Оглавление

Вступление

Прошло около полугода с выхода первых видеокарт AMD на архитектуре RDNA, и модельный ряд Radeon 5xxx начинает обретать форму. Промежуточные флагманы Radeon RX 5700 и RX 5700 XT остаются в строю, бюджетная RX 5500 XT представлена и продается, дошла очередь и до среднего сегмента.

реклама

Еще некоторое время назад состоялся «бумажный» анонс AMD Radeon RX 5600 XT. И вот, наконец, реальные видеокарты должны начать появляться в магазинах. И даже за день до релиза доехали до российских тестировщиков.

Сразу оговорюсь, что времени на обзор у меня было очень мало. Однако провести все основные тесты в штатном режиме мне удалось. А в самое ближайшее время мы познакомим вас с исследованием оверклокерского потенциала Radeon RX 5600 XT и оценим производительность новинки в этом режиме в сравнении с конкурентами.

Что же представляет собой видеокарта для «ультимативного гейминга в 1080p»?

реклама

Технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT

Новинка базируется на той же новой архитектуре RDNA и содержит те же 36 вычислительных блоков, что и Radeon RX 5700 без добавки XT. Перед нами тот же GPU Navi 10 PRO. Семинанометровый техпроцесс позволил сделать графический процессор, состоящий из 10.3 млрд транзисторов, достаточно экономичным – со всех точек зрения – чтобы размещаться даже в видеокартах среднего ценового сегмента.

До самого недавнего времени планировалось, что частоты тут будут ниже – даже на презентации фигурировало максимальное значение 1560 МГц. На деле же на рынке будут более производительные решения – на этом мы остановимся чуть позже.

К памяти GDDR6 в бюджетных видеокартах мы уже привыкли. Ее объем здесь составляет безальтернативные 6 Гбайт, шина 192-битная, частота работы – стандартные 7000 МГц.

Общее энергопотребление видеокарты заявлено на уровне 150 Вт. Но нужно помнить, что в AMD перешли к указанию «типичного» энергопотребления под нагрузкой, и в пике оно может быть заметно выше.

Тем не менее, новая архитектура позволяет чипмейкеру говорить о более чем двукратном преимуществе новинки по производительности на ватт в сравнении с Radeon RX 590, которое складывается из почти в полтора раза более высокой производительности при полутора же кратно меньшем энергопотреблении.

Что касается решений конкурентов, то основной упор делается на то, что модели среднего сегмента прошлого поколения уже не обеспечивают достаточной «играбельности» даже в разрешении 1080p, а вот Radeon RX 5600 XT как раз для этого и предназначена.

И что при этом новинка должна быть быстрее флагманского среднебюджетника GeForce GTX 1660 Ti.

Серия GeForce RTX даже не упоминается, с ее младшими версиями конкурировать призвано семейство Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.

реклама

И в целом мои тесты подтверждают, что заявления AMD по поводу производительности новых видеокарт вполне соответствуют действительности, картина по чистой скорости именно такая.

Производитель адекватно позиционирует свои модели: старшие – для комфортной игры в 2K, младшую – для 1080p. А тестируемая новинка, располагающаяся между ними, призвана обеспечить «ультимативный игровой опыт» все в том же разрешении 1920 x 1080.

Разумеется, поддерживаются все технологии, про которые мы рассказывали в обзоре Radeon RX 5500 XT. А тогдашнее обновление драйвера если не вывело AMD вперед по функциональности штатного ПО, то точно позволило встать в один ряд с конкурентом.

реклама

В этот раз мой опыт работы с AMD Radeon Software еще более положительный: огрехи перевода исчезли, как и некоторые шероховатости в работе утилиты для разгона (но об этом в свое время).

Увы, все перечисленное не могло сказаться на цене видеокарты. Для американского рынка она заявлена на уровне $279. Для российского, как водится, повыше – 20 990 рублей. На момент написания этого обзора в середине января 2020 года в московской рознице Radeon RX 5700 XT можно было найти за 22 с чем-то тысячи. А GeForce RTX 2060 – еще дешевле. Но их рекомендованные цены, в свою очередь выше.

Так что ориентироваться на MSRP не стоит, реальный рынок, как всегда, приведет стоимость всех продуктов в соответствие производительности. А конкретных вариантов видеокарты, как всегда, будет много.

реклама

Упаковка и комплект поставки Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse

Как и в случае с Radeon RX 5500 XT, ко мне на тестирование видеокарта попала в простой небольшой коробке из некрашеного картона без каких-либо опознавательных знаков.

