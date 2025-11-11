Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон DOOGEE V Max LR с лазерным дальномером с дальностью действия 40 м поступил в продажу
Смартфон с мощным фонариком, защитой от падений, камерой ночного видения и аккумулятором 20 500 мАч будет полезен в работе и на отдыхе

Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд DOOGEE анонсировал начало международных продаж флагманского смартфона V Max LR. Это предложение для профессионалов из разных отраслей деятельности, дизайнеров и любителей активного отдыха.



Отличительной чертой устройства является не только степень его защиты, но и лазерный дальномер, работающий на дистанции до 40 м. Наряду с высоким уровнем повседневной производительности V Max LR способен стать универсальным помощником.

Дизайн V Max LR несёт в себе черты истребителя, подчёркивая, что это подходящий в первую очередь для активных людей аппарат с балансом стиля и прочности. Он доступен в цветовых вариантах Armor Black и Battle Rust.



Задняя поверхность выполнена из алюминиевого сплава с усилёнными краями и обладает противоскользящей отделкой с защитой от царапин и ударов. Удобство формы и совершенная герметичность интерфейса позволяют без опасений пользоваться этим устройством под дождём, в грязи и в пути.

Если вам придётся разбивать лагерь на закате или измерять планировку квартиры, V Max LR поможет в этом. В его корпус встроен лазерный дальномер V Max LR, способный по одному нажатию на кнопку измерить длину, площадь и объём без дополнительных громоздких инструментов. Нужно ли провести измерения в узких углах помещения или на открытых строительных площадках, диапазон действия 0,08–40 м, точность ±3–15 мм и разрешение 1 мм позволят действовать как профессионал в деле планирования, получая результаты в метрах, футах или дюймах.



После заката V Max LR поможет разглядеть окружение при помощи двух кемпинговых фонарей яркостью 1200 люмен. Они поддерживают пять регулируемых уровней яркости и три режима (обычный, импульсный, SOS). Дальность освещения достигает 8 м, позволяя работать в темноте.



Находясь вдали от цивилизации, где нет розеток, вы не потеряете возможность пользоваться смартфоном V Max LR. Он работает от аккумулятора ёмкостью 20 500 мАч, что в четыре раза больше ёмкости аккумуляторов большинства обычных смартфонов. Благодаря этому можно непрерывно смотреть онлайн-видео на протяжении 15 часов даже при температуре –10°C, звонить по телефону при –20°C и восполнять нехватку энергии посредством быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Поддержка обратной зарядки мощностью 10 Вт делает смартфон источником энергии для других устройств, вроде GPS-трекера или умных часов.



Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 под управлением системы Android 15 с искусственным интеллектом Google Gemini. V Max LR поддерживает плавную многозадачную работу, искусственный интеллект в реальном времени и надёжное подключение благодаря стандартам связи Wi-Fi 6E и NFC.



Изображение выводится на экран IPS FHD+ с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Карты, чертежи, планы, фотографии и всё остальное будут чётко видны даже при ярком солнечном свете.

Устройство для столь активных людей должно уметь не только качественно показывать изображения, но и создавать их. Желающие сохранить на память красоты природы или подготовить отчёт о ночной инспекции строительной площадки смогут сделать это при помощи основной камеры с разрешением 200 Мп. Находящаяся рядом камера ночного видения 20 Мп выдаёт чёткие изображения даже в полной темноте. Ещё есть сверхширокоугольная камера 8 Мп для съёмки масштабных сцен, а во время видеозвонков и селфи применяется передняя камера 32 Мп. Подобное разнообразие камер способно удовлетворить запросы каждого пользователя в любом окружении.



Поскольку V Max LR представляет собой защищённый смартфон, он обладает сертификатом IP68/IP69K и протестирован на прочность при падениях. Устройство способно работать в диапазоне температур от –20°C до 55°C.



DOOGEE V Max LR в настоящее время доступен для приобретения в магазине Aliexpress.
#doogee
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
72
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
1
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
3
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
10
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
1

Сейчас обсуждают

elektrokat
18:41
этот Авилёб ушибленный, антихвост ему на воротник
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
Александр Сечков
18:38
Крутая новость, на чем основана только хз. Там проигрыш 12400 процентов 5-10 в среднем, где-то больше, где-то и во все выигрывает. Особенно с ддр5 памятью. Да и почему то не говорят про более дорогие ...
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
Сергей Анатолич
18:34
Когда что либо военное только хотят запустить в разработку об этом не трезвонят на весь мир. Есть такое понятие как "Военная тайна". Путин про "Посейдон" и "Буревестник" расказал когда они уже были ис...
Defence24: США планируют разработать недорогую ракету-перехватчик
[IRanPast]
18:34
Ну, тогда лучше человеческим. Так сказать, чтоб было всё почеловечески
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Алескандр Индустриевич
18:28
У автора только одна проблема, с Крымским мостом.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Алескандр Индустриевич
18:23
С овощей он сильно пукает, зоопарк может взлететь на воздух. Может его лучше навозом кормить, оно уже переработанное и пукать Берни будет меньше?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
[IRanPast]
18:15
Кормить его лучше отрубями с овощами, но держать только на цепи. Вдруг ненароком покусает кого
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Imeron
18:06
По тому что тогда нельзя будет упомянуть Линукс, И его перестанут читать ради смеха. Ну вот он пытается поставить 3 ОС на диск. 3 ОС жалуется ему что место в МБР закончилось. Зачем читать что там пишу...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
17:51
Сегодня тобой люди интересовались, спрашивали: - в каком зоопарке Бернигана показывают и можно ли тебя будет погладить, покормить, за ушком почесать и пупок? Кстати в связи с этим вопрос, а у тебя пу...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
[IRanPast]
17:51
Как бы не новость
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter