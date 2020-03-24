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Вступление

Нет, это не засекреченная подводная лодка, скрывающаяся под кодовым обозначением «К39», а один из миниатюрных компьютерных корпусов, рассчитанный на материнские платы mini-ITX. Данный форм-фактор понемногу набирает популярность не только среди энтузиастов, но и среди обычных пользователей благодаря «игрушечным» по сравнению с типичными представителями Midi-Tower габаритам, не говоря уж о более крупных собратьях.

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После плотного знакомства с форм-фактором mini-ITX и работы над несколькими проектами в данном ключе (например, Project #4 ) меня не покидало чувство любопытства и заинтересованности: «а что еще можно установить, где можно оптимизировать и как организовать по-иному внутреннюю компоновку»? Это как небольшая лихорадка, которой заболеваешь, и она не отпускает, что заметили и мои коллеги по воплощению в жизнь игровых машин малого объема, решившие посвятить свое свободное время новому хобби.

Желание разобраться все же взяло вверх, и на сегодняшний день я прорабатываю несколько направлений, чем и хотел бы с вами поделиться. Сейчас готовится несколько обзоров компактных корпусов, которые выделяются рядом достоинств и особенностей, также в моем распоряжении будут и другие комплектующие, которые станут участниками интересных, на мой взгляд, статей.

И первый материал начнется с модели K39 производства SGPC, в простонародье просто «К39». Это миниатюрный корпус, созданный исключительно по канонам минимализма без посторонних элементов, один из самых недорогих представителей своего вида. Данная модель была приобретена на площадке AliExpress, после беседы с продавцом стоимость корпуса составила всего $42 (по курсу доллара 67.4 руб. вышло 2830 рублей). На момент подготовки статьи ее цена составляла 3455 рублей.

Упаковка и комплектация

Заказ отправлен из Китая и добрался до отделения моей почты за 15 дней в МО. Стоит быть готовым к тому, что по трекингу отслеживания посылка весит около 840 г, что для металлического корпуса подозрительно мало, но не стоит переживать: масса самого кейса составляет впечатляющие 630 грамм. Нет, он не из фольги, здесь множество нюансов, о которых поговорим далее.

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SGPC K39 поступил в упаковке, обтянутой защитной пленкой со специальными наклейками «Осторожно! Хрупкое!». Коробка небольшая, но при весе менее 1 кг было страшно представить как грузчики перекидывали посылку при разгрузках подобно воздушному шарику, но она добралась без видимых повреждений.

Внутренняя картонная упаковка имеет единственный отличительный знак – логотип производителя SGPC.

Корпус обшит вспененным материалом, не оставляя открытых участков.

Забегая вперед отмечу, что кейс поставляется в полностью собранном виде, а комплектация классически размещается внутри конструкции и включает:

Монтируемая ручка для переноски;

Четыре прорезиненные ножки-подставки;

Пять черных стяжек;

Два винтика крепления блока питания;

Набор различных винтов с определенным запасом.

Внешний вид и размеры

Модельный ряд производителя предлагает несколько корпусов разного формата, где цифровой код обозначает объем кейса, для K39 он по официальным данным составляет 3,9 литра, для решений K55 и K77 соответственно 5,5 л и 7,7 л.

Корпус SGPC K39 поражает своим минимализмом без видимых выступающих деталей, одновременно вызывая восхищение, удивление и легкое недоумение.

На сегодняшний день разработчики выпускают версию второй ревизии, отличающейся слегка переработанной конструкцией корпуса и перфорацией в виде многоуровневых полос. Первая партия являлась концептом и имела прорези в виде пчелиных сот, что по моему мнению более симпатично. Доступные цветовые решения – черный, красный, серебристый.

SGPC K39 ошеломляет своими тактико-техническими характеристиками. Он рассчитан на установку материнской платы форм-фактора mini-ITX, видеокарты формата ITX с длиной менее 180 мм, блока питания FLEX – менее 170 мм. Может разместить до двух накопителей 2.5-дюйма и официально поддерживает процессорный кулер высотой до 47 мм.

