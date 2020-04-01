Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i5-9600KF + GeForce GTX 1650 Super" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 580".

реклама

Обе связки будут протестированы в разрешенях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.







Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация реклама Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Тесты проводились на следующем стенде: Процессоры Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;



Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.3.1.

NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.3.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.



Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.







Конфигурации игровых ПК Вариант №1 (Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB). Процессор: Core i5-9600KF - 17 400;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 10 800;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 4 000;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6GB - 33 000;

Оперативная память: 2х8GB DDR4 3600MHz Patriot Viper 4 - 8 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 5 900;

Корпус: Thermaltake Versa H23 Black - 3 400;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 4 000;

ИТОГО: 86 800 рублей.

реклама



Вариант №2 (Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB). Процессор: Ryzen 5 3600 - 16 200;

Материнская плата: ASUS TUF B450-PRO GAMING - 11 600;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 4 000;

Видеокарта: Radeon RX 5700 8GB - 34 000;

Оперативная память: 2х8GB DDR4 3600MHz Patriot Viper 4 - 8 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 5 900;

Корпус: Thermaltake Versa H23 Black - 3 400;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 4 000;

ИТОГО: 87 400 рублей. PS Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.







Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

реклама

Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);



Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1625/14000 МГц).

Номинал:

Разгон:

Core i5-9600KF (5100 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);



Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1850/15000 МГц).





Assassin's Creed Odyssey





реклама

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.









Battlefield V





реклама

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.









Call of Duty: Modern Warfare (2019)





реклама

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трасировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.









Far Cry New Dawn





реклама

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.









Hitman 2





реклама

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.









Need for Speed Heat





Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.









Shadow of the Tomb Raider





Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.









Star Wars Jedi: Fallen Order





Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.









Среднегеометрические результаты систем в восьми играх







Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

"Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" - 86 800 рублей;



"Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" - 87 400 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)











Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала связка "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB". После разгона конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" показали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.

Система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" была быстрее конфигурации "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" в игре Star Wars Jedi: Fallen Order.

Система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" была в паритете с конфигурацией "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" в играх Far Cry New Dawn, Hitman 2 и Need for Speed Heat.

Система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" была медленнее конфигурации "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Shadow of the Tomb Raider.

Связка "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" была производительнее системы "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" в одной игре из восьми, показала равные результаты с соперником в трех проектах и была медленнее в пяти играх.

Системы "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB" продемонстрировали высокую производительность, как во всех играх, так и в обоих разрешениях.

По соотношению цена/производительность между системами в номинальном режиме лидировала связка "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB". После разгона обе конфигурации были одинаково привлекательными для покупки.

Если покупатель планирует эксплуатировать игровой компьютер исключительно в штатном режиме работы, то ему приглянется система "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB". Она опережала своего конкурента, как по производительности, так и по привлекательности для покупки.

В случае наличия желания разогнать игровой системник, то пользователю подойдут обе конфигурации: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 8GB". Они показали равные результаты и были одинаково привлекательными для покупки.

Также необходимо упомянуть о технологическом потенциале, заложенном в графический ускоритель GeForce RTX 2060:

Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience. NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood. Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней. Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

