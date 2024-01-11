Blackview BL8000 выходит с программной оболочкой DokeOS 4.0 и камерой 50 Мп



Дизайн с двумя экранами Дизайн с двумя экранами

Запросы пользователей в плане съёмки селфи продолжают расти, но производители устройств делают передние камеры не такими продвинутыми, как задние. Согласно последней информации, известный производитель защищённых смартфонов Blackview собирается нарушить эту традицию и представить аппарат средней ценовой категории с двумя экранами и поддержкой 5G. Речь идёт о модели BL8000.Вспомогательный квадратный экран призван усилить конфиденциальность, спрятав от посторонних взглядов сообщения и звонки, а также давая быстрый доступ к компасу, прогнозу погоды, камерам и т.д. Мгновенный доступ к задней камере упростит съёмку селфи и повысит её качество за счёт использования сенсора 50 Мп. Также будет увеличено количество предлагаемых вариантов персонализации.Смотрите ли вы потоковые трансляции, играете или работаете с браузером, экран FHD+ размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K и динамической частотой обновления до 120 Гц обеспечивает плавное изображение высокого качества. За счёт максимальной яркости 550 нит вы без проблем сможете разглядеть изображение даже при ярком освещении вокруг.Инсайдер рассказал о высокой скорости работы аппарата благодаря мощному мобильному процессору MediaTek Dimensity 7050. Он способен справиться с требовательными к ресурсам задачами на высоком уровне эффективности. Помогают в этом также оперативная память DDR5 в количестве до 24 ГБ и хранилище типа UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu Blackview BL8000 показал результат 619369 баллов.В беспроводных сетях устройство работает быстро за счёт двухдиапазонного Wi-Fi 6, что втрое ускоряет передачу данных. Поддержка сетей 5G делает быстрее загрузку при потоковых трансляциях, скачивании файлов, в мобильных играх.Главная задняя камера основана на сенсоре Samsung® GN5 с разрешением 50 Мп. Помогает ему в работе программная технология True-chroma Image 2.0, обеспечивая высокий уровень детализации и точную цветопередачу. Можно будет получать яркие фотографии, от кулинарных блюд пищи до живописных пейзажей.Поддерживается съёмка видео с разрешением 4K на скорости 30 кадров/с. Камера на высочайшем уровне передаёт детализацию любой сцены. В нескольких режимах съёмки поддерживаются алгоритмы ArcSoft® 8.0, повышающие качество на 18%.Blackview BL8000 обладает достаточной прочностью для того, чтобы пережить повреждения и воздействия при каждодневной работе с ним. У него есть усиленные резиной углы и рамка из алюминиевого сплава. Результатом этого являются стандарты защиты IP68 и IP69K и сертификат MIL-STD 810H. Аппарат способен функционировать в диапазоне температур от -20 ℃ до 60 ℃. С экраном можно работать в перчатках за счёт наличия режима Glove Mode 2.0. Также поддерживается обновлённая навигация 4 в 1 с двухчастотным GPS.Blackview BL8000 работает с операционной системой Android 13 и последней версией программной оболочки DokeOS 4.0. Это расширяет доступные здесь функциональные возможности. Чтобы сделать работу ещё более комфортной, устройство получает обновления из приложений Easyshare, Screen Attention и многих других.Ёмкость аккумулятора составляет 8800 мАч, что даёт 10 часов в играх. Смартфон заряжается до 50% за 38 минут благодаря зарядке мощностью 33 Вт.Международные продажи Blackview BL8000 в магазине AliExpress стартуют 17 января по цене всего $199,99. Не упустите шанс стать обладателем недорогого и качественного защищённого смартфона в числе первых покупателей.