Компания ASUS объявляет о полном обновлении линейки игровых ноутбуков Republic of Gamers (ROG) процессорами Intel Core 10-го поколения. Привлекательный дизайн, продуманная функциональность, мощные компоненты и интеллектуальное охлаждение – ноутбуки ROG задают новые стандарты среди мобильных платформ для геймеров и креативных профессионалов.Весеннюю коллекцию ROG 2020-го года возглавляет модель Zephyrus Duo 15, наделенная уникальным дополнительным сенсорным экраном ROG ScreenPad Plus. За ней следуют ставшие еще более компактными и мощными модели Zephyrus S, M и G. Киберспортсменам предлагаются ноутбуки ROG Strix SCAR – в их техническое оснащение могут входить видеокарты RTX 2080 SUPER и 300-герцевые дисплеи, а модель ROG Strix G15 в броской версии «электропанк» с соответствующими аксессуарами открывает перед каждым геймером новые возможности по самовыражению.Во всей линейке для охлаждения процессоров Intel 10-го поколения применяется инновационный термоинтерфейс – жидкий металл. Добавьте сюда поддержку быстрой памяти DDR4 и дисплеи с великолепными скоростными характеристиками – и вы поймете, почему новые ноутбуки ROG имеют все шансы стать сенсацией среди игрового сообщества.В линейке новых процессоров Intel Core 10-го поколения имеются восьмиядерные модели, способные выполнять 16 вычислительных потоков одновременно. Они превосходно подходят для интенсивной многозадачности, например при создании мультимедийного контента или стриминге параллельно с игрой. Процессоры Intel вообще славятся высокими частотами, и нынешнее поколение чипов снова поднимает планку – до 5,3 ГГц в режиме Turbo. Результат – отзывчивая работа любых приложений и высокий уровень чистой вычислительной мощности.В новых ноутбуках ROG дополнительную прибавку производительности в чувствительных к параметрам системной памяти программах дают быстрые чипы DDR4 с частотой 3200 МГц. Также в их конфигурацию входят видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 20, включая RTX 2070 SUPER и флагманскую RTX 2080 SUPER. Основываясь на микроархитектуре Turing, они содержат традиционные CUDA-ядра для программируемых шейдеров, RT-ядра для трассировки лучей и тензорные ядра для функций искусственного интеллекта. Все это позволяет добиться в компьютерной игре более реалистичной передачи освещения, затенения и отражений. Например, метод суперсемплинга на базе глубокого обучения (Deep Learning Super Sampling – DLSS), поддерживаемый тензорными ядрами видеокарт GeForce RTX, использует технологию машинного обучения для повышения качества изображения в играх без существенного увеличения загрузки графического процессора.Интеллектуальная система охлаждения создает оптимальные условия работы для мощных компонентов, при которых те способны показать весь свой потенциал. Благодаря этому центральный процессор дольше выдерживает повышенную Turbo-частоту. Также в новых ноутбуках ROG реализована технология ROG Boost, подразумевающая применение для графического процессора особых настроек энергопотребления и частоты, превосходящих его стандартные спецификации.Для достижения и поддержания своей максимальной частоты ноутбучным процессорам требуется надлежащее охлаждение. Чтобы чипы Intel Core 10-го поколения смогли полностью раскрыть в ноутбуках ROG свой потенциал, во всех моделях Zephyrus и Strix 2020-го года для них применяется инновационный термоинтерфейс на основе жидкого металла.Впечатляющие термические преимущества жидкого металла были очевидными давно, однако до недавнего времени его нанесение осуществлялось лишь вручную – длительный и дорогой процесс. Инженеры ROG потратили на его автоматизацию больше года. Зато теперь температурный резерв, полученный за счет улучшенного теплообмена между процессором и термомодулем, позволяет уменьшить уровень шума от вентилятора, снизить рабочую температуру процессора или увеличить его производительность на 10%.Новый термоинтерфейс – лишь один аспект интеллектуальной системы охлаждения, представляющей воплощение целой концепции, которая подразумевает целостный подход ко всему устройству, а не его отдельным компонентам. Для каждого ноутбука система охлаждения разрабатывается в соответствии с его конкретными особенностями, а затем дополняется программными средствами настройки.