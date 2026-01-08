Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Шрайер: Rockstar может ещё раз отложить релиз GTA VI
Разработчики пока не приняли окончательное решение о контентном наполнении проекта.

Будучи современными представителями искусства, высокобюджетные видеоигры, как и иные произведения такого же уровня, проходят через «мозговые штурмы», концептуализацию, многочисленные черновики и отбор наиболее достойных идей. Грядущая Grand Theft Auto VI не является исключением, и процесс её разработки активно продолжается и пока далёк от финальной стадии.

Так, игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на своё последнее общение с разработчиками GTA VI сообщил о том, что Rockstar Games пока не определилась с окончательным контентным наполнением будущего блокбастера. Что имеется в виду под контентным наполнением, впрочем, не до конца ясно: им может быть всё — от различных видов вооружений и экипировки до второстепенных персонажей и их историй.

Напомним, что в прошлом году релиз Grand Theft Auto VI был отложен с весны текущего года до 19 ноября. Хватит ли девелоперам выигранного времени для того, чтобы полностью подготовить проект к релизу, судить пока рано. При этом Шрайер утверждает, что Rockstar возлагает на GTA VI большие надежды и сделает всё от неё зависящее, чтобы проект полностью соответствовал всем ожиданиям.

Иными словами, по мнению Шрайера, если потребуется ещё раз отложить релиз самой ожидаемой игры текущего (пока что) года, то разработчики без зазрения совести это сделают. И в этом их можно только поддержать: слишком много разочарований было в игровой индустрии из-за необоснованной, бессмысленной торопливости девелоперов.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
