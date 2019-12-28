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ASUS Republic of Gamers объявляет о старте годового турнира «ROG Community CUP»

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ГЛАВНОЕ
  • ROG Community CUP: командный турнир для профессионалов и любителей CS:GO/Dota 2, который будет проходить в 3 сезона на протяжении всего 2020 года.
  • Финал и призы: в конце каждого сезона будет определена команда-победитель, которая получит ценные призы, а также возможность выступить на сцене VK Fest 2020 и ИгроМир 2020 в финале 2 и 3 сезона.
В первом сезоне участники будут бороться за пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW, а команда, занявшая второе место, получит набор геймерских устройств - механические проводные клавиатуры ROG Strix Scope, мыши ROG Gladius II Origin и коврики ROG SHEATH.



Москва, Россия, 27 декабря 2019 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers проведет в 2020 году командный турнир ROG Community CUP для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов на территории стран России, Украины и СНГ. Соревнование будет состоять из трех этапов, которые будут проводиться в онлайн- и оффлайн-режиме. Все желающие смогут попробовать свои силы в онлайн-квалификациях. Первый сезон будет посвящен Counter-Strike: Global Offensive и пройдет в режиме онлайн. Во втором сезоне игроки сразятся в Dota 2, а финальная битва пройдет оффлайн на одном из крупнейших фестивалей Санкт-Петербурга — VK Fest 2020. В третьем сезоне киберспортсмены будут играть в CS: GO и сойдутся в итоговой битве на выставке ИгроМир 2020 – Москва, на стенде ASUS Republic of Gamers

Регистрация на участие в первом сезоне пройдет с 27 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, 12:00 мск.

Даты


Отборочные игры:
  • Беларусь – 20.01-21.01
  • Украина – 22.01-23.01
  • Узбекистан – 24.01-25.01
  • Казахстан – 26.01-27.01
  • Кыргызстан – 28.01-29.01
  • Россия – 30.01-31.01
Открытые группы – 01.02-03.02
Гранд финал – 04.02

Подача заявок — на страницах турнира: По итогам квалификаций две команды-победителя сойдутся в финальной серии битв и поборются за главный приз турнира — пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW!

Следите за новостями, расписанием и результатами турнира на http://rogcup.com.

Желаем удачи всем участникам!

О серии ROG

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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