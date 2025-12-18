Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro избавляет от необходимости бороться со спутавшимися волосами после уборки дома
Roborock Q8 Max Pro обладает щёткой со спиральными зубьями и мощностью всасывания 10 000 Па

Нередко бывает так, что авторы того или иного изобретения пытались облегчить жизнь самим себе, но в итоге помогли и многим другим людям. Подобное произошло и в случае с роботом-пылесосом производства Roborock. Уборку в доме основателя компании Чан Цзина пылесос выполнял без участия человека, зато после требовалось немало усилий, чтобы избавить щётку робота от спутавшихся длинных волос. Жене Цзина это надоело, и она предложила создать пылесос, который будет устранять волосы вместо того, чтобы собирать их в клубок.



Идея воплотилась в модели Roborock Q8 Max Pro. Ради этого инженерам потребовалось переделать основную щётку пылесоса. Здесь используется прорезиненная роликовая щётка, в состав которой вошла расчёска. Зубья на ней разрезают попадающие на щётку в процессе уборки волосы и не позволяют им скапливаться.

В итоге после уборки на щётке нет длинных волос или шерсти животных. Времени на приведение щётки в порядок уходит в 100 раз меньше прежнего, и робот готов к следующей уборке сразу после завершения предыдущей.



Только этим достоинства Roborock Q8 Max Pro не ограничиваются. Главным параметром пылесоса остаётся мощность всасывания, и в данном случае она достигает 10 000 Па благодаря HyperForce. Эта система является одной из наиболее мощных среди устройств данной ценовой категории. Мелкие частицы мусора, шерсть и пыль в глубинах ковров захватываются пылесосом с первой попытки. Это делает уборку более быстрой и экономной.



Как и полагается современным роботам-пылесосам, Q8 Max Pro умеет создавать точные карты помещений на основе LiDAR-навигации. Это позволяет ему избегать столкновений с препятствиями, поднимать швабру при попадании на ковры и поддерживать дистанционное управление с мобильных устройств.

Обычно при описании достоинств бытовых устройств упоминают лабораторные испытания, но работать им предстоит не в лабораториях, а в реальных условиях. Трудно сомневаться в способностях робота-пылесоса, который удовлетворяет требованиям к уборке жены директора производящей эти пылесосы компании.



Roborock Q8 Max Pro в настоящее время доступен для приобретения в магазине Ozon со скидкой в 10% по промокоду ROBOROCK12.