Корпус изготовлен из сплава алюминия и магния, масса составляет ~630 грамм при следующих размерах, измеренных в домашних условиях:

Длина – 183 мм;

Высота – 219 мм;

Ширина – 108 мм.

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Уточненный объем корпуса составляет 4,32 литра.

Кейс изготовлен из двух основных деталей, главный лист металла обтекает корпус и выступает лицевой панелью, основанием и верхней частью.

Боковые панели получили множественную перфорацию и фиксируются по периметру четырьмя винтиками.

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Невозмутимая передняя панель лишена привычных органов управления и USB-портов. От последних вовсе было решено отказаться, напоминая пользователю, что достаточное количество интерфейсов предоставлено на материнской плате сзади: согласен, менее удобный доступ, но при столь малых габаритах дотянутся до них не проблема, а вот попасть в разъем с такого ракурса…

Производитель наделил основание также многочисленной перфорацией. При использовании немодульного блока питания Flex его можно расположить вентиляционной решеткой в соответствующем положении, обеспечив приток свежего воздуха, а не забирать горячий поток от графического ускорителя. Здесь же располагаются четыре монтажных отверстия для крепления накопителей HDD и SSD формата 2.5-дюйма в вертикальном положении.

Крышка корпуса SPGC K39 копирует основание и предназначена для естественной вентиляции, размещение сторонних вентиляторов не предусмотрено.

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Боковые панели выполнены из металла толщиной 1,5 мм. При демонтаже они слегка деформируются, но легким усилием выпрямить пластины не составляет трудностей, придав им необходимый плоский вид.

Обработка срезов и изгибов выполнена на среднем уровне: произведена зачистка острых углов с последующей покраской. Поцарапаться и порезаться невозможно. Крепление внутренних частей исполнено хорошо, резьбу сорвать сложно. В комментариях к товару писали о посредственном соответствии монтажных отверстий, но в моем экземпляре такой проблемы нет.

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Внутренний каркас корпуса K39 усилен за счет штатного поддона для крепления материнской платы и райзера видеокарты.

Во избежание прогиба боковых панелей передняя часть кейса оснащена ограничителями. При их установке они не провисают внутрь, а совпадают ровно по грани с передним листом.

Кнопка включения перемещена на заднюю стенку к видеокарте.

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Регулятор фиксируется двумя винтами. Любопытный факт: если затянуть винтики до упора, то кнопка зажимается и компьютер переходит в режим постоянной перезагрузки, поэтому что производитель, что при моей пересборке, они завинчены не до конца.

Это однослотовая плата QS-U-K1 с кнопкой включения и встроенным синим светодиодом.

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Доступны коннекторы включения, перезагрузки и индикации работы ПК: соответствующая индикация дисковой подсистемы отсутствует.

Конструкция корпуса выполнена из очень легкого сплава с неплохой покраской, хотя для серебряного цвета я ожидал «голый» металл естественного оттенка. Но наиболее контактируемые детали между собой подвержены мелким царапинам, пусть и замаскированными теми же боковыми панелями.

На верхних и нижних частях основной детали корпуса отмечены небольшие зазубрины. При сборке и тестирования я ни разу не задел их, но они косвенно говорят о качестве итоговой реализации.

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Боковые панели выполнены из того же сплава. Они симметричны и слегка деформированы, но при закручивании винтов выпрямляются. Перфекционисты и идеалисты могут выровнять их на рабочей поверхности перед установкой.

После четырех-пяти снятий дверец стали образовываться царапины в области фиксации винтов, но они прячутся за шляпками.

Уровень качества перфорации основной сетки корпуса. При макросъемке запечатлен наихудший участок, но тактильно и визуально это не ощущается.

Процесс сборки

Сборка в SGPC K39 подразумевает демонтаж задней панели вместе с основным поддоном, что выделено красным. Однако один из четырех фиксирующих винтов оказалось невозможно выкрутить, поэтому разобрать корпус до основания, произвести более детальную фотосъемку и последующую грамотную установку компонентов не получилось, поэтому этот процесс произведем стандартным способом.

