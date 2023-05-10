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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview анонсирует защищённый смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Смартфон с аккумулятором ёмкостью 15080 мАч и наушники с технологией формирования луча
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Известная своими смартфонами повышенной прочности компания Blackview в скором времени собирается представить очередной такой аппарат флагманского уровня под названием BV9300. Наряду с ним будут анонсированы и наушники AirBuds 10 Pro.

BV9300 сможет предложить своим обладателям революционный лазерный дальномер, фонарик, объём оперативной памяти 21 ГБ и хранилище 256 ГБ. Устройство работает с 8-ядерным процессором Helio G99 на основе аккумулятора с впечатляющей ёмкостью 15080 мАч. Ещё у него есть камеры с разрешениями 50 Мп и 32 Мп с поддержкой программного алгоритма ArcSoft® 3.0.

Что касается наушников AirBuds, в них применяется продвинутая технология воздушной проводимости, которая при ношении выдаёт комфорт и высокое качество звука.



Performance King Blackview BV9300: защищённый флагман 2023 года



Чтобы обеспечить высокую точность, удобство и безопасность измерений профессионального уровня, которые востребованы строителями и любителями спорта на открытом воздухе, BV9300 содержит лазерный дальномер. Он способен определять высоту до 40 м с точностью 1 мм и временем отклика 0,3 секунды. Это даёт возможность измерять длину, площадь или объём при отделке помещений или занятиях на открытом воздухе.



В путешествиях или на работе может потребоваться фонарик. Blackview обладает таким фонариком яркостью 100 люмен, с которым можно разглядеть окружение на расстоянии до 10 м. С помощью этого фонарика можно будет отправить сигнал SOS, который способен спасти вам жизнь в случае попадания в неприятности.



Улучшение аккумулятора

Поскольку защищённые смартфоны часто берут с собой в дальние путешествия, где розеток под рукой нет, им необходима высокая продолжительность работы. В данном случае за продолжительность работы отвечает твердотельный аккумулятор ёмкостью 15080 мАч. Чтобы заряжать его как можно быстрее, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. Хотя зарядка считается быстрой, полностью зарядить подобную массивную батарею получится только за 3,5 часа. После этого смартфон сможет без подзарядки работать 1828 часов в режиме ожидания. За такое время можно суметь проехать расстояние до 8280 км по дорогам разных стран и континентов.



Повышение скорости

Чтобы работать со смартфоном было максимально комфортно при любом сценарии применения, включая игры, трансляцию видео и т.д., Performance King обладает 8-ядерным процессором. Объём оперативной памяти у него достигает 21 ГБ, хранилище 256 ГБ. Вместе с поддержкой Atomic Memory это обеспечивает повышение плавности работы устройства в полтора раза. Результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu составили 353283 баллов. Это значение на уровне чипов с поддержкой стандарта связи 5G. Подобный показатель означает плавную многозадачную работу с возможностью одновременно запускать 20 приложений.



Улучшение камер

Для съёмок качественных фотографий даже в условиях слабого освещения BV9300 обладает передней камерой с сенсором Samsung® с разрешением 32 Мп. Задняя камера на сенсоре этого же производителя получила разрешение 50 Мп. Ещё применяются улучшенные программные алгоритмы ArcSoft® 3.0, способные повысить яркость снимков в темноте.



Наушники Blackview AirBuds 10 Pro



Поставив перед собой задачу обеспечить максимальный комфорт и безопасность при прослушивании аудио, разработчики наушников AirBuds 10 Pro задействовали технологию воздушной проводимости. Вместе с эргономичными ушными крючками и приятным на ощупь материалом TPU, пользователи этих наушников смогут носить их на протяжении длительного времени без всякого дискомфорта.



Качество звука при этом тоже не было забыто. Здесь предлагаются продвинутые динамические драйверы диаметром 16,2 мм. Они выдают звук высокого уровня, чему способствуют также технологии шумоподавления ENC и формирования луча. Это позволит говорить по телефону с кристально чистым звуком и не дать посторонним услышать ваши разговоры.

Чтобы наушники работали как можно дольше, в них применяется аккумулятор ёмкостью 550 мАч. Благодаря ему воспроизведение аудио будет длиться 36 часов подряд.



В настоящее время идёт распродажа наушников AirBuds 10 https://s.click.aliexpress.com/e/_opxATpH, характеристики которых мало в чём уступают модели AirBuds 10 Pro.

Цена и доступность

Blackview BV9300 и AirBuds 10 Pro для первых покупателей предлагаются по ценам $191,99 и $25,99 соответственно. С купонами они могут обойтись вам ещё дешевле. Это предложение действительно на протяжении пяти дней, с 10 по 15 мая по московскому времени. Воспользуйтесь возможностью получить эту скидку и станьте обладателем отличных продуктов прямо сейчас!
#blackview
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