Но это не значит, что перед нами некий нерозничный референс-вариант. Внутри обнаружилась вполне конкретная Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse.

реклама

Можно предположить, что розничная поставка будет отличаться наличием цветной «суперобложки» для упаковки. Из комплекта поставки – лишь пара бумажек гарантийного талона и краткого руководства.

Сама упаковка выглядит надежно. Кроме того, фронтальная часть кожуха системы охлаждения дополнительно полностью обклеена пленкой, а порты вывода изображения закрыты заглушками. Можно поворчать по поводу отсутствия заглушки у слота PCI-Express, но и то, что есть, для среднего сегмента неплохо.

Протестировав уже Radeon RX 5700 XT и RX 5500 XT в исполнении Sapphire Pulse, я искренне считаю, что это один из самых оптимальных вариантов нереференсных видеокарт AMD. А учитывая, что стоимость «Пульсов» обычно лежит вблизи от нижней границы для ускорителей с соответствующим GPU, можно предполагать, что перед нами та самая условная Radeon RX 5600 XT за 20-21 тысячу рублей.

Дизайн и конструкция Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse

реклама

Для своего сегмента видеокарта получилась крупной: 255 мм в длину и почти на три сантиметра выше стандартной платы расширения.

Да и по ширине занимает больше двух слотов. По-видимому, производитель сделал это специально, чтобы никто даже не подумал установить достаточно горячий видеоускоритель вплотную к чему-то еще.

При установке в три слота за Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse останется достаточно воздуха для забора его двумя крупными 100-миллиметровыми вентиляторами.

реклама

С обратной стороны присутствует полноценная металлическая защитная пластина. Причем она явно от чего-то отводит тепло, поскольку при отсутствии нагрузки заметно нагревается.

Набор портов вывода изображения стандартен для современной видеокарты: три Display Port и один HDMI.

Сквозь прорези в кожухе системы охлаждения можно наблюдать внушительный никелированный радиатор, основанный на трех тепловых трубках.

реклама

Интересно выглядит зона разъемов питания: плата явно подразумевает наличие двух коннекторов, но фактически распаян лишь один, зато полноценный восьмиконтактный.

Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse содержит две версии BIOS. Соответствующий крохотный переключатель привычно для такой функциональности расположен вблизи от монтажной планки:

Тут перед нами видеокарта уже не за 12, а за 20 тысяч рублей, поэтому она не может обходиться без подсветки. К счастью, подсветка скромная, лишь название производителя светится красным, намекая на принадлежность к решениям AMD.

При этом надписи «AMD Radeon» на торце модели нет. В этом плане производитель менее строг к своим партнерам, нежели конкурент.

Можно видеть, что у работающей видеокарты не крутятся вентиляторы. Она поддерживает режим Fan Stop, без нагрузки вертушки останавливаются, причем при работе обеих BIOS.

Напомню, ко мне видеокарта приехала лишь за день до того, как нужно было выпускать обзор, поэтому ни разобрать ее, ни толком поковыряться с разгоном не успел. Но чуть позже мы обязательно детально изучим систему охлаждения Sapphire Pulse и расскажем о разгоне видеокарты.

Пока же – первые тесты.

Тестовый стенд и разгон

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-9900K;

Система охлаждения CPU: Deepcool Captain 240 Pro;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 7;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Накопитель: Galax Hall of Fame (HOF M.2 SSD) 2 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Версии ПО: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1903), драйверы NVIDIA – 441.87; AMD – 20.1.1.

В качестве конкурентов для тестируемой Sapphire Radeon RX 5600 XT дополнительно использовались:

ASUS GeForce RTX 2060 Strix;

KFA2 GeForce GTX 1660 Ti;

Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 4 GB;

AMD Radeon RX 5700 reference.

Центральный процессор был разогнан до 5.0 ГГц по четырем первым ядрам и до 4.8 ГГц по остальным.

Эффективность систем охлаждения видеокарт и энергопотребление системы проверялись в MSI Kombustor (аналог FurMark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарт. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU.

Энергопотребление измерялось суммарно всей системы, сколько она потребляет «от розетки», включая потребление остальных компонентов и КПД блока питания. А итоговое значение округлялось до 10 Вт. Но учитывая, что в тестовом стенде при этом отличались только видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет разницу в энергопотреблении видеокарт.