Корпус SGPC K39 вмещается блоки питания Flex длиной до 170 мм, при демонтаже задней панели и установке «как запланировано» – до 177 мм.

Производитель предусмотрел четыре крепежных отверстия, в моем случае два из трех совпали. Кейс позволяет установить блок питания горизонтально в двух проекциях, но если у вас будет также модульный БП, то размещение вентиляционной решеткой вниз не позволит задействовать коннекторы CPU, MB, SATA и PCIe.

Из-за моей невозможности демонтировать поддон, процесс сборки затруднился и занял больше времени в отсутствии свободного пространства между компонентами длиной 170-180 мм и свободным пространством ~180 мм. В конечном итоге процесс занял около 30 минут с проверкой работоспособности.

Блок питания T.F.SKYWINDINTL F400 со штатными проводами испытывает проблемы подключения: 24-pin и 8-pin CPU имеет длинные кабели, излишки приходится прятать между модулями оперативной памяти и передней панелью.

В свою очередь провод для видеокарты 8-pin оказывается короток и не хватает примерно 10 мм, поэтому пришлось прокладывать его между креплением к поддону и материнской платой с максимальным натяжением.

Зазор между передней панелью и поддоном составляет ~10 мм, протащить между ними коннектор питания с защелкой не получится, поэтому заранее обдумываете кабель-менеджмент и пути подключения.

Варианты размещения накопителей. Для экономии пространства от данной затеи я отказался.

Заглушка на материнскую плату отсутствует по объективным причинам: длинные разъемы подключения антенны Wi-Fi мешали установке материнской платы при обычной сборке и панель не позволяла разместить МП. При изъятии задней части корпуса, как оно предусмотрено конструкцией, проблем не возникнет.

В собранном виде игровой ПК в корпусе SGPC K39 rev.2 поражает своей минималистичностью и «игрушечностью».

Классический вариант использования оперативной памяти с активной RGB подсветкой. В качестве примера модель HyperX Fury RGB 3600 МГц 2x8 Гб.

Финальный вариант сборки на фоне 27-дюймового монитора AOC U2790PQU.

Между передней и боковыми панелями образуется едва заметный зазор, который виден исключительно при подсвечивании. Его устранит легкое выгибание металла или небольшие магниты с внутренней стороны.

Тестовый стенд

Материнская плата: Gigabyte B450 i Aorus Pro Wifi;

Процессор: AMD Ryzen 5 3600;

Система охлаждения процессора: Noctua NH L9a-AM4 chromax.black;

Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0);

Термоинтерфейс: Noctua HT-1;

Оперативная память: HyperX Fury RGB (HX436C17FB3AK2/16) 2 x 8 Гбайт;

Накопитель SSD: Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250 Гбайт;

Блок питания: T.F.SKYWINDINTL F400, ~300 Вт;

Монитор: AOC U2790PQU.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании принимал центральный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM с тактовой номинальной частотой 3600 МГц, в режиме Boost – до 4200 МГц, напряжение Auto. BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B450-i Gaming был обновлен до последней версии 3004 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

Схема электропитания выбрана «1usmus Ryzen Universal».

Оперативная память HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 объемом 16 Гбайт попалась на чипах Hynix D-die (Davinci / 17 нм) и разогнана согласно калькулятору DRAM Calculator for Ryzen до частоты 3600 МГц и таймингах "16-20-20-40-1Т" при сохранении режима IF 1:1.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX функционирует на номинальных частотах с эталонным показателем TDP равным 175 Вт.

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.0 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64.

Для разогрева видеокарты использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, 20 прогонов.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градуса по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Перед началом тестирования необходимо дополнительно разъяснить некоторые детали.

В качестве процессорного кулера используется Noctua NH L9a-AM4 chromax.black с высотой 37 мм. С учетом процессорного сокета данный параметр вырастает до 41 мм. Проведенные дополнительные замеры в корпусе SGPC K39 показывают, что до боковой крышки остается зазор ~11 мм, поэтому фактически при использовании платформы AMD возможно установить систему охлаждения высотой до 48 мм или установить на Noctua NH L9a-AM4 вентилятор классической толщины 25 мм.

