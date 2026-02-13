Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк трилогии God of War анонсировали на Sony State of Play
Процесс пока на ранней стадии, так что ждать может понадобиться очень долго.

Повальная «ремастеризация» культовых видеоигр прошлого продолжается. Отдельные видеоигры проходят эту процедуру больше для проформы и следования тренду, но в большинстве случаев решение об усовершенствовании культовых проектов вполне обоснованы. Например, для греческой трилогии God of War давно напрашивается обновление, и в рамках мероприятия Sony State of Play оно официально было анонсировано.

Источник изображения: Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment / PlayStation Studios.

Речь идёт о полноценном ремейке всей трилогии, однако процесс разработки находится на столь ранней стадии, что девелоперы пока не торопятся с публикацией подробностей. На текущем этапе известно лишь то, что актёр Терренс Карсон, озвучивавший Кратоса, вернётся к своей роли.

Новость для фанатов «того самого» God of War явно позитивная, поскольку перезапуск франшизы, отправивший Кратоса из сеттинга греческой мифологии в используемый по поводу и без уже избитый практически до полусмерти сеттинг скандинавской мифологии, приняли далеко не все поклонники серии.

#sony #god of war
Сейчас обсуждают

sanskrit48
17:24
Пис офф щет, я понял - мне срочняк нужен бп от Мсй!!!
В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 появилась поддержка защиты питания видеокарт GPU Safeguard+
VRoman
17:19
Только одного не пойму: зачем делать самые простые модули такими высокими? На верхней части печатной платы всё равно ничего нет.
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
piramida101
17:09
"снижение цен стоит ожидать только после 2027 года, а возможно, и позже — ближе к 2028-му" - так после 27-го и наступает сразу 28-ой. Или снижение цен стоит ожидать между 27-м и 28-м? )))
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
Игорь Гурычев
16:58
Нищие пенсионеры очень рады темпам роста
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
vl
16:57
не забанят, так как по околокомпьютерной теме мало что пишется на этом сайте (не считая инфу, которую некоторые блохеры откуда-то выдирают и тут постят), вот он и выполняет функцию наполнения его хоть...
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Дима
16:52
Конечно. Внушили, забрали, поделили и продолжают грабить. При этом немало ограбленных до сх пор радуются Перевороту и наступившей "свободой."
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Родион Вестов
16:14
...Я не поклонник современного отечественного кинематографа.... Может с этого и надо было начинать? Я вот не поклонник плохого кино, не важно какого и откуда. Но если человек заявляет что не поклонник...
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
kosach1989
16:12
Может автор не планирует долго жить? :)
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
deema35
15:38
Особенно если учесть что это Sata диск а не внешний USB. Картина становится ещё более запутанной.
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Welsper
15:18
BFB1012EH 9733 4pin
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