Конструкция корпуса продумывается таким образом, чтобы добиться оптимального размещения вентиляторов и радиаторов. 83 лопасти вентиляторов n-Blade изготовлены из жидкокристаллического полимера, что делает их достаточно прочными для вращения на высокой скорости и увеличивает воздушный поток на 17% по сравнению с традиционными. Радиаторы обладают ультратонкими ребрами, которые увеличивают общую площадь теплорассеивания, одновременно уменьшая сопротивление воздушному потоку. Для предотвращения накопления грязи внутри корпуса ноутбука термомодули снабжены системой самоочистки, выбрасывающей частицы пыли наружу за счет центробежной силы.Установленные в ноутбук вентиляторы могут работать в трех режимах, переключение между которыми осуществляется нажатием специального сочетания клавиш. Самым агрессивным является режим Turbo, в котором вентиляторы вращаются на максимальной скорости, чтобы обеспечить стабильную работу ноутбука на самых высоких частотах. Если же приоритетом является тишина, следует активировать режим Silent. Также имеется промежуточный режим Performance, подходящий для игр.Для управления настройками ноутбука служит приложение ROG Armoury Crate. Оно позволяет создавать пользовательские профили, загружаемые при запуске определенных программ или игр. В таком профиле могут быть указаны режимы работы системы охлаждения, дисплея, аудиосистемы и синхронизируемой подсветки Aura.С момента выпуска первых моделей со 120-герцевыми экранами разработчики ROG оставались среди лидеров по внедрению высокоскоростных дисплеев в игровые ноутбуки. В этом году была достигнута планка в 300 Гц, что обещает еще более высокое качество изображения. Плавная и четкая картинка обеспечивает максимальный эффект погружения и помогает быстрее реагировать на внутриигровые события.Скорость важна, но не менее важна и точность цветопередачи. В новых ноутбуках ROG представлено еще больше дисплеев с фабричной калибровкой и сертификацией PANTONE Validated, что гарантирует аккуратное представление каждого оттенка без дополнительной настройки. Более того, новый 4K-дисплей, доступный у некоторых моделей, включая Zephyrus Duo 15 и Zephyrus M15, полностью охватывает цветовое пространство Adobe RGB, а значит способен отображать больше оттенков чем обычные sRGB-совместимые дисплеи, делая такой ноутбук прекрасным выбором для обработки мультимедийного контента, например видеоматериалов в высоком качестве.Дисплеи с разрешением 4K/UHD отлично подходят и для игр. Благодаря высокой пиксельной плотности изображение на 4K-экране размером 15,6 или 16,3 дюйма выглядит невероятно четко. Чтобы увеличить качество игровой картинки еще сильнее, 4K-дисплеи ноутбуков ROG поддерживают технологию NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту создания кадров с частотой их вывода на экран. Тем самым устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения.Благодаря эксклюзивной технологии GPU Switch пользователь может быстро переключаться между высокопроизводительной дискретной видеокартой и встроенным графическим ядром на моделях Zephyrus Duo, S17 и S15.Обычные беспроводные сети стали перегруженными из-за огромного числа различных устройств, которые ими пользуются. Это и смартфоны с ноутбуками, и «умные» часы с прочими гаджетами. Настало время для технического прорыва, и команда ROG возглавляет революцию, реализуя во всей линейке ноутбуков ROG 2020-го года двухдиапазонный беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax).Помимо поддержки самого быстрого на сегодняшний день стандарта Wi-Fi ноутбуки ROG могут похвастать наличием передовых периферийных интерфейсов. Новые модели Zephyrus S, Duo и M поддерживают Thunderbolt 3 – высокоскоростной протокол передачи данных через порт USB-C с теоретической пропускной способностью в 40 Гбит/с. Этот интерфейс будет невероятно полезен всем, кто регулярно переносит с внешних устройств большие объемы данных, например видеоматериалы в высоком разрешении. Порт USB-С также поддерживает подключение двух 4K-мониторов в режиме DisplayPort и совместим с внешней графической станцией ROG XG Station Pro.