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Вступление

В прошлом году компания NVIDIA выпустила свою первую линейку видеокарт с поддержкой трассировки лучей – GeForce RTX. Казалось бы, в начале 2020 года ее лидерство в этой области сохраняется, ведь AMD пока не представила достойного конкурента, но с сегодняшнего дня позиции обеих компаний на рынке 3D пошатнулись. Хотя это еще легко сказано.

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Еще в 2019 году Intel уведомила двух основных игроков, а заодно и общественность, что в скором времени им придется поделиться сначала четвертью, а затем и вовсе половиной доли рынка графических ускорителей.

Пока AMD и NVIDIA судорожно гадают, что будет дальше и как добавить трассировку лучей в самый нижний сегмент дискретной графики, чтобы окончательно занять нишу, Intel заявила: «В новом продукте вы получите сразу все!»

Нам как конечным потребителям от этого только лучше. Цены на сегодняшние RTX топы, мягко говоря, задранные до небес, должны опуститься вниз, отделы маркетинга наконец-то начнут работать в правильном направлении.

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А я пока расскажу, что же находится у меня в рабочей системе под грифом NDA в статусе инженерного образца, а также напомню историю двух предыдущих попыток Intel захватить графический рынок.

Первая попытка

Отступление (он же дисклеймер). Я не рекомендую читать эту статью с начала этого абзаца всем тем, кто застал видеокарты с интерфейсом AGP и поколение третьих «Пентиумов». Воздержитесь от прочтения данной главы, дабы не получить шок от прочитанного. Но если ваша первая операционная система была Windows 7 и старше, то ниженаписанное для вас.

Итак, самой первой попыткой выхода на рынок 3D-графики для Intel стал ускоритель под названием Intel 740 (i740). Первые пробы пера инженеров компании из Лос-Аламосской лаборатории в полигональном творчестве увидели свет в 1998 году.

Перед R&D отделом Intel была поставлена задача (под угрозой тотального увольнения) помешать усилению позиций ATI Technologies, которая впоследствии была поглощена AMD (Advanced Micro Devices) и NVIDIA Inc., на рынке трехмерной графики.

Первый GPU Intel модель 740 (i740).

В те времена на рынке, кроме вышеупомянутых игроков, присутствовали игроки второго эшелона, выпускавшие свои 3D ускорители, такие как SiS (Silicon Integrated Systems), 3Dfx Interactive, Matrox, S3 Savage и другие. В результате упорной работы свой 3D ускоритель появился и у Intel.

Intel 740 или «Firestorm» был хорош во всех отношениях, включая технологическую сторону. Современный по тем временам AGP интерфейс, большой по тем меркам объем скоростной видеопамяти, высокочастотный RAMDAC с возможностью подключения более чем одного ЭЛТ-монитора и специальные блоки GPU, которые напрямую через драйвер взаимодействовали с центральным конвейером Pentium III все того же производителя.

По замыслу должен был получиться симбиоз или нечто подобное, что сейчас называют гетерогенными вычислениями или GPGPU. Центральный процессор ускорял GPU, а в ряде случаев отдельные специализированные блоки ALU и FPU Intel 740 ускоряли процессор. На первых порах производительность Intel 740 была просто ошеломляющей. В большинстве игр FPS был в полтора-два раза выше, чем у конкурентов. Это был успех, но подвели драйверы.

История с драйверами выглядит туманной и неизученной, но, по немногочисленным утечкам и слухам, весь отдел Driver-software состоял из выходцев из Индии (для крупных IT-Software гигантов это вполне нормальная практика).

И в один прекрасный и солнечный день они все решили вернуться на родину, накопив наконец-то достаточно сбережений. Помимо купленных билетов до Дели, больше о них ничего неизвестно.

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Пока руководство компании набирало новую команду разработчиков, пока они вникали в суть дела – прошли годы и Intel 740 устарел морально и физически, так-как драйвер был написан только для операционной системы Windows 98 без приставки Second Edition. Но своим появлением он заставил встрепенуться весь 3D рынок и дал толчок на ускорение темпов появления новых 3D технологий и новых GPU от конкурентов.

