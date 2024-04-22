Если не хочется ждать восемь месяцев, всегда найдутся альтернативы.

Во второй половине этой недели в Пекине начнёт работу крупная автомобильная выставка, но уже сейчас, как поясняет CnEVPost, руководство Xiaomi подогревает интерес к этому мероприятию, обещая рассказать о своих планах по масштабированию производства первого электромобиля марки SU7, а также сроках появления фирменного автопилота City NOA, а также первом программном обновлении и его функциях.

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Источник изображения: CnEVPost

При этом генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) ничуть не стесняется признать, что растянувшееся на восемь месяцев ожидание заказываемых электромобилей SU7 может оттолкнуть от них потенциальных покупателей. Он предлагает им обратить внимание на другие достойные электромобили и гибриды китайского производства, упоминая в числе альтернатив Luxeed S7, Nio ET5, XPeng P7. Интересно, что выпускающая совместно с Chery электромобили марки Luxeed конкурирующая компания Huawei не стесняется переманивать покупателей у Xiaomi SU7. Как сообщают источники, в Китае пытающимся заказать первый электромобиль Xiaomi представители Huawei готовы предоставить скидку в размере чуть менее $700, если они отдадут предпочтение Luxeed S7.