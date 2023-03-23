Устройство сделает ваш дом чище всего за $180

Многие предпочитают пользоваться классическими пылесосами, некоторые отдают предпочтение роботам-пылесосам. Ещё одним интересным вариантом является беспроводной пылесос. Если с обычным пылесосом на уборку квартиры ушёл бы час, вертикальный беспроводной пылесос позволит управиться за 20 минут.Одним из таких пылесосов является модель Xiaomi Redroad 17. Это хорошо зарекомендовавшее себя устройство для уборки помещений.Данная модель предлагает эффективность уборки на 400% выше среднего значения. В комплект поставки входят насадки, призванные качественно убирать разные поверхности. Одним из главных достоинств этого устройства является его невысокая цена. Также пылесос привлекателен по соотношению стоимости и возможностей. В настоящее время его можно приобрести за $180.Если сравнивать с традиционными беспроводными пылесосами с одной щёткой, Redroad 17 обладает двойной роликовой щёткой на головке основной щётки. Одним из преимуществ такого решения является высокая эффективность уборки. Redroad 17 устраняет с пола мусор и пыль благодаря мощности всасывания 26500 Па. Передняя роликовая щётка отвечает за всасывание, а задняя меняет направление вращения и двигает пылесос вперёд и назад. Это позволяет убрать поверхность всего за один проход.Ещё двойная роликовая щётка способна вращаться на 360°. Это даёт возможность легко убрать мусор из углов у стен и мебели без необходимости что-либо передвигать. Подобную двойную роликовую щётку легко толкать вперёд и назад, как это делают с другими пылесосами. В результате Redroad 17 позволяет хорошо убрать помещение без лишних усилий. Этому же способствуют дополнительные насадки. Можно будет убрать пыль и мусор не только с пола, но и со штор, книжных полок, детских кроватей и прочих мест. Такой пылесос особенно пригодится тем, у кого есть дети.Говоря о насадках, кроме основной насадки в комплекте поставки есть щётка для чистки кроватей от клещей, щелевая щётка с подсветкой для детских кроватей, шланг для уборки высоких мест и складная трубка, позволяющая не наклоняться лишний раз.Родители маленьких детей вряд ли захотят использовать пылесос, где есть утечки пыли. В данном пылесосе применяется воздушный двойной фильтр медицинского класса HEPA, картридж с активированным углём и система фильтрации пятого уровня, поэтому за лишнюю пыль можно не беспокоиться.Вертикальный беспроводной пылесос Redroad 17 имеет высокое соотношение возможностей и стоимости по сравнению с конкурентами. В рамках предложения 328 promotion стоимость пылесоса составляет лишь $180, что делает его заманчивой покупкой.Вертикальный беспроводной пылесос Redroad 17 является эффективным устройством уборки дома, которое позволяет делать всё тщательно, тихо и быстро. Пока действует предложение 328 promotion, эта покупка выглядит ещё более выгодной.