В линейке ноутбуков ROG уже присутствовали одни из самых тонких и легких ноутбуков игрового класса, к которым прилагался не менее компактный блок питания: мощностью 180 Вт, а толщиной всего 23 мм. Новый 240-ваттный блок питания стал еще тоньше и в целом на 20% компактнее своего предшественника, несмотря на большую мощность.Модели серии Zephyrus стали еще более удобными в качестве мобильных платформ благодаря тому, что их можно подзаряжать через разъем USB-C по стандарту USB Power Delivery. Для этого применяется либо стандартный блок питания с разъемом USB-C и мощностью до 65 Вт, либо совместимый внешний аккумулятор, например ASUS ZenPower Pro. Стандарт USB Power Delivery работает и в обратном направлении: такой ноутбук Zephyrus способен сам подзаряжать совместимые устройства.Геймеры всегда любили самостоятельно копаться в своих компьютерах, и теперь благодаря некоторым улучшениям в конструкции обновить ноутбук ROG модулем памяти или дополнительным накопителем стало еще проще.Слоты памяти и накопителей расположены под нижней крышкой, закрепленной подпружиненным винтом, который облегчает ее снятие. Кроме того, ее защелки стали меньше, но вместе с тем прочнее, что снижает риск поцарапать корпус. Большинство новых ноутбуков ROG предлагают два слота M.2, а модели Strix – целых три.Клавиатуры новых ноутбуков ROG одинаково хорошо подходят и для марафонских игровых сессий, и для повседневных задач. Раскладка, выдержанная в стиле обычных внешних клавиатур, облегчает поиск нужных клавиш вслепую, а мимо увеличенного «пробела» практически невозможно промахнуться. Технология Overstroke обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш, причем клавиатура способна корректно обрабатывать любое число одновременных нажатий.Для многих пользователей полноцветная подсветка – это не просто способ привлечь внимание, но и возможность персонализировать свой ноутбук и аксессуары, сделав их по-настоящему уникальными. В моделях ROG 2020-го года подсветка представлена в самых разных вариантах: индивидуальная подсветка клавиш, световые полоски вдоль граней корпуса, яркие акценты на крышке дисплея. С помощью приложения Aura Sync пользователь может настроить визуальные эффекты и синхронизировать подсветку ноутбука и аксессуаров серии ROG.Нынешние геймеры используют свои ноутбуки не только для игр. Они записывают игровой процесс и монтируют летсплей-ролики, обращаются к огромной аудитории посредством стриминговых платформ, таких как Twitch, Mixer и YouTube. Они создают увлекательные фото и видео, которые интересны огромному числу людей. Они – геймеры, но этим не ограничиваются.Благодаря мощным аппаратным компонентам, тщательно подобранным дисплеям и полноценному комплекту интерфейсов ноутбуки ROG Zephyrus готовы удовлетворить все потребности растущего сообщества геймеров-креативщиков. Такие пользователи одинаково комфортно чувствуют себя и на игровой тусовке, и в строгом офисе. Они так же легко проходят самые сложные уровни AAA-проектов, как и редактируют 4K-видео для YouTube. Вот почему новые ноутбуки ROG предлагают и геймерские дисплеи с частотой обновления до 300 Гц (в большинстве подсерий), и профессиональные 4K-экраны – у Zephyrus Duo 15 и Zephyrus M15.Сертификация PANTONE Validated, интерфейс Thunderbolt 3 и поддержка стандарта USB-C Power Delivery имеются у каждой модели Zephyrus.Самое главное – ноутбуки Zephyrus обеспечивают всю эту функциональность без ущерба для портативности. Инновационная конструкция корпуса и системы охлаждения позволяет им гарантировать высокую производительность, в том числе в современных играх, оставаясь тонкими и изящными.Многие геймеры пользуются мультиэкранными конфигурациями. Дополнительный дисплей – это может быть даже экран смартфона – служит для просмотра стримов, взаимодействия со своими собственными зрителями, вывода какой-либо справочной игровой информации, чата с партнерами по команде и т.д. Теперь все это доступно с одним устройством, ведь в новом ноутбуке Zephyrus Duo 15 имеется дополнительный IPS-экран ROG ScreenPad Plus с диагональю 14,1” и разрешением 3840х1100 пикселей.Чтобы облегчить одновременное использование 15,6-дюймового и дополнительного дисплея, инженеры ROG сдвинули клавиатуру и тачпад в переднюю часть корпуса. При открытии крышки ноутбука дисплей ROG ScreenPad Plus автоматически приподнимается под углом в 13°, комфортным и для просмотра контента, и для взаимодействия с его сенсорным интерфейсом.Дополнительный дисплей также играет важную роль в охлаждении всего устройства благодаря системе активной аэродинамики AAS Plus. Поднимаясь под углом, он открывает позади себя крупный воздухозаборник высотой 28,5 мм, через который сверху поступает внутрь холодный забортный воздух. Такое решение позволяет организовать в тонком корпусе Zephyrus Duo 15 комфортные условия для работы мощных компонентов, таких как процессор Intel Core i9 десятого поколения и видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER.Передовая аппаратная конфигурация заслуживает соответствующего дисплея, и Zephyrus Duo предлагает пользователям сразу два варианта. Первый – это геймерский экран с разрешением FHD и подходящей даже для серьезных киберспортивных соревнований частотой обновления 300 Гц. Второй – профессиональный экран с высоким разрешением 4K/UHD и широким цветовым охватом (100% Adobe RGB), что делает его отличным выбором для тех, кто не только играет в современные игры, но и занимается созданием цифрового контента. Для повышения качества игровой картинки служит технология адаптивной синхронизации G-Sync, а технология ROG GPU Switch позволяет выбирать между дискретной видеокартой и встроенным графическим ядром, чтобы, соответственно, получить максимальную графическую производительность или сэкономить заряд аккумулятора.Единственный в своем роде дополнительный дисплей, компоненты высшего класса и изящный дизайн – Zephyrus Duo 15 становится новым флагманом линейки. В каждом его элементе – будь то тонкий цельнометаллический корпус, интерфейс Thunderbolt 3, массив RAID0 или высококачественный дисплей – проявляется неустанное стремление разработчиков ROG к совершенству.Новый Zephyrus S17 наделен большим 17,3-дюймовым дисплеем, при этом толщина его корпуса составляет всего 18,7 мм. Благодаря сверхтонкой рамке изображение кажется еще больше, особенно учитывая компактность самого ноутбука. Скоростные параметры дисплея впечатляют: частота обновления – 300 Гц, время отклика – 3 мс (GtG). Ему под стать и аппаратная конфигурация, которая может включать видеокарту RTX 2080 SUPER с процессором Intel Core i7 десятого поколения. Стабильной работе компонентов способствует система активной аэродинамики: при открытии крышки дисплея в корпусе ноутбука распахивается широкий воздухозаборник.Большое экранное пространство – это то, что нужно, чтобы с головой погрузиться в игру или работу, причем в последнем случае особо ценной будет точность цветопередачи – благодаря фабричной калибровке она заслужила статус PANTONE Validated. Как и у модели Zephyrus Duo, технология GPU Switch позволяет переключать графическую подсистему между высокопроизводительным (G-Sync) и энергосберегающим (Optimus) режимами.Благодаря увеличенному размеру корпуса инженеры ROG сумели реализовать в Zephyrus S17 некоторые дополнительные функции, в том числе полноразмерную клавиатуру с поклавишной полноцветной подсветкой. Справа от нее располагается тачпад ROG NumberPad, способный работать в режиме цифровой клавиатуры. Также под рукой имеется встроенное колесико регулировки громкости звука с подсветкой, которая изменяется в зависимости от уровня громкости. Zephyrus S17 доказывает, что ноутбук с большим экраном может быть элегантным. Тонкий и портативный, он готов подарить всем незабываемые впечатления от игр на 17-дюймовом дисплее.В отличие от довольно необычных Zephyrus Duo 15 и Zephyrus S17, клавиатуры которых выдвинуты вперед, модель Zephyrus S15 следует традиционному размещению компонентов, который лучше подходит для использования ноутбука на коленях, при недостатке места. Будучи максимально портативным, этот Zephyrus предлагает геймерам всю необходимую функциональность в виде устройства, которое не будет обузой в дороге.Изящный корпус толщиной всего 18,9 мм изготовлен из магний-алюминиевого сплава. Для повышения его прочности он обладает «сотовой» структурой, полученной в результате сочетания двух производственных методов: литья и машинной обработки. Поверхность покрыта приятной на ощупь и устойчивой к загрязнению краской.Как и у модели Zephyrus S17, система активной аэродинамики в сочетании с термоинтерфейсом из жидкого металла позволяет создать комфортные условия для мощной конфигурации, которая может включать видеокарту RTX 2080 SUPER. В сочетании со скоростным дисплеем (300 Гц, 3 мс) и технологией G-Sync это гарантирует плавную картинку даже в самых интенсивных играх. В ноутбуке реализована технология GPU Switch с переключением между режимами G-Sync (повышенная графическая производительность) и Optimus (увеличенное время автономной работы).В компактном корпусе есть место для двух накопителей M.2, которые могут быть объединены в скоростной массив RAID0. Среди интерфейсов присутствует USB-C с режимом Thunderbolt 3. В аудиосистеме применяется цифроаналоговый преобразователь ESS Sabre, уменьшающий уровень искажений и шумов при подключении наушников, чтобы пользователь мог насладиться качественным звуком с широким динамическим диапазоном.Тонкий корпус, традиционная конструкция, удобный 15-дюймовый форм-фактор – Zephyrus S15 превращает в реальность мечту об ультрапортативной игровой платформе. Это оптимальный выбор для геймеров, которые много времени проводят в дороге.Обладая весьма привлекательным сочетанием цены и качества, модель ROG Zephyrus M15, доступная в нескольких конфигурациях, предназначена для широкой пользовательской аудитории. Она может оснащаться 4K- или FHD-дисплеем (последний – с частотой обновления 240 или 144 Гц), а в ее графической подсистеме применяются видеокарты от доступной по цене, но при этом весьма эффективной GeForce GTX 1660 Ti до современной модели RTX 2070. Восьмиядерный процессор Intel Core i7 десятого поколения, способный выполнять 16 вычислительных потоков одновременно, делает Zephyrus M15 отличным выбором для творческой работы.Zephyrus M15 не нуждается в открывающемся вентиляционном отверстии, которое применяется в модули Zephyrus S15 для флагманских компонентов, но в остальном обладает таким же тонким, профессионально выглядящим корпусом, сделанным из структурно усиленного магниевого сплава с приятной на ощупь отделкой. В аудиосистеме применяется цифроаналоговый преобразователь ESS Sabre, гарантирующий чистый и мощный звук, а подсистема хранения данных включает в себя пару легкодоступных слотов M.2, которые позволяют обеспечить большое пространство для хранения и библиотеки игр, и портфолио профессиональных работ. Также Zephyrus M15 предлагает полноценный комплект интерфейсов, включая Thunderbolt 3, два видеовыхода и достаточное число USB-портов для подключения мыши, геймпада и внешнего накопителя.Тщательный подбор компонентов и функций делает доступный по цене ноутбук Zephyrus M15 более эффективным, чем кажется с первого взгляда. Это универсальное и портативное устройство придется по вкусу всем, кто увлечен не только играми.Ноутбуки серии ROG Strix – это полноценные игровые станции, созданные для побед. От алюминиевой отделки крышки до рельефных вентиляционных отверстий в задней части корпуса – каждая деталь этих моделей привлечет взгляды окружающих на киберспортивных аренах.В конфигурацию устройств входят флагманские компоненты, за стабильную работу которых отвечает интеллектуальная система охлаждения с технологией ROG Boost. Благодаря ей центральный и графический процессоры способны работать на высоких частотах в постоянном режиме, ведь эти ноутбуки рассчитаны не на одну схватку.Современные AAA-проекты занимают немало места на компьютерном диске, поэтому для расширения подсистемы хранения данных в ноутбуках ROG Strix имеется сразу три слота M.2. В два из них уже установлены NVMe-накопители, объединенные в сверхбыстрый массив RAID0. Они обладают достаточно большим объемом, однако при необходимости пользователь может легко добавить и третий накопитель.ROG Strix SCAR 17 – это невероятная игровая мощь, готовая выплеснуться на IPS-экран с фантастически высокой частотой обновления – 300 Гц! Такой ноутбук представляет собой самое высокотехнологичное оружие для киберспортсменов, которые уже оптимизируют игровые настройки с целью достижения трехзначной частоты кадров. Дисплей гарантирует беспрецедентно плавное и четкое отображение динамичных игровых сцен и позволит геймеру еще быстрее реагировать на то, что происходит на экране.