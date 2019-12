ROG Community CUP: командный турнир для профессионалов и любителей CS:GO/Dota 2, который будет проходить в 3 сезона на протяжении всего 2020 года.

командный турнир для профессионалов и любителей CS:GO/Dota 2, который будет проходить в 3 сезона на протяжении всего 2020 года. Финал и призы: в конце каждого сезона будет определена команда-победитель, которая получит ценные призы, а также возможность выступить на сцене VK Fest 2020 и ИгроМир 2020 в финале 2 и 3 сезона.

Даты

Беларусь – 20.01-21.01

Украина – 22.01-23.01

Узбекистан – 24.01-25.01

Казахстан – 26.01-27.01

Кыргызстан – 28.01-29.01

Россия – 30.01-31.01

В первом сезоне участники будут бороться за пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW, а команда, занявшая второе место, получит набор геймерских устройств - механические проводные клавиатуры ROG Strix Scope, мыши ROG Gladius II Origin и коврики ROG SHEATH.Москва, Россия, 27 декабря 2019 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers проведет в 2020 году командный турнир ROG Community CUP для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов на территории стран России, Украины и СНГ. Соревнование будет состоять из трех этапов, которые будут проводиться в онлайн- и оффлайн-режиме. Все желающие смогут попробовать свои силы в онлайн-квалификациях. Первый сезон будет посвящен Counter-Strike: Global Offensive и пройдет в режиме онлайн. Во втором сезоне игроки сразятся в Dota 2, а финальная битва пройдет оффлайн на одном из крупнейших фестивалей Санкт-Петербурга — VK Fest 2020. В третьем сезоне киберспортсмены будут играть в CS: GO и сойдутся в итоговой битве на выставке ИгроМир 2020 – Москва, на стенде ASUS Republic of GamersОтборочные игры:Открытые группы – 01.02-03.02Гранд финал – 04.02Подача заявок — на страницах турнира:По итогам квалификаций две команды-победителя сойдутся в финальной серии битв и поборются за главный приз турнира — пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW!Следите за новостями, расписанием и результатами турнира на http://rogcup.com Желаем удачи всем участникам!Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com