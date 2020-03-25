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Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590".

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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Конфигурации игровых ПК

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц).

Разгон:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
  • Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

  • "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" - 58 450 рублей;
  • "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" - 59 950 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440.

Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.

  • Система "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" была быстрее конфигурации "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в играх Assassin's Creed Odyssey, Far Cry New Dawn и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Система "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" была в паритете с конфигурацией "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в играх Need for Speed Heat.
  • Система "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB " была медленнее конфигурации "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Hitman 2 и Shadow of the Tomb Raider.

Связка "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" была быстрее системы "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" в трех играх из восьми, показала равные результаты в одном проекте и уступила в четырех играх.

Обе конфигурации продемонстрировали высокую производительность в разрешении 1920 х 1080 в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560 х 1440 было не "по зубам»" обоим подопытным в большом количестве проектов. В этом нет ничего удивительного, так как не стоит ждать рекордов от бюджетных систем.

По соотношению цена/производительность между связками "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" был зафиксирован паритет.

Итак, подведем итоги. "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" продемонстрировали равные результаты. При этом они обеспечили комфортную производительность в разрешении 1920 х 1080. Также положительным фактором для конфигураций "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" стала их одинаковая привлекательность для покупки.

Теперь рассмотрим сильные стороны подопытных связок. Несомненным достоинством процессора Ryzen 5 1600 является его многопоточность (6/12), которая закладывает большой потенциал на будущее для всей игровой конфигурации. Основным преимуществом видеокарты Radeon RX 590 является ее большой объем видеопамяти, который становится все более и более востребован в новых играх.

На стороне процессора Core i3-9100F находится лучшая производительность на одно ядро. Правда, его четырехъядерная компоновка является и минусом, так как четырех потоков уже мало для современных игр. Спасает ситуацию высокая тактовая частота ЦП. В видеокарте GeForce GTX 1660 помимо высокой производительности присутствует большой технологический задел на будущее:

  1. Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
  2. NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
  3. Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
  4. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
  5. Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Какую именно систему приобретать пусть решают наши читатели, в соответствии с их личными предпочтениями.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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