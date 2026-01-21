Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Студия Sandfall не намерена превосходить масштаб Clair Obscur Expedition 33 в своей следующей игре
Ограничения при создании видеоигр важны, поскольку позволяют сосредоточиться на главном.

Одним из самых громких и успешных игровых релизов прошлого года стала ролевая игра Clair Obscur Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive. Проект получил высоченные пользовательские оценки и разошёлся приличным тиражом, так что теперь у коллектива есть не только имя, но и финансовые ресурсы для работы над чем-нибудь новеньким и более крупным.

Впрочем, заниматься производством игр с целью того, чтобы по тем или иным параметрам превзойти своё предыдущее творение, в Sandfall не намерены. Так, в комментарии изданию EDGE креативный руководитель Sandfall Гийом Брош отметил, что в разработке игр важно чувствовать лимиты, поскольку именно при их наличии можно сосредоточиться на самом главном, что есть в видеоиграх — их наполнении. Масштаб просто ради масштаба не работает и не гарантирует качество продукта.

Кроме того, разработчики привыкли трудиться в компактном коллективе, а императив создания гигантской игры потребует расширения самой студии, что не только накладно, но и неудобно для всех вовлечённых в процесс.

#sandfall interactive #clair obscur expedition 33
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
18
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
27
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
6
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
14

Сейчас обсуждают

E. S.
18:07
Редкий м.дак долетит до середины Днепра (С) )))))))))))))
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
Никита Абсалямов
17:49
Мне простительно - для меня это не родной язык...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:34
А вы учите русский язык перед тем как начинать писать безграмотные комментарии на всеобщее обозрение.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Offtop2006
17:31
Выбор в качестве блока питания марки "Воротаванус" (ExeGate) - это, я считаю, "зачёт".
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:30
А вы пойте... у вас талант...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:29
Поплачь еще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:28
Ваше отечество мне любить не за что...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Мистер правдоруб
17:28
Наверное в одном экземпляре и останется! У британцев скажем так самые отстойные танки в мире!
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
DTS
17:25
А вы, судя по всему, известый нелюбитель отечества и рифмоплет. Не говорят, а пишут, если быть точным, но куда там вам.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:23
Я уж думал вы чего умного скажите... Вы судя по всему известный любитель отечества... Капиталистов, попов и купечества... И да вопросов вам не задают, вам говорят. Знак вопроса в предложении стоит ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter