core i3-9100F & GeForce RTX 2070 . В номинальном режиме работы вторую строчку заняла система Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700 . Треть. Позицию разделили конфигурации Core i5-9400F & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060. После разгона третье место "отвоевала" система Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060.
Far Cry 5Настройки графики:
- Версия 1.0.11.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
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1920х1080Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
В игре Far Cry 5 лидировала конфигурация Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. Следом за ней расположилась система Core i5-9400F & Radeon RX 5700 и замкнула тройку лидеров связка Core i3-9100F & GeForce RTX 2070.
Mount & Blade II: BannerlordНастройки графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистость изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
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1920х1080Разгон
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1% low и average FPS
Стратегия Mount & Blade II: Bannerlord оказалась настолько суровой к мощности процессоров, что они заметно ограничили потенциал видеокарт. В результате в штатном режиме лидировали системы Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060 и Core i5-9400F & GeForce RTX 2060. Однако после разгона их опередили конфигурации с более мощными процессорами: Ryzen 5 3600 & GeForce GTX 1660 Ti и Core i5-9600KF & GeForce GTX 1660 Ti.
SnowRunnerНастройки графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
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1920х1080Разгон
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1% low и average FPS
В проекте SnowRunner лидировала связка Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. Второе место заняли системы Core i3-9100F & GeForce RTX 2070 и Core i5-9400F & Radeon RX 5700. Третья позиция осталась за конфигурациями Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 2060 и Core i5-9600KF & GeForce GTX 1660 Ti.
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