Но если разобрать видеокарту можно и позже, то перепрошить BIOS пришлось сразу же. Перед самым выпуском производитель решил ускорить новинку, и все основные вендоры выпустили новые прошивки с более высокими частотами. Для Sapphire Pulse, по понятным причинам, пришлось обновлять сразу обе версии BIOS.

На скриншотах GPU-Z, который уже в курсе существования Radeon RX 5600 XT, значения для обеих BIOS. Первая версия – более производительная, она включена по умолчанию:

Во второй частоты понижены (с 1750 до 1620 МГц в максимуме) для более тихой и энергоэффективной работы видеокарты.

Это частоты из уже новых BIOS. Можно видеть, что в производительном варианте максимальная частота даже выше, чем у такого же точно GPU в референсной Radeon RX 5700!

И разница между работой двух прошивок действительно есть. Если с производительной BIOS под нагрузкой в MSI Kombustor реальная частота GPU поднимается до 1530–1550 МГц, то с тихой – лишь до 1400 МГц с небольшим:

Однако обороты вентиляторов, уровень шума и энергопотребления системы при этом заметно отличаются. Так, потребление всей системы с «тихой» BIOS аж на 30 Вт меньше: около 220 Вт в MSI Kombustor против 250 Вт с «производительной» прошивкой. А обороты вентиляторов – в полтора раза ниже: 800 об/мин против 1200. Что ожидаемо выливается в более низкий уровень шума: 32 дБ против 36. Без нагрузки, напомню, вентиляторы Sapphire Radeon RX 5600 XT вовсе не крутятся, не производя дополнительного шума.

Так что в каких-то ситуациях и «тихая» версия BIOS окажется полезной (это не говоря уже о том, что наличие второй BIOS позволяет не беспокоиться за работоспособность видеокарты, к примеру, в случае вмешательства в прошивку). Но мы будем тестировать новинку в режиме максимальной производительности – с соответствующей прошивкой BIOS.

Нет смысла в этот раз полностью описывать все параметры работы каждого из соперников героя тестирования. Они есть, например, в обзорах AMD Radeon RX 5700, RX 5700 XT и GeForce GTX 1660 Super. Просто сразу приведу все основные сравнительные параметры на графиках.

Энергопотребление и системы охлаждения

Энергопотребление, MSI Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Понятно, что тут целый зоопарк эталонных и нереференсных видеокарт, тестировавшихся в разное время (но на практически идентичной системе и при одинаковых 23–24 °C в помещении). Поэтому на энергопотребление системы и особенно температурные и шумовые показатели не стоит обращать большого внимания.

Конечно, одна из самых дорогих оригинальных версий ASUS Strix с эффективным кулером будет справляться с охлаждением не такого горячего GPU GeForce RTX 2060 лучше, чем простая турбинная конструкция стандартного Radeon RX 5700. Однако все эти варианты видеокарт присутствуют в продаже и это их реальные потребительские характеристики.

Как видно, энергопотребление Radeon RX 5600 XT находится действительно на приемлемом уровне (в который раз напоминаю, что на графиках потребление всей системы, а не только видеокарты!), оно совсем немногим больше такового для Radeon RX 5500 XT.

Уровень шума, MSI Kombustor



Тестовая система с видеокартой, дБ

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Про уровень шума уже упоминалось, здешние 36 дБ – не самое тихое, что можно найти на рынке. Но крупные вентиляторы на 1200 об/мин обеспечивают вполне комфортный уровень шума. Видеокарту не будет слышно в подавляющем большинстве реальных игровых системных блоков.

Температура GPU, MSI Kombustor



Графический процессор, °C

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



При этом эффективный кулер Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse обеспечивает комфортный режим работы для GPU, не давая ему под очень тяжелой нагрузкой в виде MSI Kombustor нагреваться заметно выше 70 градусов.

Но это все второстепенные параметры, а для подавляющего большинства пользователей ключевое значение играет производительность.

Методика тестирования игровой производительности

Как обычно, прежде подробно остановлюсь на методике тестирования. Если вы все помните (или это просто не очень интересно), то сразу переходите к результатам и их анализу.

Видеокарты тестировались в следующих «синтетических» пакетах и игровых приложениях:

3DMark

Тесты в режиме по умолчанию: Time Spy, Time Spy Extreme, Fire Strike, Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra. Тут больше рассказывать нечего.

Assassin's Creed Odyssey

Встроенный бенчмарк, пресет качества максимальный – «Самое высокое».

