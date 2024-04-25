По мнению руководства, это успех.

Прошло 28 дней с момента начала продаж первого электромобиля марки Xiaomi, генеральный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun), как сообщает CnEVPost, воспользовался трибуной Пекинского автосалона для доклада об успехах компании на этом новом для неё направлении деятельности. По его словам, ещё в субботу количество заказов перевалило за 70 000 штук, а в последующие четыре дня набралось ещё почти 6000 желающих купить электрический седан SU7.

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Источник изображения: Xiaomi

За четыре недели с момента начала продаж Xiaomi поставила клиентам 5781 машин, всего в этом году она собирается выпустить 100 000 экземпляров, и уже к июню надеется получить возможность выпускать по 10 000 машин ежемесячно. Формально, предприятие в Пекине в его нынешнем состоянии способно обеспечить по 150 000 собираемых электромобилей в год. Позже будет запущено ещё одно предприятие аналогичной производительности.