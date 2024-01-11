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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Готовится к релизу смартфон Blackview BL8000 со съёмкой селфи на заднюю камеру
Blackview BL8000 выходит с программной оболочкой DokeOS 4.0 и камерой 50 Мп

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Запросы пользователей в плане съёмки селфи продолжают расти, но производители устройств делают передние камеры не такими продвинутыми, как задние. Согласно последней информации, известный производитель защищённых смартфонов Blackview собирается нарушить эту традицию и представить аппарат средней ценовой категории с двумя экранами и поддержкой 5G. Речь идёт о модели BL8000.


Дизайн с двумя экранами


Вспомогательный квадратный экран призван усилить конфиденциальность, спрятав от посторонних взглядов сообщения и звонки, а также давая быстрый доступ к компасу, прогнозу погоды, камерам и т.д. Мгновенный доступ к задней камере упростит съёмку селфи и повысит её качество за счёт использования сенсора 50 Мп. Также будет увеличено количество предлагаемых вариантов персонализации.



Смотрите ли вы потоковые трансляции, играете или работаете с браузером, экран FHD+ размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K и динамической частотой обновления до 120 Гц обеспечивает плавное изображение высокого качества. За счёт максимальной яркости 550 нит вы без проблем сможете разглядеть изображение даже при ярком освещении вокруг.

Улучшения производительности

Инсайдер рассказал о высокой скорости работы аппарата благодаря мощному мобильному процессору MediaTek Dimensity 7050. Он способен справиться с требовательными к ресурсам задачами на высоком уровне эффективности. Помогают в этом также оперативная память DDR5 в количестве до 24 ГБ и хранилище типа UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu Blackview BL8000 показал результат 619369 баллов.



В беспроводных сетях устройство работает быстро за счёт двухдиапазонного Wi-Fi 6, что втрое ускоряет передачу данных. Поддержка сетей 5G делает быстрее загрузку при потоковых трансляциях, скачивании файлов, в мобильных играх.

Фотографические улучшения

Главная задняя камера основана на сенсоре Samsung® GN5 с разрешением 50 Мп. Помогает ему в работе программная технология True-chroma Image 2.0, обеспечивая высокий уровень детализации и точную цветопередачу. Можно будет получать яркие фотографии, от кулинарных блюд пищи до живописных пейзажей.



Поддерживается съёмка видео с разрешением 4K на скорости 30 кадров/с. Камера на высочайшем уровне передаёт детализацию любой сцены. В нескольких режимах съёмки поддерживаются алгоритмы ArcSoft® 8.0, повышающие качество на 18%.

Обновлённая прочность

Blackview BL8000 обладает достаточной прочностью для того, чтобы пережить повреждения и воздействия при каждодневной работе с ним. У него есть усиленные резиной углы и рамка из алюминиевого сплава. Результатом этого являются стандарты защиты IP68 и IP69K и сертификат MIL-STD 810H. Аппарат способен функционировать в диапазоне температур от -20 ℃ до 60 ℃. С экраном можно работать в перчатках за счёт наличия режима Glove Mode 2.0. Также поддерживается обновлённая навигация 4 в 1 с двухчастотным GPS.



Программное обеспечение: Android 13 и DokeOS 4.0

Blackview BL8000 работает с операционной системой Android 13 и последней версией программной оболочки DokeOS 4.0. Это расширяет доступные здесь функциональные возможности. Чтобы сделать работу ещё более комфортной, устройство получает обновления из приложений Easyshare, Screen Attention и многих других.



Ёмкость аккумулятора составляет 8800 мАч, что даёт 10 часов в играх. Смартфон заряжается до 50% за 38 минут благодаря зарядке мощностью 33 Вт.

Цена и доступность в продаже

Международные продажи Blackview BL8000 в магазине AliExpress стартуют 17 января по цене всего $199,99. Не упустите шанс стать обладателем недорогого и качественного защищённого смартфона в числе первых покупателей.

Купить Blackview BL8000

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