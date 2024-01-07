Blackview BL9000 принесёт два экрана и поддержку 5G

Один из ведущих мировых производителей защищённых смартфонов, компания Blackview, собирается предложить нечто необычное. Её новым аппаратом станет флагманская модель Blackview BL9000 с поддержкой стандарта связи 5G. Отличительной чертой этого устройства является наличие двух экранов.На что ещё могут рассчитывать обладатели этого аппарата, помимо двух дисплеев?Утечки информации относительно этого устройства позволяют познакомиться с его дизайном. Вспомогательный экран может показывать не только время, но и работать как аудиопроигрыватель, шагомер, демонстрировать погоду, компас и изображение с камер.Blackview BL9000 обладает основным экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4К и частотой 120 Гц. Два динамика Smart-PA Box могут получить настройку от Harman AudioEFX® с пятью режимами воспроизведения звука.За производительность Blackview BL9000 отвечают процессор MediaTek 5G Dimensity 8020, 12 ГБ физической оперативной памяти LPDDR4x, столько же виртуальной, хранилище UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Ожидается поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 6, что обеспечит высокую скорость подключения к сети. Встроенные линейные двигатели по оси X помогут получить более приятные впечатления от мобильных игр. Ёмкость батареи составляет 8800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Есть также обратная зарядка мощностью 5 Вт, посредством которой можно заряжать от этого смартфона другие устройства.Blackview BL9000 должен являться обладателем трёх задних камер. Есть селфи-камера с разрешением 50 Мп и полноцветным режимом, основная задняя камера Samsung® ISOCELL GN5 50 Мп с оптической стабилизацией для защиты от тряски и сверхширокоугольная камера 13 Мп с полем обзора 120°. Имеется также камера ультрамакро 2 см. Если это достоверная информация, спереди и сзади поддерживается съёмка видео 4К с режимом украшения. Есть ещё несколько режимов съёмки на основе нового программного алгоритма ArcSoft® 8.0. Благодаря ему качество изображения должно быть улучшено на 18%.Аппарат обладает прочной рамкой из алюминия и защищёнными резиной углами. У него есть сертификат защиты военного уровня MIL-SPEC 810H, а также IP68 и IP69K. Corning® Gorilla® Glass 7 (Victus®) и поддерживает версию 2.0 режима работы в перчатках с повышенной чувствительностью прикосновения. Устройство способно работать в диапазоне температур от -20C до +60C.Есть в утечке данных сведения и об операционной системе. Здесь применяется Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0, которые должны дать пользователям плавность работы, удобство, конфиденциальность и возможности персонализации.Среди других отличительных черт BL9000 можно назвать наличие многофункционального NFC, двух отсеков для SIM-карт и навигационной системы 4-в-1 (двухчастотный GPS).Blackview BL9000 первоначально имел цену в $659,98. С 17 по 19 января он будет предлагаться со скидкой в 50% по цене $329,99. Первые 500 покупателей приобретут его ещё дешевле, за $299,99. Первые 100 покупателей получат в подарок наушники Airbud8.