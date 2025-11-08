Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
UGREEN представляет внешний аккумулятор, зарядное устройство и USB-концентратор для ценителей комфорта
Аксессуары известного производителя обещают упростить цифровую жизнь пользователей

Известный в мире электроники своими аксессуарами бренд UGREEN имеет в своём портфолио множество продуктов, способных облегчить жизнь обладателям мобильных устройств. Они могут пригодиться при использовании так дома, так и на работе или в дороге. Одним из этих устройств является доступный в магазине AliExpress внешний аккумулятор UGREEN Nexode 165 Вт 25 000 мАч.



Это портативное устройство для быстрой зарядки обладает четырьмя портами и двумя кабелями USB-C, а также мощностью от 100 Вт до 165 Вт. Его ёмкость составляет 25 000 мАч. Пользоваться подобной зарядкой можно даже в салоне самолёта, одновременно заряжая до четырёх устройств. Заряжая два устройства, можно получить максимальную выходную мощность 165 Вт — 100 Вт для одного устройства и 65 Вт для другого. При зарядке одного устройства мощность достигает 140 Вт.

Поддерживается быстрая зарядка устройств Samsung посредством протокола PPS. Например, смартфон Galaxy S24 Ultra можно зарядить до 80% всего за 35 минут. На полную зарядку самого внешнего аккумулятора уходит 2 часа при использовании зарядного устройства UGREEN 100 Вт GaN.



Благодаря Nexode 165 Вт можно вдали от розетки зарядить аппарат iPhone 15 Pro до четырёх раз. Кнопка на корпусе позволяет активировать режим низкого тока, делая зарядку максимально безопасной. Также доступны защита от перенапряжения, перегрузки по току, перезаряда, переразряда, высоких температур и короткого замыкания.

Внешний аккумулятор UGREEN Nexode 165 Вт 25 000 мАч доступен для приобретения на AliExpress.

Другим предложением UGREEN является зарядное устройство Nexode мощностью 100 Вт с выдвижным кабелем длиной 75 см. Обладая совместимостью более чем с тысячей устройств, оно способно одновременно заряжать четыре из них. Ноутбук MacBook Pro 14 за полчаса может быть заряжен до 54%. На выбор доступны два порта USB-C и один USB-A.



Стабильность и высокую скорость зарядки обеспечивает 8-слойная интеллектуальная защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания. Эффективность преобразования энергии достигает 95%, что обеспечивает низкое тепловыделение. Поддержка протоколов быстрой зарядки PD/QC/PPS означает возможность работы с ноутбуками MacBook, аппаратами iPhone и Galaxy S24/S25, наушниками AirPods и любыми другими устройствами с поддержкой USB-C.



Зарядное устройство Nexode 100 Вт доступно для покупки на AliExpress.

Также выгодным приобретением в настоящее время является концентратор UGREEN 12 в 1. В число его возможностей входит одновременное подключение трёх мониторов с разрешением 4K, скорость передачи данных 10 Гбит/с, поддержка Ethernet 1 Гбит/с и разъёма 3,5 мм. Также поддерживаются карты памяти SD и TF со скоростью передачи данных 170 МБ/с. Доступно одновременное чтение и запись двух карт.



При работе в Windows с несколькими мониторами доступны режимы зеркалирования и расширения. Поддерживается сквозная зарядка мощностью 85 Вт. Длина плетёного кабеля составляет 40 см. Наличие светового индикатора позволяет узнать состояние концентратора.



Концентратор UGREEN доступен по выгодной цене в магазине AliExpress.
#ugreen