Battlefield V

«Военные истории» – «Без знамен». Чекпойнт после скатывания с пригорка, забег с начала чекпойнта по прямой до упора в стенку под огнем противника.

Пресет графики – «Ультра».

F1 2018

Встроенный бенчмарк, DirectX 12, пресет качества максимальный – «Очень высоко».

Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, DirectX 12, пресет качества «Extreme».

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный бенчмарк, пресет качества «Макс.»

Tom Clancy's The Division 2

Встроенный бенчмарк, пресет качества «Макс.» с последующим отключением V-Sync.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Миссия Fog of War, чекпойнт с первым боем. Настройки качества:

World of Tanks enCore

Тесты в режиме «Ультра».

World of Tanks enCore RT

По многочисленным просьбам в этом обзоре будут еще два новых теста, и это первый из них. Тестирование в режиме «Ультра» с отдельно выставленным на «Ультра» же RT.

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

И еще один тест с программной трассировкой лучей, на этот раз выпущенный Crytek. Тесты также с RayTracing на «Ultra».

Во всех тестах, кроме F1 2018, видеокарты тестировались в разрешении: 1920 x 1080 (Full HD 1080p). В симуляторе Формулы 1 хорошо оптимизированный быстрый движок позволяет даже недорогим конфигурациям демонстрировать достаточную производительность и в 4К. А кроме того, у меня исторически все результаты в этом тесте собираются только в данном разрешении, поэтому и в текущем обзоре будет 4К.

В остальном: заявлено, что видеокарта для разрешения 1080p, значит, в нем и будем тестировать.

Результаты тестирования игровой производительности

Сравним игровую производительность Radeon RX 5600 XT с соседними видеокартами в линейке AMD: Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5700, а также конкурентами NVIDIA: GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060.

На всех графиках чем больше значение, тем лучше.

3DMark Time Spy



Total Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Сразу же видно, что Radeon RX 5600 XT гораздо ближе к RX 5700, чем к RX 5500 XT. Оно и неудивительно, ведь тут тот же GPU, да еще и работающий на более высоких частотах. Тест Time Spy исторически более благоволит решениям NVIDIA, поэтому до производительности GeForce RTX 2060 ни RX 5600 XT, ни RX 5700 не дотягиваются. Но они достаточно близки. А GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5500 XT играют в более слабой лиге.

3DMark Time Spy Extreme



Total Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Усложнение теста демонстрирует ту же картину.

3DMark Fire Strike



Total Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Зато в тестах Fire Strike видеокарты AMD обычно отыгрываются. Так произошло и на этот раз: Radeon RX 5600 XT обходит даже более продвинутую GeForce RTX 2060. И снова ближе к RX 5700, чем к RX 5500.

3DMark Fire Strike Extreme



Total Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Fire Strike Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Fire Strike Ultra



Total Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Fire Strike Ultra



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



С ростом сложности Fire Strike видеокарты AMD отрываются от соперников из стана NVIDIA. Но самое интересное – что разрыв между Radeon RX 5600 XT и RX 5700 сокращается. Видимо, чуть более производительный GPU становится важнее большего объема памяти и большей ширины ее шины.

World of Tanks enCore



1080p, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Раз уж начали с «синтетики», сразу разберемся со всей остальной.

В World of Tanks enCore расклад сил аналогичен таковому в 3DMark Time Spy: Radeon RX 5600 XT демонстрирует производительность почти как у RX RX 5700, заметно опережая GeForce GTX 1660 Ti. Но GeForce RTX 2060 немного впереди.

World of Tanks encore RT



1080p, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В обновленном танковом тесте, по-видимому, драйвер AMD еще нуждается в некоторой оптимизации, потому что перед нами первый случай, когда Radeon RX 5600 XT немного уступает даже GeForce GTX 1660 Ti. Но расклад в стане самих видеокарт AMD неизменен: новинка ближе к RX 5700, чем к RX 5500 XT.

Neon Noir Ray Tracing Benchmark



1080p, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В Neon Noir все возвращается на круги своя, и ситуация соответствует таковой для подавляющего большинства тестов.

Assassin's Creed Odyssey



1080p, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Но если в большинстве синтетических бенчмарков мы почти всегда видим именно то, что обещает каждый производитель с выпуском новой видеокарты, то в реальных игровых приложениях картина нередко отличается.

