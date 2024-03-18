Blackview MEGA предлагает покупателям заднюю камеру Samsung 50 Мп и поддержку 1080p Widevine L1

В наши дни находится всё больше желающих стать обладателем планшета, чтобы иметь возможность удобно просматривать контент не только дома, но и в пути, избегая необходимости носить с собой громоздкие ноутбуки. Согласно официальной информации, развивающийся технологический бренд Blackview готовится к релизу серии высококлассных планшетов MEGA. Флагманская модель MEGA 1 с экраном с частотой до 120 Гц будет представлена для международных продаж 18 марта.Давайте узнаем, какими отличительными чертами Blackview MEGA 1 может привлечь покупателей.Планшет MEGA 1 обладает экраном размером 11,5 дюйма 2.4K FHD+ с частотой до 120 Гц. Такие характеристики позволяют получить плавное изображение с минимальной нагрузкой на глаза. Здесь имеется сертификат Widevine L1 и четыре динамика для обеспечения максимально качественного звука при просмотре видео 1080p на платформах вроде Netflix, Amazon Prime и Disney+.Новый режим разделённого экрана и многооконность значительно повышают эффективность многозадачной работы, помогая пользователям быстрее завершать свои задачи. Вместе с беспроводной клавиатурой и мышью планшет превращается в компьютер с экраном 11,5 дюйма, отлично подходящий для выполнения разных действий. В комплекте поставки у него есть стилус, с помощью которого будет удобно писать заметки и рисовать. Аккумулятор ёмкостью 8800 мАч обеспечивает 20 часов автономной работы. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, благодаря чему от 0 до 50% устройство заряжается за час.MEGA 1 обладает качественной камерой на основе сенсора Samsung ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп. Она позволяет получить превосходные снимки с яркими цветами даже при недостаточном освещении. Поддерживается съёмка видео на разрешении 2К, давая возможность сохранять интересные вам кадры с высокой чёткостью. Передняя камера обладает разрешением 13 Мп, чего хватит для занятий онлайн и общения в видеочатах. Разные режимы съёмки, вроде HDR, «Суперночь» и прочих, выигрывают от использования передового алгоритма ArcSoft® 9.0 для получения снимков высокого качества в любой ситуации.Флагманский планшет серии MEGA работает на улучшенном восьмиядерным процессоре MediaTek Helio G99. Он произведён на техпроцессе 6 нм и предлагает скорости 4G на 56% выше по сравнению с прошлыми поколениями чипов. Доступно расширение оперативной памяти, благодаря чему её объём достигает 24 ГБ. В результате приложения запускаются на 18% быстрее по сравнению с другими планшетами. За счёт постоянной памяти 256 ГБ и возможности установить карты памяти TF вместимостью до 1 ТБ на планшете хватит места для хранения любых файлов и мультимедиа.Программное обеспечение планшета MEGA 1 состоит из системы Android 13 с интерфейсом Doke OS_P 4.0. Здесь имеются кастомные приложения для работы, учёбы и развлечений. Есть режим разделения экрана для более удобного просмотра контента. Режим PC Mode 2.0 расширяет возможности многооконной многозадачности, разрешая закреплять наверху нужные вам в первую очередь приложения. Workspace App обеспечивает быстрое переключение между личным и рабочим аккаунтами, чтобы сохранять баланс между жизнью и работой.Не пропустите 18 марта международный анонс планшета Blackview MEGA 1 в магазине AliExpress. С этого дня по 27 марта конфигурации планшета 8/256 ГБ и 12/256 ГБ будут доступны по цене от 16796 ₽. Добавьте планшет в свою корзину на AliExpress прямо сейчас и станьте обладателем этого современного компьютерного устройства по сниженной цене.