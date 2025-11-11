Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд DOOGEE анонсировал начало международных продаж флагманского смартфона V Max LR. Это предложение для профессионалов из разных отраслей деятельности, дизайнеров и любителей активного отдыха.
Отличительной чертой устройства является не только степень его защиты, но и лазерный дальномер, работающий на дистанции до 40 м. Наряду с высоким уровнем повседневной производительности V Max LR способен стать универсальным помощником.
Дизайн V Max LR несёт в себе черты истребителя, подчёркивая, что это подходящий в первую очередь для активных людей аппарат с балансом стиля и прочности. Он доступен в цветовых вариантах Armor Black и Battle Rust.
Задняя поверхность выполнена из алюминиевого сплава с усилёнными краями и обладает противоскользящей отделкой с защитой от царапин и ударов. Удобство формы и совершенная герметичность интерфейса позволяют без опасений пользоваться этим устройством под дождём, в грязи и в пути.
Если вам придётся разбивать лагерь на закате или измерять планировку квартиры, V Max LR поможет в этом. В его корпус встроен лазерный дальномер V Max LR, способный по одному нажатию на кнопку измерить длину, площадь и объём без дополнительных громоздких инструментов. Нужно ли провести измерения в узких углах помещения или на открытых строительных площадках, диапазон действия 0,08–40 м, точность ±3–15 мм и разрешение 1 мм позволят действовать как профессионал в деле планирования, получая результаты в метрах, футах или дюймах.
После заката V Max LR поможет разглядеть окружение при помощи двух кемпинговых фонарей яркостью 1200 люмен. Они поддерживают пять регулируемых уровней яркости и три режима (обычный, импульсный, SOS). Дальность освещения достигает 8 м, позволяя работать в темноте.
Находясь вдали от цивилизации, где нет розеток, вы не потеряете возможность пользоваться смартфоном V Max LR. Он работает от аккумулятора ёмкостью 20 500 мАч, что в четыре раза больше ёмкости аккумуляторов большинства обычных смартфонов. Благодаря этому можно непрерывно смотреть онлайн-видео на протяжении 15 часов даже при температуре –10°C, звонить по телефону при –20°C и восполнять нехватку энергии посредством быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Поддержка обратной зарядки мощностью 10 Вт делает смартфон источником энергии для других устройств, вроде GPS-трекера или умных часов.
Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 под управлением системы Android 15 с искусственным интеллектом Google Gemini. V Max LR поддерживает плавную многозадачную работу, искусственный интеллект в реальном времени и надёжное подключение благодаря стандартам связи Wi-Fi 6E и NFC.
Изображение выводится на экран IPS FHD+ с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Карты, чертежи, планы, фотографии и всё остальное будут чётко видны даже при ярком солнечном свете.
Устройство для столь активных людей должно уметь не только качественно показывать изображения, но и создавать их. Желающие сохранить на память красоты природы или подготовить отчёт о ночной инспекции строительной площадки смогут сделать это при помощи основной камеры с разрешением 200 Мп. Находящаяся рядом камера ночного видения 20 Мп выдаёт чёткие изображения даже в полной темноте. Ещё есть сверхширокоугольная камера 8 Мп для съёмки масштабных сцен, а во время видеозвонков и селфи применяется передняя камера 32 Мп. Подобное разнообразие камер способно удовлетворить запросы каждого пользователя в любом окружении.
Поскольку V Max LR представляет собой защищённый смартфон, он обладает сертификатом IP68/IP69K и протестирован на прочность при падениях. Устройство способно работать в диапазоне температур от –20°C до 55°C.
DOOGEE V Max LR в настоящее время доступен для приобретения в магазине Aliexpress.