Всё ненужное на слом, соберём металлолом!

Соответствующие шаги Intel вряд ли связаны с традицией избавляться от всего ненужного под Новый год, но имеющиеся на профильных площадках объявления указывают на готовность новых владельцев избавится от оборудования исследовательского центра VIA Centaur в Техасе. В начале ноября этот актив перешёл под контроль Intel, а процессорному гиганту обособленная команда разработчиков вряд ли нужна, поэтому коллектив специалистов VIA наверняка будет распределён по другим подразделениям Intel, а имущество и помещение VIA Centaur будут пущены с молотка к началу февраля.

реклама

Источник изображения: Silicon Hills Auctions

Кстати, это вовсе не символизирует отказ VIA от дальнейшей разработки x86-совместимых процессоров. Совместное предприятие с муниципальными властями Шанхая наверняка продолжит создавать процессоры семейства Zhaoxin. Компания Centaur Technology стала подразделением VIA Technologies в 1999 году, а в этом году она перешла под контроль Intel.