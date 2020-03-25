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Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590".

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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.