На текущий момент я располагаю блоком питания T.F.SKYWINDINTL F400 формата Flex мощностью 300 Вт, маркировка на элементах правда сообщает о 250 Вт. Производитель рапортует о допустимых пиковых скачках до 400 Вт, но верить разработчику, который на самой наклейке допускает грамматические ошибки (Modle вместо Model) и обещает сертификат 90 Plus Gold, я бы не рискнул. Однако производить даунвольтинг системы я не стал для раскрытия всего потенциала корпуса SGPC K390 rev.2. Штатный шумный вентилятор заменен на Noctua NF-A4x20 PWM.

Энергопотребление моего стенда в некоторых тестах и игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» достигает 270-285 Вт, в которых система работает часами. Проблем не отмечено. Если отключить PBO и оффсетом понизить напряжение процессора на 0.05 В, то потребление понижается до 250-260 Вт, даунвольтинг видеокарты до 1740 МГц при напряжении 850 мВ приводит систему к показателю 200-215 Вт. Но я решил тестировать в стоковом режиме.

В данном обзоре приведу лишь скриншоты полученных результатов, а общие графики будут добавлены в следующем материале при сравнении с очередным корпусом.

По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3725-3750 МГц. Температура согласно датчикам достигает 89°C.

При даунвольтинге при указанных выше параметрах нагрев снижается до 72°C по всем ядрам.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX сама по себе в меру горячая, но шумная, даже на открытом стенде, поэтому интересно как графический ускоритель поведет себя уже в крохотном замкнутом корпусе.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта бустит до 1725-1740 МГц, прогревается по графическому процессору и подсистеме питания до 75°C и до 81°C соответственно. Скорость вращения вентилятора поднимается до 2400 об/мин, уровень шума выше среднего, выделяясь на фоне остальных компонентов.

При даунвольте показатели уменьшаются до 71/73°C, 2100 об/мин и среднем уровне шума, комфортном для продолжительной работы.

Результаты системы в бенчмарке 3DMark Fire Strike.

Результаты системы в бенчмарке 3DMark Time Spy.

Результаты системы в бенчмарке World of Tanks enCore RT при разрешении 2560х1440.

Наиболее оптимальная, равномерная и в тоже время максимальная нагрузка игровой системы на базе Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 проявляется в тяжелых проектах, например, один из любимых тестовых замеров проводится в «Ведьмаке».

Процессор прогревается до 64°C, видеокарта – до 74°C. В данной сборке наиболее критичной температуре оказался подвержен блок питания: он забирает горячий воздух от графического ускорителя, тем самым прогреваясь еще сильнее на пике своих возможностей. Показатели корпуса БП достигают 60°C, части внутренних компонентов 75+ градусов Цельсия. Рекомендуется более мощный блок питания, данувольтинг системы или модель с возможностью размещения вентиляционными прорезями, смотрящими вниз.

После часовой игры в «The Witcher 3: Wild Hunt» на запредельных настройках графики и отключенным HairWorks миниатюрный корпус SGPC K39 rev.2 прогревается в верхней части из-за отсутствия вытяжного вентилятора и передней стенки в виду отсутствия перфорации для видеокарты. Критических моментов и перегрева не отмечено.

Тестирование корпуса без боковых панелей. Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX показывает схожие результаты с погрешностью 1-2°C. Нагрев центрального процессора уменьшается на 4-5°C.

Пожелания и рекомендации

Корпус SGPC K39 rev.2 приятно удивляет своей простотой с последующей вытекающей элементарной конструкцией. Однако есть определенные советы и замечания, о которых мне хочется поделиться.

При указанной организации компонентов, если вы собираетесь использовать графический ускоритель, оснащенный системой охлаждения с продольными ребрами радиатора, то задняя часть выдувает горячий воздух извне корпуса, а передняя упирается в глухую стенку, лишенную перфорации. При поперечных пластинах кулера нижний поток попадает на блок питания.