У меня как раз сохранился этот кусочек 3D истории, посмотрим на него со стороны:

3D Видеоускоритель Intel 740.

Перед вами самый настоящий первый GPU компании Intel. Спереди можно увидеть фирменный кулер с логотипом Intel, съемную микросхему video-BIOS, и две микросхемы скоростной видеопамяти стандарта SGRAM, работающей на частоте 100 МГц производства Samsung. AGP разъем работает в режиме mode x2. Сзади на видеокарте отсутствуют какие-либо элементы, лишь в левом нижнем углу можно увидеть цифру «4», означающую количество слоев PCB из которых состоит видеокарта.

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Выпускали видеокарты на базе GPU Intel i740 и другие вендоры, а не только сама Intel. В этом плане она не наступила на свои же грабли как 3Dfx, которая выкупив производственные мощности STB в Мексике не давала возможности любым производителям видеокарт выпускать свои версии 3D ускорителей, за что в итоге и поплатилась.

Но вернемся к Intel. Ниже на фото вариация графического ускорителя от Leadtek Intel i740.

Четыре микросхемы памяти, которые еще быстрее чем у референса производства Mach Speed с временем доступа 8 нс. (у Intel 740 от Intel - 10 нс.) PCB хоть и похожей формы, но расположение всех элементов иное. Видеокарта довольствуется пассивным охлаждением, так-как сам GPU у Intel получился очень энергоэффективным.

Тираж всех видеокарт на GPU Intel 740 был не большим, лучшими вариантами считаются модели: Diamond Stealth II G460, Asus 3D explorer V2740 и конечно же Real3D StarFighter. Если вам удалось найти в наши дни на барахолке один из таких ускорителей, считайте, что Вам повезло! Есть шанс прикоснуться к историческому артефакту и возможно даже опробовать его в деле, но помните про софтварные проблемы с драйверами, будет нелегко заставить его работать.

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Еще одна позитивная новость по этому поводу, все тем, кто на момент официального анонса нового 3D ускорителя от Intel будет физически обладать тем самым первым экземпляром Intel 740, производства самой себя, тот получит в обмен на него новый Next Gen. (Похожая программа обмена старых комплектующих на новые действует достаточно продолжительное время у компании EVGA). Так что, если вы когда-то купили тот самый Intel 740 или нашли его пылящимся к коробке, но настало его время!

С этого абзацы вы можете позвать адептов Windows XP и DOS’a и всех тех, кому эта часть была не рекомендована к прочтению. Сообщите им, что с этих самых строк им разрешено читать, ведь эту историю они и сами прекрасно должны знать.

Второй блин комом

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Как гласит русская поговорка: «Первый блин – комом!», но в случае с Intel блинов получилась пара. Второй блин носил имя Larrabee! Это, поистине был выдающейся проект, который встряхнул во второй раз AMD и NVIDIA и дал всем надежды, что графика Intel будет!

То ли совпадение, то ли случайность, но так совпало, что начало проекта ознаменовалось возвращением группы лиц из Дели в штат Массачусетс. Так как никаких достоверных фактов по этому делу не имеется, но по слухам у софтварных инженеров: а) закончились деньги и нужно было опять взяться за старое, либо б) закончился очередной буддийский цикл по восточному календарю, он как раз выпал на високосный год, как и сейчас в 2020-м. Совпадение? Я лично так не думаю.

В общем, по каким-то причинам, уже новое, сменившееся руководство Intel решило возродить проект «Икар» (прим. ред. ранее засекреченный) и снова выйти на рынок 3D ускорителей. С развитием интернета и технологий эта информация сразу же разлетелась по всем печатным и электронным IT новостным изданиям. Проект Larrabee был более продвинутым, чем в свое время выпуск Intel i740.

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У Intel к тому моменту было почти 70% процессорного рынка и AMD и оставшиеся (ARM и прочие) просто собирали крохи со стола мирового процессорного рынка. Поэтому в плане финансирования проблем не было никаких. Нужны были лишь талантливые инженеры.

