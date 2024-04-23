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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году будет выпущено 100 000 электромобилей Xiaomi SU7
Уже получено 70 000 заказов.

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Ресурс CnEVPost по мотивам мероприятия Xiaomi для инвесторов выяснил, что в текущем году компания собирается поставить на рынок 100 000 электромобилей SU7, которые собираются на предприятии в Пекине. Производительность последнего на данном этапе развития, как считается, позволяет ему выпускать 150 000 машин в год, а к 2025 году она удвоится.

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Источник изображения: Xiaomi

К прошлой субботе Xiaomi удалось получить 70 000 подтверждённых заказов на поставку электромобиля SU7, хотя в конце марта количество предварительных заявок за 27 минут превысило 50 000 штук. Предсказуемо, часть оформивших предварительную заявку могла от неё отказаться, но так или иначе желающих купить первый электромобиль марки уже набралось около 70 000 человек, хотя за весь год компания рассчитывает выпустить не более 100 000 машин. Ожидание при заказе Xiaomi SU7 сейчас растягивается на восемь месяцев.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7
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