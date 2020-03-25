Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590".
рекламаОбе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440.
Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.
Связка "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" была быстрее системы "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в трех играх из восьми, показала равные результаты в одном проекте и уступила в четырех играх.
Обе конфигурации продемонстрировали высокую производительность в разрешении 1920 х 1080 в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560 х 1440 было не "по зубам»" обоим подопытным в большом количестве проектов. В этом нет ничего удивительного, так как не стоит ждать рекордов от бюджетных систем.
По соотношению цена/производительность между связками "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" был зафиксирован паритет.
Итак, подведем итоги. "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты. При этом они обеспечили комфортную производительность в разрешении 1920 х 1080. Также положительным фактором для конфигураций "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" стала их одинаковая привлекательность для покупки.
Теперь рассмотрим сильные стороны подопытных связок. Несомненным достоинством процессора Ryzen 5 1600 является его многопоточность (6/12), которая закладывает большой потенциал на будущее для всей игровой конфигурации. Основным преимуществом видеокарты Radeon RX 590 является ее большой объем видеопамяти, который становится все более и более востребован в новых играх.
На стороне процессора Core i3-9100F находится лучшая производительность на одно ядро. Правда, его четырехъядерная компоновка является и минусом, так как четырех потоков уже мало для современных игр. Спасает ситуацию высокая тактовая частота ЦП. В видеокарте GeForce GTX 1660 помимо высокой производительности присутствует большой технологический задел на будущее:
Какую именно систему приобретать пусть решают наши читатели, в соответствии с их личными предпочтениями.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
Shadow of the Tomb Raider
Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Заключение
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440.
Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.
Связка "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" была быстрее системы "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в трех играх из восьми, показала равные результаты в одном проекте и уступила в четырех играх.
Обе конфигурации продемонстрировали высокую производительность в разрешении 1920 х 1080 в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560 х 1440 было не "по зубам»" обоим подопытным в большом количестве проектов. В этом нет ничего удивительного, так как не стоит ждать рекордов от бюджетных систем.
По соотношению цена/производительность между связками "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" был зафиксирован паритет.
Итак, подведем итоги. "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты. При этом они обеспечили комфортную производительность в разрешении 1920 х 1080. Также положительным фактором для конфигураций "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" стала их одинаковая привлекательность для покупки.
Теперь рассмотрим сильные стороны подопытных связок. Несомненным достоинством процессора Ryzen 5 1600 является его многопоточность (6/12), которая закладывает большой потенциал на будущее для всей игровой конфигурации. Основным преимуществом видеокарты Radeon RX 590 является ее большой объем видеопамяти, который становится все более и более востребован в новых играх.
На стороне процессора Core i3-9100F находится лучшая производительность на одно ядро. Правда, его четырехъядерная компоновка является и минусом, так как четырех потоков уже мало для современных игр. Спасает ситуацию высокая тактовая частота ЦП. В видеокарте GeForce GTX 1660 помимо высокой производительности присутствует большой технологический задел на будущее:
Какую именно систему приобретать пусть решают наши читатели, в соответствии с их личными предпочтениями.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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