Кабель-менеджмент в K39 очень простой и незамысловатый, но имеется ряд конструктивных особенностей. Отведенная прорезь для проводов имеет ширину всего 10 мм, выделенная зеленым, слишком узка для протаскивания коннекторов материнской платы 24-pin и видеокарты 8-pin из-за защелки, поэтому о прокладывании кабелей задумайтесь до сборки. У коннекторов в блок питания, отмечено желтым цветом, места также мало.

В верхней части имеется прорезь для райзера толщиной менее 6 мм, который подключается в материнскую плату, поэтому производитель рекомендует приобрести собственную модель: например версия от Thermaltake не подошла. Для подключения вентилятора от блока питания специального окошка не предусмотрено.

Несколько слов о уровне шума. Паразитного шума воздушного потока сквозь боковые панели и перфорацию практически не отмечено благодаря достаточному отступу компонентов от стенок. Лишь вентилятор видеокарты при скорости 2400 об/мин начинает едва заметно «посвистывать» через прорези, но это можно заметить исключительно при близком расположении замеряющего и в полной тишине в комнате, а так любимые «пострелюшки» заглушают даже видеокарту.

Заключение

Миниатюрный корпус K39 производства SGPC относится к моделям замкнутого типа. В таких конструкциях прохладный воздух через близко расположенную перфорацию доходит до компонентов, давление внутри возрастает и теплый воздух выходит через множественные прорези: существующий недостаток превращен в одно из достоинств.

Модель SGPC K39 rev.2, в простонародье «К39», отличается простой и минималистичной конструкцией, направленной на уменьшение габаритов. Отказ от сложных технических задумок позволяет оптимизировать производство, снизить издержки и, как следствие, стоимость конечного продукта. Это делает корпус доступнее по сравнению с другими представителями класса. Но не скрывается ли за удешевлением низкие качество и реализация?

Производитель прибегнул к сплаву металлов, рапортуя об алюминии и магнии, что позволило добиться хорошей прочности и малой массы (всего лишь 630 г). Для устойчивости корпуса это недостаток, но в собранном виде и с резиновыми ножками K39 уверенно стоит на рабочем месте. Отлитые детали и обработка краев выполнены хорошо, придраться можно к некоторым сгибам и парочке заусенцев, однако поверхностная покраска сводит к минимуму возможность порезаться или повредить комплектующие.

Такое исполнение для недорогого продукта приятно удивляет. Многие детали неплохо продуманы, разработчики постарались максимально улучшить каркас и уменьшить габариты, что меня слегка восхищает. SGPC добились практически минимально возможных размеров для корпуса с блоком питания формата Flex.

Хотя если кое-где сделать прорези пошире, а где-то пожертвовать парой миллиметров, то получим поистине компактный кейс формата «бутерброд». Думаете, нельзя меньше? Ошибаетесь. Если изменить ориентацию компонентов, то вполне получится, в качестве примера посмотрите на модель K29 того же производителя: подлинная игровая консоль объемом менее 3.5 л.

У корпуса SGPC K39 отмечена и темная сторона. Отсутствие фронтальных органов управления и USB-портов отнесем к особенностям, а вот неудача с изъятием основного поддона из-за заклинившего винтика заставила собирать стенд в обычном режиме, ограничивая доступ к некоторым разъемам, и затруднила установку материнской платы с видеокартой. Неприятный осадок.

Подводя итоги, можно ли рекомендовать корпус SGPC K39 второй ревизии к приобретению? Однозначный ответ – да. Он хорошо собран, неплохо продуман и, главное – манит своей стоимостью.

Достоинства SGPC K39:

Внешний вид и минималистический дизайн;

Неплохое качество сборки и материалов;

Множественная перфорация;

Простота и надежность;

Оригинальная процедура сборки (в моем случае что-то пошло не так).

Недостатки SGPC K39:

Не выявлено.

Общая оценка: 8.0 из 10.0.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: