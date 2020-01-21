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Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок

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Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей Radeon RX 5700 (XT).

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Новый стандарт видеопамяти GDDR6 оказался производительным типом памяти, но требовательным к подсистеме и с горячим нравом. Особенно данный недостаток заметен на старших видеокартах Radeon RX 5700 (XT), где при рекомендуемом рабочем диапазоне температур 0-95°C последняя на многих моделях функционирует на предельных значениях или даже с критическим нагревом. К сожалению, у меня нет точного ответа, что мешало производителям на этапе разработки и тестирования выявить данную особенность. Каждая компания столкнулась с подобными сложностями, но не всякий бренд взялся официально признать проблему и заняться ее устроением. Исключением из правил стала MSI.

Оригинальная модель MSI Radeon RX 5700 XT Evoke отличилась нетипичным дизайном и необычной расцветкой, стараясь превзойти видеокарту Sapphire Radeon RX 580 Nitro+. Но внимание аудитории привлекло иное: высокие температуры видеопамяти, две микросхемы памяти GDDR6, обделенные полноценными термопрокладками и полное их отсутствие на металлическом «бэкплейте», потенциал которого не раскрыли. Разработчики обещали выпустить исправленную версию, и мы получили первый образец.

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Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC стала серьезным шагом к улучшению ситуации с нагревом видеопамяти GDDR6. Чтобы различать предыдущую и новую ревизии, производитель добавил в наименование аббревиатуру GP, что расшифровывается как Grand Premium, и, по мнению разработчиков, должно намекать на качество исполнения.

Технические характеристики

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Полное название: MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC; код производителя: RADEON RX 5700 EVOKE GP OC.

НаименованиеRadeon RX 5700 Evoke GP OCTUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OCRadeon RX 5700
ПроизводительMSIASUSAMD
Графический процессорNavi 10 XLNavi 10 XLNavi 10 XL
Частота ядра, МГц154012751465
Частота ядра (Turbo), МГц175017501725
Заводской разгон ядра, МГц2525-
Частота памяти, МГц140001400014000
Заводской разгон видеопамяти, МГц---
Тип памятиGDDR6GDDR6GDDR6
Объем памяти, Гбайт888
Шина памяти, бит256256256
Разъемы интерфейсов3 x DP, HDMI3 x DP, HDMI3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin8 + 68 + 68 + 6
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм2 х 873 х 771 х 70
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз7 + 28 + 26 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт225 / -185 / -185 / -
Формат СО2.5 слота2.7 слота2 слота
Размеры видеокарты, мм254 х 129270 х 125270 х 112

Внешний вид и размеры

MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC наделена неординарным дизайном с характерным золотистым оттенком – цветом шампанского, как сказано на официальной странице. Новинка повторяет ранее рассмотренную видеокарту, а ключевые изменения модели Grand Premium сокрыты внутри конструкции. Пробежимся по основным особенностям.

Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC получила 2.5-слотовую систему охлаждения с 95 мм вентиляторами, закругленным металлическим кожухом и логотипом производителя.

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Дополнительное питание организовано двумя коннекторами по формуле «8+6»-pin, что соответствует старшей модели, как и указанный TDP по документам: потребление равно 225 Вт.

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Задняя интерфейсная панель получила крупные прорези для горячего воздуха и следующие видеопорты:

  • 3 x DisplayPort 1.4;
  • 1 x HDMI 2.0b.

Габариты графического ускорителя следующие:

  • Длина – 254 мм;
  • Ширина – 129 мм.

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Система охлаждения

При детальном изучении конструктивных особенностях системы охлаждения MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC мы отметили использование прослойки клея для крепления двух частей кожуха. Новая модель лишена столь странного подхода.

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В качестве основного охладителя выступает идентичный односекционный радиатор, набранный 52 алюминиевыми никелированными пластинами, пронизанные четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.

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Контактная площадка накрывает графический процессор, микросхемы памяти и мосфеты подсистемы питания.

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«Бэкплейт» из толстого металла наконец-то получил несколько термопрокладок в области чипов GDDR6 и силовой части VRM. Правда, толщина термоинтерфейса составляет 2,5 мм.

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Производитель обещал исправить положение термопрокладок на микросхемах видеопамяти, но «положение» разработчики поняли совсем буквально.

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Инженеры поменяли локацию двух «многострадальных» зон, переместив термоинтерфейс ближе к центру. Право пользователи ожидали увидеть полноценные прокладки, но хотя бы и на том спасибо.

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Что сказать, версия Grand Premium по качеству сборки стала лучше, но мы ожидали более глобальных перемен.

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Печатная плата

Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Ревизия PCB отличается от первой модели Evoke (v381 ver3.1 против v381 ver1.1), визуально изменений не наблюдается, но производитель заменил часть силовой обвязки.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 10 XL, произведенный по 7 нм техпроцессу на 29-й неделе 2019 года. Он включает 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.

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Подсистема питания построена по усиленной схеме «7+2», в которой семь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять.

Ранее в качестве силовой обвязки использовались чипы Vishay SiC620A (60 А) и Vishay SiC632A (50 А) соответственно. На младшей модели RX 5700 инженеры задействовали мосфеты NCP302155 с током 55 А. Является ли данное изменение касательно менее требовательного GPU или исправленной версии Grand Premium сказать сложно.

