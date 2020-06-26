Целью цикла «В погоне за производительностью: видеокарты» является изучение производительности актуальной линейки однопроцессорных графических ускорителей в современных играх.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

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Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена Список игровых приложений: Control.

F1 2019.

Far Cry 5.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В проекте Control в штатном режиме на первом месте расположились видеокарты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Вторую строчку занял графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super, а третья позиция осталась за моделью Radeon RX 5700. После разгона в лидеры вышла GeForce RTX 2070. За вторую позицию поборолись ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 ХТ. «Красная» модель Radeon RX 5700 осталась на третьей строчке.

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В автогонке F1 2019 первую позицию разделили графические ускорители GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Второе место заняла GeForce RTX 2060 Super, третья позиция осталась за Radeon RX 5700.

Far Cry 5

Версия 1.0.11.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 довольно неожиданно лидировала видеокарта Radeon RX 5700 ХТ, при том что игра славится оптимизацией под продукцию «зеленого» конкурента. Второе место оккупировал графический ускоритель GeForce RTX 2070. Третью строчку разделили модели GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700.

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Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистость изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord даже разогнанный процессор Core i7-8700K настолько ограничил потенциал видеокарт, что все участники тестов показали приблизительно равные результаты.

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SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В игре SnowRunner вновь лидировал графический ускоритель Radeon RX 5700 ХТ. Второе место осталось за моделью GeForce RTX 2070, а на третьей позиции расположилась Radeon RX 5700.



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