Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i3-9350КF и Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080, в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что Ryzen 5 3500 опережал своего конкурента Core i3-9350КF в обоих режимах работы.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
Итак, процессор Intel показал равные результаты с соперником в двух играх из восьми и отстал от него в шести проектах.
С одной стороны, Core i3-9350КF и Ryzen 5 3500 обеспечили комфортную производительность во всех играх, что несомненный плюс. С другой – по соотношению цена/производительность безоговорочным лидером был Ryzen 5 3500.
По итогам данного тестирования можно констатировать факт: победителем из противостояния с Core i3-9350КF вышел процессор Ryzen 5 3500. Он уверенно опередил оппонента в большинстве протестированных игр и был значительно выгоднее для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
Заключение
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что Ryzen 5 3500 опережал своего конкурента Core i3-9350КF в обоих режимах работы.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
Итак, процессор Intel показал равные результаты с соперником в двух играх из восьми и отстал от него в шести проектах.
С одной стороны, Core i3-9350КF и Ryzen 5 3500 обеспечили комфортную производительность во всех играх, что несомненный плюс. С другой – по соотношению цена/производительность безоговорочным лидером был Ryzen 5 3500.
По итогам данного тестирования можно констатировать факт: победителем из противостояния с Core i3-9350КF вышел процессор Ryzen 5 3500. Он уверенно опередил оппонента в большинстве протестированных игр и был значительно выгоднее для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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