Вариантов разработки нового GPU было два. Первый – пойти по новому пути развития с нуля новой архитектуры, либо второй - взять самые передовые процессорные наработки и трансформировать их в область 3D. Первый путь был череват отставанием от намеченного графика разработки и вообще непредсказуемостью конечного продукта, так как сложность разработки GPU с нуля, когда транзисторные пакеты у конкурентов насчитывают миллиарды, был на грани фола. Поэтому по итогу выбрали план «Б».

Инженерная плата ускорителя «Larrabee» (фото взято из сети Internet).

Центральные процессоры производства Intel в те годы были самыми быстрыми, нужно было только научить их помимо расчетов с плавающей запятой отрисовывать полигоны и обсчитывать шейдеры. Долго думать не стали и взяли за основу CPU с громадным количеством микроядер и «софтово» переделали какие ядра будут заниматься расчетом T&L, какие обрисовывать полигоны, либо заниматься шейдерами. В результате предложенный продукт был с одной стороны графическим ускорителем, а с другой им на 100% не являлся. Просто гигантский кристалл, поглощающий колоссальное количество энергии - общих черт у него было больше от CPU, чем от GPU. Судьба продукта на этот раз получилась иная. Софт был хорош, а вот хардварная часть подкачала.

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Нужно было идти по пути А! Хотя и дольше, и с нуля, но шанс на успех был бы выше. Каков итог всей этой разработки? Проект так и не вышел из статуса – Engineering Sample. Да, определенный успех все же был, Larrabee умел выводить 3D картинку, но слишком отставал от конкурентов по чистой производительности и проект закрыли - RIP. Причем наглухо – RIP и еще раз RIP.

Сердце «Larrabee».

Во внешний мир удалось просочиться паре или чуть более рабочих прототипов, но все программные разработки были уничтожены и теперь пара коллекционеров, обладателей ускорителем Intel Larrabee неистово ищут видеодрайвер для своих «видеокарт». Я думаю, они его найдут, когда пройдет срок в 25 лет со дня начала разработки этого проекта и наконец-то снимут NDA. А пока им придется ждать, либо найти одного из двух инженеров, которые были причастны к этой разработке и которые накануне закрытия проекта вернулись в Дели. Об их именах ничего не известно, но при вылете из США никаких личных вещей в посадочном талоне у них не значилось, только один пассажир того рейса видел на шее у одного инженера серебристый кулон с USB разъемом, похожим на флэшку с синим логотипом на нем.

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Возможно, разыскиваемые всем миром драйверы были как раз в этом кулоне, а возможно это просто совпадение и кроме личных фото там ничего нет. Но как говорят, кто ищет – тот всегда найдет ;)

Финал истории

Ну а теперь о самом приятном. Так как у меня есть оригинальный 3D ускоритель Intel i740, то ко мне должен скоро прийти первый серийный образец новой видеокарты от Intel с пока еще рабочим названием Xe. А пока же я продемонстрирую в деле некий предсерийный образец, статус которого находится под NDA, но его характеристики один в один повторяют конечный продукт. И хотя сегодня первый день второго весеннего месяца, я все же протестирую его в деле. В качестве тестовой системы будет выступать известная вам платформа на базе материнской платы EVGA X299 DARK.

Конфигурация тестового стенда:

Процессор:

Intel Core i9-10940X, LGA 2066, 14 ядер, 3.3 ГГц (Cascade Lake X);

Материнская плата:

EVGA x299 Dark, чипсет Intel x299;

Оперативная память:

4 x 4 Гбайт DDR4 4000 МГц (PC4 32000) G.Skill TridentZ F4-4000C19D-8GTZ;

Видеокарта:

Intel ES Xe 3D, NDA, 12 ГБ XDR;

Блок питания:

Zalman ZM1000-EBT, 1000 Вт.

Остановлюсь немного на самом ускорителе. Мой ускоритель в ES исполнении внешне похож на продукцию AMD, хотя в retail варианте его вид будет естественно иной.

