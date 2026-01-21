Ограничения при создании видеоигр важны, поскольку позволяют сосредоточиться на главном.

Одним из самых громких и успешных игровых релизов прошлого года стала ролевая игра Clair Obscur Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive. Проект получил высоченные пользовательские оценки и разошёлся приличным тиражом, так что теперь у коллектива есть не только имя, но и финансовые ресурсы для работы над чем-нибудь новеньким и более крупным.

Впрочем, заниматься производством игр с целью того, чтобы по тем или иным параметрам превзойти своё предыдущее творение, в Sandfall не намерены. Так, в комментарии изданию EDGE креативный руководитель Sandfall Гийом Брош отметил, что в разработке игр важно чувствовать лимиты, поскольку именно при их наличии можно сосредоточиться на самом главном, что есть в видеоиграх — их наполнении. Масштаб просто ради масштаба не работает и не гарантирует качество продукта.

Кроме того, разработчики привыкли трудиться в компактном коллективе, а императив создания гигантской игры потребует расширения самой студии, что не только накладно, но и неудобно для всех вовлечённых в процесс.