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В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и ON Semiconductor NCP81022.

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MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6.

Данный объем набран восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 9QA77 D9WCW. Согласно официальному ресурсу напряжение составляет 1.25-1.35 В, рабочий диапазон температур 0 – 95°C.

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Комплектация

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Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC поставляется в красочной бумажной упаковке с внешней стороны и картонной внутренней. На лицевой стороне производитель приводит основные технические характеристики и изображение продукта.

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На обороте разработчики отмечают ключевые достоинства новинки – фирменные вентиляторы TORX 3.0, крупный радиатор с пластиной в основании и премиум-бэкплейт.

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Сборщики для обзора явно чего-то не доложили, так как помимо руководства пользователя в упаковке ничего не оказалось. Видимо, торопились, потому что обычно дополнительно имеются брошюра и комикс. Как же не хватает USB-флешки.

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Тестовый стенд

Конфигурация

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.12.2;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

С обновлением драйверов для видеокарты базовая частота видеоядра у видеокарт AMD линейки Radeon RX 5700 (XT) подросла, а Boost-частота осталась прежней и составляет 1725 МГц. На фоне референса модель MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC получила небольшой заводской разгон на 25 МГц.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC. Показатель ее уровня TDP указан на сайте 225 Вт. Power Limit можно повысить на 10%.

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Младший графический чип Radeon RX 5700 характеризуется уменьшенным количеством потоковых процессоров, тактовой частотой и напряжением, что положительно отражается на энергопотреблении и тепловыделении, позволяя системе охлаждения работать эффективнее. Поэтому нельзя напрямую сравнивать ранее рассмотренную видеокарту MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC и героя обзора RX 5700 non-XT.

На модели MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC разработчики оптимизировали микропрограммное обеспечение, и теперь мы имеем плавную кривую вентиляторов и второстепенные параметры. Новинка бустит до 1706-1714 МГц и удерживает данную частоту, напряжение составляет всего 1,013 В. Потребление по программному мониторингу только чипа составляет 150-162 Вт.

Система охлаждения новинки работает при 1400-1500 об/мин и комфортном уровне шума. Температура GPU стабилизируется при 72°C, микросхем видеопамяти и подсистемы питания – 80°C и 68°C соответственно. Показатели очень хорошие, хотя производителю стоило бы поднять обороты до 1650-1700 об/мин.

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При максимальной скорости вентиляторов 3450 об/мин нагрев графического процессора, Mem и VRM снижается до 57°C, 62°C и 52°C соответственно. Запас эффективности у системы охлаждения есть.

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Тест устойчивости пройден успешно с оценкой 98,8%.

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Наш экземпляр MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC превосходно даунвольтится до 912 мВ, что на 0,1 В меньше эталона и полностью преображает видеокарту. Температура графического процессора с легкостью опускается до 63°C, нагрев памяти на 10°C, а зона VRM – на 9°C.

Конечно, мы немного схитрили, и проверили теорию с повышением скорости кулера до 1700 об/мин, в этом диапазоне вентиляторы еще комфортны по шуму. Правда, стоит отметить, что модель MSI не единственная, где ручное изменение кулера равняется автоматическому, то есть ранее было 45% при 1450 об/мин, а теперь 1700 об/мин при 34%, поэтому на графике вы видите множественные попытки найти нужную скорость.

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Разгон MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC

Разгон видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC будет разбит на две части: при эталонном напряжении 1,013 В и с повышением до 1,15 В.

В первом случае видеопамять удается разогнать до 1845 МГц, а графическое ядро – до 1854 МГц.

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Дальнейшее повышение тактовых частот требует расширение лимитов. В утилите MorePowerTool отмечены три параметры, которые были изменены. Здесь же отметим, что TDP в BIOS записано как 200 Вт.

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Подобная модификация драйвера через реестр позволила увеличить тактовую частоту ядра еще на 100 МГц, а памяти стабильно работать при 1860 МГц. При 1870 МГц появлялись артефакты.

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Оверклокинг повышает производительность на 10% у видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC в сравнении результатами «из коробки».

Отметим, что после обзора видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC производительность Radeon RX 5700 была подтянута, поэтому разрыв с исследуемой моделью значительный.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Обороты вентиляторов, режим Авто, %

об/мин
Меньше – лучше


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Уровень шума в простое и нагрузке

дБА
Меньше – лучше


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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)

Heaven BenchMark 4.0
МГц


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

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Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест стойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Улучшенная версия MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC с припиской «Grand Premium» получилась интереснее, нежели предшествующая модель, но изменения не настолько велики, как ожидалось от производителя, и носят больше «косметический» характер.

Основные температурные и шумовые показатели достигнуты за счет холодного графического процессора Navi 10 XL, которым оснащены видеокарты Radeon RX 5700 (без XT). Однако разработчики все же поработали с микропрограммным обеспечением, и теперь кривая вентиляторов более реалистична и оптимальна для работы, нежели та, что использовалась в случае оригинала.

Подводя итоги, MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC – это маленькая, но работа над ошибками.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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