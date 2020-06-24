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Вступление

Сегмент ультрабуков еще не исчерпал свой потенциал, и производители стараются радовать нас новинками. И пусть формат презентаций изменился, но это правда, с которой придется жить.

На днях компания ASUS рассказала о новом поколении компактных ультрабуков имиджевого класса, различающихся по диагонали дисплея – 13.3 и 14 дюймов.

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Именуются новинки вполне логично – ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14. Кстати, с первым из них мы скоро познакомим наших читателей в рамках полноценного тестирования. Чем же пользователей решили привлечь на этот раз?

Презентация

В первую очередь надо отметить, что обе модели полностью идентичны, отличие только в диагонали дисплеев. Поэтому все особенности одинаково актуальны для обеих версий.

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Новые ультрабуки стали компактнее во всех отношениях. Их толщина составит всего 13.9 мм. Масса корпуса довольно скромная – 1.07 кг и 1.13 кг соответственно. Не разочаруют и тонкие боковые рамки дисплея, положительно сказавшиеся на компактности.

Теперь вместо фирменного темно-синего цвета предлагается два варианта – серый и светло-сиреневый.

Небольшие габариты не помешали реализовать фирменные петлевой механизм ErgoLift и сенсорную панель с режимом цифровой клавиатуры NumberPad.

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Относительная площадь дисплея по отношению к размерам корпуса составляет 90 процентов.

Такие заявления о компактности вызывают сомнения относительно автономности. Тем не менее, производитель заявляет, что и тут все неплохо. Обещано время автономной работы до 22 часов и до 18 часов при воспроизведении видео 1080р. Емкость встроенного аккумулятора – 67 Вт*ч.

Зарядка осуществляется посредством интерфейса USB-C, обещана поддержка питания от стандартных зарядных устройств для смартфонов. Главное, чтобы выходное напряжение составляло 5 В. Заявленное время зарядки с 0 до 60 процентов всего 49 минут – довольно оперативно.

Пользователю будут доступны полноразмерные порты USB и HDMI, а также пара универсальных разъемов USB-C Thunderbolt 3. Отдельного AUX нет, но в комплекте предусмотрен соответствующий переходник, причем это переходник с Hi-Res Audio.

Различные комплектации основаны на современных процессорах AMD и Intel. Полные спецификации приведены на скриншотах ниже.

Отметим, что процессор AMD достался только старшей модели.

К сожалению, габариты корпуса не позволили установить дискретную графику, но для повседневного использования хватит и интегрированной видеокарты. Зато с памятью никаких компромиссов – до 32 Гбайтов оперативной и до 2 Тбайт основной.

Заключение

Точная стоимость всех доступных модификаций ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14 пока неизвестна. Сообщается о старте предпродаж в июле/августе этого года, но предзаказ доступен уже сейчас.

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По первым впечатлениям перед нами многообещающие новинки с фирменными фишками и разумным балансом между производительностью и компактностью. Минимальные толщина и масса не помешали разместить емкий аккумулятор, необходимый арсенал интерфейсов и добиться соответствия корпуса армейскому стандарту надежности MIL-STD 810G.

Остается лишь вопрос реализации охлаждения и неочевидных нюансов, которые не отражаются в презентации. В дальнейшем мы подробнее расскажем о каждой из этих моделей в ходе тестирования в нашей лаборатории.

Алексей Пащук