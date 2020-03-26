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Вступление

Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей Radeon RX 5500 XT.

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Ранее мы рассмотрели топовые модели, выпущенные ASUS MSI . На их примере производители показали наилучшие стороны своих творений. Но обычный пользователь привык рассчитывать на более доступные версии, предлагаемые по демократичным ценам, поэтому настает очередь недорогих видеокарт.

Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы изучим MSI Radeon RX 5500 XT Mech. Новинка, если можно так сказать, выступает аналогом линейки MSI GeForce Ventus с простой системой охлаждения и переработанной печатной платой, будучи компромиссом между качеством и стоимостью.

Разработчики уже демонстрировали сильные и слабые стороны своей продукции, посмотрим, чем производитель сможет нас порадовать в очередной раз.

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Технические характеристики MSI Radeon RX 5500 XT Mech

Полное название: MSI Radeon RX 5500 XT Mech; код производителя: RADEON RX 5500 XT MECH 8G OC.

Наименование Radeon RX 5500 XT Mech ROG Strix Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5500 XT Gaming X Radeon RX 5500 XT Производитель MSI ASUS MSI AMD Графический процессор Navi 14 Navi 14 Navi 14 Navi 14 Частота ядра, МГц 1733 1737 1685 1685 Частота ядра (Turbo), МГц 1845 1845 1845 1845 Заводской разгон ядра, МГц - - - - Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 8 4/8 Шина памяти, бит 128 128 128 128 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 8 8 Количество вентиляторов / диаметр, мм 2 х 92 2 х 92 2 х 92 1 х 100 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 5 + 1 7 + 2 6 + 1 6 + 1 Power Limit (штат/макс), Ватт 125 / - 135 / - 140 / - 125 / 150 Формат СО 2 слота 2.7 слота 2.5 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 215 х 128 279 х 127 247 х 128 180 х 110

Внешний вид и размеры

Новинка MSI относится к линейке графических ускорителей Mech, которые являются своеобразным зеркальным отражением серии Ventus, включающей видеокарты NVIDIA.

Отличия «Мехов» заключены в темном оформлении системы охлаждения, которая сконструирована максимально сбалансированно, и в применении вентиляторов Torx Fan 2.0.

Видеокарта отличается компактными по современным временам габаритами: в длину не превышает 215 мм, в ширину – 128 мм, в ПК перекрывает ровно два слота расширения.

Обратную сторону модели защищает пластиковый «бэкплейт», который выступает отличительной чертой премиальных продуктов.

К сожалению, нам запретили разбирать полученный экземпляр MSI Radeon RX 5500 XT Mech, чтобы не нарушать гарантию.

Система охлаждения включает простенький алюминиевый радиатор, пронизанный двумя тепловыми трубками диметром 6 мм. Используется технология прямого контакта. Микросхемы памяти контактируют с подошвой кулера через термопрокладки. За охлаждение мосфетов отвечает отдельный низкопрофильный радиатор.

Дополнительное питание реализовано посредством одного восьмипинового коннектора. Энергопотребление видеокарты заявлено на отметке 140 Вт, потребление непосредственно GPU составляет 125 Вт.

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На задней интерфейсной панели доступны три видеопорта DisplayPort 1.4 и один HDMI2.0b.

Маркировка печатной платы носит идентификатор v382 ver: 1.0, установить аналогичные модели не удалось. По предварительной информации, это новая разработка компании MSI, построенная по шестифазной схеме питания (5+1, GPU/Mem).

Комплектация

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MSI Radeon RX 5500 XT Mech поставляется в красочной бумажной упаковке с внешней стороны и картонной внутренней. На лицевой стороне производитель приводит основные технические характеристики и изображение продукта.

Комплектация включает руководство пользователя, брошюру и пару наклеек с механоидами.

Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

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Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 20.2.2;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

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Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

Частота графического процессора MSI Radeon RX 5500 XT Mech повышена на 48 МГц – до 1737 МГц, в режиме Boost она соответствует эталонной.

Система охлаждения не поддерживает технологию Zero Frozr и при низкой нагрузке вентиляторы вращаются при 1250 об/мин. Уровень шума – очень низкий.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5500 XT Mech.

Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.

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В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI бустит до 1845-1855 МГц при напряжении 1.125 В. Графический процессор прогревается всего лишь до 62°C, подсистема питания – до 65°C.

Общее благополучие нарушает средний уровень шума вентиляторов, раскрутившихся до 2450 об/мин. Лишь благодаря их низкопрофильности акустическая картина не нарушена завывающими карлсонами и комфортна для продолжительной работы.

Беспокоят показания датчика GPU Hot Spot, сигнализирующего о нагреве до 82°C. Такая дельта температур говорит о недостаточном контакте основания радиатора и тепловых трубок с кристаллом. Возможно, отсюда и высокие обороты вертушек.

При вентиляторах, работающих на полную мощность, температуры снижаются незначительно, что дополнительно сигнализирует о посредственном контакте и не лучшей конструкции радиатора без использования пластин (применена алюминиевая болванка).

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Управление напряжением недоступно, поэтому даунвольтинг произведем по «старинке»: снизим Power Limit и повысим тактовые частоты.

В очередной раз сталкиваюсь со своеобразным поведением кривой вентиляторов, которая вначале агрессивно набирает обороты и лишь затем выходит на плавную прямую. Температуры графического процессора и подсистемы питания снижаются до 63°C и 59°C при скорости крыльчаток 1850 об/мин и уровне шума ниже среднего.

Разгон MSI Radeon RX 5500 XT Mech

Оверклокерский потенциал видеокарты MSI составил 1925 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти при напряжении 1.15 В. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 2470 об/мин.

Разгон добавляет 4% производительности к номинальному быстродействию MSI Radeon RX 5500 XT Mech.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности Radeon RX 5500 XT, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

MSI Radeon RX 5500 XT Mech – традиционный представитель бюджетных видеокарт, которые оснащаются переработанной печатной платой и добротной системой охлаждения. Такой подход позволяет соответствовать внутренним требованиям производителя и должному качеству.

По сравнению с топовой моделью Gaming X герой обзора не может похвастать остановкой вентиляторов в простое, двойным переключателем BIOS, подсветкой и кулером, рассчитанным на графические ускорители уровня GeForce RTX 2080 Super. От всего этого пришлось отказаться, дабы сохранить приемлемую цену, но прочие характеристики ущемлены не были.

MSI Radeon RX 5500 XT Mech обеспечивает комфортные температуры и достойную производительность при среднем уровне шума. Конечно, скорость вращения крыльчаток высоковата, производителю следовало бы оптимизировать микропрограммное обеспечение, как было, например, с Radeon RX 5700 XT Evoke и Radeon RX 5700 Evoke GP.

В итоге перед нами доступная видеокарта из семейства Radeon RX 5500 XT, предлагающая все необходимое при соответствующем ценнике.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: