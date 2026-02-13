Процесс пока на ранней стадии, так что ждать может понадобиться очень долго.

Повальная «ремастеризация» культовых видеоигр прошлого продолжается. Отдельные видеоигры проходят эту процедуру больше для проформы и следования тренду, но в большинстве случаев решение об усовершенствовании культовых проектов вполне обоснованы. Например, для греческой трилогии God of War давно напрашивается обновление, и в рамках мероприятия Sony State of Play оно официально было анонсировано.

Источник изображения: Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment / PlayStation Studios.

Речь идёт о полноценном ремейке всей трилогии, однако процесс разработки находится на столь ранней стадии, что девелоперы пока не торопятся с публикацией подробностей. На текущем этапе известно лишь то, что актёр Терренс Карсон, озвучивавший Кратоса, вернётся к своей роли.

Новость для фанатов «того самого» God of War явно позитивная, поскольку перезапуск франшизы, отправивший Кратоса из сеттинга греческой мифологии в используемый по поводу и без уже избитый практически до полусмерти сеттинг скандинавской мифологии, приняли далеко не все поклонники серии.