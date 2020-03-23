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Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9350КF и Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080, в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.