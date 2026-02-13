Steam-страничка проекта уже появилась. В России, в отличие от оригинала, игру официально купить нельзя.

Когда Kojima Productions и Sony в своё время анонсировали Death Stranding 2, заявив, что сиквел будет эксклюзивом для PlayStation 5, многим практически сразу стало понятно, что речь идёт о временной эксклюзивности, после истечения срока которой продолжение приключений Сэма Бриджеса заглянет и на ПК. Слишком уж много игроков ознакомились с оригиналом именно на компьютерах, да и лишать себя большой и платёжеспособной аудитории, особенно в наши дни переизбытка предложения на видеоигровом рынке, не совсем правильно.

Источник изображения: Kojima Productions / Sony Publishing LLC.

И вот сегодня ночью прошло очередное мероприятие Sony State of Play, в рамках которого помимо всего прочего была объявлена дата выхода Death Stranding 2 на ПК. Продолжить приключения можно будет 19 марта.

За портирование отвечает Nixxes Software, и, как отметили разработчики, ПК-версия Death Stranding 2 полностью соответствует современным платформенным требованиям, в том числе позволяет играть при неограниченной частоте кадров, поддерживает ультраширокоформатные мониторы, а также умеет работать с технологиями «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Вместо 505 Games, издававшей ПК-версию первой Death Stranding, сиквел издаётся PlayStation Publishing. По этой причине в России, поскольку Sony ушла с российского рынка, сиквел официально доступен не будет. А на нет, как известно, и покупки нет.