В аппаратную конфигурацию Strix SCAR 17 входят флагманские компоненты, вплоть до процессора Intel Core i9-10980-HK и видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER. Дополненный большим объемом (до 32 ГБ) быстрой памяти DDR4-3200, восьмиядерный Core i9 легко обеспечит высокую скорость работы любых приложений в многозадачном режиме.RTX 2080 SUPER – вершина текущей линейки графических процессоров NVIDIA. Чтобы полностью реализовать потенциал этого чипа, инженеры ROG спроектировали уникальный корпус и систему охлаждения, воплощенные в специальной версии Strix SCAR 17 – ее толщина чуть больше обычной, зато охлаждение – еще более эффективное. Сочетание наилучших компонентов и усиленной системы охлаждения делает эту особую версию Strix SCAR 17 самым быстрым ноутбуком из всей линейки ROG 2020-го года.Геймерский характер серии SCAR проявляется в красочной подсветке. Она состоит из световой полоски, бегущей вдоль передней и боковых граней корпуса, подсветки клавиатуры и светящегося логотипа ROG на крышке дисплея. Ее визуальные эффекты можно гибко настраивать и синхронизировать с помощью технологии Aura Sync.Ноутбуки Strix SCAR 15/17 совместимы с NFC-брелоками ROG Keystone II, которые вставляются в слот на боку корпуса и автоматически активируют запрограммированные пользователем действия, например, запускают какую-либо игру или приложение, переключают систему охлаждения в определенный режим работы или открывают доступ к скрытому диску, на котором в зашифрованном виде хранятся конфиденциальные файлы (данная функция доступна только в Windows 10 Pro). Его отключение также может сопровождаться каким-то действием, например активацией стелс-режима, в котором отключается звук и минимизируются все окошки приложений.Пользователям, предпочитающим более портативный форм-фактор, стоит присмотреться к модели ROG Strix SCAR 15. Ее 15,6-дюймовый дисплей также обладает частотой обновления 300 Гц, а конфигурация может включать процессор Intel Core i9 десятого поколения и видеокарту RTX 2070 SUPER.Превосходя другие модели по игровой производительности, ноутбуки Strix SCAR 15/17 являются лучшим выбором в качестве мобильной платформы киберспортивного класса.Вместить мощные компоненты в компактный корпус доступного по цене ноутбука – задача непростая. Инженеры ROG справились с ней, разработав новые модели ROG Strix G, которые предлагают пользователям всю необходимую для игр функциональность в сочетании с выгодной стоимостью и оригинальным стилем.В обе модели, Strix G15 и Strix G17, устанавливаются процессоры Intel 10-го поколения, вплоть до Core i7, а среди доступных в их конфигурации видеокарт – RTX 2070 SUPER, способная обеспечить достаточную даже для скоростного дисплея частоту кадров в популярных киберспортивных дисциплинах. Стандартным дисплеем для Strix G17 и Strix G15 является вариант с частотой обновления 144 Гц, однако обе модели доступны и с более быстрым 240-герцевым дисплеем (характеристики дисплея могут быть изменены в зависимости от региона продаж).Сбалансированные аппаратные характеристики сочетаются в ноутбуках Strix G с не менее продуманным стилем. Обе модели будут доступными в цветовых вариантах «серебристый лед» (Glacier Blue) и «оригинальный черный» (Original Black), но самой яркой, безусловно, стала версия Strix G15 в оформлении «электропанк» (Electro Punk), в облике которой дерзкие розовые акценты контрастируют с темным фоном металлических поверхностей. Специально для Strix G15 Electro Punk была выпущена серия аксессуаров и периферийных устройств с таким же цветовым решением.К каждому ноутбуку Strix G15 Electro Punk будет прилагаться настольный коврик Electro Punk размером 89 х 43 см – достаточно большой, чтобы разместить на нем все необходимые игровые аксессуары. В некоторых регионах в комплект поставки также будет входить полный набор геймерских дополнений, включая коврик Electro Punk, гарнитуру ROG Strix Go Core, мышь ROG Impact II и рюкзак ROG – все это в оформлении «электропанк».Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com