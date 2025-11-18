В сегменте защищённых планшетных компьютеров в настоящее время сложно найти более инновационные устройства, нежели представители флагманской серии Armor Pad 5 производства компании Ulefone. Это предложение для тех пользователей, которые собираются проецировать изображение под открытым небом, кому нужна максимально долгая работа устройства и высокая прочность корпуса.
В состав серии входят планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и Armor Pad 5 Pro для тех, кому проектор не нужен, но нужны остальные достоинства защищённого мобильного компьютера. Armor Pad 5 Ultra стоит $799,99, тогда как Armor Pad 5 Pro оценили в $599,99. Оба устройства сейчас доступны для приобретения во всех странах мира. В магазине AliExpress скидки на эти планшеты до 20 ноября будут составлять $200.
Armor Pad 5 Ultra выделяется наличием DLP-проектора яркостью 200 люмен и процессором Dimensity 7400X 5G. Запустить беспроводную проекцию на этом устройстве можно одним нажатием кнопки. Это лучший помощник во время выездных работ и просмотра на открытом воздухе. Разрешение проектора составляет 960 х 540, поддерживается мгновенная автофокусировка и угол наклона 26°. Это позволяет выдавать чёткое изображение на поверхности вроде столов без применения подставок и регулировки угла наклона.
Модели Ultra и Pro работают на одинаковом процессоре Dimensity 7400X 5G, у них по 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища и большой аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч. Вместе с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт планшеты способны работать в течение долгого времени даже в самом сложном окружении.
Планшеты обладают двумя светодиодами с тёплым и холодным светом и двумя сигнальными индикаторами. Разрешение основной камеры у них составляет 64 Мп, такое же разрешение у инфракрасной камеры ночного видения и 32 Мп у передней камеры.
Изображение выводится на экран формата FHD+ с диагональю 11 дюймов, разрешением 1920 х 1200 пикселей и яркостью до 600 нит. Это позволяет получить хорошую видимость даже в ярком окружении.
Прочный корпус отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Имеется встроенная металлическая ручка-подставка, с которой планшеты легко можно носить с собой и устанавливать в удобное положение для просмотра.
Планшеты Ulefone Armor Pad 5 Series продолжат быть доступными со скидкой в размере $200 до 11:00 по московскому времени 20 ноября. Дополнительная информация доступна на официальном сайте производителя.