На фото виден сплошной металлический кожух с медным радиатором с испарительной камерой внутри, который продувается продольно потоком входящего воздуха. Видеокарта имеет два дополнительных разъема питания, отсюда можно сделать вывод, что нрав у нее горячий.

В финальном варианте кожух заменит каркасный радиатор с двумя либо тремя вентиляторами.

Предсерийный рендер финального продукта.

Хотя в некоторых рендерах фигурирует один центробежный вентилятор, сказывается влияние AMD и Раджи Кодури.

Предсерийный рендер финального продукта тип М.

Но пока «большой» образец не успел приобрести законченные формы и его обкатывают в лабораториях Intel, младший ускоритель выглядит следующим образом:

С обратной стороны у моего засекреченного ускорителя можно увидеть систему активного охлаждения, а также некоторые элементы платы.

В финальной версии «синего» ускорителя обратная сторона должна будет выглядеть приблизительно так:

Мой инженерный образец умеет обрисовывать картинку методом трассировки лучшей и имеет 12 гигабайт сверхскоростной XDR видеопамяти (в 4 раза быстрее GDDR6 SDRAM). Остальные характеристики разглашать пока нельзя, но скоро в каждом 3-м ПК будет стоить именно такая видеокарта! Переходим к тестам.

Результаты тестов

Набор тестов:

Quake II RTX, RTX –On, Разрешение 1920 х 1080, Предустановка графики – высоко.

Metro Exodus, RTX –On, карта «Весна». Разрешение 1920 х 1080, Предустановка графики – ультра, RTX высокий уровень.

Shadow of the Tomb Raider, RTX –On, Разрешение 1920 х 1080, Предустановка графики – Мах качество.

Battlefield V, RTX –On, Разрешение 1920 х 1080, Предустановка графики – Ультра.

Cyberpunk 2077 (Pre Beta 1.02), Разрешение 1920 х 1080, Предустановка графики – Средние.

Quake II RTX

Quake II RTX



1920 х 1080, All-High, RTX-On, Average FPS

Больше – лучше





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Metro Exodus

Metro Exodus



1920 х 1080, «Весна», High, RTX-On, Average FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider



1920 х 1080, Max quality, RTX-On, Average FPS

Больше – лучше





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Battlefield V

Battlefield V



1920 х 1080, «Роттердам», High, RTX-On, Average FPS

Больше – лучше





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Cyberpunk 2077 (Pre Beta 0.91)

Cyberpunk 2077 (Pre Beta 0.91)



1920 х 1080, Middle, RTX-On, Average FPS

Больше – лучше





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Просто ошеломляющий результат! Даже заслуженному флагману приходится нелегко в соперничестве с прототипом видеокарты Intel. А ведь серийный продукт будет еще быстрее! Единственная надежда на графические ускорители RТX 300-й серии, которая выйдет совсем скоро.

Заключение

В качестве вывода ко всему вышенаписанному идеально подходит наша поговорка: «Если долго мучиться – что-нибудь получится». Не повезло с блинами – повезет с видеокартами, и первые неуспешные попытки выхода на графический рынок в перспективе дали Intel определенный опыт и осознание того, по какому пути лучше двигаться вперед.

Третья попытка явно удалась. Вполне вероятно, что к разработке новой серии ускорителей приложили руки (или точнее, интеллект) выходцы из бывшего Советского Союза, либо из России, но есть еще один интересный факт, о котором стоит упомянуть.

Возможно, это случайность, возможно, и нет, но успех графического подразделения совпал с приходом в компанию Раджи Кодури. И не нужно строить догадки, откуда он родом, нужно просто пересмотреть его юношеские фотографии и выяснить, носил ли он в молодости серебряные кулоны.

Хотя даже это уже неважно, поскольку рынок 3D заиграл новыми красками, и помимо «зеленых» и «красных» добавился еще и «синий» цвет (а это означает, что все константы RGB-составляющей наконец-то воссоединились!). И с приходом на рынок GPU Intel мир станет лучше, ведь вы в это сами верите.

Максим Романов aka Max1024