Таковым, к примеру, является Assassin's Creed Odyssey. Здесь Radeon RX 5600 XT удается лишь минимально опередить GeForce GTX 1660 Ti, а RTX 2060 заметно быстрее. Впрочем, это следствие того, что и серия RX 5700 в этом тесте исторически не блещет, а так новичок слабо отстает от старшего брата.

Battlefield V



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Но вот где видеокарты AMD были неизменно сильны, так это в Battlefield V. И здесь, напротив, перед нами лидер по производительности вообще из всех протестированных видеокарт. По-видимому, сказывается обновление драйвера и/или чуть более высокая частота GPU в сравнении с Radeon RX 5700. Великолепные результаты Radeon RX 5600 XT.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В «любимой» отечественной общественностью CoD:MW 2019 повторяется расклад из большинства синтетических тестов. Главное тут, что все видеокарты обеспечивают прекрасную «играбельность». Кроме, разве что отстающей и находящейся в своей лиге Radeon RX 5500 XT 4 GB.

F1 2018



4K, Min FPS | Avg FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



То же происходит и в симуляторе F1, да еще и в 4K. Если Radeon RX 5500 XT 4 GB тут, откровенно говоря, справляется не очень, то все остальные выступают на уровне, а расклад сил типичен.

Metro Exodus



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Ультратяжелый бенчмарк Metro Exodus ставит на колени бюджетные видеокарты даже в 1080p. Но Radeon RX 5600 XT – это уже средний сегмент. И здесь она, к тому же, снова обходит GeForce RTX 2060. GeForce GTX 1660 Ti сильно позади, и лишь немного впереди старшая Radeon RX 5700.

Shadow of the Tomb Raider



1080p, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В Shadow of the Tomb Raider преимущество AMD Radeon над конкурентами велико, как нигде. Соотношение производительности внутри модельных рядов при этом – привычное для сегодняшнего тестирования.

Tom Clancy's The Division 2



1080p, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



А вот в The Division 2 все три старших модели видеокарт сравниваются по производительности. Причем буквально, с точностью до FPS.

Собственно, если обобщать итоги тестирования производительности, то Radeon RX 5600 XT это достойное решение среднего сегмента, которое почти везде опережает GeForce GTX 1660 Ti и во многих тестах на равных борется с GeForce RTX 2060. Что совершенно неудивительно, учитывая, что перед нами лишь минимально «урезанная» Radeon RX 5700, возможности которой давно известны.

Заключение

Здесь итоги будут лишь промежуточными и предварительными, потому что на очереди исследование оверклокерского потенциала видеокарты и тестирование в разгоне. Мы надеемся выпустить его в ближайшие дни.

Что касается производительности в штатном режиме, то перед нами крепкое решение среднего ценового сегмента. В AMD не стали ужимать возможности GPU. И, кажется, именно такой должна быть изначально обычная Radeon RX 5700 без суффикса XT.

Однако производитель специально уточняет, что Radeon RX 5600 XT не призвана заменить Radeon RX 5700, и та, благодаря производительной памяти остается более подходящей для игр в более высоком разрешении. Тут можно спорить. Как можно по-разному относиться и к рекомендованной цене новинки. 20 990 рублей – это много даже для такой неплохой видеокарты. Уже сейчас, лишь минимально переплатив, можно получить или полноценную Radeon RX 5700 XT, или GeForce RTX 2060 с поддержкой аппаратной трассировки лучей.

Да и, признаться, в целом модельный ряд Radeon RX 5x00 выглядит не слишком сбалансированным. Если конкурент расставил свои решения на (в основном, виртуальных) полках магазинов с шагом в каждые несколько тысяч рублей, то у AMD мы видим лишь Radeon RX 5500 XT за 12 тысяч рублей, а затем толпящиеся после отметки в 20 тысяч Radeon RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT. С этим производителю стоит что-то сделать. На мой взгляд, Radeon RX 5600 XT – это отличный продукт по цене в 17–18 тысяч рублей, и еще можно добавить обычную Radeon RX 5600 с немного (немного, а не до 22 вычислительных блоков, как у Radeon RX 5500 XT!) урезанным GPU по цене около 15 тысяч.

Что касается конкретного варианта Sapphire Pulse, то производитель верен себе и, как всегда, выпускает достойные продукты среднего уровня. Обладая реально полезными атрибутами более дорогих серий видеокарт, Sapphire Pulse не требует переплаты за лишние «рюшечки». И наверняка снова станет одним из лучших нереференсных вариантов Radeon RX 5600 XT.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: